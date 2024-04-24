Универсал и mono повышают депозитные ставки, Приват и Сенс — снижают

Уже завтра, 25 апреля, НБУ должен обнародовать свое решение по ключевой ставке и другим показателям, которые непосредственно влияют на доходность депозитов. Банкиры ожидают дальнейшего смягчения монетарной политики регулятора и закладывают такой сценарий в свои депозитные предложения. Сколько сейчас дают заработать на вкладах частным клиентам банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн и как планируют менять ставки по вкладам, — в свежем обзоре «Минфина».

С начала года доходность вкладов в гривне продолжала постепенно снижаться (исключение — годовые депозиты). Зато за последнюю неделю ставки по всем срочным вкладам выросли, хотя это и не изменило общей тенденции.

Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц

Дата UIRD 3 UIRD 6 UIRD 9 UIRD 12 1.01.24 13,68 14,52 14,58 14,32 14.03.24 14,38 14,40 14,18 14,28 15.04.24 13,86 13,93 12,72 13,86 22.04.24 14,05 14,14 13,75 13,98

Средние ставки крупных банков-участников обзора «Минфина» в апреле составили 12,54% годовых по 3-месячным вкладам (-0,84 п.п. м/м), 13,45% годовых — по полугодовым (-0,79 п.п. м/м), 12,76% годовых — по вкладам на 9 месяцев (-1,22 п.п. м/м) и 13,08% годовых — по вкладам на 12 месяцев (-0,88 п.п. м/м).

Банки ожидают очередного снижения учетной ставки и, соответственно, корректируют ставки для клиентов.

Какие прогнозы дали банкиры и читатели «Минфина»

41% читателей «Минфина» в нашем Телеграмм-канале считают, что НБУ оставит учетную ставку без изменений. 32% - склоняются к мнению, что снижение составит 0,5 п.п.

Финансисты также прогнозируют дальнейшее смягчение монетарной политики Нацбанка и дискутируют только вокруг темпов снижения ключевой ставки.

Снижения учетной ставки на 0,5 п.п. — до 14% годовых — ожидают в Таскомбанке.

«В случае соответствующего снижения учетной ставки, НБУ снизит на 0,5 п.п. — до 14% годовых — доходность по депсертификатам овернайт, и до 17% годовых по своим сертификатам на 3 месяца», — считает заместитель главы правления Таскомбанка Анатолий Кухарчук.

Аналогичные прогнозы «Минфину» дали специалисты Радабанка, Ощадбанка, Укрсиббанка и Райффайзен Банка.

«Однако, не исключаем, что регулятор может снизить учетную ставку до 1 процентного пункта (до 13,5% годовых соответственно) с целью ускорения экономического роста, особенно после положительных новостей из США. Умеренное снижение учетной ставки может сопровождаться более существенным снижением ставки по 3-месячным сертификатам (как это было в прошлый раз)», — добавляет Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка.

В банке «Пивденный» предполагают, что дискуссия в НБУ будет идти вокруг снижения учетной ставки на 0,5 или 1,0 п.п., а также приоритетности шагов по валютным ограничениям.

«Существенные изменения в операционном дизайне, принятые на прошлом заседании НБУ, по нашему мнению, еще не в полной мере транслировались в рыночные ставки. Поэтому на этот раз уместно сохранить дизайн без изменений. Соответственно, ожидаем, что ставки по всем депсертификатам снизятся симметрично с учетной ставкой», — говорит начальник управления стратегического анализа банка «Пивденный» Константин Хведчук.

Директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев говорит, что пересмотр размера ставки по 3-месячным депсертификатам может оказать существенное влияние на доходность гривневых депозитов, однако все будет зависеть от «шага» снижения ставки.

«Тренд на снижение доходности гривневых вкладов не изменится, пересмотр ставки по депсертификатам значительно ускорит этот процесс», — резюмирует Замотаев.

Какие вскоре увидим ставки

В Ощадбанке в мае-июне не прогнозируют существенных изменений на рынке. «Процентные ставки будут сохраняться на текущем уровне», — ответили нам в финучреждении.

«Мы ожидаем, что банки отреагируют, согласно триггерной политике регулятора. Сейчас ставки на рынке в банках с частным капиталом колеблются от 14 до 16% годовых.

С государственным капиталом или иностранным капиталом — на уровне 10−12% годовых. Следовательно, если регулятор снизит учетную ставку на 0,5−1%, аналогичным образом ставки отдемпингуют вниз. Если учетная ставка остается без изменений, то и рынок будет неизменным. То есть до мая-июня ничего не изменится кардинально", — считает Борис Рафалович, заместитель главы правления КоминБанка.

Другие банкиры, наоборот, говорят о снижении доходности вкладов уже в мае-июне.

«В апреле многие банки отреагировали на снижение учетной ставки и снизили свои предложения на 1−2 п.п. по всей продуктовой линейке вкладов в национальной валюте . Думаю, и в мае, и июне это не будет исключением. Ввиду ожидаемого снижения учетной ставки, думаю, что средние ставки в мае-июне составят 13−14% годовых», — считает Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов Кредобанка.

«Средние ставки будут коррелировать с изменением учетной ставки НБУ, будут постепенно снижаться», — соглашается с коллегой начальник департамента по работе на международных рынках и денежного обращения Радабанка Сергей Гнездилов.

По прогнозу Анатолия Кухарчука из Таскомбанка, средние ставки по вкладам будут «постепенно снижаться до уровня 12−13% годовых».

«Ожидаем, что средние ставки по депозитам в гривне немного снизятся, однако, опять же, не больше, чем на соответствующие 50 базисных пунктов», — говорит Руслан Левчин из Укрсиббанка.

«Поскольку кредитные ставки, как правило, более сенситивны к решениям регулятора, мы можем видеть соответствующую их корректировку в ближайшем будущем. По депозитным ставкам динамика будет происходить с определенным лагом и будет зависеть также от того, будут ли регулятивные изменения относительно привязки объема долгосрочных депозитов в банках к возможному объему покупки более доходных трехмесячных депозитных сертификатов», — говорит Александр Печерицын из Райффайзен Банка.

«Снижение учетной ставки и постепенное сворачивание инструмента 3-месячных ДС все сильнее будет сказываться на рыночных ставках по гривневым депозитам. На рынке срочных депозитов физлиц всегда есть определенная инерция в решениях по изменению ставок.

В целом за май-июнь ставки могут снизиться на 1,0−1,5 п.п. к средним ставкам около 12−12,5% годовых. При этом банки будут более активно снижать ставки по длинным депозитам, учитывая возможное дальнейшее снижение учетной ставки НБУ", — считает Константин Хведчук из банка «Пивденный».

По мнению Дмитрия Замотаева из банка Глобус, в зависимости от снижения ставок по депозитным сертификатам, доходность вкладов может в мае-июне выглядеть следующим образом:

Уровень 3-месячных депсертификатов Максимальные ставки Средние ставки по вкладам на 3−6 мес. Средние ставки по вкладам на 9−12 мес. 17% 15,5−16% годовых 13% годовых 12% годовых 16,5% 15% годовых 12−12,5% годовых 11,5−12% годовых 16% 14,5% годовых 11,5−12% годовых 10,5−11% годовых

Среди компенсаторов возможного снижения доходности вкладов Замотаев видит, в частности, низкую инфляцию. Если инфляция не превысит 0,5% в месяц, коррекция доходности гривневых вкладов почти не повлияет на размер чистой прибыли держателей депозитов. Плюс, разнообразные акции и бонусные программы банков, по которым можно получить дополнительные 0,5−1% к доходности.

Как банки меняли ставки

9 банков изменили ставки в гривне, причем 6 из них снижали доходность вкладов.

Приватбанк снизил почти все ставки по гривневым депозитам на 1 п.п., за исключением вкладов на 3 месяца. По ним банк платит самые низкие проценты — 2,5% годовых, самая высокая доходность у вкладов на год — 12% годовых.

Сенс банк также снизил доходность всех вкладов, больше всего — по вкладам на год (на 1 п.п.), другие ставки похудели на 0,5 п.п. Самая низкая доходность сейчас по вкладам на 3 месяца — 12% годовых, ставки по вкладам на полгода и год сравнялись и сейчас составляют 12,75% годовых.

Три банка на этот раз снизили все ставки по всем срочным вкладам в гривне на 0,5 п.п.

После таких изменений наименьшая доходность вкладов в Идея Банке — по вкладам на полгода (15,25% годовых), по вкладам на 9 и 12 месяцев ставка уменьшилась до 15,25% годовых.

В КоминБанке доходность вкладов на 3 месяца снизилась до 15% годовых, по полугодовым и 9-месячным вкладам банк предлагает 15,25% годовых, в год — 15,75% годовых.

МТБ Банк после снижений больше всего платит по вкладам на 3 месяца — 14,8% годовых, меньше всего — по годовым вкладам (13,5% годовых).

ОТП Банк снизил ставку по вкладам в гривне на 3 месяца на 0,16 п.п. — до 11,09% годовых, на полгода — на 0,25 п.п. — до 10,75% годовых.

Укрсиббанк снизил доходность полугодовых вкладов на 0,5 п.п., но увеличил на 1 п.п. ставки по вкладам на 3 месяца. Ставки по этим вкладам сейчас составляют 11% годовых.

Универсал Банк и monobank, работающий по лицензии Универсал Банка, стали единственными, кто на этот раз повысил все ставки в гривне. В Универсал Банке самая маленькая доходность после добавления 0,5 п.п. к доходности всех срочных вкладов в гривне по вкладам на 3 месяца (15% годовых), самая большая — по годовым (15,5% годовых).

monobank добавил к доходности всех вкладов в нацвалюте по 0,5 п.п. Теперь самая высокая ставка по депозитам на год (15,5% годовых), самая маленькая — на три месяца (15% годовых). Банк также увеличил на 0,1 п.п. доходность вкладов на 9 месяцев в евро — до 1,4% годовых.

Самые лучшие предложения по вкладам на 3 месяца сейчас предлагают Радабанк (17,5% годовых) и Аккордбанк (16,5% годовых). По 15,5% годовых платят Альянс Банк, банк Глобус и Банк Кредит Днепр.

Самая большая доходность по полугодовым вкладам сейчас в Аккордбанке, банке Глобус и Радабанке (по 16% годовых у каждого). 15,75% годовых по таким вкладам предлагает А-Банк. По 15,5% годовых платят три банка: Банк Львов, КоминБанк, и Банк Кредит Днепр.

По вкладам на 9 месяцев самые высокие ставки можно получить в банке Глобус (16,5% годовых), КоминБанке (15,5% годовых) и monobank (15,4% годовых).

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.04.2024−22.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.04.2024−22.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 09.04.2024−22.04.2024.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.