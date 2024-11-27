Украинцы продолжают вкладываться в валютные депозиты: как на это реагируют небольшие банки

Украинцы продолжают нести деньги в банки. За октябрь вклады физлиц и ФОП приросли на 5,9 млрд грн — до 1 331,6 млрд грн. Такие данные приводит Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). О чем действительно свидетельствует свежая статистика депозитного рынка и на каких условиях частные вкладчики сейчас размещают деньги в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — в свежем обзоре «Минфина».

Данные ФГВФЛ свидетельствуют о нескольких важных тенденциях.

Во-первых, приток денег частных вкладчиков в банки существенно замедлился: 24,7 млрд грн за сентябрь против 5,9 млрд грн за октябрь.

Во-вторых, в октябре вклады в иностранной валюте росли более активно, чем гривневые: плюс 0,9 млрд грн (до 854,9 млрд грн) в национальной валюте против 5 млрд грн (до 476,7 млрд грн) — в СКВ.

Впрочем, реальный прирост валютных срочных депозитов, вероятнее всего, был еще больше. Ведь 69,1% денег частных вкладчиков и ФОП в банках размещены в виде вкладов до востребования, то есть на текущих счетах. И эта доля остается почти неизменной (69,2%, по результатам сентября).

Частично это тоже объясняет тот факт, что львиную долю денег частных клиентов (62,5%) аккумулировали государственные банки. Ведь именно через них проходят выплаты зарплат и других социальных выплат.

При этом более половины средств на срочных вкладах размещено сроком до 3 месяцев — 17,82% по состоянию на 1 ноября.

К тому же стабильным остается социальный разрыв, что также отражается и на депозитном рынке. На 1 ноября у 56,95% частных вкладчиков были сбережения в банках в размере от 10 до 200 тыс. грн. В то же время на эту категорию приходилось всего 29,49% всех средств физлиц и ФОП. 48,53% всех вкладов людей были размещены на вкладах размером более 600 тыс. грн, которыми владели лишь 0,51% всех вкладчиков.

Как банки изменили депозитные ставки

Реагируя на перевложение денег из гривневых в валютные депозиты, малые банки продолжают снижать ставки по вкладам в СКВ. Ведь финансисты (учитывая ограниченность варрантов заработка и высокие требования к формированию резервов под них) не заинтересованы в ресурсах в инвалюте.

За последние две недели ставки на вклады в долларе и евро снизил Поликомбанк: у финучреждения закончилась акция (длилась до 22 ноября), по которой можно было вложиться в валютные депозиты в обеих валютах на 3 и 6 месяцев под 2% годовых. Ставка по валютным вкладам на 3 месяца снова откатилась на 1,9 п.п. — до 0,1% годовых, а на 6 месяцев — уменьшилась на 1 п.п. — до 1% годовых.

Высокую доходность на короткие 3-месячные вклады в долларе сейчас предлагают сразу два финучреждения — Кристалбанк и Кредитвестбанк (2,25% годовых). В евро на такой срок можно получить 1,25% годовых в Кристалбанке.

На полгода предложение по валютным вкладам среди малых банков больше. Сразу 5 банков предлагают в долларе доходность в 2,5% годовых, в евро — 2 банка держат ставку в 1,5% годовых и еще один предлагает 1,45% годовых.

Ставки по гривневым вкладам в небольших банках остались прежними. Сейчас малые банки иногда предоставляют более привлекательные условия размещения средств в нацвалюте, чем крупные банки. К примеру, самая большая ставка сейчас в гривне на 3 и 6 месяцев у малых банков — 16,1% и 16,25% годовых, такую доходность предлагает Асвио Банк. Среди крупных банков на такие сроки можно получить 15,75% годовых в Аккордбанке (3 месяца) и А-Банке и Радабанке (6 месяцев).

Что говорят банкиры

Татьяна Шаповал, директор по маркетингу Пиреус Банка

Поскольку банки — это финансовые посредники, превращающие сбережения клиентов в кредиты для населения, бизнеса или государства, то гривна — это основа деятельности каждого банка, независимо от его размера или происхождения, и они используют различные инструменты для ее привлечения.

ОВГЗ привлекают часть вкладчиков благодаря высокой доходности, но депозиты остаются незаменимым инструментом сбережений. Они простые в открытии, не нуждаются в дополнительных расходах, гибкие по срокам, доступны даже для небольших сумм и обеспечивают быстрый доступ к деньгам.

Для банков, у которых доступ к более дешевым ресурсам, например, остаткам на счетах, депозиты могут быть менее приоритетными.

Уровень ставок по депозитам всегда зависит от ставок по кредиту. Банки, которые активно выдают потребительские кредиты под высокий процент, могут позволить себе более привлекательные условия для вкладчиков. Иностранные банки часто ориентируются на корпоративных клиентов, что позволяет им привлекать более дешевые ресурсы.

Что касается доходности валютных вкладов, то банки в Украине ограничены в инвестировании валютных ресурсов. Основные возможности — это ОВГЗ или кредиты для экспортеров, а таких компаний меньше, чем импортеров. В странах ЕС ставки по депозитам часто немного выше (2−4% годовых), но там есть доступ к широкому спектру инвестиционных инструментов, что делает этот рынок более гибким.

Учитывая осенний рост инфляции, мы ожидаем, что банки сохранят ставки на текущем уровне до конца года. Некоторые могут повысить проценты зимой, чтобы привлечь больше клиентов. Если инфляция в следующем году снизится, ожидается постепенное падение депозитных ставок.

В Пиреус Банке привлечение депозитов в гривне является стратегической задачей, поэтому мы предлагаем широкий выбор продуктов с разными сроками, условиями и ставками как онлайн, так и в отделениях. Причем соблюдаем баланс, привлекая средства как от физических лиц, так и от бизнеса. Это позволяет нам поддерживать конкурентоспособные ставки, отвечающие потребностям клиентов.

К примеру, ставка 14% годовых позволяет не только защитить деньги от инфляции, но и получить дополнительный доход. Вклад с такой доходностью — гривневый депозит «Европейский» на срок от 3 до 12 месяцев — самый популярный в банке.

Для временно свободной гривны предлагаем 14-дневный депозит «Европейский» под 7,25% годовых — отличный выбор для отложенных на запланированные расходы денег. Также продолжается акция «Айпад за вклад» для клиентов, которые открывают депозиты. Это не только выгодный способ сбережения, но и шанс выиграть полезный гаджет.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.11.2024−25.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.11.2024−25.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.11.2024−25.11.2024.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться тут.