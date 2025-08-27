Депозиты, кредиты, ОВГЗ: какие условия по ним предложат банки в сентябре

Геополитическая и экономическая ситуация в мире и Украине в сентябре усилят давление на отечественный финансовый сектор. Это серьезно повлияет на поведение и отечественных банков, и НБУ, и, соответственно, на их предложения частным и корпоративным клиентам. Расскажу об этом более подробно.

Факторов, способных раскачивать внешний и внутренний финансовый рынки, в сентябре будет предостаточно:

На фоне разговоров о возможном мире рф активизирует военные действия в Украине. Для нас это выливается в необходимость увеличивать расходы на армию и оборону. Значительная часть этих затрат закрывается как за счет внешней (сейчас в основном европейской) финансовой и военной помощи, так и за счет роста внутренних обязательств государства. Последнее усиливает давление на гривну и грозит ростом налоговой нагрузки, в том числе и на банковский сектор.

Продолжение мировых торговых войн. Если по ЕС, Канаде, Мексике, Японии и Индии уже есть определенная ясность по формату торговли и тарифов со Штатами, то между США и Китаем торги все еще продолжаются. Серьезным козырем Китая остается контроль за основными объемами редкоземельных элементов и значительными (порядка $700−800 млрд) объемами госдолга США в руках подконтрольных Пекину структур.

Поэтому, несмотря на активные закупки Китаем российских энергоресурсов, Штаты откладывают введение повышенных пошлин на китайские товары. Тем не менее угроза резкого усиления противостояния США-Китай сохраняется, и в сентябре может снова привести к потрясениям на фондовом и валютном мировых рынках.

А поведение ведущей пары евро/доллар на мировых площадках, динамика цен на энергоносители и цены на золото напрямую отражаются на курсе евро относительно гривны, стоимости топлива в Украине (читай — влияют на все цены в стране) и на размере ЗВР Нацбанка.

Недавнее резкое подорожание евро относительно доллара спровоцировало дополнительную вспышку цен на импортные товары в Украине и добавило к показателям инфляции, по разным оценкам, до 1−1,5% в годовом исчислении. Рост же стоимости золота за последние полтора года «добавил» к стоимости ЗВР, по подсчетам НБУ, не менее $1,08 млрд, вследствие переоценки стоимости наших запасов.

Сентябрьские заседания ЕЦБ (11 сентября) и, главное, ФРС США (17 сентября) по процентным ставкам в сочетании с продолжающейся критикой Трампа действий главы Федрезерва Джерома Пауэлла гарантируют очередные валютные ралли по паре евро/доллар, что будет немедленно отражаться на мировой стоимости золота (существенно влиять на размер украинских ЗВР в долларовом эквиваленте) и на курсе евро в Украине.

Сохранение динамики роста дефицита украинского бюджета и увеличение госдолга Украины к ВВП (прогноз до 100−110% ВВП к концу 2025 года) на фоне усиления геополитических вызовов делают принципиально важным вопрос об объемах внешней финансовой помощи Украине в 2026 году. По словам министра финансов Сергея Марченко, Украине на следующий год потребуется не менее $45 млрд внешнего финансирования, из которых пока «не закрыто» порядка $10 млрд. И это психологически тоже работает против гривны на валютном рынке.

Получение финпомощи в основном от европейских стран (в евро) с одной стороны, и привязка гривны к доллару и интервенциям регулятора на межбанке именно в американской валюте — с другой, продолжит менять структуру наших золотовалютных резервов.

Доля в евро в них продолжит быстро расти: в июле она увеличилась до 17,5% с еще недавних 4−6% от суммы резервов и, по моим прогнозам, уже за август превысит 20%. При увеличении доли торговли Украины с ЕС это будет вынуждать Нацбанк к скорому переходу от привязки курса гривны к доллару к привязке гривны к евро, и как следствие — к интервенциям на межбанке не только в долларе, но и в евро. Это, в свою очередь, потребует перегруппировки структуры украинских ЗВР, так как при сохранении действующей модели усиливает курсовые риски при скачках пары евро/доллар на международных площадках.

Это только общий круг проблем и вызовов, с которыми продолжит сталкиваться украинский финансовый рынок в сентябре. И каждый из них заставит банки корректировать свою политику в части работы с клиентами.

При этом на фоне снижения платежеспособности основной части населения, продолжения роста цен, валютных и военных рисков и жесткой конкуренции финансисты будут стараться не только сохранить свою клиентскую базу, капитал и платежеспособность, но и увеличить долю своих банков на рынке.

Кредиты юрлицам

Инфляция все еще остается высокой. В июле в годовом выражении она составила 14,1%, и может снова ускориться за счет факторов, на которые НБУ повлиять не может. Поэтому на своем заседании 11 сентября регулятор либо сохранит учетную ставку на текущем уровне 15,5% годовых, либо максимально ее сможет понизить только на 0,5−1% годовых, в зависимости от предварительных показателей экономики за август.

Поэтому банки не станут снижать свои ставки по гривневым кредитам. Но и значительно повышать их (на фоне усиливающихся военных рисков) они сейчас тоже не смогут, так как конкуренция за платежеспособных клиентов между финучреждениями усиливается.

По всем кредитным госпрограммам ставки останутся прежними, но сами объемы такого кредитования будут напрямую зависеть от финансовых возможностей государства, которые в настоящее время сильно ограничены.

Поэтому бизнесу, за исключением аграриев, оборонки, энергетиков и логистики, ожидать в сентябре по госпрограммам особого прироста предложений со стороны банков не стоит. Реальная ставка для клиента по госкредитам, с учетом выполнения всех требований банков (нотариальное оформление, страховка, оценка залогов и т. д. ), будет в пределах 11−14% годовых, что выше декларируемых «5−7−9».

По наиболее платежеспособным клиентам с ликвидными залогами и обеспечением уровень гривневых кредитных ставок будет находиться в пределах учетной ставки или чуть выше ее на 1−2% годовых — то есть на уровне 15,5−17,5% годовых, в зависимости от сроков и самих кредитных продуктов.

Сохранятся летние предложения крупных банков по коротким, 7−14- дневным, кредитам для покрытия кассовых разрывов у клиентов в пределах установленных кредитных линий. Они продолжат кредитовать VIP-клиентов под 13−15% годовых, но при условии, что такие компании работают с этими банками и по другим продуктам — от зарплатных проектов до лизинга, факторинговых и валютных операций, инкассации и т. д. В этом случае, банкиры зарабатывают на комплексном обслуживании таких бизнесов.

Малый и средний бизнес будет кредитоваться по ставкам в пределах 17,5−19,5% годовых, а по проектам с повышенными коммерческими рисками — и до 21−25% годовых. Поскольку у таких клиентов отсутствуют высоколиквидные, с точки зрения банкиров, залоги, небольшие объемы бизнеса, плюс военные риски. Особенно — в прифронтовых регионах.

Из секторов экономики приоритетными для финансистов в сентябре будут: агросектор (с учетом еще и периода сбора урожая), торговля, логистика, энергосектор и транспорт, а также оборонка, IT-сектор и производство стройматериалов. Продолжится осенью и практика открытия для проверенных платежеспособных крупных клиентов возобновляемых кредитных линий на сроки от 1 года и более, при наличии у них ликвидных залогов и надлежащего страхования рисков.

По валютным кредитам юрлицам ситуация в сентябре не изменится. Ограничения НБУ остаются очень жесткими, поэтому объемы таких вложений банков в валютном эквиваленте особо не изменятся. А наши банки пока не станут снижать свои ставки по оставшимся кредитам в евро и в долларе, даже с учетом недавних снижений ставок ЕЦБ и потенциальным началом в сентябре цикла снижения ставок Федрезервом США.

Потребительские кредиты населению

Тут и в сентябре сохранится существенный разброс ставок. В зависимости от продукта, при кредитовании той или иной группы граждан номинальные ставки по потребительским кредитам будут находиться пределах от 20% до 36% годовых и выше.

При этом банки могут увеличивать реальную эффективную ставку доходности по таким кредитным вложениям за счет комиссионных и других платежей клиента. В итоге реальная стоимость потребкредитов, с учетом всех дополнительных накруток банков, может приближаться к 36−75% годовых.

Несмотря на это, объемы потребительского кредитования населения продолжат расти за счет формата «кредиты до зарплаты» и кредитных продуктов с погашением «частями». Объемы ипотечного кредитования по банковской системе пока останутся низкими — в пределах 3−6 млрд гривен в месяц. Хотя Нацбанк говорит о необходимости пересмотра правил ипотечного кредитования для его активизации. Но ключевыми факторами в этом направлении, конечно же, будут перспективы реального окончания войны.

Депозиты и вклады в гривне

Банковская система в сентябре сохранит свою платежеспособность и ликвидность. Банки продолжат вкладываться в депсертификаты НБУ.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Но общие ежедневные вложения банков в депсертификаты в сентябре не будут превышать 320−400 млрд гривен, что ниже размещаемых летом 400−450 млрд гривен или ранних рекордов в 450−500 млрд гривен. Причин для снижения объемов свободных ресурсов у банков несколько.

Во-первых, на фоне роста цен граждане стали более активно тратить свои сбережения, а не откладывать.

Во-вторых, население более активное покупает валюту на свои карты, валютные депозиты и ОВГЗ, а также в обменниках. Да и бизнес, опасаясь инфляционных рисков, также стал более активно тратить свои гривневые ресурсы.

Кроме того, сами банки и население стали более активно вкладываться в ОВГЗ, что тоже сокращает объемы вложений в депсертификаты.

Чтобы иметь стабильную базу фондирования, на фоне высокой инфляции банки вынуждены держать свои процентные ставки по срочным депозитам и вкладам на таком уровне, чтобы население и бизнес активно «не срывали» свои деньги со счетов. Но и существенно повышать ставки у банков сейчас реальной возможности особо нет. Точнее, у госбанков и «дочек» иностранных банков еще в этом вопросе люфт повышения ставок сохраняется, а вот основная масса банков с отечественным капиталом (особенно небольших) — уже почти достигла этого предела.

Поэтому в сентябре банки повышать доходность по гривневым депозитам и вкладам особо не будут, ограничиваясь разовыми акциями при необходимости набрать дополнительные ресурсы под конкретные программы вложений или для поддержания существующей базы фондирования.

Как всегда, наиболее оперативно будут реагировать на любые изменения на ресурсном рынке небольшие банки, так как для них угроза оттока вкладчиков из-за неконкурентных ставок наиболее опасная.

По моему прогнозу, уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в сентябре в банках с отечественным капиталом будет в пределах:

3 месяца — до 14,5−17% годовых,

6 месяцев — до 14,6−16,5% годовых,

9 месяцев — до 15,7−17% годовых,

12 месяцев — до 15,5−17% годовых.

Госбанки и «дочки» иностранцев будут традиционно давать на 1−3,5% годовых меньше по каждому из вышеперечисленных сроков.

По депозитам юрлиц разброс ставок в сентябре будет очень широким, в зависимости от индивидуальных задач конкретного банка по дальнейшему размещению таких гривневых ресурсов, их суммы и сроков.

В целом, по моему прогнозу, это будет:

до 8−14% годовых по месячным ресурсам от 1 млн гривен,

до 9−14,5% годовых на сроки до 4 месяцев,

до 12−15% годовых на срок от 5 до 9 месяцев,

до 13−16% годовых на год.

Банки с отечественным капиталом всегда будут более гибкими в части договоренности с компаниями по депозитным процентным ставкам, чем их государственные и «иностранные» конкуренты.

По валютным депозитам для юрлиц и физлиц ставки пока особо не изменятся. Часть банков снизят их на фоне предыдущих и предстоящих снижений ставок ЕЦБ и перспективы их понижения в сентябре Федрезервом США. Ставки по валютным депозитам и вкладам в сентябре в подавляющем числе финучреждений останутся в пределах от 0,1% до 1,3−1,5% годовых в евро и от 0,1% до 2% годовых в долларе.

Работа банков и клиентов с ОВГЗ

Государству нужно финансировать растущие расходы на оборону, что активизирует работу Минфина Украины в части выпуска ОВГЗ. Поэтому, даже с учетом стабильного поступления финансовой помощи от наших западных партнеров, в сентябре я снижения доходности по размещаемым гривневым ОВГЗ не ожидаю.

Тем более, при высоком уровне инфляции. То есть Минфин при размещении новых облигаций в гривне будет вынужден ориентироваться хотя бы на текущий уровень официальной инфляции.

И если для банков у Минфина с Нацбанком, кроме доходности, есть еще и аргумент «плюшки» — засчитывания бенчмарк-ОВГЗ в счет выполнения норматива резервирования, то для населения и бизнеса тут сработает только аргумент непосредственно «чистой» доходности без налогообложения. Поэтому в сентябре Минфин совместно с НБУ продолжат стимулировать банки к тому, чтобы те значительную часть своих ресурсов направляли на покупку новых порций именно бенчмарк-ОВГЗ.

По моим прогнозам, в сентябре подобные действия простимулируют дополнительный переток средств банков из депсертификатов Нацбанка в облигации государства еще 20−35 млрд гривен. Традиционно, среди банков — покупателей ОВГЗ «первую скрипку» будут играть госбанки.

Остальные объемы необходимого финансирования Минфин через первичных дилеров — банки и финкомпании — будет активно предлагать бизнесу и населению.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Физлица по состоянию на 26.08.2025 года уже купили ОВГЗ примерно на 99,46 млрд гривен (в августе был и рекорд в 100 млрд гривен), а бизнес — на 177,69 млрд гривен в эквиваленте.

С учетом необходимости перекрывать «дыры» бюджета 2026−2027 годов, Минфин будет стараться активно размещать облигации именно с этими сроками обращения.

Действующие ставки по ОВГЗ

Я прогнозирую рост в сентябре ОВГЗ, находящихся в портфеле бизнеса (на 1,9−4,3 млрд гривен) и физлиц (на 2−4,5 млрд гривен в эквиваленте).

Банки будут активно зарабатывать на ОВГЗ, продавая их из своего портфеля населению и бизнесу и заменяя их на вновь закупаемые бумаги у Минфина, доходность по которым постепенно растет (см. выше данные по доходности последних аукционов).

По моим прогнозам, ставки доходности в сентябре по вновь размещаемым Минфином валютным ОВГЗ в евро будут находиться в пределах до 2,2−3% годовых, в долларе — до 3,5−4% годовых, а в гривне — от 15% годовых до 17,8% годовых, в зависимости от сроков размещения ОВГЗ.

Соответственно, на вторичном рынке граждане и бизнес смогут иметь по ним доходность на 0,25−1,25% годовых ниже, чем «на первичке». Валютные ОВГЗ населению и бизнесу банки на вторичке продавать особо не будут, предпочитая их оставлять в своем портфеле.

Валюта

В условиях повышенных валютных рисков и геополитической неопределенности в мире и в Украине (особенно по евро) банки в сентябре продолжат активно зарабатывать как на безналичной, так и на наличной валюте.

Периодические скачки курса евро относительно гривны за счет синергии роста котировок доллара в Украине относительно гривны и повышения в этот момент курса евро относительно доллара на внешних площадках продолжат увеличивать интерес населения к покупке евровалюты как на карты, так и в обменниках. А рост товарооборота со странами Евросоюза обеспечит спрос на эту валюту и со стороны бизнеса на межбанке.

В итоге снижения комиссий банков на операции по покупке/продаже валюты на межбанке в сентябре не произойдет. Но, как и ранее, экспортеры-продавцы валюты смогут рассчитывать на максимально низкие тарифы по валютному обслуживанию, а в некоторых случаях — и вовсе на их отсутствие. Причина — у банков по-прежнему хронически не хватает именно клиентов-продавцов валюты.

Практика активного завоза наличной валюты банками в страну в пределах эквивалента $550 млн-900 млн (в основном в наличных долларах и в евро) в сентябре продолжится. Причем доля завоза наличного евро в Украину в отдельные моменты может достигать 30−45% от суммы разового завоза.

Волатильность пары евро/доллар в сентябре продолжит существенно влиять на курс доллара и евро в Украине.

Причем из-за привязки Нацбанком гривны к доллару, то есть возможности больше сглаживать скачки именно курса доллара к гривне, евро снова останется главным инструментом для валютных спекуляций в Украине. Поэтому валютообменные операции останутся высокодоходным инструментом заработка как для банков, так и для финкомпаний, занимающихся этим бизнесом.

Останется высокоприбыльной и покупка банками валюты у Нацбанка себе на валютную позицию, и ее дальнейшая продажа на карты клиентам в пределах нацбанковских ежемесячных лимитов до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты сроком от 3-х месяцев.

На наличном рынке спред по доллару и евро в относительно спокойные на валютном межбанке дни сентября в кассах банков будет в пределах 20−25 копеек. А при очередных раскачках валютного рынка спред по наличному евро будет расширяться до 30−70 копеек, а по доллару — до 30−40 копеек.

Карточный бизнес

Революций в карточном бизнесе в сентябре я от банков не ожидаю. Финучреждения продолжат наращивать статистику активных карт клиентов за счет разнообразных кредитных потребительских программ, подвязанных под «пластик» граждан. А также получат увеличение среднего чека торговых оплат по карте за счет роста цен на товары и услуги.

Но против статистики роста активных карт продолжит работать фактор усиления финмониторинга и валютного контроля. Практика закрытия клиентских счетов банками именно по причине подозрений финучреждений в работе того или иного гражданина «в темную» сохранится.

При существенных штрафах банков со стороны финмониторинга многие банки (особенно этим грешат госбанки и «дочки» иностранных банковских групп) часто закрывают счета своим клиентам, особо даже не разбираясь в нюансах его операций по карте.