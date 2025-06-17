Почтальоны превратятся в агентов банка: как изменится финансовая система Украины

6 июня Верховная Рада направила на подпись Президента законопроект о создании инклюзивных банков. И хотя прямо об этом не говорится, по факту главным выгодополучателем новаций станет Укрпочта. Как новации расширят ее полномочия, и почему изменения будут касаться миллионов украинцев, разбирался «Минфин».

Что такое банк финансовой инклюзии

В украинском финансовом законодательстве появился новый термин — банк финансовой инклюзии (БФИ). Главная его цель — предоставить доступ к банковским услугам людям, проживающим недалеко от зоны боевых действий, в отдаленных и небольших населенных пунктах, а также для людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно посетить отделение.

Учитывая, что среди инициаторов проекта группа депутатов от «Слуги народа» (включая главу финансового комитета Даниила Гетманцева), о законе положительно высказывался Нацбанк, а разрабатывалась инициатива, согласно договоренностям с МВФ, можно не сомневаться в том, что закон будет подписан. При худшем сценарии — после учета возможных правок Офиса Президента.

Согласно закону, банк финансовой инклюзии — это специализированное финансовое учреждение, получающее ограниченную банковскую лицензию. Как отмечают в НБУ, такой банк должен отвечать всем традиционным требованиям регулятора.

«В частности, не предусматривается никаких послаблений по поводу акционерного капитала, ликвидности, корпоративного управления, системы управления рисками, системы внутреннего контроля и т. д. Сохраняются требования к деловой репутации акционеров и руководству учреждения, а эффективность работы будет подвергаться тщательному анализу», — уточняют в НБУ.

Главная особенность нового вида банков состоит в том, что они смогут предоставлять услуги не только в своих отделениях или онлайн. Клиенты этих учреждений могут обслуживаться:

Мобильными агентами — представителями банков, которые будут приходить домой к клиенту.

В партнерских точках — любых магазинах, почтовых отделениях, АЗС, аптеках и т. д. , которые будут сотрудничать с БФИ. Это сродни выдаче посылок работниками небольших магазинов, которые договариваются о соответствующем сервисе.

, которые будут сотрудничать с БФИ. Это сродни выдаче посылок работниками небольших магазинов, которые договариваются о соответствующем сервисе. Непосредственно на улице — для обслуживания клиентов подойдет любое место, если у работника будет необходимое оборудование и доступ к Интернету.

Предполагается, что БФИ будет оказывать услуги физическим лицам, субъектам хозяйствования, общественным и благотворительным организациям, а также органам государственной власти и местного самоуправления.

В то же время такие банки не смогут работать со средним и крупным бизнесом, а также не будут допускаться на рынок капитала, не будут торговать валютой на бирже и не будут заниматься высокорисковыми операциями.

Также будут установлены ограничения по кредитованию физических лиц:

до 96 тыс. грн — на срок до одного года;

до 288 тыс. грн — на срок от года;

до 1,9 млн грн — для ипотеки.

По факту, получив статус БФИ, учреждение получает расширенные возможности для организации работы, но соглашается на ограничения, которые подталкивают их сосредоточиваться на обслуживании населения.

Закон для Укрпочты

Лицензию БФИ может получить как новое учреждение, так и существующий банк. Но никто особо не скрывал, что инициатива сделана в первую очередь под реализацию банковских амбиций государственного почтового оператора.

На своем сайте Укрпочта призвала депутатов поддержать соответствующий законопроект, а как только он был принят, подчеркнула, что первый банк финансовой инклюзии в Украине будет создан именно на базе Укрпочты.

«Укрпочта уже в течение восьми лет поднимает тему финансовой инклюзии, однако все это время в этом вопросе было слишком много политики и защиты корпоративных интересов.

Первый сигнал, что ситуацию нужно кардинально менять, прозвучал в первые месяцы полномасштабного вторжения, когда у людей в селах, у которых были сбережения на банковских картах, физически не было денег, чтобы купить еду… Второй такой сигнал мы увидели при внедрении «Зимової єПідтримки» по тем же причинам. У людей либо не было возможности получить пособие на карту, либо не было возможности ее потратить, при отсутствии терминалов оплаты", — объясняет необходимость создания такого банка генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Правительство уже создало предпосылки для запуска нового учреждения, передав Укрпочте национализированный Первый инвестиционный банк (PINbank). Поэтому, когда закон вступит в силу, остается лишь изменить лицензию.

Также у Укрпочты есть инфраструктура, которая необходима для развития банка, — 27 тыс. стационарных отделений и 1,8 тыс. передвижных (автомобили, которые ездят в села с населением менее 1 200 жителей). Автомобиль в течение дня может посетить одно село, если оно большое, а может несколько, в каждом останавливаясь на пару часов. Этого времени должно хватать, чтобы выдать пенсию, посылки, прессу, забрать отправку. Одним словом, предоставить традиционные почтовые услуги, за которые раньше отвечали местные отделения.

Как отмечает директор по развитию сети Укрпочты Полтавского региона Павел Шестопал, преимущество мобильных групп в том, что они посещают даже самые маленькие хутора, где всего два дома. Хотя, говорит он, в последних могут появляться не часто — раз в месяц. В большие же населенные пункты могут выезжать еженедельно.

Если почтовый оператор начнет полноценную банковскую работу, то почтальоны, которые сейчас работают в селах, станут мобильными агентами. К их полномочиям добавится возможность снять наличные с банковских карт, открытие депозитов, оформление кредитов. Одним словом, все банковские услуги, которые можно предоставить «в поле», имея планшет и POS-терминал.

В Укрпочте отмечают, что сейчас только в 4% населенных пунктов есть банковские отделения, а в 4,3% — банкоматы. Создание почтового банка обеспечит появление этой инфраструктуры у всех. Вырастет и доля украинцев, у которых есть доступ к банковским услугам. Сейчас это 70% — примерно столько же, как в Боливии, Ямайке и Кении, отмечает Смелянский, а ожидаемые 100% — показатель Японии, Германии и Нидерландов. Правда, следует уточнить, что абсолютное покрытие Украины банковскими услугами будет происходить только в момент прибытия мобильных отделений.

Развитие банковской инфраструктуры в отдаленных селах должно обеспечить также экономию средств для бюджета. Ежегодные расходы на доставку пенсий составляют 2,6 млрд грн, а, по оценкам Укрпочты, их перевод на карты уменьшит расходы в течение 3−5 лет на 5 млрд грн.

Кроме этого, как уже рассказывал «Минфин», рост количества пользователей банковских карт приводит к росту потребления, а, соответственно, и к росту экономики. По расчетам ученых, увеличение использования платежных карт на 1% в среднем приводит к росту ВВП на 0,01%.

Какие возникают риски

Основные риски деятельности БФИ зависят от того, как будет организована его работа. Укрпочту на протяжении долгих лет критикуют за то, что она устанавливает для работников планы по продаже дополнительных товаров, например, сладостей, крупы, мясных изделий и т. д.

Такую практику подтверждал и Игорь Смелянский, подчеркивая, что за выполнение плана почтальоны получают процент от продаж, и это, мол, обычная практика для частных компаний. В связи с этим возникает вопрос, будут ли почтальонам (они же агенты банка) устанавливать планы, например, по выдаче кредитов или открытию карт. Учитывая специфику работы БФИ, речь может идти о самых незащищенных социальных группах, не имеющих достаточной финансовой грамотности.

Кроме того, если в крупных населенных пунктах клиенты могут выбирать банк для обслуживания, то в отдаленных селах БФИ будет фактически монополистом. А потому особенно важен вопрос его комиссий. Их возможный размер пока неизвестен.

Еще один фактор риска — анонсированный в начале этого года Маркет Укрпочты, на котором будут представлены товары для дома, бытовая техника, кухонные принадлежности. Этот сервис может стать как удобным инструментом покупки товаров жителями отдаленных населенных пунктов, так и проблемой для них, в зависимости от того, насколько активно эти товары будут продвигать почтальоны.

В конце концов, возможность предоставлять банковские услуги вне отделений может спровоцировать всплеск мошенничества, считают банкиры.

По словам исполнительного директора НАБУ Руслана Гриценко, банковские специалисты «понимают, что вне отделения банка не существует эффективного способа проверить, действительно ли перед вами стоит уполномоченный работник банка».

«Легализация такой формы „обслуживания“ будет очень быстро подхвачена мошенниками, которые будут пытаться обмануть самые незащищенные слои населения. Ни специальная одежда, ни смс сообщения от банка не помешают мошенникам, которые уже используют современные технологические возможности, в том числе и спуфинг телефонного номера», — подчеркнул Гриценко.

Как банковскую географию развивали другие страны

Идея привлечения мобильных агентов, которые не являются обычными банковскими работниками, не новая. Например, в Индонезии, которая состоит из большого количества островов, а населенные пункты часто труднодоступные, работает до 100 тыс. банковских агентов. К ним упрощены требования, а обслуживать клиентов они могут через приложения на своих смартфонах.

Индия развивает так называемые «малые финансовые банки», к которым более низкие требования регулятора, но, подобно украинскому закону, установлены ограничения и на суммы кредитов. Кроме того, у государства также есть система банковских агентов.

В то же время самые успешные мировые практики банковской инклюзии связаны с развитием технологий и мобильного банкинга. Один из пионеров этого процесса — Кения, где еще с 2007 года работает сервис M-Pesa, который проводит денежные платежи даже благодаря старым кнопочным телефонам. Охват сервиса в стране составляет 40 млн человек.

В соседней Танзании благодаря мобильному банкингу доступ к финансовым сервисам вырос с 11% в 2006 году до 60% в 2020 году. А в Бразилии необанк Nubank за 10 лет помог увеличить охват с 56% граждан до 84%.

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В развивающихся странах смартфоны, быстрый интернет и деятельность банков без отделений обеспечивают все больший доступ к финансовым сервисам. Если же часть населения ими не пользуется, возникает вопрос: это из-за отсутствия возможностей, или соответствующего желания.