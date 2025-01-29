Банки начинают сезон повышения депозитных ставок: почему это будет длиться недолго

Какие ставки по вкладам банки с депозитными портфелями более 2 млрд грн прогнозируют на февраль и что будут предлагать частным клиентам — читайте в новом депозитном обзоре «Минфина».

Высокие темпы инфляции заставили НБУ жестче закрутить монетарные гайки. На последнем заседании регулятор повысил учетную ставку на 1 базисный пункт, а также увеличил доходность по своим депозитным сертификатам. Они являются одним из основных источников заработка для финансистов, а их доходность оказывает прямое влияние на уровень депозитных ставок.

Одними из самых популярных вкладов во многих банках остаются трехмесячные депозиты.

«Это нормальное поведение вкладчиков, поэтому банки вкладывают эти средства в короткие ликвидные активы, например, в трехмесячные депозитные сертификаты НБУ», — говорит начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

По словам начальника отдела по работе с физическими лицами Главного управления бизнеса Правэкс Банка Олега Зайца, банк фокусируется в собственной стратегии на вкладах сроком от 3 месяцев. На эти вклады банк ставит относительно высокие ставки и в течение прошлого года именно они пользовались самым большим спросом, объясняет он.

При этом вкладчики активно размещают на этот срок не только гривну, но и валюту. Руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка Сергей Анников говорит, что эти депозиты «используются клиентами Райффайзен Банка для покупки иностранной валюты во время „курсопадов“ по акционным курсам, которые банк проводит на регулярной основе».

Переключить спрос на длинные вклады в существующих условиях банкам сложно, хотя они и пробуют это делать.

«Приоритет срочности сейчас диктует клиент, учитывая период прогнозирования расходов, уровень инфляции, курс доллара США и тренд его изменения, как ориентир стоимости средств. Согласно этим факторам, большинство клиентов готовы размещаться в гривне на срок 3−6 месяцев. Очень сложно в текущей ситуации уговорить клиентов разместить сбережения в национальной валюте на сроки свыше года. Конечно, такие привлечения есть, но их доля значительно меньше», — объясняет начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова.

По ее словам, таких длинных размещений сейчас немного. «Обычно длинные размещения — от 2-х лет — делают клиенты, у которых настал срок переразмещения, и модель их финансового планирования предполагает и дальше держать деньги „в долгую“», — уточняет она.

Главный мотиватор для клиентов перевкладывать деньги в длинные депозиты — их более высокая доходность.

«На данный момент мы нацелены предлагать самую высокую доходность на более длинные сроки (это, конечно, 1 год), у депозитов на 3 и 6 месяцев меньшая доходность. Если предлагать на 3 месяца самую высокую ставку, то вкладчики вовсе не будут размещать средства на 6 и 12 месяцев. Размещение „под меньшие проценты, но на больший срок“ происходит только при ожидании резкого падения ставок в ближайшем будущем, а сейчас такое не ожидается», — говорит и Сергей Гнездилов.

Что банкиры прогнозируют на февраль

Большинство банкиров предполагают повышение доходности вкладов. «Думаю, что ставки по депозитам покажут пропорциональный рост, но, возможно, немного позже», — прогнозировал начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов еще до повышения ставки.

Об определенном временном лаге говорит и главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий. «Ставки по депозитам могут вырасти, но, во-первых, обычно это происходит не сразу, а растянуто во времени, а во-вторых, не в таком объеме, как изменилась учетная ставка», — объясняет он.

О высокой вероятности повышения доходности вкладов в случае более существенного движения учетной ставки свыше 0,5% говорила и Ирина Стрепетова из Сенс Банка.

«Решение правления НБУ увеличить ставку на 1 процентный пункт — до 14,5%, дает больше пространства для коммерческих банков, с точки зрения увеличения доходности депозитов физических лиц, ведь вместе с учетной ставкой выросли проценты и по ряду инструментов регулятора, в частности, депозитным сертификатам», — говорит маркетинг-директор Юнекс Банка Алина Компанец.

По ее мнению, текущие средние ставки по вкладам 20 крупнейших банков, учитывая налоги, уже не обеспечивают защиту от инфляции. Но, как всегда, первыми на изменения отреагируют финучреждения не из 20-ки крупнейших.

Юнекс пока не принимал решения о пересмотре процентной политики. «Однако готовы к такому шагу, как только этого потребует конкурентная ситуация. Думаю, что в течение двух-трех недель ставки по трехмесячным депозитам в средних и небольших банках поднимутся на 0,5−1%. Максимальная доходность по ним будет стремиться к диапазону до 16−17% годовых», — прогнозирует Алина Компанец.

Намерения повышать ставки нам подтвердили в двух других малых банках: Кредитвестбанке и Кристалбанке. В частности, в Кредитвесте ожидают, что средние ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев вырастут ориентировочно на 0,5−0,75% в течение следующих трех месяцев.

В Кристалбанке говорят, что увеличение процентных ставок не будет значительным.

«Это будет, скорее, корректировка, чем существенные изменения. В целом банк планирует оставить процентные ставки в пределах максимально возможных 16% годовых в гривне», — сообщили в Кристалбанке. Это увеличение банк делает для «акцента внимания потребителей на конкретный вид вклада „Поможем вместе“» и для увеличения среднего срока размещения вкладов. Банк будет предлагать клиентам выбрать лучшие условия на более длительный срок — от 93 до 183 дней.

Соглашаются с тем, что увеличение может быть небольшим, и в Ощадбанке. По прогнозам финучреждения, в первом квартале 2025 года средние ставки по депозитам для физических лиц не претерпят существенных изменений. «Это связано с ожиданием сохранения инфляционного давления и отсутствием предпосылок для снижения учетной ставки», — уточнили в банке.

Начальник Департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев считает, что в ближайшие несколько недель подавляющее большинство коммерческих банков увеличат доходность по гривневым вкладам. Доходность коротких вкладов он прогнозирует на уровне 11% (+1 п.п.), вкладов на 9 и 12 месяцев — до 12%, до 14% годовых — на вклады сроком от 1 года и дольше.

«Новая доходность депозитов для физических лиц будет учитывать как декабрьские, так и январские изменения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Однако приоритетом для вкладчиков будут оставаться именно долгосрочные депозиты, доходность по которым позволяют не только уберечь средства от обесценения, но и получить пассивную прибыль в размере до 4%», — подытожил Дмитрий Замотаев.

Но повышение ставок может быть кратковременным трендом.

«В целом процентные ставки на рынке меняются, согласно монетарной политике центробанка и колебаниям учетной ставки, хотя и с определенным временным лагом. Однако, несмотря на заявления НБУ о временном характере текущих проинфляционных факторов, а также вероятность возвращения к циклу смягчения монетарной политики в 3−4 квартале 2025 года, вполне возможно, что банки будут более сдержанно реагировать на повышение учетной ставки. Они могут прогнозировать возможность разворота ставок в сторону понижения в течение года», — говорит Олег Заяц из Правэкс Банка.

Поддерживает коллегу директор департамента развития продуктов Идея банка Сергей Мищенко. По его словам, банк в большинстве случаев руководствуется собственными потребностями в ресурсах и, в соответствии со своими потребностями, корректирует ставки по депозитам. Банк, говорит он, не планирует увеличивать процентную ставку по депозитам и не ожидает особого оживления на рынке и повышения ставок в феврале.

Как банки меняли ставки

Идея Банк снизил доходность всех гривневых вкладов в линейке. Больше всего порезал ставку по вкладам на 9 месяцев (-0,5 п.п.), годовые — похудели на 0,33 п.п., полугодовые — на 0,25 п.п. После изменений банк больше всего платит по годовым вкладам (15,67% годовых), меньше всего — по полугодовым (15% годовых).

ПУМБ снизил ставки по вкладам в евро, за исключением 3-месячных депозитов. После этого ставки по всем срочным вкладам в евро сравнялись — 0,5% годовых.

Несколько банков повышали ставки в гривне и долларе. Альянс Банк добавил 0,05 п.п. к доходности вкладов на 3 месяца, 0,1 п.п. — к ставкам полугодовых вкладов и 0,25 п.п. — 9-месячных. Самая высокая ставка по гривневым депозитам теперь — по вкладам на 9 месяцев (14,75% годовых), по годовым — банк платит 14,5% годовых, полугодовые и 3-месячные сравнялись в доходности — 14,2% годовых.

Банк также повысил ставки по вкладам в долларе. В частности, доходность срочных вкладов на 3 и 6 месяцев выросла на 0,05 п.п. — до 0,75% годовых, самой высокой остается ставка на год (2% годовых).

Банк Глобус повысил ставки по всем срочным вкладам в гривне. Доходность годовых вкладов выросла на 2,5 п.п. — до 14,5% годовых. К ставкам на другие сроки банк прибавил 1,5 п.п. Самая маленькая ставка после изменений — на 3-месячные вклады (12% годовых), по полугодовым и 9-месячным депозитам банк платит 13% и 13,5% годовых соответственно.

Самые привлекательные ставки по вкладам на 3 месяца сейчас предлагает банк Львов (16,5% годовых) и Радабанк (16% годовых). Чуть меньше предлагает Аккордбанк (15,75% годовых).

По полугодовым вкладам самая высокая ставка в Радабанке (16,5% годовых). 15,75% годовых можно получить в Абанке, 15,5% годовых — в Аккордбанке.

Самые высокие проценты по вкладам на 9 месяцев в гривне платят monobank (15,4% годовых) и Идея Банк (15,25% годовых). Еще три банка — банк Львов, Таскомбанк и Радабанк — по таким срочным вкладам предлагают 15% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.01.2024−29.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.01.2024−29.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 14.01.2024−29.01.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.