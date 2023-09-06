Как изменились депозитные предложения небольших банков: кто платит частным клиентам больше всех

Как менялось количество вкладчиков и суммы вкладов небольших банков в июле, планируют ли банкиры снижать ставки и дальше, и кто из них предлагает самую лучшую доходность уже в сентябре — в свежем обзоре «Минфина».

В целом, количество вкладчиков увеличивалось в июле, по данным НБУ, в 10 банках с депозитными портфелями до 2 млрд грн. В тройку лидеров попали:

Глобус — +1 511 вкладчиков (до 83 772 человек),

РВС Банк — +574 вкладчика (до 42 997 человек),

Банк Клиринговый Дом — +519 вкладчиков (до 29 911 человек).

Оттоки вкладчиков наблюдались в 9 небольших банках. В тройку с самым большим сокращением количества вкладчиков вошли:

Пиреус — -1 753 вкладчика (до 40 428 человек),

Индустриал банк — -869 вкладчиков (до 71 557 человек),

Юнекс Банк — -680 вкладчиков (до 42 154 человек).

По суммам вкладов, 14 небольших банков остались в июле в плюсе.

В тройке лидеров:

Глобус, в котором вкладов увеличилось на 290 млн грн (до 2,4 млрд);

Юнекс, где вкладов стало больше на 107 млн грн (до 994 млн);

Радабанк, который прирастил сумму вкладов на 99 млн грн (до 1,6 млрд).

Среди отслеживаемых банков отток вкладов наблюдался в июле в пяти небольших банках:

Больше всего потерял по суммам вкладов Банк инвестиций и сбережений (-105 млн грн — до 1,6 млрд);

гораздо меньше потерял Кристалбанк (-13 млн грн — до 372 млн);

а также банк Украинский капитал (- 8 млн грн — до 446 млн).

Что говорят банкиры

Сергей Савка, директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка В июле наш портфель вкладов физических лиц вырос почти на 15%. Это естественная реакция на ставку, которая отвечает самым лучшим рыночным показателям и ожиданиям клиентов. Снижение учетной ставки повлияло на результаты месяца, ведь ее пересмотр состоялся уже в конце месяца. Мы достаточно оперативно отреагировали на снижение ставки, пересмотрев доходность линейки депозитов. В первую очередь, самый популярный трехмесячный вклад в гривне. Некоторые участники оставили ставки по таким вкладам на достаточно высоком уровне, около 19−20% годовых. Украинцы очень чувствительны к изменению доходности вкладов, поэтому конкуренция в этом сегменте очень острая. Кстати, похоже, ее в последние месяцы начали ощущать не только банки за пределами ТОП-20, но и крупнейшие финучреждения, которые были вынуждены более активно пересматривать доходность депозитов в гривне. В ходе июльского заседания монетарного комитета большинство его членов выразили мнение, что к концу года ставка снизится до 18−19%. Если этот прогноз оправдается, то за три остающихся до конца года заседания регулятор должен постепенно снизить ставку еще на 3−4 процентных пункта. Исходя из этого, можно предположить, что в сентябре ставка будет снижена на 1−2%. Следовательно, и доходность депозитов в банках, которые предлагают самую высокую, приближенную к потолку экономической обоснованности, ставку, снизится на те же 1−2%. Украинцам, которые стремятся получать максимум процентов от размещения своих сбережений на депозитах, это нужно осознавать. И, возможно, подумать об открытии вкладов на более длительные сроки для фиксации повышенных процентов. Что касается вкладов в СКВ, мы недавно повысили ставки по валютным вкладам, и сейчас предлагаем клиентам фактически максимальные рыночные проценты: до 3% годовых в долларах США и до 2% годовых в евро. Пока не намерены их пересматривать ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Самые высокие ставки по депозитам банк предлагал клиентам в июне-июле, а уже в конце июля начал пересматривать процентные ставки в сторону уменьшения. В то же время, уменьшение максимальной процентной ставки на 2% не привело к уменьшению привлечения банком депозитов. В августе было открыто 1 008 новых вкладов, что обеспечило почти 110 млн грн. В рамках ожидания продолжения тренда по уменьшению учетной ставки и, соответственно, ставки по депозитным сертификатам, банк с 1 сентября уже уменьшил максимальную ставку на 1%, и теперь клиенты при размещении депозитов могут получить не более 18% годовых. Что касается повышения ставок по вкладам в иностранной валюте, то банк этот вопрос на сегодняшний день не рассматривает. Повышение ставок по таким депозитам сдерживают ограничения в использовании иностранной валюты в кредитных операциях. Поэтому банки не очень заинтересованы в привлечении значительных сумм в иностранной валюте.

Наталья Калугер, руководитель Офиса управления проектами РВС Банка Даже в связи со снижением учетной ставки НБУ количество вкладчиков в РВС Банке остается практически неизменным. А незначительные уменьшения остатков по некоторым клиентам носят несистемный характер и связаны с расходами семьи на оздоровление, подготовку к школе и другие бытовые вопросы. Конец августа и начало сентября показал спрос на депозитные вклады сроком на 3 месяца, что связано со смягчением НБУ ограничений по покупке безналичной валюты. Поэтому РВС дал возможность своим клиентам купить валюту — евро и доллар по обновленным лимитам. Так, с 29 августа клиенты банка могут купить в два раза больше валюты для размещения на депозит от 3 месяцев. Предлагаемый нами курс продажи долларов США — 37,30 грн. Сейчас банк не намерен увеличивать ставки по так называемым конвертационным депозитным вкладам. Считаем, что периодический всплеск на подобные трехмесячные валютные депозиты в ближайшее время связан с волнением граждан по поводу возможной девальвации гривны или отпускания курса Нацбанком. Так что ставку увеличивать считаем нецелесообразным. Будущая же доходность по гривневым вкладам будет зависеть от установленной новой учетной ставки. На данный момент НБУ прогнозирует незначительное ее снижение. Банк не намерен привлекать дорогостоящий ресурс, потому что мы снизили на несколько позиций стоимость кредитного ресурса для клиентов бизнеса. Благодаря этому получили прирост клиентской базы юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Как банки меняли ставки

Три банка в этот раз не повышали, но снижали ставки.

Банк Украинский капитал снизил все ставки на депозиты в гривне. Доходность вкладов сроком на 3, 9 и 12 месяцев уменьшена на 1 п.п., на 6 месяцев — на 1,5 п.п. Самая высокая доходность осталась на вклады на 3 месяца — 18% годовых, другие «похудели» до 17,5% годовых.

Асвио Банк снизил ставки на гривневые вклады сроком на 6 и 12 месяцев. Самую высокую доходность сейчас банк предлагает на вклады сроком на 3 месяца — 19% годовых, на 6 и 12 месяцев — 17,5% и 17% годовых соответственно.

Банк Клиринговый Дом снизил доходность гривневых срочных вкладов на 6 месяцев сразу на 2 п.п. — до 15% годовых. Самую высокую доходность финучреждение предлагает по вкладам на 3 месяца — 18% годовых.

Агропросперис повысил ставки по вкладам в нацвалюте сроком на 3, 6 и 12 месяцев, но снизил доходность 9-месячных депозитов, от которых отминусовал 0,25 п.п. На столько же увеличены проценты вкладов на 12 месяцев. Доходность этих видов депозитов теперь составляет 18% и 18,25% годовых соответственно. По вкладам на 3 и 6 месяцев проценты выросли на 0,75 и 0,5 п.п. — до 17,5% и 17,75% годовых соответственно.

Единственным банком, который на этот раз не снижал, а повышал ставки по гривневым депозитам, стал Радабанк. Он прибавил по 0,5 п.п. к доходности вкладов сроком на 9 и 12 месяцев и теперь платит по ним 16% годовых. Самую высокую доходность банк предлагает по вкладам на 3 месяца — 20,5% годовых.

Среди предложений маленьких банков на вклады сроком на 3 мес. Радабанк лидирует. Чуть меньше предлагают банки Асвио и Юнекс — по 19% годовых.

Больше всего платят по гривневым вкладам на 6 месяцев Радабанк (19%), Пиреус (18%), Агропросперис (17,75%).

Среди лидеров по доходности гривневых вкладов на 9 месяцев: Агропросперис (18%), Банк инвестиций и сбережений, Мотор-банк и банк Украинский капитал (17,5% годовых), Кристалбанк (17,25% годовых).

В долларе на этот раз ставки пересматривал один банк — Асвио, который уменьшил доходность вкладов на 6 месяцев на 1,75 п.п. — до 1% годовых. А также — на 12 месяцев на 1,25 п.п. — до 1,5% годовых.

В евро ни один из небольших банков на этот раз изменений не проводил.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.08.2023−04.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.08.2023−04.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 22.08.2023−04.09.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.