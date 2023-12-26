Подорожание кредитов и обслуживания карт: как банкиры отреагируют на повышение налога

В начале декабря Президент подписал Закон (№ 3474-IX) о повышенном налогообложении банков. Еще во время обсуждения документа финансисты говорили, что новые налоговые правила вынудят их поднять тарифы на банковские услуги и цены на кредиты. «Минфин» выяснял, насколько реальными были такие угрозы.

Как повышали налог

Изначально было предложение облагать по повышенный ставке в 5% только чистые процентные доходы (заработки на депозитных сертификатах, гособлигациях, кредитах).

Авторы этой идеи ссылались на мировой опыт в части так называемого «налога на сверхприбыль». Его вводили в Венгрии, Чехии, Литве, Италии, Испании и др. Банки получали сверхприбыль только из-за того, что регуляторы в разных странах боролись с инфляцией — поднимали свои базовые ставки, и, соответственно, ставки по своим инструментам. Вроде депозитных сертификатов нашего Нацбанка, по которым в Украине платили до 25% годовых, а после череды снижений учетной ставки — сейчас уже 15%.

Однако, в ходе работы над новым законом было решено ввести повышенный налог не на процентные доходы, а на все доходы без исключения. И не с дополнительной ставкой 5% (к базовым 18%), а намного выше:

50% — за 2023 год;

25% — с 2024 года.

Главной же проблемой стало введение повышенного налога задним числом. Учетная ставка Нацбанка с 10% до 25% и соответствующие доходности депозитных сертификатов были повышены еще 3 июня 2022 года, и закон о повышенном налоге в 2023 году можно было принять еще в 2022-м. Ведь госбюджет всегда был дефицитным, а после начала полномасштабного вторжения стал критически дефицитным и держится только благодаря международной помощи.

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Однако, заговорили о соответствующем законопроекте лишь летом 2023 года, проработали и внесли его в Верховную Раду лишь 29 сентября, а приняли только 21 ноября — такая вот хронология событий. В итоге, документ был подписан Президентом 6 декабря и сразу вступил в силу. При этом банки до сих пор не получили разъяснения по уплате повышенного налога ни от Национального банка, ни от Государственной налоговой администрации.

Согласно отчету НБУ, на 1 октября банковская система перечислила в бюджет налог на прибыль совокупно 19 млрд грн. При этом, по новому закону, банки стали налоговыми должниками, и по непонятному механизму должны доплатить по 32% налога за каждый из трех закрытых кварталов этого года, и еще по ставке 50% оплатить налоги в 4-м. Именно такой подход (задним числом), в первую очередь, критикуют банки.

«Мы хорошо понимаем, что бюджет находится в сложном положении и, если у нас действительно существенная прибыль, это нормально увеличить отчисления, и таким образом поддержать страну в военный период. Но мы хотим делать это предсказуемо, обоснованно и в рамках общегосударственной стратегии экономического обновления страны. А подобные решения создают непредсказуемость бизнес-среды и могут вызвать негативные последствия», — прокомментировал «Минфину» ситуацию глава правления ПУМБ Сергей Черненко.

Он и его коллеги отмечают, что налоги задним числом — очень плохой прецедент для любого бизнеса в будущем.

«Практика применения налога задним числом — очень плохой кейс. Прежде всего, с точки зрения инвестиционной привлекательности. Да, она сейчас и без того минимальна, но инвестор, даже потенциальный, реагирует на подобные прецеденты крайне болезненно. Более того, абстрагируясь от конкретной ситуации, сам факт резкого повышения налогов в одной отдельно взятой отрасли способен приводить к перетоку капитала в другие сегменты, необремененные дополнительными издержками. Стратегически, это довольно опасные тренды», — заверил «Минфин» председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Как отреагировали банкиры

Еще во время первых обсуждений (по ставке 5%) нового налога банкиры бурно реагировали на инициативу властей. А некоторые публично грозили пропорционально поднять ставки по всем кредитам, как, например, совладелец monobank Олег Гороховский, — на 5%.

Он открыто признавал, что банкиры перекладывают свои расходы на клиентов.

Глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук в интервью агентству «Интерфакс-Украина» допускал, что отдельные банки могут обратиться в международный суд в связи с тем, что принятие такого закона нарушает положения межправительственных соглашений о защите инвестиций. Тогда, в качестве примера, он привел Испанию, где банки обжаловали windfall tax.

Закончится ли история со сменой налогов задним числом в Украине судом — пока неизвестно. Зато о повышении цен на банковские услуги уже говорят, хотя не так громко, как прежде. Например, monobank не ответил на запрос «Минфина» по детализации повышения ставок и тарифов для клиентов.

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Как изменятся цены на банковские услуги

В целом, банкиры признают повышение цен на свои услуги.

«Не могу исключить, что некоторые крупные банки, в результате, пересмотрят процентную и тарифную политику, чтобы компенсировать потери, но, в целом, конкуренция на банковском рынке настолько серьезная, что любые резкие изменения могут привести к обратному эффекту.

Скажем, в части привлечения пассивов учетная ставка Нацбанка была и остается ключевым инструментом привлечения клиентов. Опускать ее в условиях высокой конкуренции без последствий физически невозможно. Реакция на ставку в сегменте кредитования физических лиц не настолько острая, но и здесь конкуренция невероятно высокая", — объяснил Иван Свитек.

Его коллега из ОТП Банка считает, что подорожание банковских услуг будет не очень большим.

«Рост стоимости не будет существенным, потому что конкуренция на этом рынке достаточно высокая. Банки помельче будут ожидать пересмотра цен основными игроками, и если такой просмотр состоится, то они смогут воспользоваться этим для привлечения клиентов на обслуживание», — сказал «Минфину» начальник управления финансового контроллинга ОТП Банка Роман Масик.

Все воздерживаются от точных прогнозов, все боятся проиграть конкуренцию. Большинство говорят на эту тему только анонимно.

«У многих банков тарифную политику на 2024 год начнут рассматривать не раньше февраля-марта. Все обязательно будут смотреть по сторонам, узнавать инсайды — что делают конкуренты. Немногие решаться первыми поднять ценники, и будут ждать, пока это сделает кто-то другой. Вот когда по клиентам пойдут первые рассылки с новыми тарифами, тогда пойдет волна подорожания у всех. Думаю, что в следующем году цены вырастут, минимум, на 25−30%, и снова станет меньше бесплатных сервисов», — поделился с «Минфином» член правления одного из банков.

В первую очередь, пересмотр цен коснется:

Реальной стоимости кредитных лимитов на банковских картах. Какие-то банки пойдут на повышение ставок, а какие-то — поднимут размеры комиссий (разовых или ежемесячных). Многие решатся поднять размеры пени и штрафов за просрочку по кредиткам. Хотя подорожанием это называть не будут: мол, для тех, кто платит вовремя и на нарушает условий договоров, ничего не поменялось. Привычная хитрая риторика.

Какие-то банки пойдут на повышение ставок, а какие-то — поднимут размеры комиссий (разовых или ежемесячных). Многие решатся поднять размеры пени и штрафов за просрочку по кредиткам. Хотя подорожанием это называть не будут: мол, для тех, кто платит вовремя и на нарушает условий договоров, ничего не поменялось. Привычная хитрая риторика. Процентных ставок по депозитам , которые могут опуститься в среднем на 0,5−1%, в первую очередь, в крупных банках. Банки поменьше, как и прежде, будут удерживать доходности по вкладам населения на более высоких уровнях. В ноябре средний размер ставок по 3-месячных депозитам физлиц (индекс UIRD) опустился с 14% до 13,7%, а 12-месячных — с 14,36% до 14,08% годовых. С 1 по 19 декабря проценты чуть подросли: до 14,3% в случае с 3-месячными вложениями, и до 14,19% — с 12-месячными. Однако, банкиры будут единодушно уверять, что, в первую очередь, на депозитных доходностях скажется размер учетной ставки Нацбанка, а не их текущие расходы (на налоги в том числе). 2023 год начинался с учетной ставкой в размере 25%, а заканчивает на 15%.

, которые могут опуститься в среднем на 0,5−1%, в первую очередь, в крупных банках. Банки поменьше, как и прежде, будут удерживать доходности по вкладам населения на более высоких уровнях. В ноябре средний размер ставок по 3-месячных депозитам физлиц (индекс UIRD) опустился с 14% до 13,7%, а 12-месячных — с 14,36% до 14,08% годовых. С 1 по 19 декабря проценты чуть подросли: до 14,3% в случае с 3-месячными вложениями, и до 14,19% — с 12-месячными. Однако, банкиры будут единодушно уверять, что, в первую очередь, на депозитных доходностях скажется размер учетной ставки Нацбанка, а не их текущие расходы (на налоги в том числе). 2023 год начинался с учетной ставкой в размере 25%, а заканчивает на 15%. Повышения тарифов на обслуживание банковских карт . Там будет становиться еще меньше бесплатных сервисов, а уже тарифицируемые услуги могут подниматься в цене — от переброски денег между собственными счетами и переводов третьим лицам (P2P) до снятия наличных и пополнения счетов.

. Там будет становиться еще меньше бесплатных сервисов, а уже тарифицируемые услуги могут подниматься в цене — от переброски денег между собственными счетами и переводов третьим лицам (P2P) до снятия наличных и пополнения счетов. Сокращения и отмен кешбеков для тех, кто привык рассчитываться картами в торговых сетях.

«Сейчас трудно судить о судьбе программ кешбека. С одной стороны, даже без вводимого налога их в ближайшем будущем ждет пересмотр, поскольку международные платежные системы вернулись к графику постепенного снижения комиссии интерчейндж (interchange). А дополнительное налогообложение, да еще и задним числом, вынудит многие банки искать способы сокращения издержек.

Это может выливаться в уменьшение расходов на маркетинг, сокращение программ лояльности и т. д. Но каждый банк будет решать эту задачу по-своему. Вероятно, те из финучреждений, кто давно делает ставку на кешбек, предпочтут другие способы экономии, но найдутся и те, кто отменят кешбек совсем", — признал Иван Свитек.

Ставка interchange — это комиссия, которую платят торговые предприятия, чтобы люди могли рассчитываться картами за свои покупки через POS-терминалы. Банки хотели держать размер этой комиссии в районе 2−3% суммы, но при участии Нацбанка и поддержке международных платежных систем (VISA, MasterCard) ее опустили до 1,3%. Что считается временной, военной, мерой. Все понимают, что ее поднимут, и это, несомненно, переложат на потребителей — торговцы заложат возросшие расходы в цены магазинов, аптек, АЗС и пр.

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«Ставки интерчейндж будут двигаться к европейскому уровню, например, как одно из условий интеграции в Евросоюз. Этот вопрос станет насущным и банки будут вынуждены внедрять подобные комиссии», — объяснил Роман Масик.

На вопросы по мелким комиссиям и привычным услугам финансисты пока не дают ответов — будут еще думать о целесообразности их повышения.

«Это вопрос не столько заработка, сколько сокращения издержек. Многие банковские услуги фактически субсидируются. Например, для банка не является бесплатной отправка sms-сообщения по карточным транзакциям держателю пластика по каждой операции. И даже в тех случаях, когда финучреждение берет плату за эту услугу, как правило, тариф не окупает ее себестоимость», — заметил Иван Свитек.

При этом банкиры практически не сомневаются, что комиссии будет расти медленно на протяжении всего 2024 года.

«По нашему мнению, банки постараются это делать максимально незаметно, возможно в несколько шагов в течение года», — подтвердил Роман Масик.

Хотя сейчас в крупных банках уверяют, что роста цен в привязке к повышению налогов не будет. «Минфин» получил официальное подтверждение у нескольких ответственных лиц.

«Мы не планируем повышение розничных тарифов в связи с принятием закона о налогообложении банков», — заявил «Минфину» член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

«На данный момент мы считаем, что в рамках изменения ценообразования или повышения тарифов нашего банка ничего не изменится. Пока на это нет экономического обоснования, это также не влияет на изменение нашей тарифной политики», — сказал нам Сергей Черненко из ПУМБ.

Пока сложно судить, как на самом деле изменится ценовая позиция крупных банков в будущем, не исключено, что в 2024-м они найдут другие причины для пересмотра своей тарифной сетки. Но, с учетом предварительных обещаний, у клиентов будет повод выяснить причины новой тарификации, и запросить обоснование новых комиссий.