Верховный Суд изменил правила для депозитов: можно ли подарить вклад другому человеку

Право вкладчика потребовать от банка возврата депозита является имущественным правом, которое можно подарить другому лицу. Такой вывод сделала Объединенная палата Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по делу № 359/523/23. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.



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Речь идет о ситуации, когда владелец депозита при жизни заключает нотариальный договор дарения, а после его смерти одаренное лицо обращается в банк за деньгами. Ранее суды могли исходить из того, что без фактического обращения в банк депозит остался за первоначальным вкладчиком и должен перейти по наследству.

Теперь Верховный Суд четко разграничил деньги на счете и право требовать их от банка. Именно это право может являться предметом договора дарения.

Что произошло с депозитом на 300 тысяч гривен

10 февраля 2020 мужчина открыл в банке депозит «Гарантированный капитал» на 300 тыс грн под 5,70% годовых.

24 августа 2022 года он заключил с дочерью нотариально удостоверенный договор дарения. В документе отмечалось, что отец передает ей 300 тыс грн с начисленными процентами, находившимися на депозитном счете.

Впоследствии мужчина скончался.

После этого 5 декабря 2022 года дочь обратилась в банк. Она попросила переоформить депозит на ее имя или досрочно расторгнуть договор и выплатить деньги.

Банк отказал.

Его позиция была такова: при жизни вкладчика дочь не обратилась в банк и фактически не получила средства. Поэтому право на депозит, по мнению банка, осталось за отцом и после его смерти вошло в состав наследства.

Иными словами, банк считал, что дочь должна сначала оформить наследство из-за нотариуса.

В чем заключалась проблема

На первый взгляд может показаться, что отец просто подарил дочери 300 тысяч гривен.

Но эти деньги физически не находились у отца. Они уже были внесены в банк.

Потому возникает юридическая разница.

Если человек передает другому лицу 300 тыс. грн наличными, происходит передача денег.

А если 300 тыс грн. лежат на депозите, вкладчик имеет перед банком право требовать возврата этой суммы и надлежащих выплат.

Именно это право и стало ключевым по делу.

Решившие первые суды

Бориспольский горрайонный суд Киевской области в иске дочери отказал.

Суд исходил из того, что после заключения договора дарения ни отец, ни дочь за его жизнь не обратились в банк для выполнения договора по передаче и принятию средств.

Апелляционный суд согласился с этим подходом.

Он также отметил, что после размещения денег на депозите между клиентом и банком возникают обязательственные правоотношения. Потому передача дочери самого контракта банковского вклада еще не означала передачу ей средств.

При этом суды ссылались на предыдущую позицию Верховного Суда от 15 мая 2019 г. по делу № 700/2095/15.

Верховный Суд изменил подход

Объединенная палата Кассационного гражданского суда не согласилась с такой трактовкой.

Верховный Суд объяснил: после внесения денег на депозит у вкладчика уже есть не просто деньги как вещь, а имущественное право требования к банку.

То есть вкладчик может потребовать:

возврат суммы депозита;

выплаты предусмотренных договором процентов;

других причитающихся по договору выплат.

Такое право есть имущественное право требования, а Гражданский кодекс позволяет быть предметом дарения не только вещам, но и имущественным правам.

Поэтому человек может подарить другому лицу право потребовать от банка возвращения депозита.

Это принципиально отличается от ситуации, когда кто-то пытается физически «подарить» уже находящиеся в банке деньги.



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Что изменилось по сравнению с предыдущей практикой

Ранее в подобных спорах акцент делался на том, что деньги по депозиту фактически не были переданы одаренному лицу.

Теперь Верховный Суд предложил смотреть ситуацию иначе.

Суд должен установить, что именно стороны передали по договору дарения.

Если речь идет об имущественном праве требования к банку, физическая передача денег не требуется. Ведь деньги уже находятся в банке, а предметом договора есть право другого человека требовать их возврата.

Объединенная палата КЦС ВС прямо отступила от соответствующего заключения, сформулированного по делу № 700/2095/15 от 15 мая 2019 года.

То есть, судебная практика теперь исходит из того, что право на банковский вклад может быть самостоятельным объектом гражданского оборота и предметом договора дарения.

Решение Верховного Суда не означает автоматическую выплату депозита каждому, кто покажет договор дарения.

В каждом конкретном деле нужно установить, был ли договор дарения должным образом заключен, что именно стороны передали по этому договору и получило ли одаренное лицо соответствующее имущественное право.



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