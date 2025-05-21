Крупные банки повышают доходность вкладов в гривне и режут ставки депозитов в СКВ

За последние две недели сразу три крупных банка повысили ставки по депозитам в нацвалюте. Какие банки с депозитным портфелем физлиц более 2 млрд грн предлагают самую высокую доходность своим частным клиентам, читайте в обзоре «Минфина».

Крупные финучреждения подходят к началу лета с самыми высокими с начала года процентами по гривневым вкладам.

Средние депозитные ставки крупных банков на 20.05.25, %

Банки 3 мес 6 мес 9 мес 12 мес С частным капиталом 15,06 0,09 15,44 0,11 15,46 0,15 15,43 0,35 С иностранным капиталом 10,47 - 11,14 - 9,75 - 10 - С государственной долей 9,45 - 11,54 - 11,33 - 12,45 0,12

* по сравнению с апрелем

Более того, они продолжают повышать депозитные ставки. Правда, в основном это крупные банки с частным капиталом.

Идея Банк добавил 0,5 п.п. к доходности гривневых вкладов на все сроки. Больше всего банк теперь платит по депозитам на год — 17% годовых, меньше всего — по полугодовым — 16,5% годовых.

КоминБанк увеличил проценты по годовым вкладам в гривне на 0,25 п.п. — до 15,5% годовых, по трехмесячным — на 0,5 п.п. — до 14,5% годовых.

Кредит Днепр Банк добавил к доходности вкладов в гривне на год 2,5 п.п. и теперь платит по ним 14,5% годовых. Столько же здесь можно заработать на 6-месячном вкладе.

Впрочем, большинство банкиров признают, что именно март и апрель стали самыми «активными» месяцами в части поднятия ставок. В мае, считают они, ждать таких же темпов роста доходности не стоит.

«Тенденция роста ставок по гривневым вкладам для физических лиц сохраняется. В мае ставки также повышаются, но темп роста замедлился, по сравнению с апрелем. Если в апреле среднее повышение составило 1−1,5 п.п., то в дальнейшем мы не ожидаем значительного роста», — подтверждает Владимир Малый, директор по развитию бизнеса и член Правления Идея Банка.

Тенденции к увеличению ставок в мае не видят в Укргазбанке, Укрсиббанке и Райффайзен Банке.

«В мае рынок демонстрирует стабилизацию: после повышения ставок в апреле большинство банков удерживают их на достигнутом уровне. Некоторые учреждения продолжают корректировать условия, но в целом ситуация остается сбалансированной», — подытоживает начальник управления депозитных продуктов Сенс Банка Ирина Стрепетова.

Как изменилась доходность валютных вкладов

За последние две недели сразу четыре крупных банка снизили и без того небольшую доходность вкладов в долларе, три — в евро.

«На ставки по вкладам в иностранной валюте для физических лиц больше влияет не монетарная политика ЕЦБ или ФРС, а возможность банков эффективно размещать валютные ресурсы в активные операции.

На сегодняшний день ставки по таким вкладам остаются минимальными и, скорее, носят лояльный характер — как форма поддержки постоянных клиентов, а не как рыночный инструмент привлечения средств. Так что существенного снижения уже низких ставок в ближайшее время не ожидается", — объясняет Владимир Малый.

Аккордбанк отнял 0,5 п.п. от доходности срочных вкладов своей линейки депозитов по доллару и евро. Самая высокая ставка по депозитам в долларе здесь теперь составляет 2,5% годовых, в евро — 1,5% годовых. Меньше всего банк платит по трехмесячным вкладам: в долларе ставки по этим срочным депозитам уменьшились до 1,75% годовых, в евро — до 0,75% годовых.

Универсал Банк снизил доходность всех долларовых вкладов на 0,4 п.п., кроме трехмесячных. По ним банк платит меньше всего — 0,1% годовых. Больше всего можно получить здесь по годовым вкладам — 1,7% годовых. В евро банк снизил доходность вкладов на полгода и год — до 0,5% и 0,7% годовых соответственно.

monobank порезал ставки срочных долларовых вкладов на 0,4 п.п. Самая низкая доходность — у трехмесячных вкладов (0,1% годовых), самая высокая — у годовых (1,7% годовых). В евро банк снизил ставки вкладов в диапазоне 0,5−0,7 п.п. (не считая депозитов на 3 месяца). Больше всего в евро банк сейчас платит по годовым вкладам — 0,7% годовых.

Укрэксимбанк ставки депозитов в долларе снизил на 0,2 п.п. Меньше всего банк предлагает по полугодовым вкладам (0,4% годовых), больше всего — по вкладам на 9 и 12 месяцев (0,55% годовых).

Что будет дальше с процентами по вкладам

Почти все опрошенные банкиры опираются на прогнозы НБУ относительно замедления инфляции во втором полугодии, а потому не ожидают существенного роста доходности вкладов в ближайшие месяцы.

Среди других важных факторов, которые будут влиять на депозитную политику банков, директор по розничному бизнесу Банка Кредит Днепр Екатерина Мелеш называет меры НБУ по поддержанию устойчивости на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям.

«При стабильности учетной ставки и отсутствии изменений в монетарной политике НБУ, а также при сохранении высокой ликвидности в банковской системе, мы не прогнозируем заметного роста доходности депозитов», — говорит начальник управления казначейских операций и менеджмента активов и пассивов Укрсиббанка Руслан Левчин.

«Самые крупные банки завершили пересмотр ставок и лишь некоторые из них будут несущественно корректировать ставки в июне. Особых изменений мы не ожидаем», — дополняет коллегу директор департамента риск-менеджмента Аккордбанка Николай Войткив.

Существенного роста доходности срочных депозитов в ближайшие месяцы не ожидает и руководитель по сбережениям и транзакционным услугам Райффайзен Банка Сергей Анников.

«По всем признакам, до конца мая может завершиться период пересмотра доходности по гривневым вкладам. Можно сказать, что до конца мая окончательно будут сформированы тренды на ближайшие 2−3 месяца. При этом некоторые банки могут завершить акционный период, по которому новым вкладчикам предлагаются „усиленные“ процентные ставки в размере 1−1,5 п.п.», — считает директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

По его мнению, учитывая монетарные планы Нацбанка, согласно которым следует ожидать сохранения ставки по 3-месячным депсертификатам по меньшей мере в течение 2−3 месяцев, средние ставки не пересекут отметку в 14,5% годовых — на самые востребованные вклады сроком от 6 до 9 месяцев. На остальные вклады средние ставки будут варьироваться от 13% до 14% годовых. Как и в последние несколько недель, максимальные ставки, учитывая стартовые бонусы, могут достигать 16−17% годовых.

«В ближайшие недели мы увидим «обострение» конкуренции между банками за новых вкладчиков, однако в таком «соревновании» будут побеждать те банки, которые, кроме выгодных для граждан ставок, смогут предложить дополнительные условия лояльности — вплоть до возможности удобного открытия/закрытия депозита в банковском мобильном приложении. Цифровизация и максимальное удобство банковских услуг могут стать движущими для потенциальных клиентов.

Таким образом, развитие банковских депозитов постепенно перейдет в плоскость качества и удобства услуг, а также общей системы лояльности к клиенту. Понимаем, что в условиях почти одинаковых или соразмерных ставок конкурировать можно также сервисом", — считает банкир.

«Некоторые банки повышают ставки по 3-месячным вкладам, ожидая, что уже через 2−3 месяца рынок перейдет к снижению ставок. На сегодняшний день доходность по депозитам во многом зависит от целей, устанавливаемых финансовыми учреждениями. Идея банк традиционно держит ставки на разные сроки, что соответствует настроениям клиентов в условиях текущей экономической ситуации в стране. Остальные банки корректируют ставки для сроков от 6 месяцев и более. При размещении вкладов клиенты взвешивают потенциальные риски девальвации национальной валюты и ожидаемую доходность депозитов», — рассказывает Владимир Малый.

«Мы прогнозируем сохранение высокой доходности гривневых вкладов до конца осени, начала зимы», — говорит Екатерины Мелеш.

Как получить большие проценты

Банки прибегают к ограниченным во времени акциям, во время которых можно получить более высокие проценты. Также достаточно распространены программы лояльности для разных групп клиентов, благодаря которым можно подыскать доходность побольше.

Среди инструментов, которые активно используют банки для привлечения вкладчиков, — банковские приложения. При открытии депозитов в приложениях можно также получить лучшие условия, чем при стандартном оформлении вклада в отделении.

К примеру, при размещении депозита в гривне в мобильном приложении Укргазбанка действует надбавка в размере 0,5 п.п. годовых к процентной ставке. «Также при размещении новых средств на депозит сроком 100 дней устанавливается процентная ставка 14% годовых, которая значительно выше, чем при размещении других депозитов», — рассказали нам в финучреждении.

Там добавили, что онбординг клиента осуществляется либо в мобильном приложении с обязательным шерингом документов через приложение «Дія», либо при обращении в отделение банка. По истечении срока размещения депозита ограничения в части использования средств отсутствуют (кроме ограничений на снятие наличных, установленных Постановлением НБУ № 18).

Банк Кредит Днепр при оформлении вкладов в гривне дистанционно прибавляет 1% к ставкам, которые предлагаются в отделениях банка. Также, в случае автоматического продления вкладов, оформленных онлайн, эта надбавка 1% сохраняется и на новый срок вклада.

«Для новых клиентов онбординг, открытие карты и оформление вклада происходит дистанционно и без необходимости визита в отделение банка. При дистанционном зачислении средств на карту банка, с которой можно пополнять вклад, в банке настроены финансово-мониторинговые проверки и анализ, которые на этапе захода средств в банк дают возможность уточнять вопросы подтверждения происхождения средств нового клиента», — говорит Екатерина Мелеш.

Увеличенные проценты (в зависимости от суммы вклада) при открытии вклада онлайн предлагают и в Сенс Банке. Новые клиенты, говорит Ирина Стрепетова, также могут пройти полную идентификацию онлайн.

1% к депозиту можно получить и в Аккордбанке, рассказывает Николай Войткив. «Клиент может пройти удаленную идентификацию и открыть депозит в Аккордбанке онлайн. Для отдельных депозитных программ действуют дополнительные бонусные ставки до +1% годовых, при открытии онлайн (в приложении).

Скоринг клиентских операций (дополнительное изучение источников происхождения средств, при необходимости) в Аккордбанке выполняется при зачислении средств на счет, чтобы в дальнейшем не было неудобств.

Клиент по истечении срока вклада может перечислить средства на свои счета в другом банке без ограничений по сумме, снять наличными в пределах ежедневных лимитов НБУ, перебросить на карточный счет и проводить карточные транзакции и т. д. ", — объясняет банкир.

Райффайзен Банк тоже предлагает повышенные процентные ставки при открытии вкладов онлайн. «В рамках специальных акций, регулярно проводимых для привлечения срочных вкладов», — уточняет Сергей Анников.

Что касается финмониторинга, то для новых клиентов предусмотрен удаленный онбординг через мобильное приложение MyRaif, который включает в себя идентификацию человека и открытие счета без физического присутствия, рассказали в банке.

Большие проценты можно получить и в Идея Банке. Сейчас банк предлагает самую высокую среди крупных банков доходность на годовые вклады — 17% годовых. Но если оформить такой срочный вклад через приложение O.Bank, можно получить еще 0,5% к ставке.

«Следует также учитывать, что при больших суммах или более длинных сроках доступны надбавки к ставкам, которые могут существенно увеличить доход», — объясняет Владимир Малый и добавляет, что в мобильном приложении клиенты могут дополнительно видеть доходность по каждому вкладу.

По этому вкладу также предусмотрен легкий онбординг вкладчиков: регистрация через «Дію» или BankID, дистанционное подписание договора и верификация.

Открытие вкладов через мобильный O.Bank дает клиентам еще несколько преимуществ, рассказывают в банке:

Пополнение счета без комиссии — например, пополнение карт «Платежная идея» и «О.Карта+», как и дальнейшее зачисление средств на депозитный счет.

Возможность контроля и управления депозитом 24/7.

Самостоятельный выбор параметров депозита — срок, сумма, тип выплаты процентов.

Надежность и безопасность — все операции в O.Bank защищены современными системами безопасности.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.05.2025−19.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.05.2025−19.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 06.05.2025−19.05.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.