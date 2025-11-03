Шесть голосов «за стабильность»: почему НБУ не начал цикл смягчения монетарной политики

Шесть членов Комитета по монетарной политике Национального банка из 10 высказались за сохранение учетной ставки на уровне 15,5% в октябре. Об этом говорится в сообщении НБУ .

Риск инфляции

По мнению членов Комитета, с момента сентябрьского заседания распределение рисков для инфляции заметно ухудшилось.

Так, более высокий энергодефицит и увеличение дефицита бюджета с высокой вероятностью могут усилить ценовое давление. Учитывая повышенные инфляционные ожидания, НБУ целесообразно действовать осторожнее, чем предусмотрено в предыдущем прогнозе, и несколько отсрочить начало цикла смягчения процентной политики.

Как отметил один из членов КМП, текущее замедление потребительской инфляции определяется потенциально временным фактором — лучшим урожаем овощей. Однако в целом доля компонентов потребительского набора, охваченная ростом цен сверх порога внимания (10% г/г), все еще высока — более 56%.

Темпы роста цен на обработанные продукты питания снижаются медленно, а инфляция услуг не снижается вообще. Если не обеспечить устойчивое снижение фундаментального давления, во второй половине 2026 может произойти ускорение потребительской инфляции на низкой базе сравнения.

Этот член КМП обратил внимание на то, что последствия недавних обстрелов энергетической инфраструктуры (как по добыче газа, так и производству э/э) уже начали негативно сказываться на экономике.

В частности, вернулись отключения от э/э промышленных предприятий, на отдельных рынках возросла стоимость э/э, ускорился рост цен в добывающей промышленности после разрушений инфраструктуры газодобычи.

По его мнению, дальнейшие обстрелы энергообъектов и усложнение ситуации с энергоснабжением могут отразиться в росте себестоимости производства, который впоследствии будет транслироваться в потребительские цены. Усложнение ситуации безопасности может негативно сказаться и на миграционных тенденциях, а, соответственно, сдержит ожидаемое уменьшение дисбалансов на рынке труда. Поэтому, по его мнению, не стоит торопиться с смягчением процентной политики.

Еще один член КМП добавил, что НБУ лучше сохранять бдительность, пока инфляционные ожидания не начнут улучшаться.

Обоснование снижения ставки

Четверо членов КМП высказались за понижение учетной ставки до 15% в октябре. Эти участники дискуссии считают, что риски дальнейшей инфляционной динамики остаются относительно сбалансированными. Соответственно, осторожное смягчение монетарных условий не будет представлять угрозы для движения инфляции до цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит восстановление экономики, темпы которого пересмотрены вниз в обновленном макропрогнозе.

По их мнению, для понижения учетной ставки есть достаточные основания как с точки зрения фактических данных (data-driven approach), так и будущих перспектив (forward-looking approach).

Так, развитие макроэкономической ситуации в целом отвечает предыдущему макропрогнозу НБУ, в котором предусмотрено начало цикла осторожного снижения учетной ставки в октябре. Потребительская инфляция замедляется даже с опережением прогноза, базовая инфляция близка к прогнозной траектории. Инфляционные ожидания в целом остаются стойкими.

Ситуация на валютном рынке выглядит устойчивой: внешняя поддержка поступает в достаточных и предполагаемых объемах; международные резервы находятся на высоком уровне; спрос на валюту остается сдержанным, а курсовые ожидания — стабильными и даже несколько улучшившимися в отдельных группах респондентов.

Один из этих членов КМП также выразил уверенность, что осторожное понижение учетной ставки на 0,5 в. п. не будет оказывать существенного влияния на привлекательность гривневых сбережений и не побуждает экономических агентов к переориентации на валютные активы. Учитывая прогнозы различных аналитических центров, в том числе прогноз НБУ относительно будущей инфляции, текущая доходность гривневых инструментов (как ОВГЗ, так и депозитов) достаточно для ее компенсации.

С этим мнением согласился и другой участник дискуссии, отметивший, что незначительное ухудшение инфляционных ожиданий не помешало дальнейшему притоку средств населения в срочные гривневые инструменты в сентябре. Замедление темпов прироста гривневых ОВГЗ в портфелях населения связано, прежде всего, со значительными объемами погашения в сентябре и октябре.

В то же время роловер происходит довольно быстро — в течение месяца даже с определенным избытком. Так что спрос на срочные гривневые инструменты сохраняется.

Напомним

23 октября Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

«Несмотря на снижение инфляции в последние месяцы, инфляционные ожидания остаются высокими, а проинфляционные риски, в частности связанные с ростом энергодефицита и бюджетных потребностей, усилились. В таких условиях, чтобы сохранить привлекательность гривневых активов, устойчивость валютного рынка и устойчивую тенденцию снижения инфляции до 5% на горизонте политики, НБУ будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия», — отметил Пышный.