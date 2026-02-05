Multi от Минфин
українська
Валюта
5 февраля 2026, 16:32

Деньги украинцев работают на чужие экономики: Данилишин раскритиковал банковскую политику

Экс-министр экономики и бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин подверг критике нынешнюю монетарную политику. По его словам, вместо кредитования отечественного бизнеса украинские банки массово выводят капиталы в валютные облигации иностранных государств. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Деньги украинцев работают на чужие экономики: Данилишин раскритиковал банковскую политику
Фото: Богдан Данилишин

Как банки распоряжаются ликвидностью

По словам Данилишина, за прошлый год украинские банки инвестировали в валютные облигации других стран дополнительный $1 млрд. В настоящее время общий объем иностранных ценных бумаг на балансах украинских банков составил $4,5 млрд.

Параллельно с этим наблюдается тревожная тенденция в реальном секторе экономики:

  • Кредитный портфель: Только за декабрь сократился на 160 млрд грн.
  • Депозиты: За год выросли на 470 млрд грн, но эти деньги не пошли в экономику.

Данилишин объяснил, как банки распорядились избыточной ликвидностью (деньгами вкладчиков):

  • Иностранные облигации: $1 млрд (инвестиции в другие страны).
  • Депозитные сертификаты НБУ: 225 млрд грн (пассивный доход от Нацбанка).
  • ОВГЗ: Только +50 млрд грн (чистый остаток инвестиций в госдолг Украины).

«За весь этот банковский концерт государство (через НБУ) выплатило банкам 82 млрд грн процентов за «монетарную политику», — написал он.

Позиция МВФ

Автор поста отмечает парадоксальность ситуации: несмотря на отсутствие кредитования украинской экономики, эксперты Международного валютного фонда продолжают поддерживать действия Нацбанка.

«Это все не волнует экспертов из МВФ, который постоянно подтверждает „правильность“ монетарной политики НБУ», — резюмировал Данилишин.

Почему украинские банки вкладываются в облигации иностранных государств?

Украинские банки смогли сохранить доверие во время войны, поэтому их ресурсы продолжили расти благодаря притокам средств клиентов. Соответственно росли и их инвестиции, в том числе они нарастили объемы инвестиций в долговые ценные бумаги других стран почти на 170 млрд грн с начала полномасштабного вторжения.

На первый взгляд, выглядит непонятно: зачем занимать средства другим, когда в стране есть те, кто в них может нуждаться? Об этом «Минфину» объяснила директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

Во-первых, банки увеличивают все главные виды собственных инвестиций. Несмотря на значительный рост вложений в иностранные облигации, наибольшая доля в структуре активов украинских банков все равно приходится на активы в Украине: кредиты (37%), ОВГЗ (28%) и депозитные сертификаты НБУ (19%). Даже после роста доля вложений в бумаги иностранных государств составляет менее 5%.

Во-вторых, речь идет не о классических «инвестициях» для заработка, а об управлении ликвидностью. Банки размещают средства в высококачественных ликвидных инструментах, чтобы они были доступны для покрытия возможных оттоков средств. Таким образом банки избегают риска, что нечем будет отдавать вложения.

Потребность в эффективном управлении ликвидностью и балансировании валютной позиции требует от банков удерживать часть средств именно в иностранной валюте. Ведь бизнес (экспортеры/импортеры) и население держат определенную часть средств в валюте. Сейчас эта доля не высока и составляет всего 30%, но она держится на этом уровне достаточно длительный период времени. Поэтому и банки должны содержать часть активов в иностранной валюте, чтобы вернуть средства клиентам в соответствующей валюте по первому требованию.

Другой вопрос — где банк должен держать эти запасы средств. Определенные требования установлены регулятором, а именно требования к соблюдению норматива краткосрочной ликвидности LCR. Перечень высококачественных ликвидных активов в иностранной валюте, необходимых для выполнения норматива, не так широк.

«Конечно можно удерживать средства прямо в кассе, но это не оптимально в условиях высоких операционных и военных рисков. Кроме того, наличные деньги не обеспечивает даже минимального дохода. Поэтому нужны безопасные инструменты, приносящие доход. Ценные бумаги первоклассных эмитентов — наиболее удачный пример таких инструментов», — отметила Дадашова.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
5 февраля 2026, 16:45
#
Аж 4,5. Це ж небагато
