Небольшой банк с самой высокой доходностью годового депозита в гривне порезал ставки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 февраля 2026, 14:50 Читати українською

Небольшой банк с самой высокой доходностью годового депозита в гривне порезал ставки

Вместе с крупными банками понемногу начали резать доходность депозитов частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. Так финансисты реагируют на перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки НБУ и уменьшения своих заработков на депозитных сертификатах регулятора. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн и какой доход приносит евровклад в Украине и ЕС, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний оглядКаталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке! 18 Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Ставка а Асвио банк 16,60% 0,30% 16,35% 0,50% 16,30% 0,50% 16,25% 0,50% - - Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% - Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% - Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% - Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - - Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - - Международный Инвестиционный Банк 16,15% 0,05% 16,15% 0,05% 14,50% 0,75% 15,00% - 0,25% - Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% - Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% - Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 17,00% 0,75% - - Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - - Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - - Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - - Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% - Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - - Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - - Программа БОНУС к депозитамОформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:Глобус, Кредитвест Банк.

Последствия смягчения монетарной политики НБУ уже начали проявляться на депозитном рынке. С начала месяца снизились индексы ставок (UIRD) по гривневым депозитам физлиц на все сроки. По состоянию на 17 февраля, в частности, UIRD 3-месячных депозитов составил 13,41% годовых, против 13,48% годовых на 2 февраля. Индекс вкладов на 6 месяцев упал с 13,98% до 13,87% годовых. Почему банки так оперативно отреагировали на решение Нацбанка о снижении ключевой ставки, «Минфин» уже рассказывал в прошлом обзоре.

Одновременно отдельные банки начинают понемногу снижать и доходность вкладов в СКВ, хотя ставки по депозитам в долларе и евро уже давно держатся на минимальных уровнях. Причин этому несколько. Во-первых, банки не ощущают острую потребность в валюте, поскольку ограничены в возможности дальнейших заработков на привлеченных долларе и евро. Хотя, к примеру, объемы вложений наших банков в бумаги иностранных государств продолжают расти.

В частности, по подсчетам экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, за прошлый год украинские банки инвестировали в валютные облигации других стран дополнительный $1 млрд. Сейчас общий объем иностранных ценных бумаг на балансах украинских банков достиг $4,5 млрд. Директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова объяснила это необходимостью для банков иметь СКВ для расчетов со своими валютными вкладчиками.

Во-вторых, стратегически банки развивают именно гривневые депозиты, по которым ставки с лихвой перекрывают инфляцию.

В третьих, финансисты реагируют на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США и ЕЦБ, что также играет на снижение доходности инвестиционных инструментов в долларе и евро.

Поэтому снижение доходности срочных депозитов, в частности, в евро, наблюдается и в странах еврозоны. Повышение ключевой ставки Европейским центробанком летом 2022 года для борьбы с инфляцией привело к взлету доходности депозитов в евро. Своего пика средняя доходность евровкладов достигла в ноябре 2023 года (3,32%).

С июня 2024 года по июнь 2025 года ЕЦБ снизил ставку по депозитам до 2%, в итоге средниеставкипо новымдепозитамдля частныхдомохозяйствв еврозонеснизилисьдо 1,85% в среднем в декабре 2025 года.

Средние банковскиепроцентныеставки по новым срочным депозитам для домохозяйств

По данным ЕЦБ

В то же время в некоторых странах доходность вкладов существенно ниже. К примеру, в Люксембургеина Кипре. Но вкладчики могут найти и гораздо более выгодные предложения, скажем, в банкахИталии, Литвыи Испании.

По данным PickTheBank

Как изменились ставки в небольших банках за последние 2 недели

Вклады в гривне:

Асвио банк срезал ставки на все срочные депозиты в нацвалюте. Доходность вклада на 12 месяцев «похудела» на 0,3 п.п. — до 16,6% годовых. Ставки по депозитам на другие сроки уменьшены на 0,5 п.п. Теперь частные клиенты банка смогут заработать на своем вкладе на 9 месяцев 16,35% годовых, на 6 месяцев — 16,3% годовых, на 3 месяца — 16,25% годовых.

Международный инвестиционный Банк также основательно пересмотрел свои депозитные предложения в нацвалюте. Больше всего «пострадала» доходность вкладов на 6 месяцев, ее уменьшили сразу на 0,75 п.п. — до 14,5% годовых. Ставки по вкладам на 12 и 9 месяцев снижены на 0,05 п.п. — до 16,15% годовых.

Кредитвест Банк,наоборот,порадовал своих частных клиентов повышением ставки на 3-месячные депозиты в нацвалюте на 0,75 п.п. Теперь это одно из самых лучших предложений: на таком депозите в этом банке теперь можно заработать 17% годовых.

Депозиты в долларе:

Международный инвестиционный банк срезал ставку 3-месячных вкладов в этой валюте на 0,15 п.п. и теперь платит по ним 0,75% годовых. Одновременно банк повысил на 0,1 п.п. — до 1,9% — доходность вкладов на 12 и 9 месяцев.

Индустриалбанк снизил заработки своих частных клиентов на долларовых вкладах на 9 и 6 месяцев на 0,25 п.п. — до 0,35% и 0,25% годовых соответственно.

Депозиты в евро:

Индустриалбанк порезал доходность евровкладовна 9 и 6 месяцев на 0,05 п.п. — до 0,2% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 16,60% 0,30% 16,35% 0,50% 16,30% 0,50% 16,25% 0,50% - -
Украинский капитал* 16,50% - 14,75% - 16,25% - 13,50% - 3,00% -
Бизбанк 16,45% - - - 16,35% - 16,00% - 5,00% -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,90% - 16,75% - 6,00% -
Агропросперис 16,25% - 16,00% - 15,75% - 15,50% - - -
Юнекс банк 16,25% - 15,25% - 15,25% - 17,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 16,15% 0,05% 16,15% 0,05% 14,50% 0,75% 15,00% - 0,25% -
Альтбанк 16,00% - 16,50% - 17,00% - - - 5,00% -
Полтава-Банк 16,00% - 14,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Кредитвест Банк 15,75% - 16,00% - 16,00% - 17,00% 0,75% - -
Поликомбанк 15,35% - 15,05% - 14,75% - 7,15% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,00% - 11,50% - - -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 15,00% - 3,00% -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 12,50% - 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам

Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков:

Глобус, Кредитвест Банк.

Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Украинский капитал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,90% 0,10% 1,90% 0,10% 1,25% - 0,75% 0,15% 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Альтбанк 1,75% - 1,50% - 1,25% - - - 0,10% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -
Индустриалбанк - - 0,35% 0,25% 0,25% 0,25% 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Поликомбанк 1,80% - 1,70% - 1,50% - 0,10% - - -
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кристалбанк* 1,35% - - - 1,15% - 1,00% - 0,05% -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Альтбанк 0,75% - 0,50% - 0,30% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Индустриалбанк - - 0,20% 0,05% 0,20% 0,05% 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами