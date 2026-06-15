Расходы на топливо нередко обходятся бизнесу в значительную сумму. За год такие платежи для предпринимателя складываются в сумму, которая могла бы быть направлена на развитие дела.
До 1000 грн экономии ежемесячно: акция от МТБ Банка и OKKO для бизнеса
МТБ Банк предлагает специальное предложение для бизнес-клиентов: Fishback 10 грн/л на бензин и дизель и 5 грн/л на газ при оплате корпоративной картой Mastercard® Business от МТБ Банка на АЗК OKKO.
Предложение действует
В чем суть предложения
Fishback — это возврат части расходов на топливо в виде баллов программы лояльности Fishka.
Размер выгоды:
- 10 грн/л на бензин и дизель
- 5 грн/л на газ
- Лимит — 100 литров в месяц
Обязательное условие — быть зарегистрированным в программе лояльности «Fishka».
Таким образом, каждая заправка автомобиля снижает расходы бизнеса. Если автомобиль потребляет, например, 100 литров бензина в месяц, экономия может достигать до 1000 грн ежемесячно.
Кому это выгодно
- владельцам малого и среднего бизнеса
- компаниям с автопарком или регулярными выездами сотрудников
Чем активнее используется автотранспорт, тем выше выгода.
Преимущества карты Mastercard® Business от МТБ Банка
Корпоративная карта открывается:
- бесплатно
- с бесплатным обслуживанием
- полностью онлайн
Оформление происходит через мобильное приложение МТБ360 и сервис «Дія» — без посещения отделения.
Подробные условия акции — на официальной странице сайта.
Больше о продуктах для бизнеса — на сайте МТБ Банка.
Как воспользоваться акцией
- Открыть корпоративную карту Mastercard® Business от МТБ Банка.
- Зарегистрироваться в программе лояльности «Fishka».
- Заправляться на АЗК OKKO.
- Оплачивать картой Mastercard® Business от МТБ Банка — Fishback начисляется автоматически.
Каждый литр топлива превращается в дополнительный финансовый ресурс для бизнеса. Меньше расходов — больше возможностей для развития!
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