Крупные банки начали менять доходность гривневых депозитов

Крупные банки начали корректировать депозитные ставки вкладов в гривне. За истекшие две недели 4 финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрели свои предложения для частных вкладчиков. Изменения были разнонаправленными. Более подробно — в традиционном обзоре «Минфина».

Накопления украинцев в банках в сентябре поставили очередной рекорд: по оперативным данным НБУ, за сентябрь они увеличились на 1,6% — до 1 322,996 млрд грн. При этом более активно прирастают гривневые вклады. За сентябрь они выросли на 2,2% — до 886,152 млрд грн, тогда как вложения в валюте за этот же период приросли на 0,3% — до 436,844 млрд грн.

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за 2 недели

Идея Банк на 0,25 п.п. снизил ставки по гривневым вкладам на 12 и 9 месяцев — до 16,75% годовых и 17% годовых соответственно.

КоминБанк на 0,2 п.п. поднял доходность вкладов в гривне на 9 и 6 месяцев и теперь платит по ним 15,5% годовых.

Кредит Днепр Банк на 0,5 п.п. — до 16% годовых — срезал ставку депозитов в гривне на 6 месяцев. Вклады в нацвалюте на 3 месяца, наоборот, подорожали на те же 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.

Кредобанк поднял на 0,5 п.п. доходность гривневых вкладов на 12 и 6 месяцев и теперь платит по ним 12,5% годовых и 13,5% годовых соответственно.

Самую высокую доходность среди крупных банков нашего обзора по депозитам в нацвалюте на 12 месяцев сейчас предлагает такая тройка банков: Идея Банк и МТБ Банк, которые платят по таким депозитам 16,75% годовых, и Абанк, где можно заработать 16,4% годовых.

Самые высокие ставки по депозитам в гривне на 9 месяцев у следующей тройки финучреждений: Радабанк платит по таким вкладам 17,5% годовых, МТБ Банк — 16,9% годовых, Идея Банк — 16,5% годовых.

По депозитам на 6 месяцев лучшие предложения у таких банков: Радабанк (17,25% годовых), Идея Банк (17% годовых), МТБ Банк (16,8% годовых).

На депозитах в гривне на 3 месяца больше можно заработать в таких банках: Аккордбанк (17,17% годовых), Радабанк и Банк Львов (17% годовых).

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.10.2025−20.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.10.2025−20.10.2025.

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.10.2025−20.10.2025.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.