Небольшие банки режут доходность депозитов и сохраняют высокую доходность по вкладам на 3 месяца

Небольшие банки начали активно снижать доходность гривневых депозитов: если в прошлый раз уменьшили ставки всего три банка, то за последние две недели — уже восемь. Снижения колебались в пределах 0,5−1,5 п.п. Подробнее об актуальных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн в новом обзоре «Минфина».

НБУ начал сезон снижения ключевой ставки с конца июля (ставка была снижена уже дважды — с 25% до 20% годовых). Однако пока пересмотр банками своих депозитных предложений, стартовавший после этого, не повлиял на лояльность их частных клиентов.

По данным ФГВФЛ, на 1 сентября физлица держали в банках в общей сложности 1115,0 млрд грн — на 5,2 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Львиная доля денег хранится в нацвалюте: на вклады в гривне пришлось 718,5 млрд грн.

По итогам же первого полугодия, пять небольших банков, ставки по депозитам которых отслеживает Минфин, попали в первую 20-ю рейтингу надежности банковских депозитов от рейтингового агентства Standard Rating.

Источник: Standard Rating, 18.09.2023

*в рейтинге не указаны РВС банк та Коминвест

Как небольшие банки меняли ставки

Банк инвестиций и сбережений снизил все ставки по вкладам в гривне на 1 п.п. По вкладам в нацвалюте сроком на 12, 9 и 6 месяцев банк платит 16,5% годовых, на 3-месячных депозитах здесь можно заработать 17% годовых.

Банк Грант снизил ставки на 1 п.п. по вкладам в гривне на 6 и 12 месяцев и теперь платит по ним 10% и 12% годовых соответственно.

Мотор-банк срезал на 1,5 п.п. доходность гривневых депозитов на 9 и 12 месяцев и теперь платит по ним 16% и 17% годовых соответственно. Проценты по вкладам на 6 месяцев снижены на 0,5 п.п. до 17% годовых.

Пиреус отнял по 1 п.п. от доходности вкладов в гривне на 3, 6 и 12 месяцев. Ставки на 3 и 6 месяцев банк удержал на одном уровне — 17% годовых, а по вкладам на 12 месяцев банк платит 15% годовых.

Поликомбанк более всего снизил ставки по вкладам на 3 месяца — на 1 п.п. до 7,2% годовых. Это минимальная доходность, которую банк предлагает клиентам. Проценты по другим вкладам также снизились. Доходность по вкладам на 6 месяцев уменьшилась на 0,6 п.п. до 14,6% годовых, по вкладам на 9 и 12 месяцев — на 0,5 п.п. до 15,4% и 15,9% годовых соответственно.

В то же время, банк увеличил ставки на 6 и 9 месяцев в долларе. Доходность вкладов на 6 мес увеличилась на 0,5 п.п., а на 9 — на 0,2 п.п. (до 1% и 1,2% годовых соответственно). Такие же изменения произошли и по вкладам в евро.

Радабанк порезал проценты по гривневым вкладам на 3 и 6 месяцев на 1,5 п.п. Вклады на 9 и 12 месяцев похудели на 0,5 п.п. Наибольшую доходность теперь предлагает по вкладам на 3 месяца — 19% годовых. Наименьшее — на 9 и 12 месяцев (15,5% годовых).

Юнекс банк снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п. до 17,5% годовых и это самая большая доходность, которую предлагает банк своим частным клиентам сейчас. Наименьшая остается за вкладами на 6 и 9 месяцев — 14,75% годовых.

Единственным банком, кто в этот раз не менял ставки в гривне, но увеличивал проценты по вкладам в СКВ стал Коминвестбанк. Банк прибавил 0,75 п.п. к доходности вкладов в долларе и евро на 12 месяцев, увеличив ее до 2,5% годовых.

Наибольшую доходность гривневых вкладов на 9 месяцев предлагает Агропросперис (18% годовых). На 6 месяцев сразу три банка держат хорошие проценты:

Агропросперис — 17,75%

Асвио — 17,5%

Радобанк — 17,5%

Больше всего небольшие банки продолжают платить по вкладам на 3 месяца:

Асвио банк — 19%

Радобанк — 19%

Глобус — 18%

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.