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15 июня 2026, 16:30 Читати українською

Крупнейший банк Португалии предупредил россиян о закрытии счетов

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил граждан россии о принудительном закрытии счетов. Об этом сообщает российский РБК со ссылкой на клиентов кредитной организации.

Крупнейший банк Португалии Caixa Geral de Depositos предупредил граждан россии о принудительном закрытии счетов.

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Что известно

Пользователи с 9 июня получают рассылку с предупреждением о закрытии счета с 14 августа 2026 года.

«Просим вернуть в банк Caixa неиспользованные чековые книжки, а также все инструменты доступа и распоряжения счетом и связанными счетами, в частности банковские карты», — говорится в уведомлении.

По данным агентства, среди получателей таких сообщений — обладатели российских паспортов без вида на жительство (ВНЖ) или те, кто не обновил информацию о своем статусе в банке.

Но подобные уведомления приходили и тем россиянам, кто работает на европейские или португальские компании, а также имеет ВНЖ Португалии.

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Оценить точное число россиян в Португалии сложно — статистика по гражданству не публикуется, но речь может идти как минимум о тысячах счетов, учитывая популярность «золотых виз», говорят эксперты.

Caixa Geral de Depositos как крупнейший государственный банк Португалии «предоставлял базовый доступ к банковским услугам для нерезидентов, включая заявителей по программам «золотых виз».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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