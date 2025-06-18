По оперативным данным НБУ, в мае вклады в украинских банках «похудели» на 10,3 млрд грн. Кто забирал деньги, и какие условия частным вкладчикам сейчас предлагают финансовые учреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Вклады в банках «похудели» на 10 млрд грн: кто выводит деньги и где сейчас самые лучшие ставки
Отток вкладов в прошлом месяце произошел за счет бизнеса: корпоративные вкладчики забрали со счетов почти 15 млрд грн — 10,6 млрд в нацвалюте, 4,4 млрд — в СКВ (в гривневом эквиваленте).
В то же время депозиты населения в гривне выросли до нового исторического рекорда — 835,03 млрд грн (плюс 1,4%, или 11,62 млрд грн). Хотя, как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, «прирост в мае был в два раза меньше апреля, а годовые темпы замедлились с 14% до 13,6%».
«Нужно понимать, когда мы говорим о депозитах, мы имеем в виду, что на 69,8% - это деньги до востребования со ставкой 5−10% годовых в гривне (в зависимости от банка). Еще 17,5% - это короткие депозиты до 3 месяцев. Только 12,7% у депозитов 3 месяца и больше.
То есть по факту львиная часть суммы — это просто деньги на счетах, полученные от зарплат, пенсий, гробовых, и долгосрочные сбережения людей с высоким уровнем дохода. Инфляция в продуктовой корзине растет, расходы растут, значит, и остатки на счетах тоже растут", — объясняет он.
При этом валютные вклады населения за прошлый месяц «похудели» на 1,9 млрд грн (в гривневом эквиваленте).
Средневзвешенные ставки по новым депозитам для бизнеса в гривне за месяц выросли всего на 0,1% (до 9,87% годовых), для населения — на 0,39% (до 10,98% годовых).
Ставки на валютные вклады банки резали обеим категориям вкладчиков: в корпоративном секторе они сократились на 0,03% (до 0,7% годовых). На такой же процент снизились и ставки для физлиц (до 0,98% годовых).
Самые существенные повышения доходности гривневых депозитов в мае, по сравнению с апрелем, произошли в банках с иностранным капиталом: они увеличивали доходность как трехмесячных вкладов, так и более длинных — 9-месячных. Небольшие повышения произошли и в банках с государственной долей. В то же время банки с частным капиталом уменьшали ставки почти по всей линейке срочных вкладов, хотя и не существенно.
Динамика средних ставок крупных банков по группам, %
|Группа
|3 мес
|м/м
|г/г
|6 мес
|м/м
|г/г
|9 мес
|м/м
|г/г
|12 мес
|м/м
|г/г
|«Комбанки»
|14,69
|0,28
|0,29
|15,11
|0,22
|0,2
|14,83
|0,48
|0,06
|15,15
|0,07
|0,4
|«Госбанки»
|9,86
|0,41
|1,62
|11,7
|0,16
|0,84
|11,63
|0,3
|0,6
|12,46
|0,13
|0,38
|«Иностранные»
|11,76
|1,29
|0
|12,03
|0,99
|0,01
|11,75
|2
|2,5
|10,97
|0,97
|0,01
*м/м — по сравнению с апрелем 2025 г., г/г — по сравнению с маем 2024 г.
Как крупные банки изменили ставки за последние две недели
Радабанк добавил 1,75 п.п. к доходности гривневых вкладов сроком на 9 месяцев, и теперь платит по ним 17,75% годовых. Банк также увеличил ставку по вкладам на 9 месяцев в евро на 0,2 п.п. — до 1,6% годовых.
Кредит Днепр Банк повысил ставки на 3 и 6 месяцев в гривне на 2 п.п. Теперь на таких вкладах здесь можно заработать 16 и 16,5% годовых соответственно.
Коминбанк скорректировал доходность всех срочных вкладов в гривне. Теперь больше всего в гривне здесь можно заработать на годовых вкладах — 15,75% годовых, самые низкие ставки банк установил по трехмесячным вкладам —14,8% годовых.
Единственным финучреждением, которое на этот раз уменьшало доходность вкладов в гривне, стал Укрэксимбанк. Ставки по самым коротким вкладам сократились на 0,75 п.п., на полгода и год — на 0,4 п.п. Больше всего банк сейчас платит по вкладам на 9 месяцев (11,85% годовых), меньше всего — по полугодовым (10,8% годовых).
Банк также порезал на 0,25 п.п. ставки по всем срочным вкладам в долларе, и в пределах 0,39−0,4 п.п. — по вкладам в евро. После этих изменений ставки в евро на все сроки составляют 0,1% годовых. В долларе диапазон доходности варьируется в пределах 0,25% - 0,4% годовых.
Кто платит больше
На самые короткие трехмесячные вклады самые большие проценты можно получить в Банке Львов и Радабанке (17% годовых). 16,55% годовых платит Аккордбанк, 16,5% годовых — МТБ Банк.
Больше всего по полугодовым вкладам в нацвалюте сейчас платит Радабанк (17,5% годовых), 16,8% годовых можно заработать в МТБ Банке. Еще два крупных финучреждения — Идея Банк и Кредит Днепр Банк — предлагают по этим срочным депозитам 16,5% годовых.
Радабанк также предлагает самую высокую ставку — 17,75% годовых — по вкладам на 9 месяцев. Ставка на эти срочные депозиты от МТБ Банка отстает на 0,85 п.п., и составляет 16,9% годовых. 16,75% годовых можно получить в Идея Банке.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,55%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|16,55%
|-
|5,00%
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|16,00%
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|16,00%
|-
|17,75%
|1,75%
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|15,75%
|0,25%
|15,35%
|0,35%
|15,35%
|0,35%
|14,80%
|0,30%
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,10%
|-
|14,60%
|-
|14,60%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|2,00%
|16,00%
|2,00%
|-
|-
|Восток Банк
|13,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|11,35%
|0,40%
|11,85%
|-
|10,80%
|0,40%
|11,30%
|0,75%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2025−16.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Радабанк *
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,35%
|-
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|0,25%
|0,40%
|0,15%
|0,15%
|0,25%
|0,25%
|0,25%
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2025−16.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|0,20%
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,10%
|0,40%
|0,10%
|0,40%
|0,01%
|0,39%
|0,01%
|0,39%
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2025−16.06.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
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