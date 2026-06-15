ФГВФЛ отчитался о выплатах: с начала года вкладчики получили 16,7 млн грн

В течение января — мая 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил ликвидируемым вкладчикам банков 16,7 млн грн гарантированного возмещения. Об этом говорится в сообщении Фонда.

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Всего с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила 105,1 млрд грн. Возмещение получили более 2 млн вкладчиков.

За время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 9,4 млрд грн гарантированного возмещения.

Отметим, что выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 мая 2026 средства Фонда составляли 59,2 млрд грн.