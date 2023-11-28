Глава Райффайзен Банка подверг резкой критике закон о повышении налога для банков

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«Нельзя определять чрезмерную прибыль банков по результату одного года. Ретроспективное налогообложение чрезмерных доходов за 2023 год, а также увеличение налогов на прибыль банков в будущем необоснованно и лишает акционеров банков желание инвестировать в этот бизнес», — сказал глава крупнейшего в Украине банка с иностранным капиталом.

Писарук подчеркнул, что поддерживает необходимость в нынешних условиях временно повысить налог на прибыль банков и публично об этом заявлял.

По его словам, принятый в первом чтении вариант о повышении налога до 36% на 2024−2025 годы обсуждали с банками и он был справедливым.

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Как считает банкир, утвержденное без обсуждения ретроспективное налогообложение в конце года создает опаснейший прецедент и налоговую неопределенность для всех экономических агентов, особенно для иностранных инвесторов. «Ретроспективное — это плохо само по себе, но когда ретроспективное связывается с 50% вместо имеющихся 18% — это шок», — добавил он.

Комментируя ставку 50%, Писарук объяснил ее желанием собрать из банков дополнительно около 0,3% ВВП в рамках пересмотра программы с МВФ при условии, когда государственные банки и так платят крупные дивиденды.

«Фактически плательщиками этого рекордно высокого налога являются частные банки, из которых наибольшая налоговая нагрузка приходится на банки с иностранным капиталом. И к ретроспективному налогообложению прилагается диспропорциональное и дискриминационное отношение к частным акционерам банковской системы», — констатировал банкир.

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Он отметил о несправедливом выделении банков со всей экономики с точки зрения повышения для них налога на прибыль до 25% на постоянной основе в последующие годы.

Почему только они получают повышение налога? Почему собственно 25% и почему навсегда? Почему не 28%, не 22% или 20%? (…) Это пример для инвесторов и в целом бизнеса: если ты прозрачный, то тебя будут облагать налогом еще больше. И одновременно оставляете кучу экономики, которая не платит налогов или мало платит", — заявил Писарук.

По его мнению, налог на банки с 2024 года должен стать предметом обсуждения в рамках подготовки прописанной в программе с МВФ Национальной стратегии доходов, которую Минфин обязан предоставить до конца этого года и в которой декларируется расширение налоговой базы.

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Председатель Райффайзен Банка также подчеркнул, что банки — это циклический бизнес, и его доходность нужно оценивать за достаточно долгий промежуток времени, в среднем семь-десять лет.

По его словам, с 2013 по 2023 год общая прибыль акционеров украинских банков (за исключением Приватбанка и его национализации) составила 69%, то есть примерно 6% годовых в гривне, тогда как стоимость капитала в любой год после 2013 года превышала 20% годовых. .

«То есть для банковских акционеров последние десять лет были убыточными. Для иностранных акционеров украинских банков, считающих общий доход в евро, ситуация значительно хуже. За последние десять лет банковская система получила общий убыток 52%, примерно -8% годовых в евро», — отметил Писарук.

Он объяснил это большим ущербом украинских банков в 2014—2016 годах, почти четырехкратной девальвацией национальной валюты и невозможностью получить дивиденды в течение нескольких лет.

«Пока банковский бизнес в Украине — убыточный. Потому что стоимость капитала очень высока из-за высокой инфляции и очень высоких рисков страны. И я даже о войне не говорю», — констатировал председатель правления Райффайзен Банка.

По его мнению, принятый закон оттолкнет стратегических банковских инвесторов от желания участвовать в приватизации госбанков, которая необходима с учетом их высокой доли на рынке.

«Мы можем остаться с банковской системой, в которой будет чрезмерная доля государственных банков в течение очень долгого времени», — считает Писарук.

Он добавил, что такой подход также не стимулирует прямые иностранные инвестиции и в другие отрасли. «Это очень плохая история для страны, нуждающейся во внешней помощи и во время войны, и после на развитие», — отметил банкир.

Комментируя влияние повышенного налога непосредственно на Райффайзен Банк, председатель правления сообщил, что в краткосрочном периоде значительного влияния не будет, потому что у банка есть избыточный капитал и ликвидность. «Мы без проблем пройдем стресс-тестирование НБУ и продолжим поддерживать наших клиентов», — заявил Писарук.

В то же время, по его мнению, у некоторых других банков, которые не столь капитализированы, могут возникнуть проблемы.