Падение объемов депозитов: В НБУ назвали причину

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 февраля 2024, 9:10 Читати українською

Падение объемов депозитов: В НБУ назвали причину

Главной причиной уменьшения объема гривневых депозитов населения и бизнеса в январе стал сезонный фактор. Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимир Лепушинский, передает Интерфакс-Украина.

Главной причиной уменьшения объема гривневых депозитов населения и бизнеса в январе стал сезонный фактор.
Фото:depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что говорят в НБУ

«Во-первых, это сезонность. На декабрь концентрируется достаточно значительный объем выплат на зарплаты и денежное содержание, поэтому за декабрь обычно объем выплат растет. В январе, когда эти средства тратятся, соответственно они перетекают на счета юридических лиц, и они снижаются», — объяснил руководитель департамента НБУ.

Читайте также: Депозиты резидентов в украинских банках сократились на 2,1%

Лепушинский заверил, что оперативная статистика в феврале отражает постепенное увеличение депозитов до востребования и срочных вкладов в гривне.

«То есть доверие к банковской системе есть, сохраняется и это положительный сигнал», — подчеркнул представитель НБУ.

Что происходит с депозитами

Как писал «Минфин», депозиты резидентов в украинских банках в январе этого года сократились на 2,1%, или 49,2 млрд грн — до 2 трлн 345,9 млрд грн, снижение депозитов зафиксировано впервые после августа 2022 года.

Депозиты населения упали в январе на 2,5%, или на 27,4 млрд грн — до 1 трлн 50,9 млрд грн. Предыдущее их снижение было зафиксировано в мае и январе прошлого года, однако тогда оно составляло соответственно менее 1 млрд грн и менее 4 млрд грн.

НБУ уточнил, что снизились как депозиты в гривне — на 2,6%, или 18,8 млрд грн, до 692,2 млрд грн, так и в валюте — на 2,1% в долларовом эквиваленте, или $0,20 млрд, до $9,47 млрд.

Депозиты бизнеса в первом месяце нового года уменьшились на 1,7 п.п., или 21,8 млрд грн — до 1 трлн 259,5 млрд грн. Это связано с падением гривневых депозитов на 3,5% или 32,5 млрд грн — до 884,85 млрд грн. В то же время валютные депозиты в долларовом выражении увеличились на 3,2% или $0,31 млрд — до $9,89 млрд.

Средняя ставка новых оформленных гривневых депозитов для населения в январе осталась неизменной — 11,7%, тогда как для корпоративного сектора после паузы в декабре опустилась на 0,3 процентных пункта (п.п.) — до 9,9%, вернувшись. на уровень ноября 2022 года.

Что касается валютных депозитов, то их доходность для физлиц четвертый месяц подряд осталась на уровне около 1,0% годовых, тогда как для юрлиц набрала 0,2 п.п., вернувшись к показателю августа прошлого года — 0,7% годовых.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+113
67900852
67900852
14 февраля 2024, 9:19
#
Ахаха, та невже? А може через погрози держави накласти арешт на усі активи чоловіків?
+
+15
TAN72
TAN72
14 февраля 2024, 9:25
#
Кто же скажет о реальной причине 🤔
+
+10
w33
w33
14 февраля 2024, 9:28
#
Переляк пройшов, зараз почали вже знову активно відкривати депозити
+
0
Rubi0
Rubi0
14 февраля 2024, 11:35
#
На жен и бабушек))
+
+55
ankrem
ankrem
14 февраля 2024, 10:38
#
Почекаємо ще статистику лютого, коли пройщло перше читання.
+
+15
Prya
Prya
14 февраля 2024, 10:57
#
Сезон неадекватности в разгаре))
+
0
aleksandrsssz
aleksandrsssz
14 февраля 2024, 11:56
#
Чому не називається реальна причина, що держава зібралась блокувати рахунки?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами