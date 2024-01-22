Спекулянты снова сыграют на скачках евро: 2 дня, когда на этом можно будет заработать

Эта неделя будет богатой на события, которые существенно повлияют на курс валют в Украине. Стоит ли ожидать сюрпризов от ценников в пунктах обмена валют и кассах банков, расскажу в нашем традиционном валютном обзоре.

Вот основные факторы, которые будут формировать валютный тренд в ближайшие 5 рабочих дней:

Завершение расчетов бизнеса по налогам и уплата основной частью населения коммунальных платежей за прошлый месяц. Как правило, период расчетов компаний с бюджетом всегда подстраховывает нацвалюту на межбанке. Причина очевидна: у экспортеров возникает дополнительная потребность в гривне, и они продают больше валютной выручки, а у импортеров после уплаты налогов остается меньше гривны на покупку валюты. В итоге, предложение на торгах растет, а спрос снижается. Это работает и в условиях войны, хотя и в меньших объемах.

Уплата населением коммунальных платежей в мирное время не так сильно влияла на поведение валютного рынка. Но в условиях войны, сжатия рынка, низкой платежеспособности большинства граждан, да еще и в разгар отопительного сезона, этот фактор сильно увеличивает объемы сдаваемой гражданами валюты.

В нынешних условиях эти объемы влияют на общую ситуацию на наличном валютном рынке и работают на укрепление гривны. Тем более, что в последние дни наличный курс доллара и евро снижается, и люди, для закрытия коммуналки, сдают валюту более оперативно, чтобы не потерять на курсе.

Нацбанк и его решения. В первую очередь, речь идет об интервенциях НБУ, их регулярности и ценниках. Тут ничего не меняется. И учитывая, что регулятор закрывает периодически до 60−70% всего объема спроса на валюту на торгах, его поведение и котировки полностью «управляют» трендом на межбанке и, по факту, официальным курсом.

Читайте также: Как украинцы жалуются на банки в Нацбанк и почему могут остаться без его помощи

Но на этой неделе к этому добавится еще и эффект от решений Правления НБУ по учетной ставке. Заседание состоится 25 января. При официальной инфляции в 5,1%, уровне действующей учетной 15% годовых и плате по депозитным сертификатам Нацбанка 15% годовых (овернайт) и 19% годовых (трехмесячные), чувствуется явная диспропорция в этих монетарных инструментах.

Судя по тому, как часть банков в последнее время снова потихоньку уменьшает ставки по гривневым вкладам, банкиры ставят на новое снижение учетной ставки и ставок по депсертификатам. И готовятся к этому заранее. Скорее всего, так и будет: учетную ставку, а также ставки по депсертификатам снизят еще на 0,5−1% годовых.

Такое решение Нацбанка напрямую отразится на ресурсном рынке и опосредованно повлияет на валютный рынок. Ведь последующее за ним снижение ставок по гривневым вкладам добавит спрос на валюту, как наличную, так и через покупки на карты, и конверсионные трехмесячные депозиты в банках. То есть увеличит спрос на валюту на всех сегментах валютного рынка.

При наличии ЗВР в пределах $40,5 млрд и объемах ежедневных межбанковских торгов в пределах до $200−300 млн, это не критично ни для Нацбанка, ни для банковской системы. Но все же, подобные решения регулятора окажут свое влияние на рынок и его настроения.

Особенно, если в ответах чиновников НБУ на пресс-конференции по монетарной политике прозвучат новые намеки на действия Нацбанка на рынке, или, кроме изменения учетной ставки, регулятор внесет изменения по части послабления валютных ограничений. Слухи об этом ходят на рынке уже более двух недель.

Поведение бизнеса и населения. Объемы операций на межбанке на прошлой неделе оставляют желать лучшего.

Безналичный валютный рынок (30 дней)

Это говорит о том, что гривневое «топливо» для роста клиентской активности межбанка, связанное с бюджетными зачислениями средств на счета компаний в конце прошлого года, закончилось, а экспорт, в силу разных причин, «не работает» в полную силу, даже по военным меркам.

Поэтому, с учетом оттока средств бизнеса из банковской системы на счета Госказначейства в виде налоговых платежей, особого объема свободной гривневой ликвидности (сверх размещаемых банками ресурсов в депсертификаты Нацбанка), которая бы давила на валютный рынок, сейчас нет. То есть НБУ в ближайшее время сможет без особых проблем закрывать объем неудовлетворенного спроса на валюту своими интервенциями и практически «руководить» курсом на межбанке.

Несколько сложнее ситуация с поведением населения, где Нацбанк может только очень опосредованно влиять на действия граждан. Несмотря на увеличившееся количество граждан, которые будут сдавать валюту, в целом, объемы ее покупки населением будут превышать объемы продажи.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

После недавнего «разогрева» наличного курса до уровней продажи доллара в 39−39,50 гривен и евро — до почти 43 гривен, в настоящее время идет существенное снижение котировок как межбанка, так и ценников обменников. Поэтому ажиотажного спроса на валюту на этой неделе не будет.

В военных реалиях, когда большинству людей не до покупки валюты, глобального ажиотажа в довоенных масштабах не было и в начале января, когда наблюдался достаточно существенный рост котировок.

Поэтому, если в ближайшие дни не начнутся новые попытки «погнать» курс вверх, наличный рынок окончательно вернется к средним еженедельным объемам, правда, с сохранением тенденции к превышению покупки валюты населением над ее сдачей. По моим прогнозам, эта разница будет в пределах ежедневных $25−50 млн.

Для стратегического понимания ситуации по перспективам курса с горизонтом хотя бы в 6−12 месяцев остаются принципиальными новости по объемам выделяемой Украине международной финансовой помощи на 2024 год. Пока, к сожалению, окончательной конкретики ни по США, ни по ЕС — основным центрам финансирования — нет. Это психологически играет против нацвалюты. Хотя, по отдельным сигналам от наших западных партнеров, можно рассчитывать на то, что вопрос будет закрыт положительно для Украины. То есть определенный оптимизм в этом вопросе у наших чиновников и рынка присутствует.

Читайте также: Репарационные облигации вместо замороженных активов рф: как Украине получить $300 млрд

Пока же психологически и экономически в этой ситуации поддерживают гривну:

большие ЗВР, хотя и на фоне растущего негативного сальдо торговли и дефицита валюты на межбанке;

относительно стабильный приток средств в бюджет за счет еженедельных размещений ОВГЗ на аукционах Минфина. В связке с поступлениями средств от западных партнеров, сотрудничеством с МВФ и поступлениями от налогов и сборов, это закрывает дефицит бюджета по финансированию текущих затрат.

Из международных факторов, кроме стандартных новостей по показателям экономики США и ЕС, нас ожидают новости по заседанию ЕЦБ (25 января) и Федрезерва США (31 января) по процентным ставкам. Это традиционно сулит ралли по паре евро/доллар в этот период и будет влиять на курс евро в Украине.

Мой прогноз: ни ЕЦБ, ни Федрезерв не решатся в этот раз на снижение ставок. Ведь это спровоцирует серьезные подвижки на всех рынках — от фондового до сырьевого, к чему сейчас не готовы ни страны Еврозоны, ни США.

Но спекулятивная раскачка пары евро/доллар на новостях вокруг возможных решений европейского и американского регуляторов обеспечат в третьей декаде января скачки курса евро относительно доллара в пределах до 1−1,2 американских центов, что выльется в дополнительные колебания курса евро относительно гривны в пределах 38−46 копеек на украинском межбанке.

Учитывая перечисленные выше факторы, я не ожидаю на этой неделе новой глобальной игры «на повышение» курса доллара. Но и проседание валютных котировок уже скоро закончится. Эта неделя пройдет в прощупывании предела снижения котировок доллара на межбанке и относительной стабилизации котировок наличного рынка с ситуативными колебаниями без общего постоянного тренда.

Прогноз курса доллара и евро на 22−26 января

Межбанк:

Доллар. Спрос на валюту, в основном, продолжит превышать предложение, что обеспечит необходимость присутствия Нацбанка на торгах практически ежедневно. Традиционно, ценники его интервенций будут формировать межбанковский и официальный курсы доллара в эти дни.

По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,35 — 37,85 гривен.

Евро. Пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,081 до 1,098 доллара за евро с пиковыми колебаниями 24−25 января накануне и во время оглашения решений ЕЦБ по ставке. В этом случае, по моему прогнозу, курс евро на украинском межбанке будет в пределах от 40,37 до 41,56 гривен.

Наличный рынок:

Основная часть пунктов обмена будет работать в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−25 копеек по доллару и 20−30 копеек по евро. В районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек, пользуясь ситуацией, будет расширять его до 1 гривны как по американской валюте, так и по евро.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,15 до 38,65 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,20 до 38,60 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,35 до 42,30 грн, а в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 40,60 до 42,10 грн.

Евровалюта останется главным спекулятивным инструментом на всех сегментах валютного рынка, особенно 24−25 января, когда международный рынок будет лихорадить перед и во время оглашения решений ЕЦБ по процентным ставкам.