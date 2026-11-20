Украинские банки продолжают наращивать кредитование предприятий, однако темпы прироста постепенно замедляются. Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка за ноябрь 2026 года. В III квартале 2026 года чистый гривневый кредитный портфель бизнеса увеличился на 8,6%, в то время как в годовом измерении рост составил 32%. В то же время в сентябре прирост ссуд был заметно меньше, чем в предыдущие месяцы.

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По оценке регулятора, замедление связано, в частности, с сокращением потребности предприятий в заемных средствах. Об этом свидетельствуют результаты опросов бизнеса. В то же время кредитные портфели росли в банках всех групп, а скорее в III квартале — в государственных учреждениях: на 10,3% за квартал и 27,8% за год.

Активнее всего банки увеличивали кредитование предприятий машиностроения, энергетики, финансовых услуг, агропромышленного комплекса и торговли. В то же время в конце квартала ссуды торговли и машиностроению росли медленнее, а кредитование пищевой промышленности, энергетики и строительства сократилось.

Заметную роль в финансировании бизнеса играет государственная программа «Доступные кредиты 5−7−9%». За квартал портфель таких ссуд увеличился на 10,3%, а за год — на 41,7%. Доля кредитов в рамках программы превысила 34% от общего гривневого кредитного портфеля предприятий. Однако и здесь темпы прироста замедлились, особенно с середины квартала.

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Какие кредиты бизнес берет чаще всего

Быстрее всего росли ссуды сроком от трех до пяти лет — на 11,5% за квартал и 53,1% за год. Краткосрочные кредиты на срок до одного года увеличились на 6,3% за квартал.

Валютное кредитование бизнеса также росло: за III квартал портфель увеличился на 8,7%, а за год — на 18,7%. Основной спрос на такие ссуды обеспечили предприятия аграрного сектора и пищевой промышленности.

В то же время, стоимость гривневых кредитов для бизнеса несколько выросла. Средняя ставка по ним в конце квартала составила 15,4% годовых. Для крупных корпораций средняя ставка достигла 14,2%, а для малого и среднего бизнеса — 16,5%.

НБУ отмечает, что дальнейший рост кредитования будет зависеть от макроэкономической и ситуации безопасности. Дополнительным ограничением может стать налогообложение прибыли банков по ставке 50%, поскольку это уменьшает возможности учреждений наращивать капитал, необходимый для выдачи новых ссуд.

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