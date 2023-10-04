Небольшие банки начали активно снижать доходность гривневых депозитов: если в прошлый раз уменьшили ставки всего три банка, то за последние две недели — уже восемь. Снижения колебались в пределах 0,5−1,5 п.п. Подробнее об актуальных предложениях для частных клиентов от банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн в новом обзоре «Минфина».
Небольшие банки режут доходность депозитов и сохраняют высокую доходность по вкладам на 3 месяца
НБУ начал сезон снижения ключевой ставки с конца июля (ставка была снижена уже дважды — с 25% до 20% годовых). Однако пока пересмотр банками своих депозитных предложений, стартовавший после этого, не повлиял на лояльность их частных клиентов.
По данным ФГВФЛ, на 1 сентября физлица держали в банках в общей сложности 1115,0 млрд грн — на 5,2 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Львиная доля денег хранится в нацвалюте: на вклады в гривне пришлось 718,5 млрд грн.
По итогам же первого полугодия, пять небольших банков, ставки по депозитам которых отслеживает Минфин, попали в первую 20-ю рейтингу надежности банковских депозитов от рейтингового агентства Standard Rating.
Источник: Standard Rating, 18.09.2023
*в рейтинге не указаны РВС банк та Коминвест
Как небольшие банки меняли ставки
Банк инвестиций и сбережений снизил все ставки по вкладам в гривне на 1 п.п. По вкладам в нацвалюте сроком на 12, 9 и 6 месяцев банк платит 16,5% годовых, на 3-месячных депозитах здесь можно заработать 17% годовых.
Банк Грант снизил ставки на 1 п.п. по вкладам в гривне на 6 и 12 месяцев и теперь платит по ним 10% и 12% годовых соответственно.
Мотор-банк срезал на 1,5 п.п. доходность гривневых депозитов на 9 и 12 месяцев и теперь платит по ним 16% и 17% годовых соответственно. Проценты по вкладам на 6 месяцев снижены на 0,5 п.п. до 17% годовых.
Пиреус отнял по 1 п.п. от доходности вкладов в гривне на 3, 6 и 12 месяцев. Ставки на 3 и 6 месяцев банк удержал на одном уровне — 17% годовых, а по вкладам на 12 месяцев банк платит 15% годовых.
Поликомбанк более всего снизил ставки по вкладам на 3 месяца — на 1 п.п. до 7,2% годовых. Это минимальная доходность, которую банк предлагает клиентам. Проценты по другим вкладам также снизились. Доходность по вкладам на 6 месяцев уменьшилась на 0,6 п.п. до 14,6% годовых, по вкладам на 9 и 12 месяцев — на 0,5 п.п. до 15,4% и 15,9% годовых соответственно.
В то же время, банк увеличил ставки на 6 и 9 месяцев в долларе. Доходность вкладов на 6 мес увеличилась на 0,5 п.п., а на 9 — на 0,2 п.п. (до 1% и 1,2% годовых соответственно). Такие же изменения произошли и по вкладам в евро.
Радабанк порезал проценты по гривневым вкладам на 3 и 6 месяцев на 1,5 п.п. Вклады на 9 и 12 месяцев похудели на 0,5 п.п. Наибольшую доходность теперь предлагает по вкладам на 3 месяца — 19% годовых. Наименьшее — на 9 и 12 месяцев (15,5% годовых).
Юнекс банк снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п. до 17,5% годовых и это самая большая доходность, которую предлагает банк своим частным клиентам сейчас. Наименьшая остается за вкладами на 6 и 9 месяцев — 14,75% годовых.
Единственным банком, кто в этот раз не менял ставки в гривне, но увеличивал проценты по вкладам в СКВ стал Коминвестбанк. Банк прибавил 0,75 п.п. к доходности вкладов в долларе и евро на 12 месяцев, увеличив ее до 2,5% годовых.
Наибольшую доходность гривневых вкладов на 9 месяцев предлагает Агропросперис (18% годовых). На 6 месяцев сразу три банка держат хорошие проценты:
- Агропросперис — 17,75%
- Асвио — 17,5%
- Радобанк — 17,5%
Больше всего небольшие банки продолжают платить по вкладам на 3 месяца:
- Асвио банк — 19%
- Радобанк — 19%
- Глобус — 18%
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Агропросперис
|18,25%
|-
|18,00%
|-
|17,75%
|-
|17,50%
|-
|-
|-
|Глобус
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|17,25%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|5,00%
|-
|Асвио банк
|17,00%
|-
|-
|-
|17,50%
|-
|19,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|17,00%
|1,50%
|16,00%
|1,50%
|17,00%
|0,50%
|14,00%
|-
|-
|-
|16,50%
|1,00%
|16,50%
|1,00%
|16,50%
|1,00%
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|0,50%
|15,40%
|0,50%
|14,60%
|0,60%
|7,20%
|1,00%
|-
|-
|Коминвестбанк
|15,80%
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|17,50%
|0,50%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Радабанк
|15,50%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|17,50%
|1,50%
|19,00%
|1,50%
|-
|-
|Пиреус
|15,00%
|1,00%
|-
|-
|17,00%
|1,00%
|17,00%
|1,00%
|-
|-
|РВС Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|6,00%
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,00%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|1,00%
|-
|-
|10,00%
|1,00%
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|15,25%
|-
|15,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|6,00%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|3,25%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,02%
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,40%
|-
|2,15%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Коминвестбанк
|2,50%
|0,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Глобус
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,50%
|-
|-
|-
|1,45%
|-
|0,70%
|-
|0,15%
|-
|Радабанк
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|1,80%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,5
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|0,20%
|1,00%
|0,50%
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,75%
|-
|0,35%
|-
|0,55%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|РВС Банк
|2,50%
|-
|-
|-
|1,45%
|-
|0,70%
|-
|0,15%
|-
|Коминвестбанк
|2,50%
|0,75%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Глобус
|2,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|0,20%
|1,00%
|0,50%
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 19.09.2023−02.10.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней
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