Доллар стремится к 45 грн/$: стоит ли выходить из гривневого депозита?

Банки продолжают снижать ставки гривневых депозитов. К середине апреля, как говорят сами банкиры, более низкая доходность вкладов в нацвалюте станет новой реальностью отечественного депозитного рынка. При этом курс доллара и евро резко идет вверх, а отдельные аналитики уже открыто категорически не советуют хранить деньги на срочных гривневых депозитах , а нацвалюту использовать исключительно для текущих расходов. Пора ли попрощаться с гривневым вкладом, «Минфин» выяснял вместе с финансовыми экспертами.

Население продолжает нести гривну в банки, но есть нюанс

Несмотря на незначительное сокращение объемов вложений физлиц в январе, общий тренд не изменился: население продолжает активно накапливать деньги на банковских счетах.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин на своей странице в ФБ, в феврале гривневые депозиты населения выросли до нового исторического максимума — 969,9 млрд грн.

«За месяц прирост составил 30,3 млрд грн, а годовой темп роста ускорился до +19,9%, что является самым высоким показателем за последний 21 месяц. Параллельно валютные депозиты населения увеличились до $11,1 млрд в долларовом эквиваленте — это самый высокий уровень почти за десять лет — с весны 2015 года.

По факту мы видим продолжение двух параллельных моделей поведения населения. Первая — накопление гривны на счетах и депозитах благодаря доходам, бюджетным выплатам и относительно высокой номинальной ставке. Вторая — сохранение части сбережений в валюте, как инструмент защиты от курсовых и военных рисков. Именно поэтому одновременное обновление максимумов в гривневых и валютных вкладах не выглядит противоречием — это, скорее, признак диверсификации", — считает эксперт.

Но будут ли и дальше граждане так же активно размещать гривну на срочных вкладах?

Против этого играют сразу два фактора. Первый — постепенное снижение доходности гривневых депозитов.

«Дальнейшей коррекции ставок, скорее всего, не избежать, хотя она вряд ли будет резкой. Этому способствует общий монетарный фон: Национальный банк уже снизил учетную ставку до 15%, а годовая инфляция в феврале составляла 7,6%.

Рынок будет двигаться к более низким ставкам без резких изменений, но достаточно последовательно. По нашим оценкам, средние ставки в ближайшее время могут снизиться до 0,5 п.п. Уже со второй половины апреля такие изменения могут стать более заметными и распространиться на большинство банков. В итоге к концу апреля средние ставки, в зависимости от срока вклада, могут составить 12,5−14% годовых", — прокомментировал для «Минфина» ситуацию на депозитном рынке Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка.

Во-вторых, дальнейшая девальвация гривны, что повышает риск того, что депозиты в нацвалюте могут стать убыточными.

КИТ Group, которая уже порекомендовала не хранить деньги на срочных гривневых депозитах, дала такой прогноз по курсу: курс доллара в краткосрочной перспективе (1−2 недели) будет стремиться к 44,2 грн (базовый диапазон 43,90−44,30 грн). В горизонте более 6 месяцев специалисты не исключили просадку гривны до 44,4−45,5 грн/$.

Подобные прогнозы дают и другие эксперты.

«Мы ожидаем умеренного ослабления гривны до 45−45,5 грн/$ на горизонте полугода. Наш базовый сценарий предполагает сохранение финансовой помощи со стороны международных партнеров, что позволит поддерживать достаточный объем золотовалютных резервов и, соответственно, избегать резких дисбалансов на валютном рынке.

В то же время дополнительным продевальвационным фактором выступает эскалация войны на Ближнем Востоке, которая поддерживает высокие цены на энергоносители и усиливает глобальный спрос на доллар. В этих условиях НБУ, вероятно, и дальше будет активно использовать интервенции и инструменты коммуникации для сдерживания девальвационных ожиданий и сглаживания курсовых колебаний", — говорит Сергей Новошицкий, директор по розничному бизнесу и дистрибуции, член правления банка «Пивденный».

В то же время он считает сценарий курса на уровне 45−45,5 грн/$ некритичным.

«Это, скорее, верхняя граница базового прогноза, а не стресс-сценарий. Резкой неконтролируемой девальвации пока не ожидается, однако внешние риски (в первую очередь геополитические) существенно выросли», — добавляет Сергей Новошицкий.

В ICU не меняют свой предварительный прогноз, и курс на уровне 45 грн/$ ожидают только к концу 2026 года.

«По нашему мнению, у Нацбанка нет аппетита к значительной девальвации и есть ресурсы в виде резервов для того, чтобы курс находился в этом диапазоне. Более того, я не исключаю, что в ближайшее время нас может ожидать небольшое укрепление гривны по отношению к доллару. Ведь НБУ любит давать курсу ходить в обе стороны. Но это не перечеркивает более долгосрочный тренд на умеренную девальвацию национальной валюты», — объясняет Михаил Демкив, финансовый аналитик инвестгруппы ICU.

Останутся ли гривневые депозиты доходными, если гривна упадет до 45 грн/$

Опрошенные «Минфином» эксперты сошлись во мнении, что гривневые депозиты еще будут оставаться инструментом сохранения денег, но их реальная доходность будет очень ограниченной.

Гривневые депозиты в банках сейчас приносят доходность около 12−15% годовых. Учитывая налогообложение, реальная доходность составляет 9−11% годовых. Чтобы сохранить покупательную способность своих сбережений в инвестировании, нужно как минимум обогнать инфляцию, а в украинских условиях — еще и девальвацию гривны", — объясняет логику инвестирования в гривневые депозиты Лариса Мошковская, финансовый планер iPlan.ua.

Чтобы понять, защищает ли все еще такая инвестиция деньги или уже обесценивает их, она приводит следующие расчеты:



К примеру, вы хотите инвестировать 50 тысяч гривен в год при текущем курсе 44,4 грн/ $.

Через год в депозите под 12% годовых (реальных 9% годовых) будет 54 620 грн.

Представим, что курс доллара за год повысился до 45,5 грн/$. В пересчете на доллар ваши инвестиции будут выглядеть так:

после депозита — $1 197.

если купить на 50 тыс. грн доллары и оставить сумму в валюте — $1 126.

«Итак, если курс доллара за год повысится до 45,5 грн, доходность депозита все еще будет опережать темпы девальвации. Но инвестиция в гривневый депозит утратит смысл, если курс доллара будет равен 48,4 грн», — уточняет Лариса Мошковская.

По мнению Сергея Новошицкого из банка «Пивденный», процентный доход по гривневому депозиту существенно перекрывает потенциальные потери от девальвации гривны в заданном сценарии.

Для «Минфина» он сравнил результат инвестирования в гривневый депозит и покупку валюты на горизонте 6 месяцев при изменении курса с 44 грн/$ до 45,50 грн/$:

Сценарий 1: Покупка наличной валюты

Инвестиция: 500 000 грн/44,00 = $11 363,6.

Сумма через 6 месяцев (при курсе 45,50): $11 363,6*45,50 = 517 044 грн.

Чистая прибыль: 17 044 грн.

Сценарий 2: Гривневый депозит

Начисленные проценты: 500 000 * 14,75% * 0,5 года = 36 875 грн.

Налоги (23%): 36 875 * 23% = 8 481,3 грн.

Чистая прибыль: 36 875 — 8 481,3 = 28 393,7 грн.

«Даже при девальвации гривны с 44,0 грн/$ до 45,5 грн/$ гривневый депозит выглядит более привлекательным, поскольку процентный доход более чем в 1,6 раз перекрывает курсовую разницу от возможной девальвации в прогнозном сценарии. Так что, гривневые депозиты остаются эффективным инструментом для кратко- и среднесрочного размещения средств», — резюмирует Сергей Новошицкий.

«По состоянию на 17 марта 2026 года официальный курс гривны по отношению к доллару составляет 44,08 грн/$. То есть даже в случае проседания курса до 44,4−45,5 грн/$, речь идет об ослаблении гривны примерно на 0,7−3,2% от текущего уровня», — говорит Дмитрий Замотаев из Глобус Банка. Он также провел для «Минфина» расчеты доходности гривневого депозита:

Если у вкладчика есть 100 тысяч гривен и он размещает их на 6 месяцев под 14% годовых (считаем по средней ставке), то начисленный доход за полгода составит 7 тысяч гривен. Чистый доход после уплаты налогов составит 5 390 грн, а общая сумма в конце срока составит 105 390 грн.

«Если в начале по курсу 44,08 грн/$ на 100 тыс. грн можно было купить около $2 268,6, то через 6 месяцев сумма депозита в 105 390 грн по курсу 44,4 грн/$ будет равна уже около $2 373,6.

Если же курс увеличится до 45,5 грн/$, то это будет около $2 316,3. То есть даже в случае такого ослабления гривны вкладчик все равно будет оставаться в плюсе. В этом примере предел, при котором депозит перестает перекрывать девальвацию, — это курс около 46,5 грн/$. Следовательно, по сценарию проседания до 44,4−45,5 грн/$ гривневые депозиты все еще выглядят достаточно привлекательно", — говорит Дмитрий Замотаев.

Как за 2 недели изменились депозитные ставки в небольших банках

Кристалбанк срезал доходность депозитов в гривне на 6 и 3 месяца на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 16,4% годовых и 16,25% годовых соответственно.

Международный инвестиционный банк повысил на 0,15 п.п. — до 14,65% годовых — ставку депозитов в гривне на 6 месяцев. При этом доходность вкладов в нацвалюте на 3 месяца здесь «похудела» на 0,4 п.п. — до 14,6% годовых.

Также банк пересмотрел свои предложения для частных клиентов по вкладам в долларе. Ставки вкладов на 12 и 9 месяцев снижены на 0,15 п.п. — до 1,75% годовых. При этом доходность 3-месячных депозитов здесь выросла на 0,05 п.п. — до 0,8% годовых.

Украинский капитал также откорректировал доходность гривневых вкладов на отдельные сроки: ставка по вкладам на 1 год и 6 месяцев уменьшена на 0,5 п.п. Теперь частные вкладчики банка зарабатывают на таких депозитах 16% годовых и 15,75% годовых соответственно.

Полтава-Банк порезал ставки гривневых депозитов всей своей линейки на 1,5 п.п. На годовых вкладах теперь здесь можно заработать 14,5% годовых, на 9 и 6 месяцев — 13% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.03.2026−16.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.03.2026−16.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.03.2026−16.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь