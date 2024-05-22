Приват и еще 9 крупных банков вновь порезали доходность депозитов

Крупные банки продолжают снижать ставки по гривневым вкладам. За последние две недели доходность депозитов в нацвалюте для частных клиентов порезали сразу 1о финучреждений нашего обзора. Под какие проценты теперь люди могут разместить гривну в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Как банки меняли ставки

Кредобанк порезал ставки на свою гривневую линейку на 1,5 п.п. На полугодовых вкладах теперь можно заработать 12,5% годовых, а на 12 месяцев — 11,5% годовых.

На 1,5 п.п. уменьшил доходность вкладов на полгода Кредит Днепр Банк. Другие предложения уменьшились на 1 п.п. Самые лучшие проценты банк предлагает сейчас по вкладам на 3 месяца (14,5% годовых), самые маленькие — по вкладам на год (12,5% годовых).

1 п.п. отнял от всех ставок по гривневым вкладам (кроме 3-месячных) Приватбанк. Больше всего банк платит сейчас по годовым вкладам (11% годовых), по вкладам на 6 и 9 месяцев — 10% годовых. На 3-месячных вкладах по-прежнему здесь можно заработать 2,5% годовых.

Банк Пивденный снизил ставку по гривневым вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п., а на полгода — на 1 п.п., и теперь платит по ним одинаково — 13,75% годовых.

Банк Львов снизил доходность всех вкладов в гривне на 0,5 п.п. Больше всего банк теперь платит по вкладам на 6 месяцев — 15% годовых, по всем остальным — 14,5% годовых.

Аккордбанк также снизил ставки по вкладам в нацвалюте все сроки на 0,5 п.п. Сейчас больше всего здесь платят по вкладам на 3 месяца — 15,5% годовых, меньше всего — по вкладам на 12 месяцев (14% годовых).

Банк Глобус не менял ставки вкладов на 3 и 6 месяцев, но уменьшил доходность вкладов на 9 месяцев (-0,25 п.п.) и 12 месяцев (-0,5 п.п.). Самая высокая доходность остается у годовых вкладов (16% годовых), самая низкая — у вкладов на 3 месяца (15% годовых).

Альянс Банк снизил ставки по вкладам на 3 месяца на 0,5 п.п. — до 15% годовых. Эта доходность остается самой высокой, которую предлагает сейчас банк. Самая низкая — сохраняется по годовым вкладам (13,5% годовых).

МТБ Банк снизил ставку вкладов в гривне на 3 месяца на 0,2 п.п. — до 14,6% годовых. Это самая высокая доходность, которую предлагает банк, самая низкая — у вкладов на 12 месяцев (13,5% годовых).

ОТП Банк на 0,1 п.п. уменьшил ставку вкладов на 3 месяца, при этом на 0,34 п.п. увеличил доходность полугодовых вкладов. Самую высокую доходность сейчас предлагает по вкладам на 6 месяцев (11,09% годовых), самую низкую — по вкладам на 12 и 9 месяцев (6,5% годовых).

Таскомбанк единственный увеличил доходность всех срочных вкладов и предлагает по ним акционные условия с 16 мая. На 1,25 п.п. повышена доходность вкладов на 9 месяцев, на 1 п.п. — на 12 месяцев. Ставки на другие сроки выросли на 0,5 п.п. Доходность всех вкладов сравнялась и составляет сейчас 15,5% годовых.

Что будет с доходностью вкладов дальше

Смягчение монетарной политики НБУ активизировало пересмотр депозитных ставок.

«После апрельского снижения ставки по 3-месячным депозитным сертификатам до 16,5% (именно на ее основе формируется большинство банковских депозитных программ), стало понятно, что банки будут вынуждены откорректировать доходность по гривневым вкладам в среднем на 1−1,5%. Этот процесс длится уже больше месяца.

Глобус Банк скорректировал ставки, снизив их в среднем на 1%, но это происходило в 2 этапа. Доходность гривневых вкладов на 1−2,5% меньше уровня ставки по депсертификатам. И такая тенденция прослеживается во всех банках, которые развивают разнообразные депозитные программы", — рассказал «Минфину» директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

К действиям НБУ банкиры привязывают и дальнейшую траекторию доходности вкладов.

«Пересмотр ставок по депозитам в июне будет зависеть от дальнейшего решения НБУ по монетарной политике», — говорит директор по розничному бизнесу и дистрибуции банка Пивденный Сергей Новошицкий.

Одновременно финансисты будут согласовывать свою депозитную политику с текущими потребностями банка и, конечно, будут внимательно следить за действиями коллег.

«Следующие пересмотры ставок будут осуществляться, в соответствии с изменениями НБУ по учетной ставке и ставок на депозитные сертификаты. АО „Кредобанк“ внимательно следит за участниками банковского рынка и принимает решения, в соответствии со своими потребностями в тех или иных средствах», — добавляет директор департамента розничных клиентов Кредобанка Александр Супрунович.

Правда, как уточнили нам в Ощадбанке, уменьшение ставок, исходя из рыночных условий, возможны, «но не существенные».

Снижение в скором времени произойдут и в ПУМБ. «Мы вынуждены отреагировать на изменение учетной ставки НБУ, поэтому рассматриваем сценарии снижения процентных ставок по депозитам в гривне с 01.06», — говорит Дмитрий Коваль, директор Департамента-Трайба некредитных продуктов ПУМБ.

Впрочем, банкиры не сомневаются, что население и дальше будет нести деньги в банки.

«По нашему расчету, популярность гривневых вкладов будет оставаться на достаточно высоком уровне (ожидаемый прирост количества вкладов в июне, по сравнению с маем, может составить до 1,5−2%), ведь это де-факто единственный самый понятный и простой способ получения высокой пассивной прибыли.

На фоне низкой инфляции, которая с начала года составила 1,4%, а в годовом измерении -3,2%, граждане могут получить «чистыми» до 7% (что в настоящее время в три раза превышает доходность валютных вкладов)", — объясняет эту тенденцию Дмитрий Замотаев.

«У ставок по депозитам в нацвалюте в мае-июне устойчивая тенденция к снижению. В начале мая эта тенденция замедлилась в связи с ростом курса доллара, но как только курс нацвалюты более или менее стабилизировался, ставки по депозитам физлиц продолжили снижаться.

Коррекцию могут вызвать только внутренние потребности отдельных банков в обеспечении ликвидности для своей деятельности, но это будет только на непродолжительный срок", — резюмирует директор департамента развития продуктов Идея Банка Сергей Мищенко.

Где искать выгодные предложения

Почти во всех банках нам сообщили, что население и дальше не готово надолго оставлять деньги на срочных депозитах.

«Приоритетными вкладами для Укрсиббанка и самыми популярными среди клиентов-физлиц остаются срочные вклады на 3 месяца. Популярность вкладов сроком на три месяца сохраняется с начала 2024 года», — говорит Ольга Пинчук, начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов Ukrsibbank BNP Paribas Group.

Начальник управления продуктов розничного и частного бизнесов департамента инновационного развития и продуктов Радабанка Дмитрий Лаврушин также говорит о популярности вкладов на 3 месяца.

Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции банка Пивденный говорит об усилении этой тенденции: с начала года удельный вес гривневых вкладов со сроком размещения на 3 месяца в этом банке вырос с 40% до 50% депозитного портфеля физлиц.

Отчасти это также объяснимо привлекательными условиями, которые предлагает банк именно по депозитам на этот срок.

«С одной стороны, клиенты в текущих условиях предпочитают более короткие сроки. С другой — банк предлагает наиболее выгодные ставки именно на этот срок на фоне ожиданий дальнейшего снижения учетной ставки и изменения дизайна работы с трехмесячными депозитными сертификатами», — объясняет Сергей Новошицкий.

Для тех, кто готов размещать свои деньги на более длительные сроки, следует поискать банки, которые нуждаются в «длинных» ресурсах. В таком случае финансисты предлагают по ним более интересные, чем в целом по рынку условия. Аналогичные правила действуют и в том случае, когда банк нуждается в краткосрочных ресурсах.

«У клиентов наибольшей популярностью пользуются вклады на 3 месяца, в том числе оформленные на условиях акции „Новый сезон“. Перераспределение срочности вкладов по портфелю с начала года постепенно смещалось с 3 месяцев до 6 месяцев, в привлечении средств наблюдаем рост доли оформления 1-месячных вкладов», — рассказывает Екатерина Мелеш из банка Кредит Днепр.

Дмитрий Коваль из ПУМБ говорит, что сейчас в банке самым большим спросом пользуются срочные депозиты с самой высокой ставкой сроком 3 и 6 месяцев, такие как «Доходный» и акционный депозит «15 ПРО МАКС» с доходностью до 15% годовых. О таких же сроках говорит и Сергей Анников, руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка.

«Если раньше наиболее популярным был срок 3 месяцев, то сейчас это 6 месяцев. Это связано с более высокой доходностью на больший срок», — рассказали «Минфину» в пресс-службе Укргазбанка.

Дмитрий Замотаев из Глобус Банка говорит, что банк продолжает ориентироваться на длительные вклады: от 1 года и выше (до 2−2,5 лет), и именно по таким вкладам предлагает выгодные процентные ставки. «Сейчас можно говорить, что более 60% новых вкладов в банке — это депозиты сроком от 1 года и более», — добавляет он.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,

Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

- Банк-победитель премии FinAwards 2024

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,

Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, термин и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.05.2024−20.05.2024г.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк : на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца — от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,

Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь .