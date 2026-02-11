В каких банках держат свои депозиты самые богатые украинские вкладчики

Сразу после решения НБУ о снижении ключевой ставки крупные банки начали резать доходность гривневых депозитов. За последние две недели основательно пересмотрели свои предложения сразу 5 финучреждений с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. Почему банкиры так быстро отреагировали на действия регулятора, где держат свои деньги самые богатые вкладчики и сколько сейчас можно заработать на депозите в крупном банке, читайте в новом депозитном обзоре «Минфина».

Традиционно депозитный рынок реагирует на изменения в монетарной политике регулятора с лагом в 2−3 месяца. Но в этот раз доходность депозитов начала снижаться почти сразу с началом смягчения денежно-кредитной политики. Очевидно, рынок принял во внимание планы НБУ постепенно снижать ставку в этом году. При этом регулятор будет резать и доходность своих депозитных сертификатов, которые являются одним из основных инструментов заработка для банков.

Намерения Нацбанка про дальнейшее снижение ключевой ставки подтвердили и итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка: все они ожидают дальнейшего смягчения процентной политики регулятора. Мнения разделились только относительно скорости снижения учетной ставки.

«Большинство участников дискуссии считают, что пространство для смягчения процентной политики в 2026 году пока незначительное. Если распределение рисков для инфляции не улучшится, НБУ может ограничиться несколькими шагами по снижению учетной ставки в 2026 году — до 14,5%», — сообщает Нацбанк.

Несколько членов Монетарного комитета убеждены, что инфляция в этом году может оказаться ниже прогноза, соответственно, у НБУ будет возможность поддержать экономическую активность более существенным снижением учетной ставки — до 12,5−13,5%.

В любом случае, банкиры ориентируются на постепенное снижение своих заработков на депсертификатах НБУ, а потому режут и заработки своих клиентов.

В каких банках держат деньги украинцы

Банки постепенно снижают доходность депозитов уже несколько месяцев подряд. Но это не мешает им увеличивать объемы средств, привлеченных от населения. По данным НБУ, на 1 января 2026 года в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 72 млн вкладов граждан и ФОПов на общую сумму свыше 1,6 трлн грн.

Десятка банков с самыми большими объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Большинство финучреждений смогли нарастить сумму привлеченных от населения средств. Исключение — Укрэксимбанк, который теперь концентрирует внимание на корпоративном бизнесе.

Лидером по объему денег населения на счетах остается государственный Приватбанк: на начало года здесь хранилось 623,8 млрд денег физлиц, или 39% всех вкладов частных клиентов в украинских банках. При этом общее количество вкладчиков-физлиц за год почти не изменилось.

На втором месте — государственный Ощадбанк: 12,6 млн вкладчиков, сумма — 235,7 млрд гривен, на третьем — частный Универсал Банк: 10,2 млн вкладчиков, сумма — 141,1 млрд гривен. Этот банк за год показал самой большой рост вкладов в процентах.

Далее следует банк иностранной банковской группы — Райффайзен Банк: количество вкладчиков — 3,3 млн, сумма — 95,3 млрд гривен, и крупнейший банк с украинским капиталом ПУМБ: количество вкладчиков — 3,6 млн, сумма — 74,4 млрд гривен.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (которые имеют право на возмещение из ФГВФЛ) по состоянию на 01.01.2026 г.

№ Наименование банка Количество вкладчиков (млн) Сумма вкладов (млрд грн) Изменение к сумме вкладов на 01.01.2025 г. 1. АО КБ «Приватбанк» 24,2 623,8 +19% 2. АО «ОЩАДБАНК» 12,6 235,7 +9% 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 10,2 141,1 +31% 4. АО «Райффайзен Банк» 3,3 95,3 +18% 5. АО «ПУМБ» 3,6 74,4 +21% 6. АО «УКРСИББАНК» 2 73,7 +14% 7. АО «СЕНС БАНК» 3,1 50,7 +3% 8. АБ «УКРГАЗБАНК» 1,5 40 +11% 9. АО «ОТП БАНК» 1,1 36,4 +11% 10. АО «Укрэксимбанк» 0,4 31,1 -25%

По данным НБУ

Рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват. А вот дальше расположение немного другое.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ по состоянию на 01.01.2026 г.

№ Наименование банка Количество владельцев вкладов в СКВ (млн) Сумма вкладов (эквивалент млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 4,3 158,5 2. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 2,9 61,1 3. АО «ОЩАДБАНК» 0,6 49,9 4. АО «Райффайзен Банк» 0,2 45,5 5. АО «УКРСИББАНК» 0,3 42,9 6. АО «ПУМБ» 0,3 25,6 7. АО «СЕНС БАНК» 0,3 25,2 8. АО «Укрэксимбанк» 0,06 18,5 9. АО «ОТП БАНК» 0,1 18,2 10. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 0,06 15,6

По данным НБУ

Еще более интересная статистика размещения сверхкрупных вкладов — более 5 млн гривен. Здесь лидером, по общей сумме вкладов такого размера, выступает государственный Ощадбанк (2 518 вкладов такого размера на общую сумму 22,9 млрд гривен). На втором месте — Приватбанк (2 780 вкладов на 21,2 млрд гривен).

Топ-10 банков с самым большим объемом крупных вкладов физлиц (более 5 млн гривен) по состоянию на 01.01.2026 г.

№ Наименование банка Количество владельцев вкладов в СКВ Сумма вкладов (эквивалент млрд грн) 1. АО «ОЩАДБАНК» 2518 22,9 2. АО КБ «Приватбанк» 2780 21,2 3. АО «ПУМБ» 487 6,3 4. АО «ОТП БАНК» 349 6,2 5. Акционерный банк «Пивденный» 228 4,9 6. АО «Райффайзен Банк» 433 4,8 7. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 364 4,2 8. АО «КРЕДОБАНК» 253 3,8 9. АО «ПРОКРЕДИТ БАНК» 216 3,8 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 275 3,7

Как изменились депозитные ставки в крупных банках за последние 2 недели

Депозиты в гривне:

Идея Банк порезал ставки по депозитам на 12 и 9 месяцев на 0,15 п.п. и теперь платит по вкладам на такие сроки 16,6% годовых и 16,35% годовых соответственно.

Абанк снизил доходность всей линейки срочных депозитов в нацвалюте еще более существенно — на 0,5 п.п. Теперь частные клиенты банка могут заработать на вкладах на 12 месяцев 15,9% годовых, на 6 месяцев — 15,8% годовых, на 3 месяца — 15,1% годовых.

Глобус снизил ставку по депозитам на 9 месяцев сразу на 1 п.п. — до 14,5% годовых.

Ставки по срочным гривневым депозитам (кроме 9-месячных) в Радабанке «похудели» на 0,5 п.п. Теперь банк платит по вкладам на 12 месяцев 14,75% годовых, на 6 месяцев — 16,25% годовых, на 3 месяца — 16% годовых.

Укргазбанк также снизил доходность срочных депозитов в нацвалюте на все сроки на 0,5 п.п. По вкладам на 12 и 9 месяцев частным клиентам теперь здесь платят 12% годовых, на 6 и 3 месяца — 11,5% годовых.

Депозиты в долларе:

Аккордбанк порезал доходность срочных вкладов в этой валюте на все сроки на 25 п.п. и теперь платит по вкладам на 12 месяцев 2% годовых, на 6 месяцев — 1,5% годовых, на 3 месяца — 1,25% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.01.2026−09.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.01.2026−09.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 27.01.2026−09.02.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

