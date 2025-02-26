Депозиты продолжают расти: банкиры рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 февраля 2025, 14:30 Читати українською

Депозиты продолжают расти: банкиры рассказали, в какой валюте лучше хранить сбережения

Уже через неделю снова будет собираться Монетарный комитет НБУ, который должен решить дальнейший уровень учетной ставки и доходности других инструментов. Поэтому сейчас банки неохотно пересматривают свои депозитные предложения. Какие условия размещения вкладов предлагают частным клиентам банки с депозитными портфелями свыше 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Инфляция уже опережает доходность депозитов. По итогам января, рост потребительских цен в годовом измерении составил 12,9%. В то же время Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц сроком на 1 год по состоянию на 25 февраля составил 12,55 годовых.

В отдельных банках все еще можно найти более доходные предложения. К тому же в условиях действующих ограничений у населения по факту остались две реальные возможности для вложений — депозиты и ОВГЗ.

Именно поэтому вклады населения в банках продолжают расти, хотя и очень умеренно.

В январе накопления в гривне увеличились на 202,9 млн (плюс 0,026%). В то же время вклады населения в СКВ (в гривневом эквиваленте) за месяц увеличились на 0,5% (плюс 2,01 млрд грн).

В какой валюте копят украинцы

Мы спросили у банкиров, какую иностранную валюту предпочитают вкладчики. Почти все ответили, что основной валютой для депозитов остается доллар США, второе место держит евро. И серьезных сдвигов, которые могли бы изменить эту тенденцию, пока не наблюдается.

Директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович считает это, скорее, традицией, которая может быть связана с исторической стабильностью доллара и его влиянием на мировую экономику. Но есть и другие причины.

«Процентные ставки по вкладам в долларах США на рынке колеблются от 0,01% до 2,00% в зависимости от банка и условий вклада, а ставки в евро обычно ниже, что может влиять на выбор валют для сбережения. Поэтому сегодня Кредобанк не наблюдает тенденции по изменениям в валютах размещения вкладов (в этих двух валютах)», — рассказывает Александр Супрунович.

По его словам, на вклады в евро приходится 5%, на доллар США — 33% от общего объема портфеля вкладов банка.

О преимуществе долларовых вкладов над сбережениями в евро говорит и начальник отдела по работе с физическими лицами Главного управления бизнеса Правэкс Банка Олег Заяц. «По-прежнему валюта в Правэкс Банке остается стабильной с акцентом на долларе. Однако, даже если курс доллара по отношению к евро или наоборот меняется, общество обычно не реагирует на незначительные колебания», — уточняет он.

В Аккордбанке депозиты в долларах колеблются в пределах 20−25% в структуре депозитного портфеля банка, в евро — всего 2−3% всех депозитов. Почти аналогичное распределение наблюдается и в Ощадбанке: на долларовые вклады приходится 26%, на евро — 3%. В ПУМБ, сообщил директор департамента карточных и пассивных продуктов розничного бизнеса банка Дмитрий Коваль, на начало года депозитный портфель (без учета текущих счетов) имел следующую структуру: доля долларовых вкладов чуть больше четверти, на евро приходится более 5%.

«По итогам последнего квартала (декабрь 2024-февраль 2025), структура валютных депозитов в Universal Bank: 28,5% вложений приходится на доллар США, 8,5% - доля в евро. Спрос на обе валюты остается сбалансированным», — объясняет директор департамента продуктов розничного бизнеса и транзакционного банкинга, член Правления Универсал Банка Андрей Звизло.

Сергей Гнездилов, начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка, также говорит об аналогичном соотношении вкладов в долларах и евро. В то же время он говорит о тенденции к росту популярности евро, ведь еще несколько лет назад соотношение составляло 10:1.

Начальник управления депозитных продуктов банка Ирина Стрепетова рассказывает, что динамика последних месяцев свидетельствует о росте доли евро в депозитном портфеле. «В то же время доллар США традиционно остается основной резервной валютой и доминирует в структуре валютных сбережений», — добавляет она.

О тенденции к незначительному увеличению доли накоплений в евро в последние годы в ОТП Банке рассказал «Минфину» руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса банка Максим Гончарук. Хотя в депозитном портфеле финучреждения накопления в долларах США составляют около 80% портфеля.

Определенный рост популярности евро по отношению к доллару увидели и в ПУМБ. «Это, вероятно, связано с большим количеством украинских мигрантов в еврозоне. Однако доллар остается самой распространённой иностранной валютой среди украинцев. За последний период доля евро в депозитном портфеле увеличилась на 1% - с 4% до 5%», — говорит Дмитрий Коваль.

Какие валюты можно купить еще

В основном валютные депозитные предложения ограничены долларом и евро.

«Отсутствует как спрос на депозитные продукты в других валютах, так и практически отсутствуют доходные инструменты размещения средств в других валютах», — объясняет Николай Войткив, директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка.

В то же время банкиры говорят, что тщательно «мониторят» рынок, и в случае роста спроса на отдельные валюты готовы будут добавить их к предложениям. В частности, готовы к этому в Глобус Банке, Райффе. Анализируют рыночные тренды, но пока не планируют расширение линейки иностранных валют для депозитных программ в Универсал Банке, говорит Андрей Звизло. Не планируют добавлять другие валюты на покупку онлайн и в ОТП, говорит Максим Гончарук.

У Сенс Банка, говорит Ирина Стрепетова, возникают запросы на другие валюты, нежели доллары и евро. «У нас есть все возможности для их покупки через МВРУ в отделениях банка. Таким образом, наши клиенты могут получить доступ к необходимой валюте, при потребности», — объясняет она.

Единственным банком среди опрошенных, кто предлагает возможность купить онлайн и разместить на вклад другую валюту, чем евро и доллар, является Кредобанк. По словам Александра Супруновича, банк предлагает на покупку и размещение польский злотый под 2% на 4 месяца. «Это также, на наш взгляд, является стоящим для сбережений», — добавил банкир.

В какой валюте хранить сбережения

Универсальный совет от всех банкиров — диверсифицировать сбережения. Впрочем, немногие из них хотят называть процентное распределение в портфеле.

«Вклады в валютные депозиты зависят от потребностей клиентов, а также от их планов по использованию средств», — говорит Сергей Анников из Райффайзен Банка и добавляет, что банк ежемесячно проводит акции по привлечению валютных депозитов с повышенными ставками, чтобы поощрить клиентов.

«Для достижения финансового комфорта целесообразно разделить депозит на равные части: гривна, доллар, евро. Однако при выборе валюты следует ориентироваться на конечную цель. Скажем, для покупки авто или недвижимости лучше накапливать долларовый капитал, а для путешествий по Европе или оплате обучения детей в европейских ВУЗах — инвестировать в евро.

Однако удачное финансовое решение должно обеспечивать защиту от валютных колебаний. Поэтому добиваться финансовой стабильности выгодно, сохраняя средства во всех трех валютах — гривне, долларе и евро", — советует Олег Заяц из Правэкс Банка.

По мнению Александра Супруновича из Кредобанка, под доллар США можно отвести 30−40%, если использовать накопленные средства для расчетов в международной торговле. По таким вкладам более выгодные ставки для долгосрочных вкладов, меньшие риски девальвации, по сравнению с другими валютами.

«На евро — 10−20%. Такие вклады выгодные, когда есть расходы или финансовые цели, связанные ЕС. Польский злотый — 5−10%, если планируете расходы или инвестиции в Польше — обучение, работа, покупки», — объясняет банкир и добавляет: для сохранения позиции гривны на украинском рынке следует копить средства и в национальной валюте.

По мнению Николая Войткива из Аккордбанка, оптимальная пропорция в валютной корзине по депозитным вкладам — 50% - доллары США, 50% - в евро.

Сергей Гнездилов из Радабанка советует часть сбережений держать в долларах США, вторую — в евро.

«Пропорции частей — по усмотрению вкладчика, поскольку это зависит от текущего курса EUR/USD. Можно купить и другую валюту (например, фунт стерлингов, польский злотый, чешская крона и другие). Но надо понимать, зачем она вам, перспективы ее курса относительно доллара США и евро, и то, что будете хранить вы ее дома или в депозитарном ячейке (то есть не получая хоть каких-то процентов)», — добавляет он.

Другой вариант, который, по его мнению, может выбрать клиент, — депозит в золоте. Впрочем, такое предложение может быть актуально для тех клиентов, у кого есть сбережения свыше 1−2 млн грн, предполагает Сергей Гнездилов.

«Мы рекомендуем клиентам распределять сбережения между разными валютами и депозитными продуктами, учитывая свои финансовые цели и уровень риска:

  • Часть средств в гривне — для получения более высокой доходности за счет более привлекательных процентных ставок.
  • Часть в валюте (доллар США, евро) — для снижения валютных рисков и сохранения стоимости активов.
  • Распределение между срочными вкладами и вкладами до востребования — это обеспечит как стабильный доход, так и доступность средств в случае необходимости", — говорит Ирина Стрепетова из Сенс Банка.

«Доходность валютных вкладов очень незначительная: например, средняя доходность вкладов в долларах не превышает 1,3−1,5% годовых, а в евро — в среднем 1% годовых. То есть проценты по таким депозитам не покрывают инфляцию этих валют. Иными словами, заработать на валютных вкладах почти невозможно, это, в лучшем случае, следует воспринимать, как сейф для хранения средств», — напоминает Дмитрий Замотаев из Глобус Банка.

По его мнению, сейчас гораздо выгоднее не размещать валюту на депозитах (особенно, когда речь идет о небольших суммах в эквиваленте $500−1 000), а выйти на наличный рынок и купить наличные деньги за «свободную» гривну. «Именно это происходило в конце прошлого года, когда резко выросли бюджетные расходы, а граждане конвертировали полученную „избыточную“ гривну в наличную валюту», — объясняет банкир.

«Кроме вложения средств в валюту, я бы все-таки посоветовал гражданам в марте-апреле обратить внимание на гривневые вклады, особенно сроком от 1 года, ведь на такие вклады уже наблюдаются самые высокие процентные ставки (в среднем 14% годовых, а максимально они достигают 15,5%). В случае снижения инфляции, учитывая налоги, граждане могут получить до 4% пассивной прибыли», — считает Дмитрий Замотаев.

Соглашается с ним Максим Гончарук из ОТП Банка.

«Депозиты в иностранной валюте можно рассматривать, как инструмент сохранения средств, уровень процентных ставок по ним незначителен и будет снижаться в дальнейшем. Если клиента интересует получение дохода, то стоит задуматься о размещении средств в национальной валюте», — резюмирует банкир.

«Перед выбором валюты депозита следует учесть возможные будущие расходы — если планируются расчеты в евро или долларах, целесообразно отдавать предпочтение соответствующей валюте во избежание потерь на конвертациях. Если же расходы не привязаны к конкретной валюте, классический подход предполагает диверсификацию сбережений в равных долях между гривной, долларом и евро», — советует Дмитрий Коваль из ПУМБ.

Как крупные банки меняли ставки

Таскомбанк повысил ставки по всем срочным вкладам в нацвалюте. К ставкам вкладов на 9 месяцев и год банк прибавил 0,25 п.п., на 3 месяца — 1 п.п., на полгода — плюс 1,25 п.п. По вкладам на 6 месяцев банк сейчас платит больше всего — 15,5% годовых. Меньше всего — по вкладам на 9 месяцев (14,75% годовых).

Альянс Банк снизил доходность коротких и средних вкладов в гривне. Ставка по вкладам на 3 месяца снижена на 0,1 п.п. — до 14,1% годовых, на полгода — на 0,05 п.п. — до 14,15%. Самую высокую доходность банк предлагает по вкладам на 9 месяцев — 14,75% годовых.

Три банка корректировали доходность вкладов в долларе и евро.

Альянс Банк увеличил на 0,05 п.п. — до 1,35% годовых — доходность вкладов на 9 месяцев в долларе. По годовым вкладам в долларе банк платит больше всего — 2% годовых, меньше всего — по 3-месячным вкладам (0,75% годовых).

Остальные два банка ставки в СКВ снижали.

Укрсиббанк «подрезал» доходность коротких и средних вкладов в евро на 0,2 п.п. и сейчас предлагает по ним всего 0,3% годовых.

На столько же снизил доходность евровкладов на 9 и 12 месяцев Укрэксимбанк. Ставки по этим срочным депозитам после изменений составляют 0,5% годовых. По 3-месячным и полугодовым вкладам банк предлагает 0,4% годовых.

В долларе банк снизил ставки по более длинным вкладам на 0,1 п.п. и теперь платит 0,75% годовых по депозитам на 9 и 12 месяцев. Самая низкая ставка — по полугодовым вкладам — 0,6% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
Идея Банк 15,67% - 15,25% - 15,00% - - - - -
Банк Львов* 15,50% - 15,00% - 14,75% - 16,50% - 5,00% -
Универсал Банк 15,50% - - - 15,20% - 15,00% - - -
monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - -
КоминБанк* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 14,00% - - -
МТБ Банк 15,00% - 14,90% - 14,80% - 14,50% - - -
Таскомбанк 15,00% 0,25% 14,75% 0,25% 15,50% 1,25% 15,00% 1,00% 4,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 15,00% - 15,00% - 16,50% - 16,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,75% - 14,15% 0,05% 14,10% 0,10% 6,00% -
Аккордбанк 14,00% - - - 15,50% - 15,75% - 5,00% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Восток Банк 12,50% - - - 13,00% - 14,00% - - -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредит Днепр Банк 12,00% - - - 14,50% - 14,00% - - -
Ощадбанк 11,75% - - - 12,50% - - - - -
Сенс Банк* 11,75% - - - 11,75% - 11,50% - 4,00% -
Укрэксимбанк* 11,75% - 11,75% - 11,20% - 12,05% - - -
Кредобанк 11,50% - - - 12,50% - - - - -
Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
Приватбанк 10,00% - 9,00% - 9,00% - 2,50% - 2,50% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Пивденный - - - - 14,50% - 14,25% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.02.2025−24.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Альянс Банк 2,00% - 1,35% 0,05% 0,75% - 0,75% - 0,20% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,75% 0,10% 0,75% 0,10% 0,60% - 0,70% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,50% - 1,50% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.02.2025−24.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,40% - 1,75% - 1,50% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 1,00% - 0,90% - 0,80% - 0,65% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
ПУМБ 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,50% 0,20% 0,50% 0,20% 0,40% - 0,40% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,40% - 0,40% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,30% 0,20% 0,30% 0,20% - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.02.2025−24.02.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Я_ __
Я_ __
26 февраля 2025, 14:55
#
«„Дохідність валютних вкладів є дуже незначною: наприклад, середня дохідність вкладів у доларах не перевищує 1,3−1,5% річних, а в євро — в середньому 1% річних. Тобто відсотки за такими депозитами не покривають інфляцію цих валют. Інакше кажучи, заробити на валютних вкладах майже неможливо, це, у кращому випадку, варто сприймати, як „сейф“ для зберігання коштів“, — нагадує Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.»

Ця «інфляція» євро та долара до нас по стільки по скільки має відношення, просто тому, що ми отримуємо всі зп і купуємо все в гривні, тому з огляду на реальну інфляцію, котра не буває менше депозитів в банках, гривня обезцінюється в рази швидше, а те що в доларі і євро «інфляція», те для нас і нашого вічно зростаючого курсу є заробіток))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами