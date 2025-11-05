Ставки на паузе: почему крупные банки почти не меняют проценты по вкладам

Ставки по депозитам замерли почти во всех крупных банках. Пока НБУ не меняет учетную ставку, подавляющее большинство финучреждений также не готовы корректировать доходность своих вкладов.

На этой неделе Нацбанк обнародовал итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике по уровню учетной ставки. Заседание комитета состоялось 22 октября и, по его результатам, было решено сохранить ставку на уровне 15,5%. Собственно, неизменной она остается практически с начала года.

Как стало известно после публикации регулятора, в комитете есть значительное количество членов, которые считали необходимым начать цикл снижения ставки и установить ее на уровне 15%. Такой позиции придерживались 4 человека. По их мнению, для снижения учетной ставки есть достаточные основания, как с точки зрения фактических данных, так и будущих перспектив. В частности, развитие макроэкономической ситуации в целом соответствует предварительному макропрогнозу НБУ, потребительская инфляция замедляется с опережением прогноза, базовая инфляция — близка к прогнозной траектории. В целом инфляционные ожидания остаются устойчивыми.

Остальные шесть членов комитета высказались за сохранение ставки в нынешнем размере. Их аргументы заключались в том, что с сентября распределение рисков для инфляции заметно ухудшилось. Так, ценовое давление могут усилить более высокий энергодефицит и увеличение дефицита бюджета. В этих условиях, считают они, НБУ нужно действовать более осторожно и несколько отложить начало цикла смягчения процентной политики.

В то же время все участники заседания убеждены в том, что в ближайшее время учетную ставку можно будет снижать. Расходятся члены комитета только в дате, когда это произойдет. Пятеро считают, что в конце этого года, а еще столько же говорят о январе следующего. Также подавляющее большинство комитета ожидает учетную ставку в конце 2026 года в пределах 12,5−13,5%, то есть на 2−3 п.п. меньше, чем сейчас.

Размер учетной ставки напрямую влияет на ставки по депозитам. В условиях ее снижения проценты по вкладам также падают.

Что предлагают банки

В условиях, когда НБУ выбрал выжидательную позицию, банки также держат ставки по депозитам в основном на прежних уровнях.

Среди крупных банков (с депозитами физлиц на сумму более 2 млрд грн) только ПУМБ внес изменения в свои предложения для вкладов в гривне. Ставка по депозиту на 3 месяца в финучреждении была увеличена с 13% до 15%. Благодаря этому в ПУМБ самые высокие ставки теперь именно по вкладам на 3 месяца — по годовым депозитам они на 2 п.п. ниже. Это естественно для ситуации, когда в ближайшее время ожидается снижение учетной ставки — банк готов платить больше по краткосрочным вкладам, но не фиксировать высокую прибыльность на более длительный период.

Если же говорить о валютных вкладах — то здесь подавляющее большинство банков также воздержались от каких-либо изменений. Только Кредит Днепр на 1,2 п.п. повысил доходность долларовых депозитов на 3 месяца. Благодаря этому ставка по таким вкладам составляет в учреждении 2% — больше, чем по годовым долларовым депозитам в этом банке.

В свою очередь, Укрсиббанк снизил доходность по долларовым вкладам на 6 и 3 месяца на 0,25 п.п. Теперь по депозитам для обоих сроков доходность составляет 1,25%.

Ставки же по депозитам в евро все крупные банки оставили без изменений.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.10.2025−03.11.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.10.2025−03.11.2025.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 21.10.2025−03.11.2025.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.