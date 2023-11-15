Почему маленькие банки вновь начали резать доходность валютных депозитов

После небольшой паузы маленькие банки вновь принялись пересматривать доходность по депозитам в гривне и долларе. Какие условия сейчас предлагают финучреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».

Отказ НБУ от фиксированного курса прогнозировано увеличил спрос населения на депозиты в СКВ. В октябре валютные вклады населения показали самый больший рост в этом году — плюс $247 млн. Почти на ту же сумму ($247 млн) сократились гривневые вложения частных клиентов в банках. Это позволило финансистам снова вернуться к пересмотру доходности валютных вложений.

Несколько иная ситуация с гривневыми депозитами.

По данным Госстата, базовая инфляция в октябре снизилась до 0,4%, а в годовом измерении — до 6,8%. Потребительские цены выросли на 0,3%, но снизились в годовом измерении до 5,3%.

Постепенное затухание инфляции заставляет Нацбанк смягчать монетарную политику и постепенно снижать ключевую ставку. Но снижение этого показателя будет означать сокращение доходности депозитов, и может спровоцировать отток денег из банковской системы. А этого Нацбанк допустить не может.

Поэтому его последнее решение было крайне неожиданным для рынка: регулятор снизил ставку, но решил не снижать доходность своих инструментов для банков. Это решение позволяет избежать (или, по крайней мере, затормозить) процесс снижения депозитных ставок для населения.

«При последнем пересмотре учетной ставки Национальный банк сохранил процентные ставки по трехмесячным депозитным сертификатам. То есть для банков, которые использовали именно этот инструмент для инвестиций, ничего не изменилось», — объясняет директор департамента розничного бизнеса банка Глобус Дмитрий Замотаев. Именно поэтому, по его словам, владельцы депозитов пока не ощутили последствий последнего изменения учетной ставки НБУ.

Также банкиры восприняли соответствующее решение НБУ, как сигнал к более активному кредитованию населения и экономики.

Банки, конечно, считывают сигнал, который Национальный банк транслирует на рынке уже не первый месяц, — говорит директор по маркетингу Юнекс Банка Алина Компанец. Понимая, что дизайн монетарной политики будет меняться, они стратегически пытаются ускорить кредитование. «Это один из трендов, позволяющий удерживать депозитные ставки на достаточно высоких уровнях», — считает Компанец.

По данным оперативной статистики НБУ, кредиты резидентам (юридическим и физическим лицам), предоставленные в гривне, в октябре выросли на 0,4% - до 715,3 млрд грн (+3,2 млрд грн за месяц).

Но финансисты считают, что регулятор недолго будет сохранять ситуацию, по которой ставки по депозитным сертификатам НБУ будут выше учетной ставки. А это значит, что доходность вкладов будет все-таки уменьшаться.

«Учитывая прогнозируемый размер инфляции и поведение рынка после частичной либерализации валютных ограничений, большинство экспертов ожидают продолжения тренда на уменьшение учетной ставки.

При этом декабрьское заседание комитета по монетарной политике может принести не только уменьшение учетной ставки, а уменьшение ставок по трехмесячным депозитным сертификатам, что окажет очевидный эффект на процентные политики финансовых учреждений в части привлечения новых вкладов", — считает Дмитрий Замотаев из банка Глобус.

Как банки будут реагировать, какие вклады будут популярными, а какие — не очень

Алина Компанец говорит, что Юнекс Банк пока не вносил существенных изменений в процентную политику. Большинство частных клиентов предпочитают сбережения на короткие сроки, поэтому банк именно по этим вкладам предлагает самую высокую ставку. Впрочем, вскоре банк пойдет на ее «незначительное» снижение, а годовые вклады остаются в банке вторыми по выгодности по кривой доходности.

«В связи с сохранением НБУ ставки по депсертификатам, а также сохранением привлекательности ставки по облигациям (ОВГЗ), снижение ставки по депозитам для клиентов ожидается, но незначительное — на уровне 1−1,5% по депозитным продуктам на срок 3, 6 и 9 месяцев. Самыми привлекательными депозитными продуктами будут и дальше вклады в гривне на срок 3−6 месяцев, что является отражением потребности клиентов», — сообщили «Минфину» в Индустриалбанке.

Другие банки, напротив, предлагают самые интересные ставки по длинным депозитам.

«Мы уже с 20 сентября осуществили переориентацию нашей политики на привлечение более длинных вкладов, и уже в октябре более половины всех новых вкладов в банке было размещено на срок 1 год и более. Сейчас данный подход, вместе с общим рыночным трендом на удешевление стоимости привлеченных средств, позволяет банку уменьшать стоимость потребительских кредитов для оживления спроса конечных потребителей», — говорит Дмитрий Замотаев.

Поэтому, частные вкладчики сейчас могут найти привлекательные ставки как на короткие (3−6 месяцев), так и на длинные (от года) сроки.

Кроме того, в текущем году отдельные банки вновь предложат своим клиентам новогодние акции, которые также позволят увеличить доходность вклада.

В частности, традиционно под Новый год планирует для клиентов бонусы к депозитным ставкам Агропросперис Банк, — сообщил «Минфину» заместитель начальника управления МСБ и розничного бизнеса Агропросперис Банка Алексей Кияшко.

Как небольшие банки меняли ставки

Радабанк, который в течение нескольких последних месяцев держал одни из самых высоких ставок на гривневые депозиты, на этот раз отобрал по 1 п.п. от ставок на 6, 9 и 12 месяцев, но сохранил ставку на вклады на 3 месяца. Они остаются самыми высокими среди небольших банков — 19% годовых. Теперь банк платит 16,5% годовых по вкладам на 6 месяцев, и 14,5% годовых — по вкладам на 9 и 12 месяцев.

Кристалбанк порезал доходность гривневых вкладов на 9 и 12 месяцев на 0,5 п.п. и теперь платит по ним 16,75% годовых. Ставки на более короткие вклады — 3 и 6 месяцев — остались без изменений — 17,5% и 17% годовых соответственно. В долларе уменьшена доходность вкладов на 6 месяцев (на 0,1 п.п. — до 2,3% годовых) и на 1 год (на 0,35 п.п. — до 2,65% годовых).

Индустриалбанк снизил проценты по всем срочным вкладам в гривне. Больше всего (-0,75 п.п. — до 11,25% годовых) похудели вклады на 3 месяца. Ставки по депозитам на 6 месяцев и на год уменьшились на 0,5 п.п. — до 15% и 14,74% годовых соответственно. В долларе банк снизил доходность только одного вклада — на 6 месяцев (на 0,4 п.п. — до 1% годовых).

Единственным из небольших банков-участников обзора, кто в этот раз не менял ставки в гривне, но уменьшал доходность вкладов в СКВ стал банк Украинский капитал. Ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев в долларе банк снизил на 1 п.п., а на 9 и 12 месяцев — на 0,5 п.п. Больше всего в долларе банк платит по вкладам на год (2,75% годовых), меньше всего — по вкладам на 3 месяца (1,5% годовых). В евро банк отнял по 0,25 п.п. от ставок всех срочных вкладов. Самая высокая доходность остается по вкладам на год (2% годовых), самая низкая — на 3 мес (1% годовых).

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.10.2023−13.11.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней

— Банки-победители премии FinAwards 2023

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.10.2023−13.11.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 30.10.2023−13.11.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.