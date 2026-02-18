Вместе с крупными банками понемногу начали резать доходность депозитов частных клиентов и финучреждения меньшего калибра. Так финансисты реагируют на перспективу дальнейшего снижения ключевой ставки НБУ и уменьшения своих заработков на депозитных сертификатах регулятора. Сколько сейчас можно заработать на вкладе в банке с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн и какой доход приносит евровклад в Украине и ЕС, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».
Небольшой банк с самой высокой доходностью годового депозита в гривне порезал ставки
Последствия смягчения монетарной политики НБУ уже начали проявляться на депозитном рынке. С начала месяца снизились индексы ставок (UIRD) по гривневым депозитам физлиц на все сроки. По состоянию на 17 февраля, в частности, UIRD 3-месячных депозитов составил 13,41% годовых, против 13,48% годовых на 2 февраля. Индекс вкладов на 6 месяцев упал с 13,98% до 13,87% годовых. Почему банки так оперативно отреагировали на решение Нацбанка о снижении ключевой ставки, «Минфин» уже рассказывал в прошлом обзоре.
Одновременно отдельные банки начинают понемногу снижать и доходность вкладов в СКВ, хотя ставки по депозитам в долларе и евро уже давно держатся на минимальных уровнях. Причин этому несколько. Во-первых, банки не ощущают острую потребность в валюте, поскольку ограничены в возможности дальнейших заработков на привлеченных долларе и евро. Хотя, к примеру, объемы вложений наших банков в бумаги иностранных государств продолжают расти.
В частности, по подсчетам экс-главы Совета НБУ Богдана Данилишина, за прошлый год украинские банки инвестировали в валютные облигации других стран дополнительный $1 млрд. Сейчас общий объем иностранных ценных бумаг на балансах украинских банков достиг $4,5 млрд. Директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова объяснила это необходимостью для банков иметь СКВ для расчетов со своими валютными вкладчиками.
Во-вторых, стратегически банки развивают именно гривневые депозиты, по которым ставки с лихвой перекрывают инфляцию.
В третьих, финансисты реагируют на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США и ЕЦБ, что также играет на снижение доходности инвестиционных инструментов в долларе и евро.
Поэтому снижение доходности срочных депозитов, в частности, в евро, наблюдается и в странах еврозоны. Повышение ключевой ставки Европейским центробанком летом 2022 года для борьбы с инфляцией привело к взлету доходности депозитов в евро. Своего пика средняя доходность евровкладов достигла в ноябре 2023 года (3,32%).
С июня 2024 года по июнь 2025 года ЕЦБ снизил ставку по депозитам до 2%, в итоге средниеставкипо новымдепозитамдля частныхдомохозяйствв еврозонеснизилисьдо 1,85% в среднем в декабре 2025 года.
Средние банковскиепроцентныеставки по новым срочным депозитам для домохозяйств
По данным ЕЦБ
В то же время в некоторых странах доходность вкладов существенно ниже. К примеру, в Люксембургеина Кипре. Но вкладчики могут найти и гораздо более выгодные предложения, скажем, в банкахИталии, Литвыи Испании.
По данным PickTheBank
Как изменились ставки в небольших банках за последние 2 недели
Вклады в гривне:
Асвио банк срезал ставки на все срочные депозиты в нацвалюте. Доходность вклада на 12 месяцев «похудела» на 0,3 п.п. — до 16,6% годовых. Ставки по депозитам на другие сроки уменьшены на 0,5 п.п. Теперь частные клиенты банка смогут заработать на своем вкладе на 9 месяцев 16,35% годовых, на 6 месяцев — 16,3% годовых, на 3 месяца — 16,25% годовых.
Международный инвестиционный Банк также основательно пересмотрел свои депозитные предложения в нацвалюте. Больше всего «пострадала» доходность вкладов на 6 месяцев, ее уменьшили сразу на 0,75 п.п. — до 14,5% годовых. Ставки по вкладам на 12 и 9 месяцев снижены на 0,05 п.п. — до 16,15% годовых.
Кредитвест Банк,наоборот,порадовал своих частных клиентов повышением ставки на 3-месячные депозиты в нацвалюте на 0,75 п.п. Теперь это одно из самых лучших предложений: на таком депозите в этом банке теперь можно заработать 17% годовых.
Депозиты в долларе:
Международный инвестиционный банк срезал ставку 3-месячных вкладов в этой валюте на 0,15 п.п. и теперь платит по ним 0,75% годовых. Одновременно банк повысил на 0,1 п.п. — до 1,9% — доходность вкладов на 12 и 9 месяцев.
Индустриалбанк снизил заработки своих частных клиентов на долларовых вкладах на 9 и 6 месяцев на 0,25 п.п. — до 0,35% и 0,25% годовых соответственно.
Депозиты в евро:
Индустриалбанк порезал доходность евровкладовна 9 и 6 месяцев на 0,05 п.п. — до 0,2% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|16,60%
|0,30%
|16,35%
|0,50%
|16,30%
|0,50%
|16,25%
|0,50%
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|14,75%
|-
|16,25%
|-
|13,50%
|-
|3,00%
|-
|Бизбанк
|16,45%
|-
|-
|-
|16,35%
|-
|16,00%
|-
|5,00%
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,90%
|-
|16,75%
|-
|6,00%
|-
|Агропросперис
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|15,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|16,25%
|-
|15,25%
|-
|15,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|16,15%
|0,05%
|16,15%
|0,05%
|14,50%
|0,75%
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Альтбанк
|16,00%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|5,00%
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|14,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|15,75%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|17,00%
|0,75%
|-
|-
|Поликомбанк
|15,35%
|-
|15,05%
|-
|14,75%
|-
|7,15%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|15,00%
|-
|3,00%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|12,50%
|-
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|1,90%
|0,10%
|1,90%
|0,10%
|1,25%
|-
|0,75%
|0,15%
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,35%
|0,25%
|0,25%
|0,25%
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,80%
|-
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,35%
|-
|-
|-
|1,15%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,20%
|0,05%
|0,20%
|0,05%
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 18 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 03.02.2026−16.02.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
