Крупные банки начали резать доходность депозитов в долларе: что происходит

На депозитном рынке снова началось оживление. За последние две недели крупные банки резали доходность не только гривневых, но и валютных депозитов. Почему это происходит, как будут меняться предложения по вкладам для частных лиц и сколько сейчас можно заработать, разместив свои деньги в банке с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Что происходит с доходностью депозитов в гривне

Мы уже писали об основных факторах, которые влияют на формирование депозитной политики банков до весны. При определении уровня доходности по гривневым вкладам банки в первую очередь будут ориентироваться на ключевую ставку НБУ и ставки по депозитным сертификатам регулятора, которые являются одним из главных источников дохода финансистов.

Уже завтра, 29 января, НБУ объявит свое решение по монетарной политике. При официальном снижении инфляции до 8% в годовом измерении, учетная ставка регулятора на уровне 15,5% годовых выглядит малопонятной. Но угроза возобновления роста цен (которые фиксирует официальная статистика) остается достаточно высокой.

По прогнозу финансового эксперта «Минфина» Алексея Козырева, скорее всего, НБУ снизит учетную ставку максимум на 0,5−1% годовых, несмотря на радужную картину официальной (не путать с реальной) инфляции.

«На более радикальное снижение ставки Нацбанк не отважится, поскольку рискует получить значительный рост спроса на валюту со стороны населения именно за счет „горячих“ денег на счетах физлиц и увеличения активности по покупке валюты бизнесом», — объясняет он.

Но в ближайшей перспективе регулятор станет смягчать монетарную политику. Так, по итогам последней дискуссии членов монетарного комитета, восемь прогнозируют, что в конце 2026 года учетная ставка будет составлять 12,5%, трое считают, что она будет находиться в диапазоне 13−14%.

Поэтому банкам сейчас невыгодно держать высокие ставки на «длинные» депозиты. В целом большинство финансистов прогнозируют, что НБУ снизит ключевую ставку к марту суммарно на 1−1,5 п.п.

«Сейчас будет происходить определенное переформатирование рынка ставок и отдельные банки уже работают на опережение», — говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Ближе к лету соответствующим образом откорректируют свои ставки по гривневым депозитам для частных клиентов и другие банки.

Почему банки начали резать ставки вкладов в долларе

Есть и другие причины коррекции доходности депозитов в долларе. Сегодня вечером Федрезерв США также объявит свое решение по процентным ставкам. Рынки ожидают, что регулятор сохранит их без изменений. По оценкам CME Group, вероятность того, что ФРС сохранит ставки в диапазоне 3,5−3,75%, составляет 97%. Почему тогда падает доходность долларовых депозитов в украинских банках, хотя длительное время ставки на долларовые депозиты «держались» в среднем на уровне 0,8−1,2% годовых?

«Во-первых, банки не ощущают острой потребности в дополнительном привлечении валюты населения. Пока никакого валютного дефицита не наблюдается.

Во-вторых, банки существенно ограничены в использовании валюты, например, в кредитовании. Собственно, можно сказать, что мало возможностей получить прибыль, а волатильность доллара на фоне последних событий может даже вызвать беспокойство.

В-третьих, стратегически банки развивают именно гривневые депозиты, по которым ставки с лихвой перекрывают инфляцию.

В результате снижение ставок по долларовым вкладам является системной и прогнозируемой реакцией банков на избыток валютной ликвидности, ограниченные возможности ее использования и общий фокус на гривневых инструментах", — пояснил Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Это факторы, которые будут формировать динамику депозитных ставок в долларе в долгосрочной перспективе. О текущей ситуации рассказал Андрей Шевчишин: «Валютного кредитования почти нет, как и инвестирования в валюту (доллар падает). Зачем банкам привлекать на депозиты доллар? А если повторится ситуация 2025 года, когда евро выросло, а доллар не изменился? То есть банки сейчас ведут свою игру, и нужно дождаться конца января, чтобы посмотреть, насколько устойчивой будет эта тенденция и закрепятся ли новые валютные ставки, или это ситуативная акция».

Как за две недели изменились депозитные ставки в крупных банках

Депозиты в гривне:

МТБ Банк срезал на 0,25 п.п. ставку по вкладам на 3 месяца и теперь платит по ним 16,5% годовых.

КоминБанк уменьшил на 0,1 п.п. заработки своих частных клиентов на вкладах в нацвалюте на 12 месяцев. Теперь на таких депозитах в этом банке можно заработать 15,6% годовых.

Альянс Банк снизил ставки по депозитам на самые длительные сроки: доходность вкладов на 12 месяцев «похудела» сразу на 1,7 п.п. — до 14,5% годовых, на 9 месяцев — на 0,25 п.п. — до 15% годовых.

Депозиты в долларе:

Аккордбанк снизил ставки по срочным депозитам всей линейки на 0,25 п.п. и платит по вкладам на 12 месяцев 2,25% годовых, на 6 месяцев — 1,75% годовых, и на 3 месяца — 1,5% годовых.

Альянс Банк срезал на 0,5 п.п. — до 1,5% годовых — ставку по годовым депозитам. Доходность по вкладам на 9 месяцев уменьшена на 0,1 п.п. — до 1,2% годовых.

МТБ Банк также снизил доходность срочных вкладов всей линейки в долларе. На годовом депозите частные клиенты теперь зарабатывают в этом банке 1,45% годовых, на вкладе на 9 месяцев — 1,4% годовых, на 6 месяцев — 1,35% годовых, и на 3 месяца — 1,2% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.01.2026−26.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.01.2026−26.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 13.01.2026−26.01.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

