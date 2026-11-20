В III квартале 2026 года украинские банки получили 25,6 млрд. грн. чистой прибыли. Это на 8,7% меньше, чем в предыдущем квартале и на 35,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка за ноябрь 2026 года.

Почему НБУ выступает против 50% налога на прибыль банков

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На финансовый результат повлияли сокращения операционных доходов, ущерб от переоценки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), увеличение расходов на формирование резервов под кредитные риски и налогообложение прибыли банков по ставке 50%.

Несмотря на сокращение чистой прибыли, сектор сохранял доходность благодаря высокой чистой процентной марже. За квартал она увеличилась с 7,8 до 8%. Чистый процентный доход банков вырос на 4,8% за квартал и на 19% в годовом исчислении.

В то же время прибыль до налогообложения за квартал сократилась на 5,7%. Десять небольших банков завершили квартал с убытком, совокупный размер которого составил 0,3 млрд грн.

Доля проблемных кредитов опустилась до минимума за 17 лет

На фоне сокращения прибыли качество кредитного портфеля банков продолжило улучшаться. Доля неработающих кредитов (NPL) в III квартале уменьшилась на 1 процентный пункт — до 11,5%. Это самый низкий показатель за последние 17 лет.

В корпоративном сегменте доля проблемных кредитов сократилась до 13,7%, а среди ссуд физическим лицам — до 9,6%.

Кроме того, доля корпоративных заемщиков, допустивших дефолт по гривневым кредитам в течение года, снизилась примерно до 2,3%. Среди валовых кредитов физических лиц доля просроченных не менее чем на 90 дней составила 3,3%.

В то же время банки ожидают ужесточения кредитных рисков, что уже отражается в увеличении резервов. Сдерживать ухудшение качества ссуд помогают реструктуризация долгов и регуляторные меры НБУ.

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Почему НБУ выступает против 50% налога на прибыль банков

Регулятор считает сохранение 50-процентной ставки налога на прибыль банков одним из главных рисков для дальнейшего расширения кредитования.

По оценке НБУ такой налог ограничивает возможности банков наращивать капитал, который необходим для финансирования предприятий. Это может сдерживать рост кредитного портфеля, в частности, в секторах, важных для обороноспособности и экономической устойчивости.

В то же время, результаты стресс-тестирования 26 крупнейших банков подтвердили достаточную устойчивость и капитализацию сектора. Только 11 учреждений, на которые приходится около 10% активов банковской системы, должны до конца года достичь установленных для них нормативов достаточности капитала и поддерживать их до следующей оценки.

Следовательно, несмотря на снижение прибыли, банковская система остается прибыльной, а качество кредитного портфеля улучшается. Однако дальнейшая способность банков финансировать экономику будет зависеть не только от спроса на ссуды и ситуации безопасности, но и от налоговых условий и возможностей наращивать капитал.

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