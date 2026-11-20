По расчетам народной депутатки Нины Южаниной, пять государственных банков Украины за три квартала 2026 заработали почти 97 млрд грн прибыли до налогообложения. За счет налога на прибыль и потенциальных дивидендов бюджет может получить от них около 84,9 млрд грн за девять месяцев, а по итогам всего года около 113 млрд грн, если нынешняя динамика сохранится.

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Сколько заработали государственные банки

За девять месяцев 2026 года банковская система Украины получила 161 млрд. грн. прибыли до налогообложения. Более 60% этой суммы приходится на пять банков с государственным капиталом.

В частности, финансовые результаты банков за этот период составляли:

ПриватБанк — 74,4 млрд грн;

Ощадбанк — 8,49 млрд грн;

Укрэксимбанк — 6,36 млрд грн;

Укргазбанк — 5,34 млрд грн;

Сенс Банк — 2,3 млрд грн.

Суммарно пять государственных банков заработали около 96,9 млрд грн налогооблагаемой прибыли, или примерно 60,2% от общего показателя банковской системы.

Сколько денег может получить бюджет

По расчетам депутата, по результатам девяти месяцев 2026 года государственный бюджет может получить от этих пяти банков 49,3 млрд грн налога на прибыль. Это начисленная сумма налоговых обязательств, а не обязательно средства, уже фактически перечисленные в бюджет.

Еще 35,6 млрд грн составляют потенциальные дивиденды государства при условии применения норматива выплаты 75% прибыли.

Таким образом, общая оценка налоговых поступлений и потенциальных дивидендов за девять месяцев составляет 84,9 млрд. грн.

Если экстраполировать нынешние показатели на весь 2026 год, государство потенциально может получить от пяти банков около 113 млрд грн:

65,7 млрд грн — налог на прибыль;

47,5 млрд грн — дивиденды.

Это прогнозная оценка на основе нынешней динамики, а не гарантированный объем поступлений. Фактическая сумма дивидендов будет зависеть от финансовых результатов за весь год, решения собственника и установленного норматива распределения прибыли.

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Почему возникают вопросы в бюджет-2027

На фоне таких показателей депутат обратила внимание на планы правительства по сокращению в 2027 году поступлений от дивидендов и части чистой прибыли государственного корпоративного сектора на 25%.

Речь идет о доходах бюджета от государственных и компаний, а не только от банков. Поэтому показатели пяти государственных банков нельзя автоматически сравнивать с общим прогнозом дивидендных поступлений от всего государственного сектора.

В то же время, результаты государственных банков задают вопрос о том, какие финансовые показатели Минфин закладывает в бюджет на следующий год, учитывает ли прогноз дальнейший рост доходов банков и какой норматив выплаты дивидендов предусмотрен для государственных финансовых учреждений.

Именно эти параметры определят, сколько средств от доходов государственных банков в итоге попадет в бюджет, а сколько останется в их капитале для развития, кредитования и выполнения нормативов финансовой устойчивости.

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