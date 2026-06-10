monobank отменил комиссии за все зарубежные SWIFT-переводы

В среду, 10 июня, monobank отменил комиссионное собрание за все входящие и выходные зарубежные SWIFT-платежи. Новые условия распространяются как на физлиц, так и на представителей бизнеса. Об этом сообщил соучредитель проекта Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

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По его словам, ранее клиенты банка в среднем платили около 1000 грн комиссии за один такой перевод.

Гороховский подчеркнул, что в текущих условиях доступность этих платежей критически важна: для предпринимателей это возможность снизить расходы на закупки товаров за рубежом, а для обычных граждан — способ без лишних переплат оплачивать обучение, лечебные услуги или покупать военную амуницию.

«Так что не будем усложнять. С сегодняшнего дня все бесплатно!» — написал он.

Горохосский также рассказал, что на этих комиссиях monobank ранее зарабатывал более 11 млн. грн. ежегодно.

За осуществление внутриукраинского SWIFT-перевода через monobank придется оплатить 0,5% от суммы плюс $12 (но не больше $90). Получение входящего перевода — бесплатно.

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Напомним

Ранее в monobank заявили о резком сокращении потерь клиентов от мошенников. В мае злоумышленники украли у клиентов банка вдвое меньше, чем в апреле.