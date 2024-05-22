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22 мая 2024, 14:30 Читати українською

Приват и еще 9 крупных банков вновь порезали доходность депозитов

Крупные банки продолжают снижать ставки по гривневым вкладам. За последние две недели доходность депозитов в нацвалюте для частных клиентов порезали сразу 1о финучреждений нашего обзора. Под какие проценты теперь люди могут разместить гривну в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Глобус* 16,00% 0,50% 15,75% 0,25% 15,50% - 15,00% - - - А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% - КоминБанк* 15,75% - 15,50% - 15,50% - 15,25% - - - Таскомбанк 15,50% 1,00% 15,50% 1,25% 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 4,00% - Универсал Банк 15,50% - - - 15,20% - 15,00% - - - monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - - Идея Банк 15,25% - 15,25% - 15,00% - - - - - Банк Львов* 14,50% 0,50% 14,50% 0,50% 15,00% 0,50% 14,50% - 5,00% - Аккордбанк 14,00% 0,50% - - 15,00% 0,50% 15,50% 0,50% 5,00% - Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% - ПУМБ 14,00% - 14,00% - 14,00% - 15,00% - - - Укрэксимбанк* 13,70% - 13,70% - 13,95% - 13,95% - - - Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% 0,50% 6,00% - Восток Банк 13,50% - - - 13,50% - 13,00% - - - МТБ Банк 13,50% - 13,70% - 14,00% - 14,60% 0,20% - - Укргазбанк 13,50% - 13,50% - 12,50% - 4,50% - - - Радабанк * 13,50% - 13,50% - 15,50% - 17,00% - - - Ощадбанк 12,75% - - - 13,00% - - - - - Сенс Банк* 12,75% - - - 12,75% - 12,00% - 4,00% - Кредит Днепр Банк 12,50% 1,00% - - 14,00% 1,50% 14,50% 1,00% - - Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% - Кредобанк 11,50% 1,50% - - 12,50% 1,50% - - - - Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 14,00% - - - Приватбанк 11,00% 1,00% 10,00% 1,00% 10,00% 1,00% 2,50% - 2,50% - Райффайзен Банк 10,00% - - - 10,00% - 9,00% - - - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,09% 0,34% 10,99% 0,10% 3,00% - Пивденный - - - - 13,75% 1,00% 13,75% 0,50% 3,00% - Укрсиббанк - - - - 11,00% - 11,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Пиреус Банк, РВС Банк, МТБ Банк, Юнекс Банк.

Как банки меняли ставки

Кредобанк порезал ставки на свою гривневую линейку на 1,5 п.п. На полугодовых вкладах теперь можно заработать 12,5% годовых, а на 12 месяцев — 11,5% годовых.

На 1,5 п.п. уменьшил доходность вкладов на полгода Кредит Днепр Банк. Другие предложения уменьшились на 1 п.п. Самые лучшие проценты банк предлагает сейчас по вкладам на 3 месяца (14,5% годовых), самые маленькие — по вкладам на год (12,5% годовых).

1 п.п. отнял от всех ставок по гривневым вкладам (кроме 3-месячных) Приватбанк. Больше всего банк платит сейчас по годовым вкладам (11% годовых), по вкладам на 6 и 9 месяцев — 10% годовых. На 3-месячных вкладах по-прежнему здесь можно заработать 2,5% годовых.

Банк Пивденный снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п., а на полгода — на 1 п.п., и теперь платит по ним одинаково — 13,75% годовых.

Банк Львов снизил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. Больше всего банк теперь платит по вкладам на 6 месяцев — 15% годовых, по всем остальным — 14,5% годовых.

Аккордбанк также снизил ставки по вкладам в нацвалюте все сроки на 0,5 п.п. Сейчас больше всего здесь платят по вкладам на 3 месяца — 15,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 12 месяцев (14% годовых).

Банк Глобус не менял ставки вкладов на 3 и 6 месяцев, но уменьшил доходность вкладов на 9 месяцев (-0,25 п.п.) и 12 месяцев (-0,5 п.п.). Самая высокая доходность остается у годовых вкладов (16% годовых), самая низкая — у вкладов на 3 месяца (15% годовых).

Альянс Банк снизил ставки по вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 15% годовых. Эта доходность остается самой высокой, которую предлагает сейчас банк. Самая низкая — сохраняется по годовым вкладам (13,5% годовых).

МТБ Банк снизил ставку вкладов в гривне на 3 месяца на 0,2 п.п. — до 14,6% годовых. Это самая высокая доходность, которую предлагает банк, самая низкая — у вкладов на 12 месяцев (13,5% годовых).

ОТП Банк на 0,1 п.п. уменьшил ставку вкладов на 3 месяца, при этом на 0,34 п.п. увеличил доходность полугодовых вкладов. Самую высокую доходность сейчас предлагает по вкладам на 6 месяцев (11,09% годовых), самую низкую — по вкладам на 12 и 9 месяцев (6,5% годовых).

Таскомбанк единственный увеличил доходность всех срочных вкладов и предлагает по ним акционные условия с 16 мая. На 1,25 п.п. повышена доходность вкладов на 9 месяцев, на 1 п.п. — на 12 месяцев. Ставки на другие сроки выросли на 0,5 п.п. Доходность всех вкладов сравнялась и составляет сейчас 15,5% годовых.

Что будет с доходностью вкладов дальше

Смягчение монетарной политики НБУ активизировало пересмотр депозитных ставок.

«После апрельского снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 16,5% (именно на ее основе формируется большинство банковских депозитных программ), стало понятно, что банки будут вынуждены откорректировать доходность по гривневым вкладам в среднем на 1−1,5%. Этот процесс длится уже больше месяца.

Глобус Банк скорректировал ставки, снизив их в среднем на 1%, но это происходило в 2 этапа. Доходность гривневых вкладов на 1−2,5% меньше уровня ставки по депсертификатам. И такая тенденция прослеживается во всех банках, которые развивают разнообразные депозитные программы", — рассказал «Минфину» директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

К действиям НБУ банкиры привязывают и дальнейшую траекторию доходности вкладов.

«Пересмотр ставок по депозитам в июне будет зависеть от дальнейшего решения НБУ по монетарной политике», — говорит директор по розничному бизнесу и дистрибуции банка Пивденный Сергей Новошицкий.

Одновременно финансисты будут согласовывать свою депозитную политику с текущими потребностями банка и, конечно, будут внимательно следить за действиями коллег.

«Следующие пересмотры ставок будут осуществляться, в соответствии с изменениями НБУ по учетной ставке и ставок на депозитные сертификаты. АО „Кредобанк“ внимательно следит за участниками банковского рынка и принимает решения, в соответствии со своими потребностями в тех или иных средствах», — добавляет директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Правда, как уточнили нам в Ощадбанке, уменьшение ставок, исходя из рыночных условий, возможны, «но не существенные».

Снижение в скором времени произойдут и в ПУМБ. «Мы вынуждены отреагировать на изменение учетной ставки НБУ, поэтому рассматриваем сценарии снижения процентных ставок по депозитам в гривне с 01.06», — говорит Дмитрий Коваль, директор Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ.

Впрочем, банкиры не сомневаются, что население и дальше будет нести деньги в банки.

«По нашему расчету, популярность гривневых вкладов будет оставаться на достаточно высоком уровне (ожидаемый прирост количества вкладов в июне, по сравнению с маем, может составить до 1,5−2%), ведь это де-факто единственный самый понятный и простой способ получения высокой пассивной прибыли.

На фоне низкой инфляции, которая с начала года составила 1,4%, а в годовом измерении -3,2%, граждане могут получить «чистыми» до 7% (что в настоящее время в три раза превышает доходность валютных вкладов)", — объясняет эту тенденцию Дмитрий Замотаев.

«У ставок по депозитам в нацвалюте в мае-июне устойчивая тенденция к снижению. В начале мая эта тенденция замедлилась в связи с ростом курса доллара, но как только курс нацвалюты более или менее стабилизировался, ставки по депозитам физлиц продолжили снижаться.

Коррекцию могут вызвать только внутренние потребности отдельных банков в обеспечении ликвидности для своей деятельности, но это будет только на непродолжительный срок", — резюмирует директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Где искать выгодные предложения

Почти во всех банках нам сообщили, что население и дальше не готово надолго оставлять деньги на срочных депозитах.

«Приоритетными вкладами для Укрсиббанка и самыми популярными среди клиентов-физлиц остаются срочные вклады на 3 месяца. Популярность вкладов сроком на три месяца сохраняется с начала 2024 года», — говорит Ольга Пинчук, начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Начальник управления продуктов розничного и частного бизнесов департамента инновационного развития и продуктов Радабанка Дмитрий Лаврушин также говорит о популярности вкладов на 3 месяца.

Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции банка Пивденный говорит об усилении этой тенденции: с начала года удельный вес гривневых вкладов со сроком размещения на 3 месяца в этом банке вырос с 40% до 50% депозитного портфеля физлиц.

Отчасти это также объяснимо привлекательными условиями, которые предлагает банк именно по депозитам на этот срок.

«С одной стороны, клиенты в текущих условиях предпочитают более короткие сроки. С другой — банк предлагает наиболее выгодные ставки именно на этот срок на фоне ожиданий дальнейшего снижения учетной ставки и изменения дизайна работы с трехмесячными депозитными сертификатами», — объясняет Сергей Новошицкий.

Для тех, кто готов размещать свои деньги на более длительные сроки, следует поискать банки, которые нуждаются в «длинных» ресурсах. В таком случае финансисты предлагают по ним более интересные, чем в целом по рынку условия. Аналогичные правила действуют и в том случае, когда банк нуждается в краткосрочных ресурсах.

«У клиентов наибольшей популярностью пользуются вклады на 3 месяца, в том числе оформленные на условиях акции „Новый сезон“. Перераспределение срочности вкладов по портфелю с начала года постепенно смещалось с 3 месяцев до 6 месяцев, в привлечении средств наблюдаем рост доли оформления 1-месячных вкладов», — рассказывает Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр.

Дмитрий Коваль из ПУМБ говорит, что сейчас в банке самым большим спросом пользуются срочные депозиты с самой высокой ставкой сроком 3 и 6 месяцев, такие как «Доходный» и акционный депозит «15 ПРО МАКС» с доходностью до 15% годовых. О таких же сроках говорит и Сергей Анников, руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка.

«Если раньше наиболее популярным был срок 3 месяцев, то сейчас это 6 месяцев. Это связано с более высокой доходностью на больший срок», — рассказали «Минфину» в пресс-службе Укргазбанка.

Дмитрий Замотаев из Глобус Банка говорит, что банк продолжает ориентироваться на длительные вклады: от 1 года и выше (до 2−2,5 лет), и именно по таким вкладам предлагает выгодные процентные ставки. «Сейчас можно говорить, что более 60% новых вкладов в банке — это депозиты сроком от 1 года и более», — добавляет он.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 16,00% 0,50% 15,75% 0,25% 15,50% - 15,00% - - -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
КоминБанк* 15,75% - 15,50% - 15,50% - 15,25% - - -
Таскомбанк 15,50% 1,00% 15,50% 1,25% 15,50% 0,50% 15,50% 0,50% 4,00% -
Универсал Банк 15,50% - - - 15,20% - 15,00% - - -
monobank 15,50% - 15,40% - 15,20% - 15,00% - - -
Идея Банк 15,25% - 15,25% - 15,00% - - - - -
Банк Львов* 14,50% 0,50% 14,50% 0,50% 15,00% 0,50% 14,50% - 5,00% -
Аккордбанк 14,00% 0,50% - - 15,00% 0,50% 15,50% 0,50% 5,00% -
Прокредит Банк* 14,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 14,00% - 14,00% - 14,00% - 15,00% - - -
Укрэксимбанк* 13,70% - 13,70% - 13,95% - 13,95% - - -
Альянс Банк 13,50% - 14,00% - 14,50% - 15,00% 0,50% 6,00% -
Восток Банк 13,50% - - - 13,50% - 13,00% - - -
МТБ Банк 13,50% - 13,70% - 14,00% - 14,60% 0,20% - -
Укргазбанк 13,50% - 13,50% - 12,50% - 4,50% - - -
Радобанк * 13,50% - 13,50% - 15,50% - 17,00% - - -
Сбербанк 12,75% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,75% - - - 12,75% - 12,00% - 4,00% -
Кредит Днепр Банк 12,50% 1,00% - - 14,00% 1,50% 14,50% 1,00% - -
Креди Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Кредобанк 11,50% 1,50% - - 12,50% 1,50% - - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,00% - 12,00% - 14,00% - - -
Приватбанк 11,00% 1,00% 10,00% 1,00% 10,00% 1,00% 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 10,00% - - - 10,00% - 9,00% - - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,09% 0,34% 10,99% 0,10% 3,00% -
Пивденный - - - - 13,75% 1,00% 13,75% 0,50% 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,00% - 11,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,
Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,10% -
КоминБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Таскомбанк 2,75% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Радобанк * 2,50% - 2,50% - 2,50% - 2,25% - - -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Универсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 2,00% - 2,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,25% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,10% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Сбербанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,75% - 1,50% - - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,
Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Таскомбанк 1,75% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Универсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,40% - 1,10% - 0,10% - - -
КоминБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -
МТБ Банк 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Радобанк * 1,40% - 1,40% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрэксимбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Сбербанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,
Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь .

Автор:
Надежда Кемулария
Редактор Надежда Кемулария
Пишет на темы: экономика, инвестиции, бизнес
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Комментарии - 2

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+30
Андрей Татра
Андрей Татра
22 мая 2024, 15:47
#
Лучший вариант купить валюту (доллар или евро) больше толку будет и на много спокойней (ограничение по выдачи,купюру не надлежащего вида) Просто интересно кто размещает на депо откуда эти граждани берутся. Потом у банков фантастические прибыли на ровном месте.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
22 мая 2024, 16:15
#
Зачем им платить высокие ставки если они на ровном месте обогащаются за счет ОВДП…
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