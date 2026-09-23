НБУ повышает ставку: почему крупные банки режут доходность депозитов

Национальный банк продолжает повышать ключевую ставку, чтобы остановить дальнейшее раскручивание инфляции. Ужесточение монетарной политики должно стимулировать увеличение доходности депозитов. Но, как свидетельствует аналитика «Минфина», крупные банки пока режут ставки гривневых вкладов. Что происходит на депозитном рынке и когда банки начнут повышать депозитные ставки, разбираемся в свежем обзоре.

Что способствует повышению депозитных ставок

В ответ на высокую инфляцию, НБУ закручивает монетарные гайки: за последние неполные два месяца регулятор уже во второй раз повышает ключевую ставку. Повысить ее до 16% годовых регулятор решил после августовского ускорения инфляции до 8,1%, что превысило предварительный прогноз Национального банка.

«Такая ценовая динамика обусловливалась прежде всего более ощутимым, чем ожидалось, подорожанием топлива на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке. Кроме того, более высокими темпами росли отдельные административные тарифы, что в значительной степени было обусловлено последствиями российских атак на критическую инфраструктуру», — объясняют такую динамику в НБУ. Там считают, что инфляция станет замедляться только в 2027 году.

Пока же высокая ключевая ставка должна поддерживать привлекательность гривневых активов и таким образом убирать с рынка избыточную гривневую массу, которая подпитывает инфляционный процесс.

«Июльское повышение учетной ставки поддержало привлекательность гривневых активов. В ответ на усиление процентной политики НБУ, часть банков, в основном небольших, уже начали повышать ставки. Дополнительное повышение учетной ставки поддержит эти положительные тенденции, что важно в условиях устойчивого фундаментального ценового давления и роста среднесрочных проинфляционных рисков», — прогнозируют эксперты НБУ.

Но рыночный срез «Минфина» показал несколько иную картину.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние две недели

Радабанк порезал ставки всей своей линейки срочных депозитов в гривне. Доходность вкладов в нацвалюте на 12 и 9 месяцев «похудела» на 1,25 п.п. — до 15,25% годовых и 15% годовых соответственно. По вкладам на 6 месяцев банк теперь платит на 2,5 п.п. меньше — 14,75% годовых. На 3-месячных вкладах частные клиенты могут теперь заработать 16,25% годовых (минус 0,75 п.п.).

Альянс Банк снизил доходность вкладов в гривне на 6 и 3 месяца на 0,05 п.п. и теперь платит по ним одинаково — 14,9% годовых.

Райффайзен Банк порадовал своих частных вкладчиков повышением доходности вкладов в гривне на 3 месяца сразу на 6,5 п.п. Такие размещения будут теперь приносить их владельцам 12% годовых.

Почему банки не бросились массово повышать ставки

Финансисты называют несколько причин, по которым банки повышают депозитные ставки по гривневым вкладам не так быстро, как хотелось бы частным вкладчикам. Первая — финансисты уже собрали достаточно денег, объем которых ставит новые рекорды.

«Основные причины — достаточный уровень ликвидности системы, отсутствие у большинства банков острой потребности в дополнительном ресурсе, а также обновленные условия покупки депозитных сертификатов НБУ, которые влияли на стимулы банков привлекать дополнительный срочный ресурс», — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

По оперативным данным НБУ, по состоянию на начало сентября на счетах банков было размещено 3,317 трлн грн, из которых 1,527 трлн — деньги частных клиентов (1,018 трлн вложений номинированы в гривне, и 508 млн — в СКВ).

Ранее банки могли размещать свободную гривну в депозитные сертификаты НБУ, основной инструмент заработка, без ограничений. Однако теперь финансисты должны соревноваться за право вложиться в депсертификаты. Это привело к обратному эффекту: НБУ повышает учетную ставку, а доходность депозитных сертификатов, наоборот, снижается.

«В то же время повышение до 16% соответствовало июльскому прогнозу НБУ, поэтому часть банков уже могли учесть это повышение в своей депозитной политике», — добавляет Сергей Новошицкий.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка, считает, что депозитный рынок будет ориентироваться не только на саму учетную ставку, но и на всю конфигурацию процентной политики НБУ.

«Доходность 3-месячных депозитных сертификатов не получила соответствующего дополнительного импульса, поэтому у банков не возникнет достаточного экономического стимула еще раз массово пересматривать депозитные программы в сторону повышения», — добавляет он.

Когда начнет расти доходность депозитов

Но финансисты уверяют, что ставки по депозитам в гривне будут неизбежно расти.

Во-первых, банки наращивают кредитование, а для этого требуется гривневый ресурс. В июле объем выданных резидентам (физическим и юридическим лицам) кредитов составил 1,388 трлн грн, в августе, по оперативным данным НБУ, — 1,44 трлн грн.

Во-вторых, банки будут все более активно конкурировать за срочные гривневые средства населения через расширение кредитования и возможность вкладываться в депозитные сертификаты НБУ, которая зависит от активности привлечения денег населения. Все это заставит их на фоне дальнейшего раскручивания инфляции повышать доходность вкладов.

«Новые ставки, бонусные надбавки и специальные условия будут постепенно закрепляться в реальных предложениях. Средние ставки по гривневым вкладам, в зависимости от срока размещения средств, скорее всего, будут находиться в пределах 13,5−15% годовых, в то время как самые привлекательные акционные, бонусные и специальные предложения могут достигать 17−17,5%», — прогнозирует Дмитрий Замотаев.

В то же время он советует вкладчикам учитывать, что максимальная доходность все чаще будет зависеть от дополнительных условий: срока депозита, размещения новых средств, автоматической пролонгации или открытия вклада через мобильное приложение.

«Поэтому сравнивать следует не только номинальную ставку, но и всю „конструкцию“ депозитных программ — от возможности пополнения, досрочного возврата средств, порядка выплаты процентов и условий продолжения депозита», — резюмирует банкир.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.09.2026−21.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.09.2026−21.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 08.09.2026−21.09.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.