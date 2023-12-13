В ожидании решения НБУ по учетной ставке, небольшие банки в этот раз практически не вносили изменений в уровень депозитных ставок. Какие условия предлагают вкладчикам финансовые учреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».
Небольшие банки «придерживают» депозитные ставки
Ни один из участников обзора в этот раз не менял ставки в СКВ, и только трое корректировали доходность вкладов в гривне.
Так, наиболее существенные корректировки в этот раз провел Агропросперис, снизивший ставки по всем срочным вкладам в гривне на 0,5 п.п. Разброс по ставкам после изменений составляет от 16% - по вкладам на 3 мес., до 16,75% годовых — на 12 мес.
Юнекс Банк добавил 1 п.п. к доходности вкладов на 3 мес. и теперь платит по ним 18% годовых.
Радабанк, напротив, доходность таких вкладов незначительно снизил, отняв 0,25 п.п., — до 18,75% годовых.
Радабанк и Юнекс — в тройке лидеров по уровню доходности на 3-месячные депозиты, вместе с банком Клиринговый Дом, который предлагает по таким срочным вкладам 18% годовых.
Наилучшие условия по вкладам на 6 мес. предлагают Кристалбанк и Пиреус (17% годовых). По вкладам на 9 мес. самую высокую ставку предлагает Кристалбанк — 16,75% годовых.
Банки ожидают решений регулятора по итогам заседания Монетарного комитета НБУ 13−14 декабря и пока придерживают ставки. В зависимости от того, сохранит ли НБУ возможность банкам и дальше зарабатывать на разнице между учетной ставкой и ставками по депозитным сертификатам овернайт и 3-месячным депо, будет зависеть и то, как банки будут выстраивать свою депозитную политику.
«Минфин» попросил читателей дать свой прогноз относительно того, что будет дальше с депозитами, кредитами и курсом.
На момент публикации большая часть ответивших (42%) ожидает снижения учетной ставки на 1%. Примерно такая же часть — 39% - предполагает снижение на 2%. Примечательно, что 19% опрошенных читателей верят, что НБУ уровень учетной ставки в декабре не изменит.
70% ответивших читателей полагают, что также будут снижены и ставки по депозитным сертификатам, причем 27% ожидают снижения на 1−2% больше уровня снижения учетной ставки.
Относительно ожиданий по доходности вкладов на 3 мес. после нового года, голоса распределились следующим образом: 36% опрошенных читателей «Минфина» ожидают уровня в 12% годовых, 22% респондентов прогнозируют доходность таких вкладов на уровне 14% годовых, пессимистов оказалось всего 14%: они предполагают наиболее низкие средние ставки в 10% годовых.
Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|17,00%
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|16,75%
|0,50%
|16,50%
|0,50%
|16,25%
|0,50%
|16,00%
|0,50%
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,75%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|17,50%
|-
|6,00%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Украинский капитал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|15,50%
|-
|0,50%
|-
|РВС Банк
|16,15%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|Коминвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|16,00%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Поликомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|15,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|17,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|18,00%
|1,00%
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Пиреус
|15,00%
|-
|-
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|18,75%
|0,25%
|-
|-
|Клиринговый Дом
|14,13%
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.11.2023−11.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней
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Доллар США
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Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,30%
|-
|-
|-
|3,10%
|-
|2,55%
|-
|0,05%
|-
|Юнекс банк
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,02%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвио банк
|2,25%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Агропросперис
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|1,63%
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.11.2023−11.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней
Евро
Максимальные ставки по вкладам в евро
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Коминвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,40%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Поликомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Пиреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|0,95%
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперис
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|0,05%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Индустриалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвио банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.11.2023−11.12.2023.
* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней
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