Что будет с депозитными ставками и какую стратегию выбрать для более высокой прибыли на вкладе

Крупные банки держат паузу: за последние две недели только два финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн изменили ставки. Почему это происходит и какую стратегию выбрать владельцу депозита, чтобы получить максимальную прибыль, расскажем в новом депозитном обзоре «Минфина».

С начала месяца депозитные ставки для частных вкладов остаются практически неизменными. В частности, средняя доходность депозитов в гривне на 3 месяца по состоянию на 15 июля увеличилась с 13,24% до 13,35% годовых, на 6 месяцев — с 13,35% до 13,37% годовых, на год — с 13,11% до 13,38% годовых.

Такое затишье на депозитном рынке объясняется не только традиционно спокойным летним периодом, но и ожиданием банков новых сигналов от НБУ. Уже 24 июля будет объявлено решение Правления Нацбанка относительно уровня учетной ставки, ориентира для финансистов для определения депозитных предложений для своих клиентов.

Усиливать монетарную политику регулятор начал в ответ на раскручивание инфляции. Но, по результатам июня, рост потребительских цен в годовом измерении составил 14,3%, против 15,9% месяцем ранее. Поэтому в теории регулятор может отреагировать на это снижением своих ставок. Но эксперты пока не ожидают смягчения монетарной политики.

«НБУ предпочитает увидеть подтверждение этой тенденции — то есть продолжит ли инфляция замедляться и дальше. В фокусе НБУ в первую очередь агросектор. Нынешний урожай не такой высокий, как хотелось бы. И это будет давить на цены. Поэтому, вероятнее всего, регулятор возьмет паузу в пересмотре ставок», — считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Аналогичного мнения придерживается и его коллега из группы ICU.

«Темпы инфляции в июне ожидаемо снизились, не в последнюю очередь из-за высокой базы сравнения. В июне 2024 года цены выросли, в частности, на электроэнергию для населения, поэтому в июне темпы роста цен замедлились арифметически.

Однако прогнозы на вторую половину года пересматриваются в худшую сторону — инфляция будет замедляться не столь резко, как ожидалось ранее. Это значит, что у Нацбанка будет не такое широкое пространство для маневра. Мы ожидаем снижения ставки в этом году, однако меньшего по масштабам, чем предполагалось ранее. Скорее всего, нас ждет два снижения учетной по 0,5 п.п. — в октябре и декабре. При этом в 2026 году тоже не стоит ожидать заметного снижения ставки", — говорит Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Сценарий сохранения учетной ставки закладывает и рынок.

«НБУ будет сохранять учетную ставку на текущем уровне, поскольку текущая динамика инфляции уже частично учтена в предыдущем решении. В то же время на горизонте 3−6 месяцев возможны шаги к умеренному смягчению монетарной политики при устойчивом улучшении макроэкономических индикаторов», — рассказала «Минфину» Инна Провотар, начальник управления управленческого учета и бизнес-анализа ОТП Банк.

В Ощаде также с большой вероятностью ожидают, что учетная ставка останется, по результатам ближайшего заседания регулятора, на текущем уровне 15,5%. — Об этом «Минфину» сообщила пресс-служба банка.

Если прогнозы рынка оправдаются, банки также не будут активно резать свои депозитные ставки, даже при дальнейшем замедлении инфляции. Поскольку резкое снижение доходности лишь ускорит перетекание средств частных клиентов в ОВГЗ.

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«В ближайшие два месяца не ожидаем существенного изменения процентных ставок по депозитам, на рынке сформировалась определенная стабильность, — подтверждает Максим Гончарук, руководитель проектов управления продаж розничного бизнеса ОТП Банк.

Регулятор неоднократно говорил, что банкам нужно более активно привлекать деньги на депозиты: связывание гривневой массы также будет играть на замедление инфляции.

«Банки получили сигнал от регулятора, они не будут спешить снижать ставки по депозитам в гривне. Я не ожидаю какого-либо заметного снижения ставок по депозитам до первого квартала следующего года», — прогнозирует Михаил Демкив из ICU.

Все эти факторы следует учитывать, чтобы получить большую доходность по своему вкладу.

Как отмечают в пресс-службе Ощадбанка, самую большую прибыль принесут долгосрочные вклады с самыми высокими процентами.

«Кроме того, можно использовать стратегию, которая сочетает в себе: долгосрочные вклады с капитализацией процентов, диверсификацию валют и выбор банка с надежной репутацией и конкурентными ставками», — отмечают там.

Также на рынке можно найти интересные предложения, если стоит задача разместить деньги на короткий срок.

«Самым большим спросом среди клиентов традиционно пользуются вклады сроком 3−6 месяцев. ОТП Банк предлагает своим клиентам максимальные ставки по депозитам сроком от 3 до 7 месяцев, что обеспечивает более высокую доходность, по сравнению с депозитами банка на другие сроки», — говорит Максим Гончарук.

Если же выбирать мед гривневыми и валютными вкладами, с точки зрения доходности, то тут явных победителей нет.

«Самые щедрые банки сейчас платят по вкладу в долларе около 1,5% годовых, плюс девальвация, если отталкиваться от прогнозных цифр, с 42 до 44 грн за доллар даст еще 5% до конца года. Зато средняя доходность по годовому депозиту в гривне составляет 13,38% годовых (6% до конца года), а на рынке можно найти предложения до 17% годовых, что близко к доходности ОВГЗ (7% до конца года).Таким образом, в среднем до конца года доход от долларового депозита и гривневого будет где-то близок по цифрам», — подсчитал Андрей Шевчишин.

Как банки изменили ставки за 2 недели

Аккордбанк срезал ставку по годовым вкладам в гривне на 0,3 п.п. — до 16,25% годовых. Банк также повысил на 0,62 п.п. ставку по депозитам в гривне на 3 месяца и теперь платит по ним 17,17% годовых.

Восток Банк увеличил на 1 п.п. доходность годовых вкладов в нацвалюте. На них сейчас в этом банке можно заработать 14% годовых. Также на 0,5 п.п. подросла здесь доходность вкладов на 3 и 6 месяцев — до 14,5 годовых. На те же 0,5 п.п. (до 0,5% годовых) банк урезал доходность долларовых вкладов на 3 месяца и на 3 и 6 месяцев в евро.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.07.2025−14.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

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Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.07.2025−14.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 01.07.2025−14.07.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.