31 декабря 2025, 15:11 Читати українською

Как банки будут менять депозитные ставки в январе-феврале 2026 года

В январе банки продолжат свои новогодние программы, что позволит частным клиентам ориентировочно до середины месяца размещать свою гривну на более привлекательных условиях. Как финансисты будут менять свои ставки в ближайшие несколько месяцев и сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн, читайте в нашем свежем депозитном обзоре.

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Какие ставки увидим в январе

Еще несколько недель банки будут продолжать вознаграждать новых вкладчиков, размещающих свои накопления на депозит. В конце года бюджет традиционно закрывает свои обязательства, в том числе и по социальным выплатам, поэтому денег в распоряжении населения становится больше. Для банков, нуждающихся в ликвидности, это хороший шанс ее привлечь. Поэтому борьба между финучреждениями за денежных клиентов в конце года обостряется.

Финансисты не прогнозируют резких изменений в сегменте депозитов в начале 2026 года и считают, что рынок будет сохранять инерцию со знаком «плюс», сформированную в конце 2025 года.

«В январе сохраняется период активного стимулирования клиентов. Банки продолжат дополнять базовые ставки бонусными процентами в пределах 1−1,5 п.п. Следовательно, максимальные ставки по отдельным депозитам будут достигать уровня около 18% годовых.

Для вкладчиков это остается ключевым аргументом в пользу размещения средств именно в начале года. Ожидается, что действие бонусных депозитных программ сохранится минимум до середины января", — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Как изменится доходность депозитов к марту

В дальнейшем параметры депозитных программ банков будут формироваться под влиянием макроэкономической среды и монетарной политики НБУ.

Несмотря на постепенное снижение инфляции (в ноябре она в годовом измерении составила 9,3%, против 10,9% в октябре), Нацбанк не спешит смягчать монетарную политику. В декабре регулятор оставил учетную ставку на текущем уровне — 15,5% годовых. В то же время члены комитета по монетарной политике прогнозируют, что в 2026 году ставка будет постепенно снижаться. А за ней будет снижаться и доходность вкладов.

Так, по итогам последней дискуссии членов монетарного комитета, восемь прогнозируют, что в конце 2026 года учетная ставка будет составлять 12,5%, трое считают, что она будет находиться в диапазоне 13−14%.

Следующее заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 29 января 2026 года. Но пока эксперты не ожидают от регулятора резких движений, учитывая сохраняющиеся риски. В первую очередь окончательно не закрыт вопрос финансирования украинского бюджета за счет западной помощи.

«Вероятнее всего, регулятор снизит ставку до марта суммарно на 1 или 1,5 процентных пункта. Ожидаю падения ставок за этот период всего на 0,5 процентных пункта для физических лиц», — дал свой прогноз РБК Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.

Такой же прогноз дала изданию Независимая ассоциация банков Украины. «В перспективе следующего года процентные ставки будут оставаться близкими к текущему уровню, или же даже будут немного снижаться».

«В ближайшие недели и даже месяцы (вполне возможно, до конца марта) средняя доходность гривневых вкладов по-прежнему, в зависимости от срока размещения средств, будет находиться в диапазоне 13−14,5% годовых.

Структура спроса со стороны вкладчиков будет оставаться стабильной. Наибольшее любопытство вкладчиков будет сосредотачиваться на депозитах сроком от 6 до 9 месяцев, а также на годовых вкладах. Именно эти сроки банки и дальше используют, как базовые, для формирования наиболее привлекательных процентных предложений", — считает Дмитрий Замотаев.

Он напоминает, что, учитывая соотношение доходности, гривневые депозиты по факту не имеют депозитной альтернативы.

«Хотя валютные вклады и дальше формируют до 10% депозитного портфеля банков, для большинства граждан они остаются малопривлекательными из-за слишком низкой доходности, которая не превышает 0,8−1% для вкладов в евро и 1−1,2% годовых для вкладов в долларах», — уточняет финансист.

Дополнительным стимулом для активности на рынке депозитов может стать дальнейшее постепенное снижение инфляции. Консенсус-прогноз неправительственных экономистов предполагает, что годовая инфляция в 2026 году составит 7,1%.

Как за последние 2 недели изменились депозитные ставки крупных банков

Альянс Банк повысил сразу на 1,95 п.п. доходность вкладов в гривне на 12 месяцев. Теперь на таких депозитах частные вкладчики могут заработать 16,2% годовых. Одновременно банк порезал ставки по вкладам в нацвалюте на более короткие сроки на о,1 п.п. и теперь платит по депозитам на 9 месяцев 15,25% годовых, на 6 и 3 месяца — 15% годовых.

Банк также повысил ставки по долларовым депозитам на 12 и 9 месяцев на 0,1 п.п. — до 2% годовых и 1,3% годовых соответственно. В то же время ставки по депозитам в долларе на 6 и 3 месяца Альянс Банк срезал на 0,1 п.п. — до 0,8% годовых.

КоминБанк увеличил ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев на 0,2 п.п. — до 15,7% годовых, депозиты в гривне на 9 месяцев подорожали на 0,7 п.п. — до 16% годовых. В то же время ставка гривневых депозитов на 6 месяцев несколько уменьшена — на 0,05 п.п. — до 15,25%.

Банк Львов порезал доходность всех своих депозитов в долларе и евро. Ставки на вклады в долларе сроком на 12 месяцев уменьшены на 0,2 п.п. — до 2,30% годовых. Доходность депозитов в этой валюте на 9, 6 и 3 месяца снижена на 0,1 п.п. Вкладчики банка будут теперь получать 2,15% годовых, если разместят свои доллары на 9 и 6 месяцев, и 1,65% годовых — на вкладах на 3 месяца.

Вклады в евровалюте на 12 месяцев подешевели на 0,25 п.п. — до 1,5% годовых. Доходность депозитов в этой валюте на 9, 6 и 3 месяца уменьшена на 0,15 п.п. Теперь на вкладах в евро на 9 и 6 месяцев в этом банке частные клиенты зарабатывают 1,1% годовых, на 3 месяца — 0,6% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 16,75% - 16,50% - 17,00% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,75% - 5,00% -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Альянс Банк 16,20% 1,95% 15,25% 0,10% 15,00% 0,10% 15,00% 0,10% 5,50% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
КоминБанк* 15,70% 0,20% 16,00% 0,70% 15,25% 0,05% 15,00% - - -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 14,75% - 16,50% - 16,25% - 16,00% - - -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,50% - - -
Пивденный 14,50% - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 14,75% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Укргазбанк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 12,00% - - -
Кредобанк 12,50% - - - 13,50% - - - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,50% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Укрсиббанк - - - - 11,00% - 10,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.12.2025−29.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,30% 0,20% 2,15% 0,10% 2,15% 0,10% 1,65% 0,10% 0,01% -
Радабанк * 2,25% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Альянс Банк 2,00% 0,10% 1,30% 0,10% 0,80% 0,10% 0,80% 0,10% 0,20% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.12.2025−29.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Банк Львов* 1,50% 0,25% 1,10% 0,15% 1,10% 0,15% 0,60% 0,15% 0,01% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - 0,05% -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.12.2025−29.12.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
