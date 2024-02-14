Падение объемов депозитов: В НБУ назвали причину

Что говорят в НБУ

«Во-первых, это сезонность. На декабрь концентрируется достаточно значительный объем выплат на зарплаты и денежное содержание, поэтому за декабрь обычно объем выплат растет. В январе, когда эти средства тратятся, соответственно они перетекают на счета юридических лиц, и они снижаются», — объяснил руководитель департамента НБУ.

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Лепушинский заверил, что оперативная статистика в феврале отражает постепенное увеличение депозитов до востребования и срочных вкладов в гривне.

«То есть доверие к банковской системе есть, сохраняется и это положительный сигнал», — подчеркнул представитель НБУ.

Что происходит с депозитами

Как писал «Минфин», депозиты резидентов в украинских банках в январе этого года сократились на 2,1%, или 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, снижение депозитов зафиксировано впервые после августа 2022 года.

Депозиты населения упали в январе на 2,5%, или на 27,4 млрд грн — до 1 трлн 50,9 млрд грн. Предыдущее их снижение было зафиксировано в мае и январе прошлого года, однако тогда оно составляло соответственно менее 1 млрд грн и менее 4 млрд грн.

НБУ уточнил, что снизились как депозиты в гривне — на 2,6%, или 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так и в валюте — на 2,1% в долларовом эквиваленте, или $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозиты бизнеса в первом месяце нового года уменьшились на 1,7 п.п., или 21,8 млрд грн — до 1 трлн 259,5 млрд грн. Это связано с падением гривневых депозитов на 3,5% или 32,5 млрд грн — до 884,85 млрд грн. В то же время валютные депозиты в долларовом выражении увеличились на 3,2% или $0,31 млрд — до $9,89 млрд.

Средняя ставка новых оформленных гривневых депозитов для населения в январе осталась неизменной — 11,7%, тогда как для корпоративного сектора после паузы в декабре опустилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) — до 9,9%, вернувшись. на уровень ноября 2022 года.

Что касается валютных депозитов, то их доходность для физлиц четвертый месяц подряд осталась на уровне около 1,0% годовых, тогда как для юрлиц набрала 0,2 п.п., вернувшись к показателю августа прошлого года — 0,7% годовых.