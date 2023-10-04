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4 октября 2023, 12:30 Читати українською

Небольшие банки режут доходность депозитов и сохраняют высокую доходность по вкладам на 3 месяца

Небольшие банки начали активно снижать доходность гривневых депозитов: если в прошлый раз уменьшили ставки всего три банка, то за последние две недели — уже восемь. Снижения колебались в пределах 0,5−1,5 п.п. Подробнее об актуальных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн в новом обзоре «Минфина».

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НБУ начал сезон снижения ключевой ставки с конца июля (ставка была снижена уже дважды — с 25% до 20% годовых). Однако пока пересмотр банками своих депозитных предложений, стартовавший после этого, не повлиял на лояльность их частных клиентов.

По данным ФГВФЛ, на 1 сентября физлица держали в банках в общей сложности 1115,0 млрд грн — на 5,2 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Львиная доля денег хранится в нацвалюте: на вклады в гривне пришлось 718,5 млрд грн.

По итогам же первого полугодия, пять небольших банков, ставки по депозитам которых отслеживает Минфин, попали в первую 20-ю рейтингу надежности банковских депозитов от рейтингового агентства Standard Rating.

Место в общем рейтинге

Банк

Общая оценка

Рейтинг

8

Пиреус

9,808

rd.1 (pi)

13

Полтава-Банк

8,704

rd.1 (pi)

15

Агропросперис

8,606

rd.1 (pi)

16

Юнекс банк

8,603

rd.1 (pi)

20

Глобус

7,906

rd.2 (pi)

24

Мотор-Банк

7,001

rd.2 (pi)

32

Індустриалбанк

5,702

rd.2 (pi)

35

Банк инвестиций и сбережений

5,204

rd.2 (pi)

37

Асвио банк

5,102

rd.2 (pi)

38

Украинский капитал

5,101

rd.2 (pi)

40

Клиринговий Дом

4,904

rd.3 (pi)

43

Альтбанк

4,401

rd.3 (pi)

45

Радабанк

4,204

rd.3 (pi)

50

Кристалбанк

3,902

rd.3 (pi)

51

Грант

3,802

rd.3 (pi)

54

Международный Инвестиционный Банк

3,606

rd.3 (pi)

55

Поликомбанк

3,400

rd.3 (pi)

Источник: Standard Rating, 18.09.2023

*в рейтинге не указаны РВС банк та Коминвест

Как небольшие банки меняли ставки

Банк инвестиций и сбережений снизил все ставки по вкладам в гривне на 1 п.п. По вкладам в нацвалюте сроком на 12, 9 и 6 месяцев банк платит 16,5% годовых, на 3-месячных депозитах здесь можно заработать 17% годовых.

Банк Грант снизил ставки на 1 п.п. по вкладам в гривне на 6 и 12 месяцев и теперь платит по ним 10% и 12% годовых соответственно.

Мотор-банк срезал на 1,5 п.п. доходность гривневых депозитов на 9 и 12 месяцев и теперь платит по ним 16% и 17% годовых соответственно. Проценты по вкладам на 6 месяцев снижены на 0,5 п.п. до 17% годовых.

Пиреус отнял по 1 п.п. от доходности вкладов в гривне на 3, 6 и 12 месяцев. Ставки на 3 и 6 месяцев банк удержал на одном уровне — 17% годовых, а по вкладам на 12 месяцев банк платит 15% годовых.

Поликомбанк более всего снизил ставки по вкладам на 3 месяца — на 1 п.п. до 7,2% годовых. Это минимальная доходность, которую банк предлагает клиентам. Проценты по другим вкладам также снизились. Доходность по вкладам на 6 месяцев уменьшилась на 0,6 п.п. до 14,6% годовых, по вкладам на 9 и 12 месяцев — на 0,5 п.п. до 15,4% и 15,9% годовых соответственно.

В то же время, банк увеличил ставки на 6 и 9 месяцев в долларе. Доходность вкладов на 6 мес увеличилась на 0,5 п.п., а на 9 — на 0,2 п.п. (до 1% и 1,2% годовых соответственно). Такие же изменения произошли и по вкладам в евро.

Радабанк порезал проценты по гривневым вкладам на 3 и 6 месяцев на 1,5 п.п. Вклады на 9 и 12 месяцев похудели на 0,5 п.п. Наибольшую доходность теперь предлагает по вкладам на 3 месяца — 19% годовых. Наименьшее — на 9 и 12 месяцев (15,5% годовых).

Юнекс банк снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п. до 17,5% годовых и это самая большая доходность, которую предлагает банк своим частным клиентам сейчас. Наименьшая остается за вкладами на 6 и 9 месяцев — 14,75% годовых.

Единственным банком, кто в этот раз не менял ставки в гривне, но увеличивал проценты по вкладам в СКВ стал Коминвестбанк. Банк прибавил 0,75 п.п. к доходности вкладов в долларе и евро на 12 месяцев, увеличив ее до 2,5% годовых.

Наибольшую доходность гривневых вкладов на 9 месяцев предлагает Агропросперис (18% годовых). На 6 месяцев сразу три банка держат хорошие проценты:

  • Агропросперис — 17,75%
  • Асвио — 17,5%
  • Радобанк — 17,5%

Больше всего небольшие банки продолжают платить по вкладам на 3 месяца:

  • Асвио банк — 19%
  • Радобанк — 19%
  • Глобус — 18%

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Агропросперис 18,25% - 18,00% - 17,75% - 17,50% - - -
Глобус 17,50% - 17,00% - 16,50% - 18,00% - - -
Кристалбанк* 17,25% - 17,25% - 17,00% - 17,50% - 5,00% -
Асвио банк 17,00% - - - 17,50% - 19,00% - - -
Мотор-Банк 17,00% 1,50% 16,00% 1,50% 17,00% 0,50% 14,00% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 16,50% 1,00% 16,50% 1,00% 16,50% 1,00% 17,00% 1,00% - -
Украинский капитал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
Полтава-Банк 16,00% - 15,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,90% 0,50% 15,40% 0,50% 14,60% 0,60% 7,20% 1,00% - -
Коминвестбанк 15,80% 0,30% - - - - - - - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 17,50% 0,50% - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 17,50% 1,50% 19,00% 1,50% - -
Пиреус 15,00% 1,00% - - 17,00% 1,00% 17,00% 1,00% - -
РВС Банк 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 6,00% -
Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 15,00% - 18,00% - - -
Грант 12,00% 1,00% - - 10,00% 1,00% - - - -
Индустриалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 3,25% - 3,00% - 3,00% - 2,50% - 0,02% -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,40% - 2,15% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Коминвестбанк 2,50% 0,75% - - - - - - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
РВС Банк 2,50% - - - 1,45% - 0,70% - 0,15% -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Агропросперис 2,00% - 2,00% - 1,75% - 0,30% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Клиринговый Дом 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Асвио банк 1,50% - - - 1,00% - 0,5 - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% 0,20% 1,00% 0,50% 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,75% - 0,35% - 0,55% - 0,50% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
РВС Банк 2,50% - - - 1,45% - 0,70% - 0,15% -
Коминвестбанк 2,50% 0,75% - - - - - - - -
Украинский капитал*
 2,25% - 2,00% - 1,75% - 1,25% - 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% 0,20% 1,00% 0,50% 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Клиринговый Дом 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,50% - 0,25% - 0,35% - 0,25% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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