Как мелкие банки переписали ставки по депозитам и где выгоднее разместить гривну

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 октября 2026, 19:07 Читати українською

Как мелкие банки переписали ставки по депозитам и где выгоднее разместить гривну

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели каждый третий банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн изменил ставки по вкладам для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и где разместить свои гривны, доллары и евро под самые высокие проценты, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Депозитний огляд Где найти депозит с бонусом?
Добавить как предпочтительный источник в Google

Сейчас на депозитном рынке нет единого тренда в изменении ставок, хотя НБУ продолжает ужесточать монетарную политику. Из-за изменения условий размещения депозитных сертификатов одним из ключевых факторов, определяющих депозитную политику, стала бизнес-модель банка. Финучреждения, которые активно кредитуют и нуждаются в дополнительной ликвидности, готовы платить больше. Именно поэтому на рынке сформировался нетипично большой разрыв в уровне депозитных ставок.

Яркий пример — трехмесячные депозиты в гривне, наиболее популярные среди частных вкладчиков, предпочитающих срочные вклады. Самое щедрое предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых, тогда как самую низкую ставку предлагает Поликомбанк — всего 7,1% годовых. Таким образом, разница между максимальной и минимальной доходностью составляет 10,1 процентного пункта. То есть, выбирая банк для размещения сбережений, вкладчик может получить ставку более чем вдвое выше наименее выгодного предложения.

Как изменились депозитные ставки в небольших банках за последние 2 недели

Бизбанк повысил доходность депозитов в гривне на 12 и 3 месяца на 0,7 п.п. и теперь платит по ним 17,15% и 16,95% годовых соответственно. Также банк добавил 0,04 п.п. к ставке по вкладам на 6 месяцев, которая теперь составляет 17,25% годовых.

Асвио Банк повысил ставки по всем срочным вкладам в нацвалюте. Депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,5 п.п. — до 17,1% годовых. Вклады на 9 месяцев принесут своим владельцам доход в размере 16,7% годовых (плюс 0,35 п.п.). На депозитах на 6 и 3 месяца теперь можно заработать на 0,3 п.п. больше — 16,6% и 16,55% годовых соответственно.

Альтбанк пересмотрел ставки по гривневым депозитам в сторону повышения. Вклады на 12 месяцев подорожали на 0,25 п.п., и теперь на них можно заработать 17% годовых. Размещение свободных гривневых средств на 9 месяцев принесет их владельцам 16,9% годовых (плюс 0,4 п.п.), а на 6 месяцев — 16,8% годовых (плюс 0,3 п.п.).

Украинский капитал снизил доходность вкладов в гривне. Доходность депозитов на 12 месяцев «похудела» на 0,5 п.п. (до 16% годовых), на 6 месяцев — на 1,75 п.п. (до 14,5% годовых), а на 3 месяца — на 1 п.п. (до 14% годовых). Ставка по бессрочным вкладам упала сразу на 2,99 п.п. и теперь составляет всего 0,01% годовых.

Индустриалбанк добавил к ставке по шестимесячным депозитам в гривне 1,5 п.п. и теперь платит по ним 14% годовых.

Лучшие предложения для владельцев гривны от небольших банков

Среди небольших банков самые высокие ставки по гривневым депозитам достигают 17,5% годовых. При этом лидеры по доходности различаются в зависимости от срока размещения средств.

На 3 месяца самое выгодное предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых. Второе место занимает Кредитвест Банк со ставкой 17%, третье — Бизбанк, который предлагает 16,95% годовых.

На 6 месяцев больше всего платят Юнекс Банк и Бизбанк — по 17,25% годовых. Третью позицию занимает Кредитвест Банк с доходностью 17% годовых.

На 9 месяцев самую высокую ставку предлагает Юнекс Банк — 17% годовых. Далее следуют Альтбанк с 16,9% годовых и Кредитвест Банк с 16,75% годовых.

На 12 месяцев лидером также остается Юнекс Банк, который предлагает 17,5% годовых. На втором месте Бизбанк с доходностью 17,15% годовых, на третьем — Асвио Банк со ставкой 17,1% годовых.

💥Где найти депозит с бонусом?
Каталог «Минфина» поможет выбрать самый выгодный вариант и получить дополнительный бонус к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Юнекс банк 17,50% - 17,00% - 17,25% - 17,20% - - -
Бизбанк 17,15% 0,70% - - 17,25% 0,04% 16,95% 0,70% 5,00% -
Асвио банк 17,10% 0,50% 16,70% 0,35% 16,60% 0,30% 16,55% 0,30% - -
Альтбанк 17,00% 0,25% 16,90% 0,40% 16,80% 0,30% - - 5,00% -
Кредитвест Банк 16,75% - 16,75% - 17,00% - 17,00% - - -
Кристалбанк* 16,40% - 15,65% - 16,40% - 16,50% - 6,00% -
Украинский капитал* 16,00% 0,50% 14,75% - 14,50% 1,75% 14,00% 1,00% 0,01% 2,99%
Международный Инвестиционный Банк
 16,00% - 16,00% - 15,20% - 15,00% - 0,25% -
Агропросперис 16,00% - 15,50% - 15,25% - 15,00% - - -
Скай Банк 16,00% - 15,90% - 15,80% - 15,50% - 5,00% -
Поликомбанк 15,00% - 14,80% - 14,60% - 7,10% - - -
Полтава-Банк 14,50% - 14,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Грант 12,00% - 10,00% - 9,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 12,75% - 14,00% 1,50% 9,35% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

🎁БОНУС к депозитам — это реально!


Оформляйте вклад через «Минфин» в Глобус или Кредитвест Банк и получайте дополнительную выгоду.

Узнайте, сколько можно заработать прямо сейчас!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 2,55% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Бизбанк 2,50% - - - 2,45% - 1,85% - - -
Альтбанк 2,50% - 2,25% - 2,25% - - - 0,10% -
Кредитвест Банк 2,10% - 2,00% - 2,00% - 1,6% - - -
Кристалбанк* 2,00% - - - 1,80% - 1,60% - 0,05% -
Скай Банк 2,00% - 1,50% - 1,35% - 1,00% - 0,05%
Международный Инвестиционный Банк
 1,60% - 1,60% - 1,30% - 0,75% - 0,01% -
Поликомбанк 1,50% - 1,40% - 1,20% - 0,10% - - -
Украинский капитал* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,01% -
Агропросперис 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,80% - 0,75% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Грант 0,70% - - - 0,50% - - - - -
Индустриалбанк - - 0,35% - 0,25% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвио банк 1,75% - 1,60% - 1,50% - 2,25% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,40% - 1,20% - 0,10% - - -
Украинский капитал* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,01% -
Альтбанк 1,50% - 1,25% - 1,20% - - - 0,01% -
Бизбанк 1,35% - - - 1,25% - 1,15% - - -
Кредитвест Банк 1,10% - 0,85% - 0,60% - 0,60% - - -
Кристалбанк* 1,00% - - - 0,80% - 0,50% - 0,05% -
Скай Банк 1,00% - 0,50% - 0,25% - 0,25% - 0,05%
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,01% -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Юнекс банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Индустриалбанк - - 0,20% - 0,20% - 0,01% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами