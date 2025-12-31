В январе банки продолжат свои новогодние программы, что позволит частным клиентам ориентировочно до середины месяца размещать свою гривну на более привлекательных условиях. Как финансисты будут менять свои ставки в ближайшие несколько месяцев и сколько можно заработать сейчас на вкладе в банке с депозитным портфелем от 2 млрд грн, читайте в нашем свежем депозитном обзоре.
Как банки будут менять депозитные ставки в январе-феврале 2026 года
Какие ставки увидим в январе
Еще несколько недель банки будут продолжать вознаграждать новых вкладчиков, размещающих свои накопления на депозит. В конце года бюджет традиционно закрывает свои обязательства, в том числе и по социальным выплатам, поэтому денег в распоряжении населения становится больше. Для банков, нуждающихся в ликвидности, это хороший шанс ее привлечь. Поэтому борьба между финучреждениями за денежных клиентов в конце года обостряется.
Финансисты не прогнозируют резких изменений в сегменте депозитов в начале 2026 года и считают, что рынок будет сохранять инерцию со знаком «плюс», сформированную в конце 2025 года.
«В январе сохраняется период активного стимулирования клиентов. Банки продолжат дополнять базовые ставки бонусными процентами в пределах 1−1,5 п.п. Следовательно, максимальные ставки по отдельным депозитам будут достигать уровня около 18% годовых.
Для вкладчиков это остается ключевым аргументом в пользу размещения средств именно в начале года. Ожидается, что действие бонусных депозитных программ сохранится минимум до середины января", — говорит Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.
Как изменится доходность депозитов к марту
В дальнейшем параметры депозитных программ банков будут формироваться под влиянием макроэкономической среды и монетарной политики НБУ.
Несмотря на постепенное снижение инфляции (в ноябре она в годовом измерении составила 9,3%, против 10,9% в октябре), Нацбанк не спешит смягчать монетарную политику. В декабре регулятор оставил учетную ставку на текущем уровне — 15,5% годовых. В то же время члены комитета по монетарной политике прогнозируют, что в 2026 году ставка будет постепенно снижаться. А за ней будет снижаться и доходность вкладов.
Так, по итогам последней дискуссии членов монетарного комитета, восемь прогнозируют, что в конце 2026 года учетная ставка будет составлять 12,5%, трое считают, что она будет находиться в диапазоне 13−14%.
Следующее заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики состоится 29 января 2026 года. Но пока эксперты не ожидают от регулятора резких движений, учитывая сохраняющиеся риски. В первую очередь окончательно не закрыт вопрос финансирования украинского бюджета за счет западной помощи.
«Вероятнее всего, регулятор снизит ставку до марта суммарно на 1 или 1,5 процентных пункта. Ожидаю падения ставок за этот период всего на 0,5 процентных пункта для физических лиц», — дал свой прогноз РБК Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.
Такой же прогноз дала изданию Независимая ассоциация банков Украины. «В перспективе следующего года процентные ставки будут оставаться близкими к текущему уровню, или же даже будут немного снижаться».
«В ближайшие недели и даже месяцы (вполне возможно, до конца марта) средняя доходность гривневых вкладов по-прежнему, в зависимости от срока размещения средств, будет находиться в диапазоне 13−14,5% годовых.
Структура спроса со стороны вкладчиков будет оставаться стабильной. Наибольшее любопытство вкладчиков будет сосредотачиваться на депозитах сроком от 6 до 9 месяцев, а также на годовых вкладах. Именно эти сроки банки и дальше используют, как базовые, для формирования наиболее привлекательных процентных предложений", — считает Дмитрий Замотаев.
Он напоминает, что, учитывая соотношение доходности, гривневые депозиты по факту не имеют депозитной альтернативы.
«Хотя валютные вклады и дальше формируют до 10% депозитного портфеля банков, для большинства граждан они остаются малопривлекательными из-за слишком низкой доходности, которая не превышает 0,8−1% для вкладов в евро и 1−1,2% годовых для вкладов в долларах», — уточняет финансист.
Дополнительным стимулом для активности на рынке депозитов может стать дальнейшее постепенное снижение инфляции. Консенсус-прогноз неправительственных экономистов предполагает, что годовая инфляция в 2026 году составит 7,1%.
Как за последние 2 недели изменились депозитные ставки крупных банков
Альянс Банк повысил сразу на 1,95 п.п. доходность вкладов в гривне на 12 месяцев. Теперь на таких депозитах частные вкладчики могут заработать 16,2% годовых. Одновременно банк порезал ставки по вкладам в нацвалюте на более короткие сроки на о,1 п.п. и теперь платит по депозитам на 9 месяцев 15,25% годовых, на 6 и 3 месяца — 15% годовых.
Банк также повысил ставки по долларовым депозитам на 12 и 9 месяцев на 0,1 п.п. — до 2% годовых и 1,3% годовых соответственно. В то же время ставки по депозитам в долларе на 6 и 3 месяца Альянс Банк срезал на 0,1 п.п. — до 0,8% годовых.
КоминБанк увеличил ставку по депозитам в гривне на 12 месяцев на 0,2 п.п. — до 15,7% годовых, депозиты в гривне на 9 месяцев подорожали на 0,7 п.п. — до 16% годовых. В то же время ставка гривневых депозитов на 6 месяцев несколько уменьшена — на 0,05 п.п. — до 15,25%.
Банк Львов порезал доходность всех своих депозитов в долларе и евро. Ставки на вклады в долларе сроком на 12 месяцев уменьшены на 0,2 п.п. — до 2,30% годовых. Доходность депозитов в этой валюте на 9, 6 и 3 месяца снижена на 0,1 п.п. Вкладчики банка будут теперь получать 2,15% годовых, если разместят свои доллары на 9 и 6 месяцев, и 1,65% годовых — на вкладах на 3 месяца.
Вклады в евровалюте на 12 месяцев подешевели на 0,25 п.п. — до 1,5% годовых. Доходность депозитов в этой валюте на 9, 6 и 3 месяца уменьшена на 0,15 п.п. Теперь на вкладах в евро на 9 и 6 месяцев в этом банке частные клиенты зарабатывают 1,1% годовых, на 3 месяца — 0,6% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,75%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Альянс Банк
|16,20%
|1,95%
|15,25%
|0,10%
|15,00%
|0,10%
|15,00%
|0,10%
|5,50%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|15,70%
|0,20%
|16,00%
|0,70%
|15,25%
|0,05%
|15,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|-
|16,50%
|-
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|14,50%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.12.2025−29.12.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,30%
|0,20%
|2,15%
|0,10%
|2,15%
|0,10%
|1,65%
|0,10%
|0,01%
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|2,00%
|0,10%
|1,30%
|0,10%
|0,80%
|0,10%
|0,80%
|0,10%
|0,20%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|0,10%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.12.2025−29.12.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,50%
|0,25%
|1,10%
|0,15%
|1,10%
|0,15%
|0,60%
|0,15%
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 16.12.2025−29.12.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
