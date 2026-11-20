Эстонская финансовая группа Iute Group сформировала Набсовет украинского IuteBank. В ее состав вошли пять специалистов с опытом в банковской сфере, корпоративном управлении, дипломатии и финансовых технологиях. Все назначение согласовал Национальный банк Украины.

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Бывший посол США, экс-руководитель LHV Group и финтех-специалисты

Наблюдательный совет возглавил Тармо Сильд (Tarmo Sild). В ее состав также вошли Кади Раудсепп (Kadi Raudsepp), директор по юридическим вопросам и комплаенсу Iute Group, Джордж Кент (George P. Kent), бывший посол США в Эстонии, Мадис Тоомсалу (Madis Toomsalu), эксгенеральный директор эстонской банковской группы LHVyuk правление Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний.

Формирование Наблюдательного совета стало завершающим этапом корпоративной трансформации банка. IuteBank завершил корпоратизацию, изменил юридическое название на АО «Юте Банк» и перешел в двухуровневую структуру управления, которая предусматривает функционирование Наблюдательного совета и правления.

Кто такая Iute Group

Iute Group — европейская финансовая группа, основанная в 2008 году в Эстонии, со штаб-квартирой в Таллинне. Компания специализируется на цифровых финансовых услугах, потребительском кредитовании, платежах, банковских продуктах и страховом посредничестве. В настоящее время группа работает в Албании, Болгарии, Молдове, Северной Македонии и Украине. В Молдове Iute Group также владеет банком Energbank. Компания развивает цифровую экосистему MyIute, через которую клиенты получают доступ к финансовым сервисам.

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Какие планы банк имеет в Украине

Iute Group вышла на украинский банковский рынок в начале 2026 года, приобретя отдельные активы и депозитные обязательства RWS Bank. С марта IuteBank работает в Украине как лицензированный банк под наблюдением НБУ.

На первом этапе банк сосредоточился на обеспечении непрерывного обслуживания перешедших из RWS Bank клиентов и создании операционной инфраструктуры.

Следующим этапом развития станет расширение цифровых банковских сервисов, усиление команды и привлечение новых клиентов. Полноценную цифровую банковскую платформу IuteBank планирует запустить в 2027 году.

Таким образом украинский банковский рынок готовится к появлению нового цифрового игрока, который будет развиваться при поддержке эстонской финансовой группы и международной команды управления.

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