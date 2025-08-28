Сколько можно будет заработать на банковском депозите в сентябре

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите, и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре «Минфина».

В настоящее время депозитные ставки двигаются в разных направлениях.

Идея Банк увеличил доходность гривневых депозитов на 6 месяцев на 0,5 п.п. — до 17% годовых.

Таскомбанк увеличил заработки частных клиентов по всей линейке вкладов в гривне на 0,1 п.п. Теперь на депозите на 12 месяцев здесь можно заработать 16,1% годовых, на 9 месяцев — 15,85% годовых, на 6 месяцев — 15,6% годовых, на 3 месяца — 15,1% годовых.

Альянс Банк срезал доходность всех своих гривневых срочных депозитов: на 0,25 п.п. похудели проценты по вкладам на год (до 14,25% годовых), на 6 и 3 месяца (до 14,75% годовых). Доходность депозитов в нацвалюте на 9 месяцев снизилась на 0,15 п.п. — до 15,35% годовых. Банк также снизил на 0,15 п.п. доходность вкладов в долларе на 6 и 3 месяцев — до 0,7% годовых.

Восток Банк снизил на 1.в.п. — до 15,5% годовых — проценты по гривневым вкладам на 6 месяцев.

Радабанк на 0,25 п.п. снизил доходность депозитов в долларе на 12 и 3 месяца, и теперь платит по ним 2,25% годовых и 2% годовых соответственно. На 0,15 п.п. — до 2,35% — здесь уменьшена также доходность депозитов в долларе на 9 месяцев.

МТБ Банк снизил заработки своих частных клиентов на евровкладах. На 0,2 п.п. банк порезал доходность депозитов на 12 и 9 месяцев, и теперь платит по ним 0,7% годовых и 0,6% годовых соответственно. На 0,15 п.п. снижены ставки по вкладам на 6 месяцев (до 0,55% годовых) и 3 месяца (до 0,4% годовых).

Что говорит о доходности депозитов НБУ

Национальный банк всегда призвал банкиров более активно привлекать средства населения на срочные гривневые депозиты, в том числе предлагая привлекательные ставки по ним. Ведь таким образом связывается денежная масса и уменьшается инфляционное давление.

Сейчас же регулятор считает доходность банковских депозитов достаточной, чтобы защитить сбережения от инфляционного обесценения.

«Да, во многих банках сегодня предлагаются гривневые депозиты сроком на 3−12 месяцев с доходностью 13−16% годовых (после налогообложения это около 10−12%). Согласно опросам, в течение следующих 12 месяцев граждане ожидают инфляцию на уровне около 10−11%. Поэтому вкладчики не боятся инвестировать в гривневые активы, ведь считают, что инфляция будет ниже доходности депозитов и ОВГЗ», — отмечает регулятор.

Прогноз доходности депозитов на сентябрь

Ожидают постепенного замедления инфляции и финансисты. Поэтому в сентябре банки особо не будут повышать доходность по гривневым депозитам и вкладам, ограничиваясь разовыми акциями, при необходимости набрать дополнительные ресурсы под конкретные программы вложений или для поддержки существующей базы фондирования.

Уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в сентябре в банках с отечественным капиталом будет в пределах:

3 месяца — до 14,5−17% годовых,

6 месяцев — до 14,6−16,5% годовых,

9 месяцев — до 15,7−17% годовых,

12 месяцев — до 15,5−17% годовых.

Госбанки и «дочки» иностранцев традиционно будут давать на 1−3,5% годовых меньше по каждому из вышеперечисленных сроков.

По валютным депозитам ставки пока особо не изменятся. Часть банков снизят их на фоне предыдущих и будущих снижений ставок ЕЦБ и перспективы их снижения в сентябре Федрезервом США. Ставки по валютным депозитам и вкладам в сентябре в большинстве финучреждений останутся в пределах от 0,1% до 1,3−1,5% годовых в евро и от 0,1% до 2% годовых в долларе.

Более подробно о том, как будут меняться доходность депозитов, стоимость кредитов и других банковских продуктов в сентябре, можно почитать здесь.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.08.2025−25.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.08.2025−25.08.2025.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.08.2025−25.08.2025.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.