Небольшой банк с самой высокой доходностью годового депозита в гривне порезал ставки

Вместе с крупными банками понемногу начали резать доходность депозитов частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. Так финансисты реагируют на перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки НБУ и уменьшения своих заработков на депозитных сертификатах регулятора. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн и какой доход приносит евровклад в Украине и ЕС, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Последствия смягчения монетарной политики НБУ уже начали проявляться на депозитном рынке. С начала месяца снизились индексы ставок (UIRD) по гривневым депозитам физлиц на все сроки. По состоянию на 17 февраля, в частности, UIRD 3-месячных депозитов составил 13,41% годовых, против 13,48% годовых на 2 февраля. Индекс вкладов на 6 месяцев упал с 13,98% до 13,87% годовых. Почему банки так оперативно отреагировали на решение Нацбанка о снижении ключевой ставки, «Минфин» уже рассказывал в прошлом обзоре.

Одновременно отдельные банки начинают понемногу снижать и доходность вкладов в СКВ, хотя ставки по депозитам в долларе и евро уже давно держатся на минимальных уровнях. Причин этому несколько. Во-первых, банки не ощущают острую потребность в валюте, поскольку ограничены в возможности дальнейших заработков на привлеченных долларе и евро. Хотя, к примеру, объемы вложений наших банков в бумаги иностранных государств продолжают расти.

В частности, по подсчетам экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, за прошлый год украинские банки инвестировали в валютные облигации других стран дополнительный $1 млрд. Сейчас общий объем иностранных ценных бумаг на балансах украинских банков достиг $4,5 млрд. Директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова объяснила это необходимостью для банков иметь СКВ для расчетов со своими валютными вкладчиками.

Во-вторых, стратегически банки развивают именно гривневые депозиты, по которым ставки с лихвой перекрывают инфляцию.

В третьих, финансисты реагируют на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США и ЕЦБ, что также играет на снижение доходности инвестиционных инструментов в долларе и евро.

Поэтому снижение доходности срочных депозитов, в частности, в евро, наблюдается и в странах еврозоны. Повышение ключевой ставки Европейским центробанком летом 2022 года для борьбы с инфляцией привело к взлету доходности депозитов в евро. Своего пика средняя доходность евровкладов достигла в ноябре 2023 года (3,32%).

С июня 2024 года по июнь 2025 года ЕЦБ снизил ставку по депозитам до 2%, в итоге средниеставкипо новымдепозитамдля частныхдомохозяйствв еврозонеснизилисьдо 1,85% в среднем в декабре 2025 года.

Средние банковскиепроцентныеставки по новым срочным депозитам для домохозяйств

По данным ЕЦБ

В то же время в некоторых странах доходность вкладов существенно ниже. К примеру, в Люксембургеина Кипре. Но вкладчики могут найти и гораздо более выгодные предложения, скажем, в банкахИталии, Литвыи Испании.

По данным PickTheBank

Как изменились ставки в небольших банках за последние 2 недели

Вклады в гривне:

Асвио банк срезал ставки на все срочные депозиты в нацвалюте. Доходность вклада на 12 месяцев «похудела» на 0,3 п.п. — до 16,6% годовых. Ставки по депозитам на другие сроки уменьшены на 0,5 п.п. Теперь частные клиенты банка смогут заработать на своем вкладе на 9 месяцев 16,35% годовых, на 6 месяцев — 16,3% годовых, на 3 месяца — 16,25% годовых.

Международный инвестиционный Банк также основательно пересмотрел свои депозитные предложения в нацвалюте. Больше всего «пострадала» доходность вкладов на 6 месяцев, ее уменьшили сразу на 0,75 п.п. — до 14,5% годовых. Ставки по вкладам на 12 и 9 месяцев снижены на 0,05 п.п. — до 16,15% годовых.

Кредитвест Банк,наоборот,порадовал своих частных клиентов повышением ставки на 3-месячные депозиты в нацвалюте на 0,75 п.п. Теперь это одно из самых лучших предложений: на таком депозите в этом банке теперь можно заработать 17% годовых.

Депозиты в долларе:

Международный инвестиционный банк срезал ставку 3-месячных вкладов в этой валюте на 0,15 п.п. и теперь платит по ним 0,75% годовых. Одновременно банк повысил на 0,1 п.п. — до 1,9% — доходность вкладов на 12 и 9 месяцев.

Индустриалбанк снизил заработки своих частных клиентов на долларовых вкладах на 9 и 6 месяцев на 0,25 п.п. — до 0,35% и 0,25% годовых соответственно.

Депозиты в евро:

Индустриалбанк порезал доходность евровкладовна 9 и 6 месяцев на 0,05 п.п. — до 0,2% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь