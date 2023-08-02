Крупные банки готовятся снижать депозитные ставки

После снижения учетной ставки с 25% до 22%, банки начинают корректировать ставки по депозитам. «Минфин» спросил банкиров, что они сейчас предлагают частным вкладчикам и какие стратегии советуют выбрать для депозитного портфеля.

Что будет дальше с депозитными процентами

По факту, пик учетной ставки — 25% — уже зафиксирован и пройден, — говорит Борис Рафалович, зампредправления Коминбанка. С тем, что на сегодняшний день рынок достиг своего максимума по процентным ставкам, соглашается и директор по маркетингу и продуктам Креди Агриколь Банка Дмитрий Коваленко.

«Рынок ожидал снижения учетной ставки в июле, однако, все же я думал, что оно будет немного скромнее. Как и ожидалось, банки, которые предлагали депозиты в гривне по ставкам, приближенным к потолку экономической целесообразности, мгновенно начали их снижать», — говорит предправления Юнекс Банка Иван Свитек.

Правда, не все банки мгновенно реагируют на изменения от регулятора. У некоторых, как показал наш прошлый опрос, этот процесс может забрать месяцы, у других — неделю.

Пока ставки все еще держатся на достаточно высоком уровне. По мнению предправления Аккордбанка Алексея Руднева, сейчас ставки в гривне «максимально высокие — до 20% годовых, и перекрывают риски девальвации и текущий уровень инфляции». Несколько другую оценку дает Иван Свитек. «Уже по состоянию на начало августа максимальная доходность депозитов в гривне не превышает 18−19% годовых», — считает он.

«Процентные ставки пока находятся на максимальном уровне. Ближайшие неделю-две на рынке начнет наблюдаться их снижение, что связано с уменьшением учетной ставки НБУ и оптимистическим прогнозом макроэкономических показателей уровня инфляции и курса национальной валюты», — говорит начальник управления развития розничного бизнеса и кредитования ОТП Банка Валентина Розанова.

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрия Замотаева, до сентября ставки по гривневым депозитам могут сократиться в среднем на 1−2 п.п. Максимальные ставки с размещением вклада от 3 мес. до 1 года из имеющихся 21% сократятся до 19%, средние ставки по депозитам от 3 мес. составят до 11−12%, а от 3 мес. до 1 года — до 16%.

Что советуют частным вкладчикам банкиры

Тенденции по снижению доходности депозитов были прогнозированы, — говорит Иван Свитек, и добавляет, что еще в начале лета многие банкиры рекомендовали украинцам открывать депозиты на более длительные сроки, чтобы зафиксировать высокие ставки.

«Этот совет уместен и сейчас. Нет никаких сомнений, что Национальный банк продолжит снижать учетную ставку — следовательно, будут снижаться и ставки по вкладам. Конечно, уже сейчас получить 20−21% годовых невозможно, но и 18−19% - достаточно неплохая доходность, которую нужно использовать», — говорит банкир.

О большей целесообразности вкладываться в именно такие срочные депозиты в гривне, говорит и руководитель проектов и программ Главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Богдан Щетинин. По его мнению, предпосылками для этого являются сложная экономическая ситуация в Украине и зависимость от международной помощи.

«Ставка доходности по ним (срочные депозиты на 3−6 мес. в гривне — прим. „Минфин“) будет немного меньше, чем у годовых депозитов, однако, у вас будет возможность перевложить средства на новых условиях или в другой валюте, учитывая действующую ситуацию с экономикой, курсом валюты, уровнем депозитных ставок, развитием событий на поле боя, и будет 100% гарантия государства на возврат ваших средств», — говорит банкир.

«В настоящее время вкладчикам можем посоветовать накапливать средства в национальной валюте, поскольку ставки по гривневым депозитам намного выше, чем ставки по валютным депозитам. Самым оптимальным для клиента вариантом, с точки зрения доходности и срока вклада, будут срочные депозиты сроком от 3-х до 6-ти месяцев. При этом при оформлении вклада онлайн процентная ставка будет выше, по сравнению с оформлением такого же депозита в отделении банка», — соглашается Валентина Розанова из ОТП Банка.

Зампредправления банка «Пивденный» Максим Цымбал советует оставить 50% депозитного портфеля на гривну, и направить эти средства в самый длинный гривневый депозит. «Ведь НБУ четко обозначил траекторию снижения инфляции, а значит, и стоимости денег — то есть процентные ставки в гривне будут снижаться», — добавляет он.

«Мы рекомендуем размещать вклады именно в гривне. Кстати, те вкладчики, которые год назад начали размещать депозиты в гривне, получили достаточно высокую доходность по своим сбережениям (свыше 35% годовых), поскольку, кроме процентной ставки, они получили доходность от ревальвации курса гривны.

В дальнейшем мы не видим предпосылок существенного изменения курса дол. США, учитывая рост золотовалютных резервов НБУ и сохранение поддержки финансовыми ресурсами со стороны США и ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины. И конечно, высокие ставки по депозитам в гривне перекрывают сегодня эти риски.

Стоит отметить, что НБУ начал цикл снижения учетной ставки, и с определенным временным лагом ставки по депозитам для населения начнут снижаться. Поэтому оптимально размещать депозит в гривне на 6−12 мес.", — считает Алексей Руднев.

На сроках 6−12 мес., — говорит Борис Рафалович из Коминбанка, клиенты, как правило, находят более интересную для себя доходность, если нет необходимости в ближайшее время потратить эти сбережения.



Он добавляет, что тем клиентам, которым пока не удалось сэкономить 200−300 тыс. грн и более, более удобно не усложнять, и пользоваться депозитами в одной валюте. «Как правило, это депозит в гривне, и полученные проценты служат клиенту как „дополнительная ежемесячная надбавка“ к заработной плате или пенсии», — советует банкир.

По словам Дмитрия Коваленко из Креди Агриколь Банка, лучше не медлить с размещением средств, и обратить внимание на вклады на срок от 6 месяцев. «Если вкладчик хочет получить доход и при этом максимально застраховаться от риска девальвации гривны, лучше диверсифицировать средства — открыть вклад в гривне и долларах США. Но доходность вкладов в долларах, конечно, значительно ниже, чем в гривне», — добавляет он.

Что делать с валютными депозитами

«Размещение депозита в иностранной валюте из-за низких процентных ставок и стабильности на валютном рынке — не инструмент получения дополнительного дохода, и может рассматриваться только как инструмент сохранения средств», — считает Валентина Розанова из ОТП Банка.

Особого смысла во вложениях в валютные депозиты не видит и Богдан Щетинин из Правэкс Банка, поскольку ставки по ним приближены к нулю. По его мнению, вкладываться в них можно, если вкладчик ожидает значительную девальвацию гривны на период действия депозитного договора. Исторически, для Украины мирного времени, девальвация гривны начинается в августе-сентябре, а уже в январе-феврале национальная валюта начинает укрепляться, — добавляет банкир.

«В случае, если курс не изменится, ваши средства практически не вырастут, и в этом случае гривневый вклад был бы более привлекательным. Противоположный случай, если вы вложили в гривне, однако курс доллара/евро существенно вырос, и заработанные проценты по депозиту могут не перекрыть курсовую разницу, в итоге, у вас средств в иностранной валюте даже с заработанными процентами будет меньше, чем было до размещения вклада.

То есть, если верите в стабильность курса национальной валюты, — вкладывайте в гривне, а если ожидаете турбулентность и девальвацию — вкладывайте в иностранной валюте. Если не уверены ни в одном сценарии, для вас диверсификация станет самым лучшим вариантом — это 50% средств вкладывайте в гривне, 50% - в долларах/евро", — советует Щетинин.

На традиционные сезонные курсовые колебания обращает внимание и Максим Цымбал из банка «Пивденный». Он предлагает 50% вложений разделить поровну между депозитами в долларах США и евро на 3 месяца.

«Именно на 3 месяца, потому что традиционно в Украине происходит ослабление гривны именно осенью — в октябре-ноябре. И если все произойдет по плану, вы получите более высокий курс доллара и евро к гривне, можно будет осенью продать доллары и евро, и перевложить эту часть денег в гривневый депозит, конечно, учитывая будущие текущие обстоятельства и макропрогнозы», — объясняет он.

«С каждым месяцем стабилизации экономики, по мере улучшения прогнозов по ее восстановлению, растет и вероятность постепенного возврата к плавающему курсу гривны к доллару. Вряд ли этот вопрос актуализируется в ближайшие 3−6 месяцев, но все же вероятность и более раннего перехода к инфляционному таргетированию не нулевая. Предположить, что именно будет с курсом при принятии этого решения, невозможно. Понятно, что НБУ решится на этот шаг только при более или менее равной и безопасной ситуации на валютном рынке. Но очевидно, что курсовые колебания при этом могут быть очень значительными. Этот фактор нельзя игнорировать, выстраивая стратегию сбережений», — рассуждает Иван Свитек.

«20−30% из общей суммы можно положить на длинный депозит в долларах или евро. Но следует быть максимально внимательным и выбирать вклады в банках, которые предлагают хотя бы 2% годовых. Инфляция в США достаточно динамично замедляется, и такой уровень доходности в перспективе может нивелировать потери от инфляционных процессов», — добавляет банкир.

Впрочем, по мнению Дмитрия Замотаева, около трети банков в этом квартале могут пересмотреть депозитные ставки в СКВ в сторону увеличения. По его мнению, постепенный рост ставок по валютным депозитам с размещением до 1 года будет продолжаться, по меньшей мере, до сентября. Прогноз банкира — к сентябрю максимальные ставки по долларовым депозитам могут вырасти до 3,3% годовых, а по вкладам в евро — до 2,5%.

Чего не стоит делать, и какие еще советы будут полезными для частных вкладчиков

Все банкиры, конечно, советуют не держать деньги «под матрасом», поскольку это обесценивает средства. Кроме того, может случиться и такое, о чем недавно рассказывал один из читателей «Минфина» под ником vipost.

Директор Департамента развития продуктов Идея Банк Сергей Мищенко для «Минфина» подсчитал и сравнил годовую доходность вкладов в долларе, гривне, и от инвестиционной недвижимости от суммы $40 тыс.

Купить готовую однокомнатную квартиру и сдавать ее. Ежемесячный доход, согласно последним обзорам стоимости аренды такой однокомнатной квартиры в Киеве, достигнет 10 тыс. грн. За год мы получим 120 тыс. грн. Должны еще уплатить налоги, так что «на руки» получаем 96,6 тыс. грн. Положить 40 тыс. долларов под максимум 3% на 12 мес. Через год получим 1 200 долларов минус налоги, и возьмем по прогнозу НБУ курс доллара, который вырастет с 37,5 грн до 41,2 грн. В итоге, на курсовой разнице, уплатив налоги на проценты (19,5%), мы заработаем, обменяв все на гривну, 187 799 грн. Переведем $40 тыс в гривну под 37,4 и положим на депозит под 18,5%. Через год вы заработаете 223 387 грн после уплаты налогов.

«В каждом варианте есть свои риски — такие как: риск владения недвижимостью во время войны, курсовые риски. Каждый должен сам оценить и принять свой риск. Но, в целом, тем людям, у которых горизонт планирования 1 год, или кто хочет жить на проценты, я бы так и советовал: положить все средства в гривне на годовой депозит.

Кто хранит в долгосрочной перспективе, тому я бы советовал все же диверсифицировать свой депозитный портфель: 50% сбережений положить на депозит в гривне, 30% - в долларах, 20% - в другой валюте (евро, швейцарский франк, фунт стерлингов)", — советует Сергей Мищенко.

Кто из крупных банков менял ставки

В этот раз из крупных банков с депозитными портфелями более 2 млрд грн два банка повышали доходность некоторых депозитных вкладов, два — снижали.

Таскомбанк снизил все ставки по вкладам в гривне. Больше всего — на вклады на 12 мес. в гривне. После снижения годовая доходность этих вкладов составляет 14%. По 1,5 п.п. банк забрал у гривневых вкладов сроком 6 и 9 мес. (до 15,5% и 14,5% годовых соответственно). Меньше всего снизилась ставка на гривневые вклады сроком на 3 мес.: ее уменьшили на 0,75 п.п. — до 15,25% годовых.

Аккордбанк снизил доходность гривневых вкладов на 3 и 6 мес. Доходность более коротких снизилась на 1,75 п.п. — до 17,25% годовых, а полугодовых — на 1,5 п.п. — до 17,5% годовых. Банк также снизил ставки по депозитам в долларе и евро. В обеих валютах — на вклады сроком на 3, 6 и 12 мес. В долларе меньше всего «пострадали» вклады на 3 мес.: их доходность после снижения на 0,5 п.п. составляет 2% годовых. В евро — вклады на 6 мес: их снизили на 0,5 п.п. — до 1,25% годовых.

Идея Банк на этот раз повысил ставку на гривневые вклады сроком на 3 мес. Их доходность выросла до 13,25% после увеличения на 2,75 п.п.

Увеличивал ставки в гривне и Универсал Банк. Он прибавил по 1 п.п. к вкладам в гривне на 3 и 6 мес. — до 13% и 14% годовых соответственно.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.07.2023−31.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.07.2023−31.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 26 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 18.07.2023−31.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней, Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

С методикой исследования можно ознакомиться тут.