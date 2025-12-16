Почему украинские банки вкладываются в облигации иностранных государств?

Украинские банки смогли сохранить доверие во время войны, поэтому их ресурсы продолжили расти благодаря притокам средств клиентов. Соответственно росли и их инвестиции, в том числе они нарастили объемы инвестиций в долговые ценные бумаги других стран почти на 170 млрд грн с начала полномасштабного вторжения. На первый взгляд выглядит непонятно: зачем одалживать средства другим, когда в стране есть те, кто в них нуждается? Об этом «Минфину» объяснила Директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Банкам нужны безопасные инструменты, приносящие доход

Во-первых, банки увеличивают все главные виды собственных инвестиций. Несмотря на значительный рост вложений в иностранные облигации, наибольшая доля в структуре активов украинских банков все равно приходится на активы в Украине: кредиты (37%), ОВГЗ (28%) и депозитные сертификаты НБУ (19%). Даже после роста доля вложений в бумаги иностранных государств составляет менее 5%.

Во-вторых, речь идет не о классических «инвестициях» для заработка, а об управлении ликвидностью. Банки размещают средства в высококачественных ликвидных инструментах, чтобы они были доступны для покрытия возможных оттоков средств. Таким образом банки избегают риска, что нечем будет отдавать вложения.

Потребность в эффективном управлении ликвидностью и балансировании валютной позиции требует от банков удерживать часть средств именно в иностранной валюте. Ведь бизнес (экспортеры/импортеры) и население держат определенную часть средств в валюте. Сейчас эта доля не высока и составляет всего 30%, но она держится на этом уровне достаточно длительный период времени. Поэтому и банки должны содержать часть активов в иностранной валюте, чтобы вернуть средства клиентам в соответствующей валюте по первому требованию.

Другой вопрос — где банк должен содержать эти запасы средств. Определенные требования установлены регулятором, а именно требования к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности LCR. Перечень высококачественных ликвидных активов в иностранной валюте, необходимых для выполнения норматива, не так широк.

Конечно, можно удерживать средства прямо в кассе, но это не оптимально в условиях высоких операционных и военных рисков. Кроме того, наличные деньги не обеспечивают даже минимального дохода. Итак, нужны безопасные инструменты, приносящие доход. Ценные бумаги первоклассных эмитентов — наиболее удачный пример таких инструментов.

Какую валюту выбирают

Финансовый гуру Бенджамин Грэм в своей книге «Умный инвестор» рекомендует во время кризиса вкладываться в надежные активы, к которым в частности относятся облигации правительства США. Банки так и делают, ведь больше средств из указанных 170 млрд грн вложено в инструменты в американских долларах (69%), а по странам происхождения — в бумаги США (58%).

Это инструменты с высоким рейтингом надежности ААА, которые можно продать без ограничений в любой момент и быстро получить средства для выплат клиентам. Поскольку норматив LCRІВ требует от банков содержать достаточно ликвидных активов на случай кризиса, представление этих активов ценными бумагами высококачественных эмитентов соответствует упомянутой логике.

В-третьих, в большинстве своем инструмент инвестиций в долговые ценные бумаги других стран используют работающие в Украине банки с иностранным капиталом — на них приходится 56% объема соответствующих вложений. Это разъясняется регуляторными требованиями государств происхождения. Например, для ЕС инвестиции даже в безрисковые инструменты в Украине расцениваются как рискованные. Чтобы изменить этот подход НБУ стремится получить статус эквивалентности регулирования.

Позиция НБУ

Если подытожить, Национальный банк не видит угрозы для финансовой стабильности от роста инвестиций банков в иностранные облигации. Напротив, такие вложения — это запас прочности для выполнения обязательств перед вкладчиками вовремя, независимо от валюты вложений.

Учитывая высокое текущее значение норматива LCRІВ и сбалансированные валютные позиции банков, соответствующие риски сейчас низки. Такое инвестиционное поведение банков является дополнительной гарантией возврата средств их вкладчикам в срок и в полном объеме.