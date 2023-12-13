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13 декабря 2023, 14:30 Читати українською

Небольшие банки «придерживают» депозитные ставки

В ожидании решения НБУ по учетной ставке, небольшие банки в этот раз практически не вносили изменений в уровень депозитных ставок. Какие условия предлагают вкладчикам финансовые учреждения с депозитными портфелями до 2 млрд грн — читайте в свежем обзоре «Минфина».

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Ни один из участников обзора в этот раз не менял ставки в СКВ, и только трое корректировали доходность вкладов в гривне.

Так, наиболее существенные корректировки в этот раз провел Агропросперис, снизивший ставки по всем срочным вкладам в гривне на 0,5 п.п. Разброс по ставкам после изменений составляет от 16% - по вкладам на 3 мес., до 16,75% годовых — на 12 мес.

Юнекс Банк добавил 1 п.п. к доходности вкладов на 3 мес. и теперь платит по ним 18% годовых.

Радабанк, напротив, доходность таких вкладов незначительно снизил, отняв 0,25 п.п., — до 18,75% годовых.

Радабанк и Юнекс — в тройке лидеров по уровню доходности на 3-месячные депозиты, вместе с банком Клиринговый Дом, который предлагает по таким срочным вкладам 18% годовых.

Наилучшие условия по вкладам на 6 мес. предлагают Кристалбанк и Пиреус (17% годовых). По вкладам на 9 мес. самую высокую ставку предлагает Кристалбанк — 16,75% годовых.

Банки ожидают решений регулятора по итогам заседания Монетарного комитета НБУ 13−14 декабря и пока придерживают ставки. В зависимости от того, сохранит ли НБУ возможность банкам и дальше зарабатывать на разнице между учетной ставкой и ставками по депозитным сертификатам овернайт и 3-месячным депо, будет зависеть и то, как банки будут выстраивать свою депозитную политику.

«Минфин» попросил читателей дать свой прогноз относительно того, что будет дальше с депозитами, кредитами и курсом.

На момент публикации большая часть ответивших (42%) ожидает снижения учетной ставки на 1%. Примерно такая же часть — 39% - предполагает снижение на 2%. Примечательно, что 19% опрошенных читателей верят, что НБУ уровень учетной ставки в декабре не изменит.

70% ответивших читателей полагают, что также будут снижены и ставки по депозитным сертификатам, причем 27% ожидают снижения на 1−2% больше уровня снижения учетной ставки.

Относительно ожиданий по доходности вкладов на 3 мес. после нового года, голоса распределились следующим образом: 36% опрошенных читателей «Минфина» ожидают уровня в 12% годовых, 22% респондентов прогнозируют доходность таких вкладов на уровне 14% годовых, пессимистов оказалось всего 14%: они предполагают наиболее низкие средние ставки в 10% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 17,00% - 16,50% - 16,00% - 15,50% - - -
Агропросперис 16,75% 0,50% 16,50% 0,50% 16,25% 0,50% 16,00% 0,50% - -
Кристалбанк* 16,75% - 16,75% - 17,00% - 17,50% - 6,00% -
Банк инвестиций и сбережений
 16,50% - 16,50% - 16,50% - 17,00% - - -
Украинский капитал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
РВС Банк 16,15% - - - 15,50% - 14,50% - 6,00% -
Коминвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Полтава-Банк 16,00% - 15,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Поликомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Асвио банк 15,50% - - - 16,50% - 17,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 18,00% 1,00% - -
Международный Инвестиционный Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Пиреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,75% 0,25% - -
Клиринговый Дом 14,13% - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Индустриалбанк - - 14,75% - 15,00% - 11,25% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - - - 5,50% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.11.2023−11.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней

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Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,30% - - - 3,10% - 2,55% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Украинский капитал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,02% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Асвио банк 2,25% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Банк инвестиций и сбережений
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Агропросперис 1,75% - 1,75% - 1,50% - 0,30% - - -
Клиринговый Дом 1,63% - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Международный Инвестиционный Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Индустриалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.11.2023−11.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней

Евро

Максимальные ставки по вкладам в евро

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Украинский капитал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 2,00% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Коминвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Поликомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Пиреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Клиринговый Дом 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Международный Инвестиционный Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк инвестиций и сбережений
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперис 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Индустриалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвио банк - - - - - - - - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 19 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 28.11.2023−11.12.2023.

* Сроки размещения депозитов в банках Украинский капитал, Кристалбанк следует понимать следующим образом: вклад на 12 месяцев — до 366 дней, на 9 месяцев — до 272 дней, на 6 месяцев — до 183 дней, до 3 месяцев — до 98 дней.

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Радабанк — для 3 мес срок от 94 дней

С методикой исследования можно ознакомиться тут.

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