Как мелкие банки переписали ставки по депозитам и где выгоднее разместить гривну

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели каждый третий банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн изменил ставки по вкладам для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и где разместить свои гривны, доллары и евро под самые высокие проценты, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

Сейчас на депозитном рынке нет единого тренда в изменении ставок, хотя НБУ продолжает ужесточать монетарную политику. Из-за изменения условий размещения депозитных сертификатов одним из ключевых факторов, определяющих депозитную политику, стала бизнес-модель банка. Финучреждения, которые активно кредитуют и нуждаются в дополнительной ликвидности, готовы платить больше. Именно поэтому на рынке сформировался нетипично большой разрыв в уровне депозитных ставок.

Яркий пример — трехмесячные депозиты в гривне, наиболее популярные среди частных вкладчиков, предпочитающих срочные вклады. Самое щедрое предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых, тогда как самую низкую ставку предлагает Поликомбанк — всего 7,1% годовых. Таким образом, разница между максимальной и минимальной доходностью составляет 10,1 процентного пункта. То есть, выбирая банк для размещения сбережений, вкладчик может получить ставку более чем вдвое выше наименее выгодного предложения.

Как изменились депозитные ставки в небольших банках за последние 2 недели

Бизбанк повысил доходность депозитов в гривне на 12 и 3 месяца на 0,7 п.п. и теперь платит по ним 17,15% и 16,95% годовых соответственно. Также банк добавил 0,04 п.п. к ставке по вкладам на 6 месяцев, которая теперь составляет 17,25% годовых.

Асвио Банк повысил ставки по всем срочным вкладам в нацвалюте. Депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,5 п.п. — до 17,1% годовых. Вклады на 9 месяцев принесут своим владельцам доход в размере 16,7% годовых (плюс 0,35 п.п.). На депозитах на 6 и 3 месяца теперь можно заработать на 0,3 п.п. больше — 16,6% и 16,55% годовых соответственно.

Альтбанк пересмотрел ставки по гривневым депозитам в сторону повышения. Вклады на 12 месяцев подорожали на 0,25 п.п., и теперь на них можно заработать 17% годовых. Размещение свободных гривневых средств на 9 месяцев принесет их владельцам 16,9% годовых (плюс 0,4 п.п.), а на 6 месяцев — 16,8% годовых (плюс 0,3 п.п.).

Украинский капитал снизил доходность вкладов в гривне. Доходность депозитов на 12 месяцев «похудела» на 0,5 п.п. (до 16% годовых), на 6 месяцев — на 1,75 п.п. (до 14,5% годовых), а на 3 месяца — на 1 п.п. (до 14% годовых). Ставка по бессрочным вкладам упала сразу на 2,99 п.п. и теперь составляет всего 0,01% годовых.

Индустриалбанк добавил к ставке по шестимесячным депозитам в гривне 1,5 п.п. и теперь платит по ним 14% годовых.

Лучшие предложения для владельцев гривны от небольших банков

Среди небольших банков самые высокие ставки по гривневым депозитам достигают 17,5% годовых. При этом лидеры по доходности различаются в зависимости от срока размещения средств.

На 3 месяца самое выгодное предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых. Второе место занимает Кредитвест Банк со ставкой 17%, третье — Бизбанк, который предлагает 16,95% годовых.

На 6 месяцев больше всего платят Юнекс Банк и Бизбанк — по 17,25% годовых. Третью позицию занимает Кредитвест Банк с доходностью 17% годовых.

На 9 месяцев самую высокую ставку предлагает Юнекс Банк — 17% годовых. Далее следуют Альтбанк с 16,9% годовых и Кредитвест Банк с 16,75% годовых.

На 12 месяцев лидером также остается Юнекс Банк, который предлагает 17,5% годовых. На втором месте Бизбанк с доходностью 17,15% годовых, на третьем — Асвио Банк со ставкой 17,1% годовых.

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Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Доллар США

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

С методикой исследования можно ознакомиться здесь