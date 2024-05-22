Крупные банки продолжают снижать ставки по гривневым вкладам. За последние две недели доходность депозитов в нацвалюте для частных клиентов порезали сразу 1о финучреждений нашего обзора. Под какие проценты теперь люди могут разместить гривну в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».
Приват и еще 9 крупных банков вновь порезали доходность депозитов
Как банки меняли ставки
Кредобанк порезал ставки на свою гривневую линейку на 1,5 п.п. На полугодовых вкладах теперь можно заработать 12,5% годовых, а на 12 месяцев — 11,5% годовых.
На 1,5 п.п. уменьшил доходность вкладов на полгода Кредит Днепр Банк. Другие предложения уменьшились на 1 п.п. Самые лучшие проценты банк предлагает сейчас по вкладам на 3 месяца (14,5% годовых), самые маленькие — по вкладам на год (12,5% годовых).
1 п.п. отнял от всех ставок по гривневым вкладам (кроме 3-месячных) Приватбанк. Больше всего банк платит сейчас по годовым вкладам (11% годовых), по вкладам на 6 и 9 месяцев — 10% годовых. На 3-месячных вкладах по-прежнему здесь можно заработать 2,5% годовых.
Банк Пивденный снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п., а на полгода — на 1 п.п., и теперь платит по ним одинаково — 13,75% годовых.
Банк Львов снизил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. Больше всего банк теперь платит по вкладам на 6 месяцев — 15% годовых, по всем остальным — 14,5% годовых.
Аккордбанк также снизил ставки по вкладам в нацвалюте все сроки на 0,5 п.п. Сейчас больше всего здесь платят по вкладам на 3 месяца — 15,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 12 месяцев (14% годовых).
Банк Глобус не менял ставки вкладов на 3 и 6 месяцев, но уменьшил доходность вкладов на 9 месяцев (-0,25 п.п.) и 12 месяцев (-0,5 п.п.). Самая высокая доходность остается у годовых вкладов (16% годовых), самая низкая — у вкладов на 3 месяца (15% годовых).
Альянс Банк снизил ставки по вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 15% годовых. Эта доходность остается самой высокой, которую предлагает сейчас банк. Самая низкая — сохраняется по годовым вкладам (13,5% годовых).
МТБ Банк снизил ставку вкладов в гривне на 3 месяца на 0,2 п.п. — до 14,6% годовых. Это самая высокая доходность, которую предлагает банк, самая низкая — у вкладов на 12 месяцев (13,5% годовых).
ОТП Банк на 0,1 п.п. уменьшил ставку вкладов на 3 месяца, при этом на 0,34 п.п. увеличил доходность полугодовых вкладов. Самую высокую доходность сейчас предлагает по вкладам на 6 месяцев (11,09% годовых), самую низкую — по вкладам на 12 и 9 месяцев (6,5% годовых).
Таскомбанк единственный увеличил доходность всех срочных вкладов и предлагает по ним акционные условия с 16 мая. На 1,25 п.п. повышена доходность вкладов на 9 месяцев, на 1 п.п. — на 12 месяцев. Ставки на другие сроки выросли на 0,5 п.п. Доходность всех вкладов сравнялась и составляет сейчас 15,5% годовых.
Что будет с доходностью вкладов дальше
Смягчение монетарной политики НБУ активизировало пересмотр депозитных ставок.
«После апрельского снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 16,5% (именно на ее основе формируется большинство банковских депозитных программ), стало понятно, что банки будут вынуждены откорректировать доходность по гривневым вкладам в среднем на 1−1,5%. Этот процесс длится уже больше месяца.
Глобус Банк скорректировал ставки, снизив их в среднем на 1%, но это происходило в 2 этапа. Доходность гривневых вкладов на 1−2,5% меньше уровня ставки по депсертификатам. И такая тенденция прослеживается во всех банках, которые развивают разнообразные депозитные программы", — рассказал «Минфину» директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.
К действиям НБУ банкиры привязывают и дальнейшую траекторию доходности вкладов.
«Пересмотр ставок по депозитам в июне будет зависеть от дальнейшего решения НБУ по монетарной политике», — говорит директор по розничному бизнесу и дистрибуции банка Пивденный Сергей Новошицкий.
Одновременно финансисты будут согласовывать свою депозитную политику с текущими потребностями банка и, конечно, будут внимательно следить за действиями коллег.
«Следующие пересмотры ставок будут осуществляться, в соответствии с изменениями НБУ по учетной ставке и ставок на депозитные сертификаты. АО „Кредобанк“ внимательно следит за участниками банковского рынка и принимает решения, в соответствии со своими потребностями в тех или иных средствах», — добавляет директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.
Правда, как уточнили нам в Ощадбанке, уменьшение ставок, исходя из рыночных условий, возможны, «но не существенные».
Снижение в скором времени произойдут и в ПУМБ. «Мы вынуждены отреагировать на изменение учетной ставки НБУ, поэтому рассматриваем сценарии снижения процентных ставок по депозитам в гривне с 01.06», — говорит Дмитрий Коваль, директор Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ.
Впрочем, банкиры не сомневаются, что население и дальше будет нести деньги в банки.
«По нашему расчету, популярность гривневых вкладов будет оставаться на достаточно высоком уровне (ожидаемый прирост количества вкладов в июне, по сравнению с маем, может составить до 1,5−2%), ведь это де-факто единственный самый понятный и простой способ получения высокой пассивной прибыли.
На фоне низкой инфляции, которая с начала года составила 1,4%, а в годовом измерении -3,2%, граждане могут получить «чистыми» до 7% (что в настоящее время в три раза превышает доходность валютных вкладов)", — объясняет эту тенденцию Дмитрий Замотаев.
«У ставок по депозитам в нацвалюте в мае-июне устойчивая тенденция к снижению. В начале мая эта тенденция замедлилась в связи с ростом курса доллара, но как только курс нацвалюты более или менее стабилизировался, ставки по депозитам физлиц продолжили снижаться.
Коррекцию могут вызвать только внутренние потребности отдельных банков в обеспечении ликвидности для своей деятельности, но это будет только на непродолжительный срок", — резюмирует директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.
Где искать выгодные предложения
Почти во всех банках нам сообщили, что население и дальше не готово надолго оставлять деньги на срочных депозитах.
«Приоритетными вкладами для Укрсиббанка и самыми популярными среди клиентов-физлиц остаются срочные вклады на 3 месяца. Популярность вкладов сроком на три месяца сохраняется с начала 2024 года», — говорит Ольга Пинчук, начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Ukrsibbank BNP Paribas Group.
Начальник управления продуктов розничного и частного бизнесов департамента инновационного развития и продуктов Радабанка Дмитрий Лаврушин также говорит о популярности вкладов на 3 месяца.
Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции банка Пивденный говорит об усилении этой тенденции: с начала года удельный вес гривневых вкладов со сроком размещения на 3 месяца в этом банке вырос с 40% до 50% депозитного портфеля физлиц.
Отчасти это также объяснимо привлекательными условиями, которые предлагает банк именно по депозитам на этот срок.
«С одной стороны, клиенты в текущих условиях предпочитают более короткие сроки. С другой — банк предлагает наиболее выгодные ставки именно на этот срок на фоне ожиданий дальнейшего снижения учетной ставки и изменения дизайна работы с трехмесячными депозитными сертификатами», — объясняет Сергей Новошицкий.
Для тех, кто готов размещать свои деньги на более длительные сроки, следует поискать банки, которые нуждаются в «длинных» ресурсах. В таком случае финансисты предлагают по ним более интересные, чем в целом по рынку условия. Аналогичные правила действуют и в том случае, когда банк нуждается в краткосрочных ресурсах.
«У клиентов наибольшей популярностью пользуются вклады на 3 месяца, в том числе оформленные на условиях акции „Новый сезон“. Перераспределение срочности вкладов по портфелю с начала года постепенно смещалось с 3 месяцев до 6 месяцев, в привлечении средств наблюдаем рост доли оформления 1-месячных вкладов», — рассказывает Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр.
Дмитрий Коваль из ПУМБ говорит, что сейчас в банке самым большим спросом пользуются срочные депозиты с самой высокой ставкой сроком 3 и 6 месяцев, такие как «Доходный» и акционный депозит «15 ПРО МАКС» с доходностью до 15% годовых. О таких же сроках говорит и Сергей Анников, руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка.
«Если раньше наиболее популярным был срок 3 месяцев, то сейчас это 6 месяцев. Это связано с более высокой доходностью на больший срок», — рассказали «Минфину» в пресс-службе Укргазбанка.
Дмитрий Замотаев из Глобус Банка говорит, что банк продолжает ориентироваться на длительные вклады: от 1 года и выше (до 2−2,5 лет), и именно по таким вкладам предлагает выгодные процентные ставки. «Сейчас можно говорить, что более 60% новых вкладов в банке — это депозиты сроком от 1 года и более», — добавляет он.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|16,00%
|0,50%
|15,75%
|0,25%
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,85%
|-
|-
|-
|15,75%
|-
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|КоминБанк*
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|15,50%
|1,00%
|15,50%
|1,25%
|15,50%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|monobank
|15,50%
|-
|15,40%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|14,50%
|0,50%
|14,50%
|0,50%
|15,00%
|0,50%
|14,50%
|-
|5,00%
|-
|Аккордбанк
|14,00%
|0,50%
|-
|-
|15,00%
|0,50%
|15,50%
|0,50%
|5,00%
|-
|Прокредит Банк*
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,70%
|-
|13,70%
|-
|13,95%
|-
|13,95%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|13,50%
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|0,50%
|6,00%
|-
|Восток Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|13,50%
|-
|13,70%
|-
|14,00%
|-
|14,60%
|0,20%
|-
|-
|Укргазбанк
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|12,50%
|-
|4,50%
|-
|-
|-
|Радобанк *
|13,50%
|-
|13,50%
|-
|15,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Сбербанк
|12,75%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,75%
|-
|-
|-
|12,75%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Кредит Днепр Банк
|12,50%
|1,00%
|-
|-
|14,00%
|1,50%
|14,50%
|1,00%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|10,50%
|-
|1,00%
|-
|Кредобанк
|11,50%
|1,50%
|-
|-
|12,50%
|1,50%
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Приватбанк
|11,00%
|1,00%
|10,00%
|1,00%
|10,00%
|1,00%
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Райффайзен Банк
|10,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|11,09%
|0,34%
|10,99%
|0,10%
|3,00%
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|13,75%
|1,00%
|13,75%
|0,50%
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|11,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,
Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|КоминБанк*
|2,90%
|-
|2,40%
|-
|2,40%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|2,75%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Радобанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|2,10%
|-
|-
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|2,10%
|-
|1,90%
|-
|1,60%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|2,00%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,95%
|-
|1,95%
|-
|1,90%
|-
|1,70%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сбербанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,
Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,70%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|Универсал Банк
|1,60%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,60%
|-
|1,40%
|-
|1,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,40%
|-
|1,15%
|-
|1,15%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,30%
|-
|1,05%
|-
|-
|-
|Радобанк *
|1,40%
|-
|1,40%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|1,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сбербанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,
Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
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