Украинцы держат в банках уже 1,76 трлн грн: сколько приходится на гривну и валюту

По состоянию на 1 сентября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 760,2 млрд грн. За август объем средств вырос на 9,6 млрд грн, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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Сколько хранят в гривне и валюте

Из общей суммы:

вклады в гривне составили 1 157,9 млрд грн, увеличившись за месяц на 2,9 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 602,3 млрд грн, что на 6,7 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Таким образом, около 66% от общей суммы вкладов приходится на гривневые средства, а около 34% — на валютные.

Сколько денег в банках держат ФЛП

Доля физических лиц-предпринимателей в общем количестве вкладчиков составила 3,2%.

В то же время, на них приходилось 11,8% всей суммы вкладов — 208,2 млрд грн.

В ФГВФЛ напомнили, что средства ФЛП в банках также подпадают под систему гарантирования вкладов.

Где украинцы хранят больше денег

Наибольшая доля вкладов населения приходится на банки с государственной долей — 59,8%.

Распределение средств между группами банков по состоянию на 1 сентября выглядело так: