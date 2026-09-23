Deutsche Bank Private Bank запустил Agentic AI — автономную AI-систему, которая сама выполняет последовательность задач — для проверки Source of Wealth, то есть происхождение состояния клиента в пределах KYC. Об этом сообщили в пресс-службе Deutsche Bank.
Deutsche Bank запустил AI-агента, проверяющего происхождение состояния клиента
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как работает система
Система автоматизирует поиск информации, подготовку документов и данных для проверки. Она анализирует информацию по имеющимся клиентским делам и одобренным внешним источникам. ИИ также может выявлять недостающие данные или несоответствия и формировать предварительную оценку для дальнейшей проверки работником банка.
Технология также доступна советникам банка в Дубае, работающим со счетами, открытыми в Сингапуре.
Deutsche Bank планирует в дальнейшем расширить использование решения на другие глобальные центры управления состоянием Private Bank.
Что это даст банку
Банк ожидает, что благодаря новой технологии в 2026 году количество новых клиентов в сегменте развивающихся рынков вырастет на 30% по сравнению с 2025 годом.
Проект также отвечает целям финансовой отрасли Сингапура сократить типичное время онбординга клиента до одного месяца или менее, в частности для сложных случаев.
Комментарии