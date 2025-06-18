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18 июня 2025, 14:30 Читати українською

Вклады в банках «похудели» на 10 млрд грн: кто выводит деньги и где сейчас самые лучшие ставки

По оперативным данным НБУ, в мае вклады в украинских банках «похудели» на 10,3 млрд грн. Кто забирал деньги, и какие условия частным вкладчикам сейчас предлагают финансовые учреждения с депозитным портфелем от 2 млрд грн, — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 30 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Идея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% - - - - - МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - - Аккордбанк 16,55% - - - 16,55% - 16,55% - 5,00% - А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% - Таскомбанк 16,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% - Универсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - - monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - - Радабанк * 16,00% - 17,75% 1,75% 17,50% - 17,00% - - - КоминБанк* 15,75% 0,25% 15,35% 0,35% 15,35% 0,35% 14,80% 0,30% - - Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% - Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - - Альянс Банк 14,50% - 15,10% - 14,60% - 14,60% - 5,50% - Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% 2,00% 16,00% 2,00% - - Восток Банк 13,00% - - - 14,00% - 16,00% - - - Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - - Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% - Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% - ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - - Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% - Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - - Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - - Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - - Укрэксимбанк* 11,35% 0,40% 11,85% - 10,80% 0,40% 11,30% 0,75% - - Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% - ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% - Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - - Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% - Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк, Клиринговый Дом.

Отток вкладов в прошлом месяце произошел за счет бизнеса: корпоративные вкладчики забрали со счетов почти 15 млрд грн — 10,6 млрд в нацвалюте, 4,4 млрд — в СКВ (в гривневом эквиваленте).

В то же время депозиты населения в гривне выросли до нового исторического рекорда — 835,03 млрд грн (плюс 1,4%, или 11,62 млрд грн). Хотя, как отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, «прирост в мае был в два раза меньше апреля, а годовые темпы замедлились с 14% до 13,6%».

«Нужно понимать, когда мы говорим о депозитах, мы имеем в виду, что на 69,8% - это деньги до востребования со ставкой 5−10% годовых в гривне (в зависимости от банка). Еще 17,5% - это короткие депозиты до 3 месяцев. Только 12,7% у депозитов 3 месяца и больше.

То есть по факту львиная часть суммы — это просто деньги на счетах, полученные от зарплат, пенсий, гробовых, и долгосрочные сбережения людей с высоким уровнем дохода. Инфляция в продуктовой корзине растет, расходы растут, значит, и остатки на счетах тоже растут", — объясняет он.

При этом валютные вклады населения за прошлый месяц «похудели» на 1,9 млрд грн (в гривневом эквиваленте).

Средневзвешенные ставки по новым депозитам для бизнеса в гривне за месяц выросли всего на 0,1% (до 9,87% годовых), для населения — на 0,39% (до 10,98% годовых).

Ставки на валютные вклады банки резали обеим категориям вкладчиков: в корпоративном секторе они сократились на 0,03% (до 0,7% годовых). На такой же процент снизились и ставки для физлиц (до 0,98% годовых).

Самые существенные повышения доходности гривневых депозитов в мае, по сравнению с апрелем, произошли в банках с иностранным капиталом: они увеличивали доходность как трехмесячных вкладов, так и более длинных — 9-месячных. Небольшие повышения произошли и в банках с государственной долей. В то же время банки с частным капиталом уменьшали ставки почти по всей линейке срочных вкладов, хотя и не существенно.

Динамика средних ставок крупных банков по группам, %

Группа 3 мес м/м г/г 6 мес м/м г/г 9 мес м/м г/г 12 мес м/м г/г
«Комбанки» 14,69 0,28 0,29 15,11 0,22 0,2 14,83 0,48 0,06 15,15 0,07 0,4
«Госбанки» 9,86 0,41 1,62 11,7 0,16 0,84 11,63 0,3 0,6 12,46 0,13 0,38
«Иностранные» 11,76 1,29 0 12,03 0,99 0,01 11,75 2 2,5 10,97 0,97 0,01

*м/м — по сравнению с апрелем 2025 г., г/г — по сравнению с маем 2024 г.

Как крупные банки изменили ставки за последние две недели

Радабанк добавил 1,75 п.п. к доходности гривневых вкладов сроком на 9 месяцев, и теперь платит по ним 17,75% годовых. Банк также увеличил ставку по вкладам на 9 месяцев в евро на 0,2 п.п. — до 1,6% годовых.

Кредит Днепр Банк повысил ставки на 3 и 6 месяцев в гривне на 2 п.п. Теперь на таких вкладах здесь можно заработать 16 и 16,5% годовых соответственно.

Коминбанк скорректировал доходность всех срочных вкладов в гривне. Теперь больше всего в гривне здесь можно заработать на годовых вкладах — 15,75% годовых, самые низкие ставки банк установил по трехмесячным вкладам —14,8% годовых.

Единственным финучреждением, которое на этот раз уменьшало доходность вкладов в гривне, стал Укрэксимбанк. Ставки по самым коротким вкладам сократились на 0,75 п.п., на полгода и год — на 0,4 п.п. Больше всего банк сейчас платит по вкладам на 9 месяцев (11,85% годовых), меньше всего — по полугодовым (10,8% годовых).

Банк также порезал на 0,25 п.п. ставки по всем срочным вкладам в долларе, и в пределах 0,39−0,4 п.п. — по вкладам в евро. После этих изменений ставки в евро на все сроки составляют 0,1% годовых. В долларе диапазон доходности варьируется в пределах 0,25% - 0,4% годовых.

Кто платит больше

На самые короткие трехмесячные вклады самые большие проценты можно получить в Банке Львов и Радабанке (17% годовых). 16,55% годовых платит Аккордбанк, 16,5% годовых — МТБ Банк.

Больше всего по полугодовым вкладам в нацвалюте сейчас платит Радабанк (17,5% годовых), 16,8% годовых можно заработать в МТБ Банке. Еще два крупных финучреждения — Идея Банк и Кредит Днепр Банк — предлагают по этим срочным депозитам 16,5% годовых.

Радабанк также предлагает самую высокую ставку — 17,75% годовых — по вкладам на 9 месяцев. Ставка на эти срочные депозиты от МТБ Банка отстает на 0,85 п.п., и составляет 16,9% годовых. 16,75% годовых можно получить в Идея Банке.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% - - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - -
Аккордбанк 16,55% - - - 16,55% - 16,55% - 5,00% -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Таскомбанк 16,00% - 14,75% - 15,50% - 15,00% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Радабанк * 16,00% - 17,75% 1,75% 17,50% - 17,00% - - -
КоминБанк* 15,75% 0,25% 15,35% 0,35% 15,35% 0,35% 14,80% 0,30% - -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 15,10% - 14,60% - 14,60% - 5,50% -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% 2,00% 16,00% 2,00% - -
Восток Банк 13,00% - - - 14,00% - 16,00% - - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Укрэксимбанк* 11,35% 0,40% 11,85% - 10,80% 0,40% 11,30% 0,75% - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2025−16.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Радабанк * 2,50% - 2,50% - 2,25% - 2,25% - - -
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Аккордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,35% - 0,80% - 0,80% - 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Универсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 1,00% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% 0,25% 0,40% 0,15% 0,15% 0,25% 0,25% 0,25% - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,40% - 1,45% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2025−16.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Аккордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% 0,20% 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - 0,55% - - -
Универсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 1,00% - 1,00% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
ПУМБ 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,50% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,10% 0,40% 0,10% 0,40% 0,01% 0,39% 0,01% 0,39% - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,20% - 0,20% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 0,50% - 0,25% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.06.2025−16.06.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

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