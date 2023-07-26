Банкиры рассказали, когда начнут резать доходность депозитов

Уже в четверг, 27 июля, Правление по монетарной политике НБУ объявит свое решение по ключевой ставке, которое будет влиять на депозитные предложения банков. «Минфин» выяснил у финансистов, к чему готовиться частным клиентам, и расскажет, как уже изменились ставки за последние две недели по вкладам в банках с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

Что говорят банкиры о депозитном ориентире НБУ

Ключевая ставка НБУ на уровне 25% годовых оставалась неизменной с июня прошлого года. Тогда установление столь высокого уровня было обусловлено желанием регулятора унять безумный рост потребительских цен (на момент принятия соответствующего решения инфляция в годовом измерении ускорилась с 16,4% в апреле до 18% в мае 2022 года). Высокая ставка (в сочетании с новым дизайном монетарной политики регулятора) также задала тренд на повышение доходности депозитов.

Но сейчас, когда инфляция замедляется даже быстрее прогноза НБУ (в июне — до 12,8% в годовом измерении), а эффект от принятых стимулов повышения депозитных ставок исчерпан (по наблюдению Комитета по монетарной политике Национального банка), оставлять неизменной такую сверхвысокую учетную ставку нет смысла.

Банкиры уже не сомневаются, что регулятор начнет ее снижать уже сейчас, но без резких шагов.

В Банке Львов предполагают, что Нацбанк срежет ключевую ставку на 1−2 п.п. Аналогичные прогнозы дает председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

«Уверен, что первый этап смягчения монетарной политики будет, в большей степени, „сигнальным“. Национальный банк вряд ли предпримет резкие шаги, ведь ему крайне важно для сохранения положительного инфляционного тренда и курсовой стабильности поддерживать привлекательность гривневых депозитов, как инструмента хранения сбережений населения. Поэтому на первом этапе, считаю, ставка будет снижена до 23−24%», — объясняет он.

Сергей Мищенко, директор департамента развития продуктов Идея Банка, говорит, что постепенное снижение ключевой ставки будет лучше восприниматься рынком.

«Когда рынок понимает дальнейшую политику НБУ, начинает перестраивать собственную стратегию развития, согласно дальнейшей политике, и все изменения происходят и воспринимаются как закономерные», — добавляет он.

Артём Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка, считает, что в случае снижения на 1−2 п.п. в июле, в сентябре НБУ может снова снизить ставку на 2−3 п.п. «На мой взгляд, снижение учетной ставки будет происходить по 1−3 процентных пункта на каждом заседании по монетарной политике НБУ, и дойдет до уровня около 19−21% на конец года», — прогнозирует он.

Некоторые банкиры предполагают, что военные риски могут заставить НБУ отложить снижение на осень. По мнению Натальи Калугер, руководителя офиса управления проектами РВС Банка, для июльского снижения предпосылок немного, а снижение учетной ставки до 21%, как это было ранее анонсировано НБУ, было бы возможно, если бы Украина не столкнулась с новыми вызовами.

«Все мы ожидали укрепления курса гривны по отношению к доллару благодаря значительным валютным поступлениям от сельскохозяйственного экспорта. Однако, события последних десяти дней изменили ситуацию и предпосылок стало меньше для этого.

На данный момент снижение может быть отложено из-за последних событий в стране. Сейчас Украина в «зерновой блокаде» — и это в разгаре жатвы. Будем надеяться на стабилизацию ситуации, как в части партнерской поддержки нашей страны, так и военном плане. Считаю возможным снижение учетной ставки к концу 2023 года до 23%. Наш прогноз — это будет происходить в несколько этапов, и, возможно, начиная с сентября", — говорит она.

Еще одна уважительная причина дольше держать высокую учетную ставку — доходность депозитов.

«Объемы ликвидности в банковской системе продолжают расти, потому что Украина получает значительный объем международной помощи. Для того, чтобы эта гривневая масса не мешала валютному рынку, и с целью сохранения привлекательности гривневых инструментов, ставки еще будут положительными к уровню инфляции. Но вполне возможно снижение учетной ставки до 21% годовых раньше последнего макропрогноза НБУ», — считает Оксана Шведа, заместитель председателя правления Банка Кредит Днепр.

Что будет с доходностью депозитов

«Если ключевая ставка будет снижена, роста депозитных ставок не стоит ожидать. Возможно, даже будет определенный тренд к снижению», — уверен Дмитрий Коваль, директор департамента-трайба некредитных продуктов ПУМБа.

Уменьшать доходность финансисты планируют, в зависимости от сроков размещения депозитов.

«Если учетная ставка НБУ снизится, то на соответствующую разницу откорректируются и ставки по коротким депозитам до 3 месяцев, которые являются максимальными. Ставки по более длинным вкладам могут меньше потерять в цене», — предполагает Людмила Коршевнюк, начальник управления казначейства Агропросперис Банка.

В то же время, банкиры говорят, что доходность вкладов определяет не только ставка НБУ.

«Многое будет зависеть от других возможных изменений в операционном дизайне монетарной политики: изменятся ли условия программы по трехмесячным депозитным сертификатам, вернет ли снова НБУ двухнедельные депозитные сертификаты, изменится ли величина спреда между учетной ставкой и ставкой депозитных сертификатов овернайт и пр.», — уточняет Артем Красовский, директор департамента казначейства и фондовых рынков Правэкс Банка.

Кроме того, уровень ставок зависит от текущих потребностей конкретного банка.

Некоторые банки готовы будут скорректировать ставки сразу после решения о снижении учетной ставки. Об этом «Минфину», в частности, говорили Артем Красовский из Правэкс Банка, Наталья Калугер из РВС Банка и Анатолий Кухарчук из Таскомбанка.

Другие будут менять ставки в течение более длительного периода. «В случае уменьшения учетной ставки, Банк начнет, соответственно, корректировку через неделю, взвешивая собственную потребность в финансировании», — говорит Сергей Мищенко из Идея Банка.



«Конечно, ожидается, что изменение учетной ставки отразится на ставках по депозитным сертификатам и, соответственно, на депозитных ставках банков. Как правило, это происходит в течение нескольких месяцев с момента утвержденных изменений», — говорит Александр Супрунович, директор департамента розничных клиентов АО «Кредобанк».

«Принимая решение по ставкам по депозитам, мы обращаем внимание не только на учетную ставку, но и конкурентную среду и действия других банков. Пока мы не ожидаем снижения ставок по депозитам физлиц, однако, возможно снижение ставок по депозитам бизнеса», — объясняет Константин Хведчук, аналитик стратегического развития банка «Пивденный», возможные дальнейшие действия своего банка.

«При действующем дизайне монетарной политики мы не ожидаем стремительной корректировки в депозитных продуктах от Укрэксимбанка, где ставки могут достигать 17% по срокам более 3 месяцев. Но в дальнейшем уровень ставок будет зависеть от темпов смягчения монетарной политики НБУ», — предполагает Антон Болдырев, директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка.

В Банке Львов снижать доходность депозитов пока не планируют. «До сентября снижение депозитных ставок в Банке Львов мы не прогнозируем. Напротив, недавно у нас увеличились ставки по валютным вкладам в евро и долларах, пока держим такой курс», — сообщили «Минфину» в банке.

Как изменилась доходность депозитов в небольших банках

Кристалбанк добавил по 0,8 п.п. к доходности вкладов в гривне на 3 и 6 месяцев, и по 0,5 п.п. — к ставкам по депозитам на 9 и 12 месяцев. После этого доходность депозитов в нацвалюте на 3 и 6 месяцев составляет 15,3% годовых, на 9 и 12 месяцев — 17,5% годовых. В то же время, банк снизил ставку по бессрочным вкладам на 0,3 п.п. — до 1,2% годовых.

РВС Банк увеличил доходность гривневых вкладов на 12 месяцев на 0,8 п.п. — до 17,95% годовых, на 3 месяца — на 0,75 п.п. — до 15,35% годовых. Ставка на вклады на 6 месяцев срезана на 0,55 п.п. — до 16,5% годовых.

Доходность вкладов в долларе и евро на 6 месяцев увеличена на 0,15 п.п. — до 1% годовых, годовые депозиты в этих валютах подорожали на 0,2 п.п. — до 2,3% годовых.

Коминвестбанк на этот раз увеличил ставки по вкладам на 12 месяцев во всех валютах. Так, гривневые депозиты на этот срок подорожали на 0,45 п.п. — до 17,25% годовых, в долларе и евро — на 0,2 п.п. — до 2,3% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.07.2023−24.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

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Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.07.2023−24.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 21 банка с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 11.07.2023−24.07.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: на 12 мес — 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.