українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
16 декабря 2025, 10:00

Почему украинские банки вкладываются в облигации иностранных государств?

Украинские банки смогли сохранить доверие во время войны, поэтому их ресурсы продолжили расти благодаря притокам средств клиентов. Соответственно росли и их инвестиции, в том числе они нарастили объемы инвестиций в долговые ценные бумаги других стран почти на 170 млрд грн с начала полномасштабного вторжения. На первый взгляд выглядит непонятно: зачем одалживать средства другим, когда в стране есть те, кто в них нуждается? Об этом «Минфину» объяснила Директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Украинские банки смогли сохранить доверие во время войны, поэтому их ресурсы продолжили расти благодаря притокам средств клиентов.

Банкам нужны безопасные инструменты, приносящие доход

Во-первых, банки увеличивают все главные виды собственных инвестиций. Несмотря на значительный рост вложений в иностранные облигации, наибольшая доля в структуре активов украинских банков все равно приходится на активы в Украине: кредиты (37%), ОВГЗ (28%) и депозитные сертификаты НБУ (19%). Даже после роста доля вложений в бумаги иностранных государств составляет менее 5%.

Во-вторых, речь идет не о классических «инвестициях» для заработка, а об управлении ликвидностью. Банки размещают средства в высококачественных ликвидных инструментах, чтобы они были доступны для покрытия возможных оттоков средств. Таким образом банки избегают риска, что нечем будет отдавать вложения.

Потребность в эффективном управлении ликвидностью и балансировании валютной позиции требует от банков удерживать часть средств именно в иностранной валюте. Ведь бизнес (экспортеры/импортеры) и население держат определенную часть средств в валюте. Сейчас эта доля не высока и составляет всего 30%, но она держится на этом уровне достаточно длительный период времени. Поэтому и банки должны содержать часть активов в иностранной валюте, чтобы вернуть средства клиентам в соответствующей валюте по первому требованию.

Другой вопрос — где банк должен содержать эти запасы средств. Определенные требования установлены регулятором, а именно требования к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности LCR. Перечень высококачественных ликвидных активов в иностранной валюте, необходимых для выполнения норматива, не так широк.

Конечно, можно удерживать средства прямо в кассе, но это не оптимально в условиях высоких операционных и военных рисков. Кроме того, наличные деньги не обеспечивают даже минимального дохода. Итак, нужны безопасные инструменты, приносящие доход. Ценные бумаги первоклассных эмитентов — наиболее удачный пример таких инструментов.

Какую валюту выбирают

Финансовый гуру Бенджамин Грэм в своей книге «Умный инвестор» рекомендует во время кризиса вкладываться в надежные активы, к которым в частности относятся облигации правительства США. Банки так и делают, ведь больше средств из указанных 170 млрд грн вложено в инструменты в американских долларах (69%), а по странам происхождения — в бумаги США (58%).

Это инструменты с высоким рейтингом надежности ААА, которые можно продать без ограничений в любой момент и быстро получить средства для выплат клиентам. Поскольку норматив LCRІВ требует от банков содержать достаточно ликвидных активов на случай кризиса, представление этих активов ценными бумагами высококачественных эмитентов соответствует упомянутой логике.

В-третьих, в большинстве своем инструмент инвестиций в долговые ценные бумаги других стран используют работающие в Украине банки с иностранным капиталом — на них приходится 56% объема соответствующих вложений. Это разъясняется регуляторными требованиями государств происхождения. Например, для ЕС инвестиции даже в безрисковые инструменты в Украине расцениваются как рискованные. Чтобы изменить этот подход НБУ стремится получить статус эквивалентности регулирования.

Позиция НБУ

Если подытожить, Национальный банк не видит угрозы для финансовой стабильности от роста инвестиций банков в иностранные облигации. Напротив, такие вложения — это запас прочности для выполнения обязательств перед вкладчиками вовремя, независимо от валюты вложений.

Учитывая высокое текущее значение норматива LCRІВ и сбалансированные валютные позиции банков, соответствующие риски сейчас низки. Такое инвестиционное поведение банков является дополнительной гарантией возврата средств их вкладчикам в срок и в полном объеме.

