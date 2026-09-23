Deutsche Bank запустил AI-агента, проверяющего происхождение состояния клиента

Deutsche Bank Private Bank запустил Agentic AI — автономную AI-систему, которая сама выполняет последовательность задач — для проверки Source of Wealth, то есть происхождение состояния клиента в пределах KYC. Об этом сообщили в пресс-службе Deutsche Bank.

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Как работает система

Система автоматизирует поиск информации, подготовку документов и данных для проверки. Она анализирует информацию по имеющимся клиентским делам и одобренным внешним источникам. ИИ также может выявлять недостающие данные или несоответствия и формировать предварительную оценку для дальнейшей проверки работником банка.

Технология также доступна советникам банка в Дубае, работающим со счетами, открытыми в Сингапуре.

Deutsche Bank планирует в дальнейшем расширить использование решения на другие глобальные центры управления состоянием Private Bank.

Что это даст банку

Банк ожидает, что благодаря новой технологии в 2026 году количество новых клиентов в сегменте развивающихся рынков вырастет на 30% по сравнению с 2025 годом.

Проект также отвечает целям финансовой отрасли Сингапура сократить типичное время онбординга клиента до одного месяца или менее, в частности для сложных случаев.