Доходность депозитов: почему вклады в гривне будут дешеветь, а валютные — дорожать

14 сентября НБУ может объявить об очередном снижении ключевой ставки, что заставит банкиров более активно пересматривать депозитные предложения. Какие еще факторы будут влиять на уровень доходности вкладов, и какая стратегия поможет заработать по максимуму, расскажет «Минфин».

По данным Фонда гарантирования вкладов, к 1 августа 2023 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физлиц-предпринимателей) в банках Украины достигла 1 109,8 млрд грн, или стала на 58,3 млрд грн больше, чем на начало года.

Из общей суммы вкладов граждан вклады в гривне составили 714 млрд грн, а в валюте — эквивалент 395,8 млрд грн. При этом доля ФОП в структуре вкладчиков составила 3,1%, а сумма их вкладов — 136,4 млрд грн, или 12,3% от общей суммы вкладов.

Есть все основания полагать, что прирост вкладов населения продолжится, и вот почему:

значительные выплаты военным, которые получают деньги от государства на свои карты и, по понятным причинам, сейчас не особо их расходуют. В результате, данный ресурс оседает на текущих счетах в банках. В лучшем случае, на коротких депозитах, или в виде вложений в военные облигации, или в ОВГЗ.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Объем вложений граждан в гособлигации уже превысил вложения нерезидентов. По состоянию на 05.09.2023 года сумма вложений населения в госбумаги составила 48,58 млрд гривен, нерезидентов — 48,25 млрд гривен в эквиваленте. Тем не менее, вложения граждан в гособлигации остаются незначительными (всего 3,3% от общего объема) бумаг. Если учесть, что доходность по облигациям (в том числе, из-за отсутствия налогообложения) превышает «чистую» доходность депозитов, то можно с уверенностью сказать, что доля граждан-покупателей облигаций в общем портфеле размещенных Минфином бумаг будет расти.

У части депозитов граждан есть условие уплаты процентов в конце срока или прибавления процентов ежемесячно к основной сумме вклада. С поправкой на большой общий портфель гривневых депозитов по банковской системе и относительно высокие уровни процентных ставок (во многом, благодаря высокой учетной ставке Нацбанка), это ежемесячно формально увеличивает общую сумму срочных вложений населения в банках, по статистике НБУ. Эта тенденция несколько замедлится по мере снижения учетной ставки Нацбанка.

Часть граждан перевкладывает деньги с текущих счетов на срочные вклады, чтобы хотя бы частично сохранить свои сбережения в условиях высокой инфляции. Это увеличивает удельный вес срочных вкладов в целом по системе.

Часть граждан для минимизации своих курсовых рисков активно пользуется возможностью покупки безналичной валюты с дальнейшим ее размещением на 3-месячный депозит. Это происходит в периоды ситуативного роста наличного курса и быстрого увеличения разницы между официальным курсом, курсом межбанка и курсом в обменниках.

В такие моменты это существенно увеличивает объемы валютных вкладов в банках и снижает общую статистику процентных ставок по депозитам в СКВ. Так как большинство таких продуктов работает под ставку от 0,01% до 0,1% годовых, и занижает общую среднюю в системе по валютным привлечениям финучреждений.

Рост социальных выплат, в том числе компенсаций вынужденным переселенцам, выплат за поврежденное жилье и т. д. — идет от государства именно на карточные счета граждан, что также увеличивает статистику остатков на текущих счетах населения в банках.

Увеличение доли безналичных расчетов (в том числе, с карты на карту граждан) статистически добавляет объем остатков на счетах физлиц. Ранее граждане снимали деньги и рассчитывались между собой наличкой, что снижало остатки в банках. Теперь же перевод с карты на карту не меняет общего объема средств на таких счетах населения по банковской системе, а просто меняется держатель этих средств.

В качестве иллюстрации происходящего, можно привести следующие данные НБУ: количество операций с использованием карт, эмитированных украинскими банками, в Украине и за ее пределами во II квартале 2023 года составило 1 842,9 млн на общую сумму 1 334,9 млрд грн. Из них безналичными были 1 710,6 млн операций на общую сумму 829,5 млрд грн. То есть 9 из 10 операций с платежными картами были безналичными. При этом именно переводы с карты на карту составили почти треть при средней сумме одной сделки по переводу с карты на карту — 1 829 грн.

Возможность с 29 августа купить валюту на карту в пределах 50 тысяч гривен в месяц по курсу банка в одном финучреждении минимизирует валютные риски граждан. У населения нет необходимости снимать данные суммы наличными и покупать валюту в обменниках при скачках курса. Это стимулирует сохранение гривны на текущих счетах людей, делая их менее зависимыми от поведения наличного рынка. И, опять же, улучшает статистику банков по остаткам на счетах физлиц.

В итоге, тенденция увеличения остатков на счетах населения в банках этой осенью сохранится, а их объемы будут полностью сопоставимы с общими объемами остатков юридических лиц по системе. Это делает население одним из двух главных источников ресурсов для банков.

Ошибки при формировании процентной и продуктовой политики в борьбе за средства частных клиентов угрожают финансистам потерей не только перспектив дальнейшего развития, но и вообще существования таких моделей ведения банковского бизнеса. Особенно это актуально для небольших и средних финучреждений с низким запасом прочности по капиталу и по ликвидности.

Не стоит забывать, что с 11 сентября снова будет повышена норма резервирования по срочным средствам и вкладам юридических лиц. Это добавит к нормативу еще до 50 млрд гривен, которые финучреждениям придется закрывать за счет покупки дополнительных бенчмарк-ОВГЗ, сокращения вложения в депсертификаты, а также привлечения дополнительных средств на депозиты и вклады.

Так что «разбрасываться» вкладчиками, активно снижая процентные ставки по депозитам или предлагая неконкурентные условия банковских продуктов, сейчас не могут себе позволить даже госбанки. Хотя им и сейчас еще есть над чем работать в этом направлении.

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Какую доходность вкладов увидим в сентябре

Ставки в гривне

14 сентября Правление Нацбанка огласит очередное решение по учетной ставке. К ней, обычно, привязаны и ставки по депозитным сертификатам НБУ — одним из главных доходных и менее рисковых вложений ресурсов для финучреждений.

Официальная инфляция постепенно снижается, международная помощь для финансирования бюджетных социальных затрат поступает в полном объеме.

Поэтому, по моему прогнозу, регулятор сейчас снизит ключевую ставку с нынешних 22% до 21−20% годовых. По аналогии с прошлыми решениями, на этот же уровень (1−2 п.п) будет снижена ставка по трехмесячным депозитным сертификатам до 21−20% годовых, а по депсертификатам «овернайт» — с нынешних 18% до 17−16% годовых.

Это будет сигналом к пересмотру банками ставок и по депозитным продуктам. Но поскольку ресурсная база в банках разная, так же, как и ситуация с ликвидностью, капиталом и нормативом резервирования, в этот раз поведение банков в части снижения ставок по вкладам в гривне будет отличаться от предыдущего.

Госбанки и дочки «иностранцев» быстро понизят свои ставки привлечения по гривневым ресурсам на те же 1−2% годовых к действующим сейчас. То есть при теперешних уровнях их ставок до 14−15% годовых по году от них стоит ожидать снижения до 12−13%. По более коротким вкладам — снижения на 1−1,5% годовых, в зависимости от срока.

Крупные и средние частные банки с украинским капиталом также снизят свои ставки привлечения по гривневым ресурсам. Но будут более осторожными в темпах снижения ставок, боясь потерять клиентов. Они снизят свои ставки на 1−1,5% максимум к действующим сейчас. То есть при теперешних уровнях их ставок до 16−18% годовых по году стоит ожидать снижения в этих финучреждениях ставок до 14,5−16,5%. По более коротким вкладам такое снижение составит в среднем около 1−1,25% годовых, в зависимости от срока.

Небольшим финучреждениям сложнее всего, так как большой ресурсной и клиентской базы у них нет. Но и в убыток они работать не могут — слишком уж мал запас прочности по капиталу, ликвидности и прибыльности. Поэтому они постараются сохранить своих клиентов-вкладчиков, снизив свои ставки в пределах до 1% годовых по вкладам на 1 год и на 0,25%-0,75% годовых по коротким срокам.

По моим расчетам, эти ставки сократятся до 17−18% годовых по срокам депозитов на 1 год и до 15,5−17,5% годовых — по коротким вкладам.

Мелкие финучреждения сократят свою маржу между себестоимостью привлекаемых ими вкладов и ставками по депсертификатам Нацбанка, но с сохранением клиентской базы, которую они, в основном, привлекали на обслуживание как раз более высокими ставками, по сравнению с их более крупными коллегами.

Дополнительно к этому средние и мелкие банки будут активно проводить уже подзабытые в условиях войны акции по привлечению клиентов на гривневые депозиты с дополнительными «плюшками» в виде 0,25%-1% годовых, в зависимости от своих возможностей и задач по поддержанию ликвидности.

В условиях начавшегося цикла снижения учетной ставки Нацбанка с перспективами дальнейшего снижения ставок по вкладам в гривне, я бы советовал уже сейчас (до решения Нацбанка 14 сентября) открыть гривневые вклады в банках, которые предлагают максимально возможную ставку с возможностью пополнения на начальных условиях. Разместив подобным образом средства на разные сроки, можно потом, по мере необходимости, за счет таких пополнений выстроить разумный платежный календарь с максимальной доходностью.

Такая тактика будет полезной и в том случае, если НБУ прекратит снижать учетную ставку, а банки — доходность вкладов.

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Ставки по валютным депозитам

Возможность покупки валюты гражданами на свои карты в сумме 50 тысяч гривен в эквиваленте в месяц в одном банке поменяет расклад по доходности валютных депозитов в пользу вкладчиков.

Такие средства наши банки будут пытаться привлечь уже на валютные депозиты, чтобы использовать их как относительно долгосрочные валютные ресурсы. В перспективе это позволит вкладчикам, в зависимости от банка и сроков размещения депозита, в среднем получать по ним до 1,5% — 3,5% в долларе и до 1,5−2,5% годовых — в евро. А иногда и чуть выше.

Кроме этого, повышения процентных ставок ЕЦБ и ФРС привели к росту платы украинским банкам их международными коллегами по остаткам на корсчетах. И еще у банков есть возможность вкладывать свои валютные ресурсы в валютные облигации Минфина, по которым нет налогообложения. То есть у банков уже давно решен вопрос вложения привлекаемых сейчас валютных ресурсов.

Перспектива по постепенному росту доходности валютных депозитов для вкладчиков хорошая. Это, конечно, не уровень доходности по долларовым активам в США, где банки платят вкладчикам сейчас до 3,5−5% годовых, но все же лучше 0,1−1,0% годовых в долларе и евро, которые давали банки своим валютным вкладчикам практически с самого начала войны.

Правда, большинство банков сохранит ставку в пределах 0,1% годовых на 3-месячные валютные депозиты с возможностью покупки валюты по курсам, приближенным к официальному, с дальнейшим снятием валюты по прошествии 3-х месяцев.