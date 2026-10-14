На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели каждый третий банк с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн изменил ставки по вкладам для частных клиентов. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и где разместить свои гривны, доллары и евро под самые высокие проценты, рассказываем в свежем обзоре «Минфина».
Как мелкие банки переписали ставки по депозитам и где выгоднее разместить гривну
Сейчас на депозитном рынке нет единого тренда в изменении ставок, хотя НБУ продолжает ужесточать монетарную политику. Из-за изменения условий размещения депозитных сертификатов одним из ключевых факторов, определяющих депозитную политику, стала бизнес-модель банка. Финучреждения, которые активно кредитуют и нуждаются в дополнительной ликвидности, готовы платить больше. Именно поэтому на рынке сформировался нетипично большой разрыв в уровне депозитных ставок.
Яркий пример — трехмесячные депозиты в гривне, наиболее популярные среди частных вкладчиков, предпочитающих срочные вклады. Самое щедрое предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых, тогда как самую низкую ставку предлагает Поликомбанк — всего 7,1% годовых. Таким образом, разница между максимальной и минимальной доходностью составляет 10,1 процентного пункта. То есть, выбирая банк для размещения сбережений, вкладчик может получить ставку более чем вдвое выше наименее выгодного предложения.
Как изменились депозитные ставки в небольших банках за последние 2 недели
Бизбанк повысил доходность депозитов в гривне на 12 и 3 месяца на 0,7 п.п. и теперь платит по ним 17,15% и 16,95% годовых соответственно. Также банк добавил 0,04 п.п. к ставке по вкладам на 6 месяцев, которая теперь составляет 17,25% годовых.
Асвио Банк повысил ставки по всем срочным вкладам в нацвалюте. Депозиты на 12 месяцев подорожали на 0,5 п.п. — до 17,1% годовых. Вклады на 9 месяцев принесут своим владельцам доход в размере 16,7% годовых (плюс 0,35 п.п.). На депозитах на 6 и 3 месяца теперь можно заработать на 0,3 п.п. больше — 16,6% и 16,55% годовых соответственно.
Альтбанк пересмотрел ставки по гривневым депозитам в сторону повышения. Вклады на 12 месяцев подорожали на 0,25 п.п., и теперь на них можно заработать 17% годовых. Размещение свободных гривневых средств на 9 месяцев принесет их владельцам 16,9% годовых (плюс 0,4 п.п.), а на 6 месяцев — 16,8% годовых (плюс 0,3 п.п.).
Украинский капитал снизил доходность вкладов в гривне. Доходность депозитов на 12 месяцев «похудела» на 0,5 п.п. (до 16% годовых), на 6 месяцев — на 1,75 п.п. (до 14,5% годовых), а на 3 месяца — на 1 п.п. (до 14% годовых). Ставка по бессрочным вкладам упала сразу на 2,99 п.п. и теперь составляет всего 0,01% годовых.
Индустриалбанк добавил к ставке по шестимесячным депозитам в гривне 1,5 п.п. и теперь платит по ним 14% годовых.
Лучшие предложения для владельцев гривны от небольших банков
Среди небольших банков самые высокие ставки по гривневым депозитам достигают 17,5% годовых. При этом лидеры по доходности различаются в зависимости от срока размещения средств.
На 3 месяца самое выгодное предложение у Юнекс Банка — 17,2% годовых. Второе место занимает Кредитвест Банк со ставкой 17%, третье — Бизбанк, который предлагает 16,95% годовых.
На 6 месяцев больше всего платят Юнекс Банк и Бизбанк — по 17,25% годовых. Третью позицию занимает Кредитвест Банк с доходностью 17% годовых.
На 9 месяцев самую высокую ставку предлагает Юнекс Банк — 17% годовых. Далее следуют Альтбанк с 16,9% годовых и Кредитвест Банк с 16,75% годовых.
На 12 месяцев лидером также остается Юнекс Банк, который предлагает 17,5% годовых. На втором месте Бизбанк с доходностью 17,15% годовых, на третьем — Асвио Банк со ставкой 17,1% годовых.
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Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Юнекс банк
|17,50%
|-
|17,00%
|-
|17,25%
|-
|17,20%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|17,15%
|0,70%
|-
|-
|17,25%
|0,04%
|16,95%
|0,70%
|5,00%
|-
|Асвио банк
|17,10%
|0,50%
|16,70%
|0,35%
|16,60%
|0,30%
|16,55%
|0,30%
|-
|-
|Альтбанк
|17,00%
|0,25%
|16,90%
|0,40%
|16,80%
|0,30%
|-
|-
|5,00%
|-
|Кредитвест Банк
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,40%
|-
|15,65%
|-
|16,40%
|-
|16,50%
|-
|6,00%
|-
|Украинский капитал*
|16,00%
|0,50%
|14,75%
|-
|14,50%
|1,75%
|14,00%
|1,00%
|0,01%
|2,99%
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|15,20%
|-
|15,00%
|-
|0,25%
|-
|Агропросперис
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,25%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Скай Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,80%
|-
|15,50%
|-
|5,00%
|-
|Поликомбанк
|15,00%
|-
|14,80%
|-
|14,60%
|-
|7,10%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|14,50%
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|12,00%
|-
|10,00%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|12,75%
|-
|14,00%
|1,50%
|9,35%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|2,55%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Бизбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,45%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|Кредитвест Банк
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,6%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|2,00%
|-
|-
|-
|1,80%
|-
|1,60%
|-
|0,05%
|-
|Скай Банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,35%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|1,60%
|-
|1,60%
|-
|1,30%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,40%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Грант
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,35%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвио банк
|1,75%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|2,25%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,40%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Альтбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Бизбанк
|1,35%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,15%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,10%
|-
|0,85%
|-
|0,60%
|-
|0,60%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,00%
|-
|-
|-
|0,80%
|-
|0,50%
|-
|0,05%
|-
|Скай Банк
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,05%
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 14 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 29.09.2026−12.10.2026.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк, Скай Банк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366−370 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
С методикой исследования можно ознакомиться здесь
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