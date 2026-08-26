Зачем банк Тигипко пылесосит с рынка гривну

Депозитный рынок начинает понемногу оживать. За последние две недели три банка с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн откорректировали свои предложения для частных клиентов. О владельцах денег на банковских счетах, их поведении и актуальных предложениях размещения гривны, доллара и евро на депозитах в крупных банках, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

В каких банках украинцы держат деньги

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) зафиксировал очередной исторический максимум объема денег, которые хранят украинцы в банках. На 1 августа 2026 года эта сумма составила 1 750,6 млрд грн, что на 1,3 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.

В то же время данные ФГВФЛ свидетельствуют, что за июль вклады в гривне сократились (на 1,9 млрд грн — до 1155,0 млрд грн). При этом вклады в СКВ, наоборот, показали рост (плюс 3,2 млрд грн — до 595,6 млрд грн). Хотя львиная доля банковских накоплений населения по-прежнему номинирована в гривне: 66%, против 34% накоплений в СКВ. Так же украинцы предпочитают текущие счета, а не депозиты: в формате до востребования сохраняется 71,07% денег населения в банковской системе. Зато доля денег, размещенных на депозитах от 3 месяцев и более, составляет менее 12%.

Именно поэтому лидирующие позиции, по объемам привлеченных средств населения, держат банки с государственной долей: здесь сохраняется более 60% всех денег украинцев в банковской системе. Согласно данным НБУ и ФГВФЛ, на 1 июля насчитывалось 73,7 тыс. открытых вкладов, которые полностью гарантируются государством (сейчас это 100% вкладов физлиц-резидентов, в том числе частных предпринимателей).



Самые крупные банки, по количеству вкладчиков:

Приватбанк,

Ощадбанк,

Универсал банк (вместе с Моно) — самый динамичный банк,

ПУМБ,

Укрэксимбанк.

Кому принадлежат депозиты и как ими распоряжаются владельцы

Интересно, что в новом отчете Фонд не показывает статистику количества вкладчиков в разрезе размера вклада.

«Именно эта статистика показывает, что доля вкладчиков, у которых на счетах и депозитах более 1 млн грн, составляет всего 0,36% (по состоянию на конец июня 2026 года). В то же время у них сконцентрировано 42,79% всех денег. И это еще один рекорд концентрации.

На 0,69% вкладчиков, у которых на счетах и депозитах более 600 тыс. грн, приходится 53,35% всех средств. И это тоже исторический рекорд", — объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он также обратил внимание на то, что в 2026 году поведение вкладчиков существенно отличалось, в зависимости от объема средств на счетах.

Пиковыми месяцами по притоку средств населения в банковский сектор в 2026 году стали июнь (+48,6 млрд грн), апрель (+40,09 млрд грн) и февраль (+38,12 млрд грн). Однако внутри разных категорий вкладчиков динамика была неоднородной.

Мелкие вклады: высокая волатильность. Категория депозитов в объеме от 10 тыс. до 200 тыс. грн продемонстрировала самую высокую амплитуду колебаний. В марте в этом сегменте наблюдался отток на уровне 16,01 млрд грн, а уже в июне — прирост на 17,15 млрд грн. Эксперт объясняет это тем, что эта категория вкладчиков наиболее уязвимая и просто живет от зарплаты до зарплаты: деньги активно снимаются для покрытия текущих потребительских расходов сразу после их поступления на счета.

«Ядро» банковской системы. Самым надежным источником ликвидности для банков остаются клиенты со счетами от 600 тыс. до 4 млн грн. Эта категория показывает стабильный ежемесячный положительный прирост в течение всего исследуемого периода 2026 года. Андрей Шевчишин предполагает, что именно этот сегмент формирует основу портфеля срочных депозитов в банковском секторе.

Большой капитал: первая фиксация оттока. Счета со сверхбольшими вкладами (более 5 млн грн) стабильно росли почти ежемесячно, показав максимальный приток в феврале (+10,09 млрд грн). Однако в июле 2026 года тенденция изменилась: ФГВФЛ впервые за год зафиксировал отток средств в этой категории, который составил 1,17 млрд грн за месяц.

Как изменились депозитные ставки за последние 2 недели в крупных банках

Идея Банк, который входит в группу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко, увеличил проценты всей своей линейки вкладов в гривне и платит по ним одинаково — 16,97% годовых. При этом депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,17 п.п., на 9 месяцев — на 0,37 п.п., и на 6 месяцев — на 0,52 п.п.

Ранее аналогичный пересмотр ставок провел другой банк группы «ТАС» — Таскомбанк.

Повышение доходности позволяет банкам привлекать новых клиентов и увеличивать объемы ликвидности для расширения кредитования. В частности, за январь — май «Идея Банк» более чем в два раза к аналогичному периоду 2025 года нарастил портфель кредитов наличными.

МТБ Банк также обрадовал своих частных клиентов: банк увеличил на 0,2 п.п. ставку по вкладам в нацвалюте на 6 и 3 месяца и теперь платит по ним 16,8% и 16,7% годовых соответственно.

КоминБанк изменил доходность гривневых вкладов в разных направлениях: ставка по депозитам на 9 месяцев снижена на 0,25 п.п. — до 16,25% годовых. Вместо этого вклады на 6 месяцев подорожали на 0,4 п.п. — до 15,7% годовых.

Банк также повысил на 0,2 п.п. ставку по вкладам в долларе на 9 месяцев и на столько же снизил доходность депозитов сроком на 6 месяцев. Теперь частные клиенты банка зарабатывают на них символические 1,3% годовых.

При этом евровклады в КоминБанке подорожали на все сроки. Депозит на 12 месяцев подорожал на 1,25 п.п. — до 1,5% годовых, на 9 месяцев — на 1,55 п.п. — до 1,75% годовых, на 6 месяцев — на 1,1 п.п. — до 1,3% годовых, на 3 месяца — на 0,6 п.п. — до 0,7% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.08.2026−24.08.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.08.2026−24.08.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.08.2026−24.08.2026.

*В Кредит Днепр Банке действует акция, предусматривающая начисление повышенной ставки для пользователей, которые воспользуются соответствующим промокодом и выполнят установленные банком требования. Подробная информация размещена на сайте банка.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Срок размещения в Радабанк: 12 месяцев — 370 дней

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.