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15 июня 2026, 10:00 Читати українською

До 1000 грн экономии ежемесячно: акция от МТБ Банка и OKKO для бизнеса

Расходы на топливо нередко обходятся бизнесу в значительную сумму. За год такие платежи для предпринимателя складываются в сумму, которая могла бы быть направлена на развитие дела.

МТБ Банк предлагает специальное предложение для бизнес-клиентов: Fishback 10 грн/л на бензин и дизель и 5 грн/л на газ при оплате корпоративной картой Mastercard® Business от МТБ Банка на АЗК OKKO.

Предложение действует с 11.05.2026 по 11.07.2026 года.

В чем суть предложения

Fishback — это возврат части расходов на топливо в виде баллов программы лояльности Fishka.

Размер выгоды:

  • 10 грн/л на бензин и дизель
  • 5 грн/л на газ
  • Лимит — 100 литров в месяц

Обязательное условие — быть зарегистрированным в программе лояльности «Fishka».

Таким образом, каждая заправка автомобиля снижает расходы бизнеса. Если автомобиль потребляет, например, 100 литров бензина в месяц, экономия может достигать до 1000 грн ежемесячно.

Кому это выгодно

  • владельцам малого и среднего бизнеса
  • компаниям с автопарком или регулярными выездами сотрудников

Чем активнее используется автотранспорт, тем выше выгода.

Преимущества карты Mastercard® Business от МТБ Банка

Корпоративная карта открывается:

  • бесплатно
  • с бесплатным обслуживанием
  • полностью онлайн

Оформление происходит через мобильное приложение МТБ360 и сервис «Дія» — без посещения отделения.

Подробные условия акции — на официальной странице сайта.

Больше о продуктах для бизнеса — на сайте МТБ Банка.

Как воспользоваться акцией

  1. Открыть корпоративную карту Mastercard® Business от МТБ Банка.
  2. Зарегистрироваться в программе лояльности «Fishka».
  3. Заправляться на АЗК OKKO.
  4. Оплачивать картой Mastercard® Business от МТБ Банка — Fishback начисляется автоматически.

Каждый литр топлива превращается в дополнительный финансовый ресурс для бизнеса. Меньше расходов — больше возможностей для развития!

Источник: МТБ Банк
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