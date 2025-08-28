Multi от Минфин
українська
28 августа 2025, 14:24

Сколько можно будет заработать на банковском депозите в сентябре

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов. О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите, и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Идея Банк 17,00% - 16,75% - 17,00% 0,50% - - - - МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - - А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% - Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% - Таскомбанк 16,10% 0,10% 15,85% 1,10% 15,60% 0,10% 15,10% 0,10% 4,00% - Универсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - - monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - - Радабанк * 15,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - - Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% - КоминБанк* 15,40% - 15,50% - 15,50% - 15,00% - - - Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - - Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - - Альянс Банк 14,25% 0,25% 15,35% 0,15% 14,75% 0,25% 14,75% 0,25% 5,50% - Восток Банк 14,00% - - - 15,50% 1,00% 14,50% - - - Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - - Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% - Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% - ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - - Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% - Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - - Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - - Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - - Укрэксимбанк* 11,35% - 11,35% - 10,80% - 10,80% - - - Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% - Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - - Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк.

В настоящее время депозитные ставки двигаются в разных направлениях.

Идея Банк увеличил доходность гривневых депозитов на 6 месяцев на 0,5 п.п. — до 17% годовых.

Таскомбанк увеличил заработки частных клиентов по всей линейке вкладов в гривне на 0,1 п.п. Теперь на депозите на 12 месяцев здесь можно заработать 16,1% годовых, на 9 месяцев — 15,85% годовых, на 6 месяцев — 15,6% годовых, на 3 месяца — 15,1% годовых.

Альянс Банк срезал доходность всех своих гривневых срочных депозитов: на 0,25 п.п. похудели проценты по вкладам на год (до 14,25% годовых), на 6 и 3 месяца (до 14,75% годовых). Доходность депозитов в нацвалюте на 9 месяцев снизилась на 0,15 п.п. — до 15,35% годовых. Банк также снизил на 0,15 п.п. доходность вкладов в долларе на 6 и 3 месяцев — до 0,7% годовых.

Восток Банк снизил на 1.в.п. — до 15,5% годовых — проценты по гривневым вкладам на 6 месяцев.

Радабанк на 0,25 п.п. снизил доходность депозитов в долларе на 12 и 3 месяца, и теперь платит по ним 2,25% годовых и 2% годовых соответственно. На 0,15 п.п. — до 2,35% — здесь уменьшена также доходность депозитов в долларе на 9 месяцев.

МТБ Банк снизил заработки своих частных клиентов на евровкладах. На 0,2 п.п. банк порезал доходность депозитов на 12 и 9 месяцев, и теперь платит по ним 0,7% годовых и 0,6% годовых соответственно. На 0,15 п.п. снижены ставки по вкладам на 6 месяцев (до 0,55% годовых) и 3 месяца (до 0,4% годовых).

Что говорит о доходности депозитов НБУ

Национальный банк всегда призвал банкиров более активно привлекать средства населения на срочные гривневые депозиты, в том числе предлагая привлекательные ставки по ним. Ведь таким образом связывается денежная масса и уменьшается инфляционное давление.

Сейчас же регулятор считает доходность банковских депозитов достаточной, чтобы защитить сбережения от инфляционного обесценения.

«Да, во многих банках сегодня предлагаются гривневые депозиты сроком на 3−12 месяцев с доходностью 13−16% годовых (после налогообложения это около 10−12%). Согласно опросам, в течение следующих 12 месяцев граждане ожидают инфляцию на уровне около 10−11%. Поэтому вкладчики не боятся инвестировать в гривневые активы, ведь считают, что инфляция будет ниже доходности депозитов и ОВГЗ», — отмечает регулятор.

Прогноз доходности депозитов на сентябрь

Ожидают постепенного замедления инфляции и финансисты. Поэтому в сентябре банки особо не будут повышать доходность по гривневым депозитам и вкладам, ограничиваясь разовыми акциями, при необходимости набрать дополнительные ресурсы под конкретные программы вложений или для поддержки существующей базы фондирования.

Уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в сентябре в банках с отечественным капиталом будет в пределах:

  • 3 месяца — до 14,5−17% годовых,
  • 6 месяцев — до 14,6−16,5% годовых,
  • 9 месяцев — до 15,7−17% годовых,
  • 12 месяцев — до 15,5−17% годовых.

Госбанки и «дочки» иностранцев традиционно будут давать на 1−3,5% годовых меньше по каждому из вышеперечисленных сроков.

По валютным депозитам ставки пока особо не изменятся. Часть банков снизят их на фоне предыдущих и будущих снижений ставок ЕЦБ и перспективы их снижения в сентябре Федрезервом США. Ставки по валютным депозитам и вкладам в сентябре в большинстве финучреждений останутся в пределах от 0,1% до 1,3−1,5% годовых в евро и от 0,1% до 2% годовых в долларе.

Более подробно о том, как будут меняться доходность депозитов, стоимость кредитов и других банковских продуктов в сентябре, можно почитать здесь.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.08.2025−25.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Аккордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% 0,25% 2,35% 0,15% 2,25% - 2,00% 0,25% - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% - 0,70% 0,15% 0,70% 0,15% 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Универсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,50% 0,10% 1,45% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.08.2025−25.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Аккордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
Универсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
МТБ Банк 0,70% 0,20% 0,60% 0,20% 0,55% 0,15% 0,40% 0,15% - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,50% 1,00% 1,45% 1,05% - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 12.08.2025−25.08.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
