Сразу после решения НБУ о снижении ключевой ставки крупные банки начали резать доходность гривневых депозитов. За последние две недели основательно пересмотрели свои предложения сразу 5 финучреждений с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. Почему банкиры так быстро отреагировали на действия регулятора, где держат свои деньги самые богатые вкладчики и сколько сейчас можно заработать на депозите в крупном банке, читайте в новом депозитном обзоре «Минфина».
В каких банках держат свои депозиты самые богатые украинские вкладчики
Традиционно депозитный рынок реагирует на изменения в монетарной политике регулятора с лагом в 2−3 месяца. Но в этот раз доходность депозитов начала снижаться почти сразу с началом смягчения денежно-кредитной политики. Очевидно, рынок принял во внимание планы НБУ постепенно снижать ставку в этом году. При этом регулятор будет резать и доходность своих депозитных сертификатов, которые являются одним из основных инструментов заработка для банков.
Намерения Нацбанка про дальнейшее снижение ключевой ставки подтвердили и итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка: все они ожидают дальнейшего смягчения процентной политики регулятора. Мнения разделились только относительно скорости снижения учетной ставки.
«Большинство участников дискуссии считают, что пространство для смягчения процентной политики в 2026 году пока незначительное. Если распределение рисков для инфляции не улучшится, НБУ может ограничиться несколькими шагами по снижению учетной ставки в 2026 году — до 14,5%», — сообщает Нацбанк.
Несколько членов Монетарного комитета убеждены, что инфляция в этом году может оказаться ниже прогноза, соответственно, у НБУ будет возможность поддержать экономическую активность более существенным снижением учетной ставки — до 12,5−13,5%.
В любом случае, банкиры ориентируются на постепенное снижение своих заработков на депсертификатах НБУ, а потому режут и заработки своих клиентов.
В каких банках держат деньги украинцы
Банки постепенно снижают доходность депозитов уже несколько месяцев подряд. Но это не мешает им увеличивать объемы средств, привлеченных от населения. По данным НБУ, на 1 января 2026 года в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 72 млн вкладов граждан и ФОПов на общую сумму свыше 1,6 трлн грн.
Десятка банков с самыми большими объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Большинство финучреждений смогли нарастить сумму привлеченных от населения средств. Исключение — Укрэксимбанк, который теперь концентрирует внимание на корпоративном бизнесе.
Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный Приватбанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд денег физлиц, или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.
На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн вкладчиков, сумма — 235,7 млрд гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн вкладчиков, сумма — 141,1 млрд гривен. Этот банк за год показал самой большой рост вкладов в процентах.
Далее следует банк иностранной банковской группы — Райффайзен Банк: количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 95,3 млрд гривен, и крупнейший банк с украинским капиталом ПУМБ: количество вкладчиков — 3,6 млн, сумма — 74,4 млрд гривен.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (которые имеют право на возмещение из ФГВФЛ) по состоянию
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков (млн)
|Сумма вкладов (млрд грн)
|Изменение к сумме вкладов
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|24,2
|623,8
|+19%
|2.
|АО «ОЩАДБАНК»
|12,6
|235,7
|+9%
|3.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|10,2
|141,1
|+31%
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|3,3
|95,3
|+18%
|5.
|АО «ПУМБ»
|3,6
|74,4
|+21%
|6.
|АО «УКРСИББАНК»
|2
|73,7
|+14%
|7.
|АО «СЕНС БАНК»
|3,1
|50,7
|+3%
|8.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|1,5
|40
|+11%
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|1,1
|36,4
|+11%
|10.
|АО «Укрэксимбанк»
|0,4
|31,1
|-25%
По данным НБУ
Рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват. А вот дальше расположение немного другое.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ по состоянию
|№
|Наименование банка
|Количество владельцев вкладов в СКВ (млн)
|Сумма вкладов (эквивалент млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|4,3
|158,5
|2.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|2,9
|61,1
|3.
|АО «ОЩАДБАНК»
|0,6
|49,9
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|0,2
|45,5
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|0,3
|42,9
|6.
|АО «ПУМБ»
|0,3
|25,6
|7.
|АО «СЕНС БАНК»
|0,3
|25,2
|8.
|АО «Укрэксимбанк»
|0,06
|18,5
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|0,1
|18,2
|10.
|АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
|0,06
|15,6
По данным НБУ
Еще более интересная статистика размещения сверхкрупных вкладов — более 5 млн гривен. Здесь лидером, по общей сумме вкладов такого размера, выступает государственный Ощадбанк (2 518 вкладов такого размера на общую сумму 22,9 млрд гривен). На втором месте — Приватбанк (2 780 вкладов на 21,2 млрд гривен).
Топ-10 банков с самым большим объемом крупных вкладов физлиц (более 5 млн гривен) по состоянию
|№
|Наименование банка
|Количество владельцев вкладов в СКВ
|Сумма вкладов (эквивалент млрд грн)
|1.
|АО «ОЩАДБАНК»
|2518
|22,9
|2.
|АО КБ «Приватбанк»
|2780
|21,2
|3.
|АО «ПУМБ»
|487
|6,3
|4.
|АО «ОТП БАНК»
|349
|6,2
|5.
|Акционерный банк «Пивденный»
|228
|4,9
|6.
|АО «Райффайзен Банк»
|433
|4,8
|7.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|364
|4,2
|8.
|АО «КРЕДОБАНК»
|253
|3,8
|9.
|АО «ПРОКРЕДИТ БАНК»
|216
|3,8
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|275
|3,7
Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели
Депозиты в гривне:
Идея Банк порезал ставки по депозитам на 12 и 9 месяцев на 0,15 п.п. и теперь платит по вкладам на такие сроки 16,6% годовых и 16,35% годовых соответственно.
Абанк снизил доходность всей линейки срочных депозитов в нацвалюте еще более существенно — на 0,5 п.п. Теперь частные клиенты банка могут заработать на вкладах на 12 месяцев 15,9% годовых, на 6 месяцев — 15,8% годовых, на 3 месяца — 15,1% годовых.
Глобус снизил ставку по депозитам на 9 месяцев сразу на 1 п.п. — до 14,5% годовых.
Ставки по срочным гривневым депозитам (кроме 9-месячных) в Радабанке «похудели» на 0,5 п.п. Теперь банк платит по вкладам на 12 месяцев 14,75% годовых, на 6 месяцев — 16,25% годовых, на 3 месяца — 16% годовых.
Укргазбанк также снизил доходность срочных депозитов в нацвалюте на все сроки на 0,5 п.п. По вкладам на 12 и 9 месяцев частным клиентам теперь здесь платят 12% годовых, на 6 и 3 месяца — 11,5% годовых.
Депозиты в долларе:
Аккордбанк порезал доходность срочных вкладов в этой валюте на все сроки на 25 п.п. и теперь платит по вкладам на 12 месяцев 2% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых, на 3 месяца — 1,25% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|16,60%
|0,15%
|16,35%
|0,15%
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,90%
|0,50%
|-
|-
|15,80%
|0,50%
|15,10%
|0,50%
|0,01%
|-
|КоминБанк*
|15,60%
|-
|16,00%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|1,00%
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|0,50%
|17,00%
|-
|16,25%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|14,50%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,50%
|-
|-
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|0,50%
|12,00%
|0,50%
|11,50%
|0,50%
|11,50%
|0,50%
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.01.2026−09.02.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,30%
|-
|2,15%
|-
|2,15%
|-
|1,65%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,00%
|0,25%
|-
|-
|1,50%
|0,25%
|1,25%
|0,25%
|0,10%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,80%
|-
|0,80%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.01.2026−09.02.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,60%
|-
|0,01%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,15%
|-
|1,35%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.01.2026−09.02.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
