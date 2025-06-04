Банкиры рассказали, как планируют изменить доходность депозитов в июне

Крупные банки снова поставили на паузу пересмотр депозитных ставок. Стоит ли рассчитывать на изменения в доходности депозитов в этом месяце и сколько можно заработать на вкладе в банке с депозитным порфелем от 2 млрд. грн., — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Заседание НБУ по процентным ставкам: чего ожидают банки

Уже через несколько дней банки получат очередной ориентир регулятора. 5 июня Правление по вопросам монетарной политики НБУ обнародует решения по ключевой ставке и доходности своих инструментов, непосредственно влияющих на доходность вкладов.

Банкиры принимают во внимание предыдущие прогнозы Нацбанка, который ожидает замедления инфляции со второго квартала. Поэтому большинство опрошенных «Минфином» финансистов считают, что на этот раз регулятор не будет менять своих ставок. Это, в свою очередь, означает, что ждать ощутимого повышения доходности вкладов в июне не стоит.

Текущий уровень учетной ставки уже отражает стремление регулятора сдерживать инфляционные риски и поддерживать стабильность на валютном рынке, считает начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова. Следовательно, по ее мнению, экономических предпосылок для оперативной корректировки «учетки» нет. В Сенс Банке существенных изменений в депозитных ставках для физлиц соответственно не планируют.

Такие же ожидания и у Сергея Анникова, руководителя по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка.

Соглашаются с коллегами и в ПУМБ. По словам директора Департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса ПУМБ Дмитрия Коваля, банк не будет менять доходность гривневых вкладов в июне, вместо этого будет предлагать акционные депозиты с повышенными ставками.

«Изменения учетной ставки не ожидаем, поскольку уровень инфляции остается высоким, хотя ее пик мы уже прошли», — говорит директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив. Он добавляет, что в июне банк тоже не планирует существенных изменений ставок.

«Учитывая позицию НБУ стабилизировать валютный рынок, не ожидаем изменений учетной ставки. А ввиду стабильности рынка депозитов (за последний месяц не было существенных изменений по ставкам), планируем сохранение ставок на текущем уровне», — говорит директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

То, что банкиры называют отсутствием «существенных изменений», не означает, что ставки не будут колебаться. Обычно эта формулировка означает изменения примерно на уровне 0,5−1 п.п. Об этом говорят, в частности, в Идея Банке.

«Возможны небольшие корректировки ставок плюс 0,5% в отдельных банках на отдельные сроки, но в основном на рынке депозитов все стабильно. Банки устанавливают ставки по депозитам физлиц в зависимости от своих потребностей в ликвидности и, соответственно, ставки стабильны. За апрель объем депозитов физлиц увеличился на 35 070 млн грн», — уточняет директор департамента развития продуктов банка Сергей Мищенко.

Впрочем, банкиры не исключают вероятности коррекции ключевой ставки.

«От заседания НБУ 5 июня не ожидаем каких-либо изменений в ставках. Соответственно, депозитные ставки менять тоже не планируем, но, конечно, если НБУ вдруг изменит ставку — наша реакция будет пропорциональна, мы будем предлагать для вкладчиков конкурентные ставки», — говорит начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев тоже предполагает другие сценарии развития событий.

«В случае стабилизации макроэкономической ситуации, в конце июля можно ожидать пересмотра ключевой ставки в сторону снижения — вероятно до 15%. В то же время, при сохранении текущей архитектуры процентной политики, до 18,5% может снизиться и ставка по трехмесячным депозитным сертификатам. Это, в свою очередь, может запустить новую фазу постепенного удешевления финансовых ресурсов — уже с августа рынок может отреагировать понижением ставок по кредитам и депозитным продуктам», — предполагает банкир.

Как банки меняли ставки

За последние две недели крупные банки не изменяли доходность вкладов в евро, зато снижали и повышали ставки по вкладам в нацвалюте и долларе. Впрочем, количество таких банков было невелико.

Восток Банк увеличил доходность вкладов в гривне на 3 месяца на 2 п.п., до 16% годовых.

ПУМБ срезал на 2 п.п. ставку по полугодовым вкладам в нацвалюте и на 1 п.п. — по трехмесячным и теперь платит по ним 13% годовых.

Альянс Банк повысил доходность почти всех срочных вкладов в гривневой линейке кроме годовых. После изменений доходность трехмесячных и полугодовых вкладов составляет 14,6%, вкладов на 9 месяцев — 15,1% годовых. Банк также скорректировал ставки по вкладам в долларе: доходность трехмесячных и полугодовых вкладов выросла до 0,8% годовых. В то же время ставки по более длинным вкладам сократились до 1,35% (9 месяцев) и 1,9% годовых (на 12 месяцев).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.05.2025−02.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.05.2025−02.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 20.05.2025−02.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.