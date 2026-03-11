Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
11 марта 2026, 14:50 Читати українською

Банки дальше режут доходность депозитов в гривне: когда ставки снова начнут расти

Финансисты продолжают корректировать депозитные ставки. За последние две недели доходность гривневых вкладов снизили два финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. Правда, сейчас появилась вероятность того, что этот тренд может измениться. Почему? — «Минфин» расскажет в свежем депозитном обзоре.

Свою депозитную политику банки пересматривают без резких движений: доходность гривневых вкладов в целом на рынке, хотя и снижается, но довольно медленно. Так, с начала года Украинский индекс ставок по 3-месячным депозитам физических лиц снизился с 13,41% годовых до 13,38% годовых (на 10 марта). Средняя доходность вкладов на 6 месяцев за тот же период упала с 13,92% годовых до 13,85% годовых, на 12 месяцев — с 13,77% до 13,73% годовых.

При этом отдельные банки предлагают своим частным клиентам значительно более высокие заработки. К тому же депозит в нацвалюте пока позволяет защитить деньги от инфляции. Так, на сегодняшний день самый лучший уровень ставки на депозит в гривне на 12 месяцев предлагает МТБ Банк — 16,75% годовых.

После выплаты 23% налога (18% НДФЛ плюс 5% военный сбор) реальная доходность составляет примерно 12,9% годовых. По состоянию на начало марта годовая инфляция составила 7,6% годовых.

Однако сейчас снова есть риск, что инфляция начнет съедать депозитные заработки.

В феврале рост потребительских цен в Украине ускорился до 9-ти месячного максимума (+1% м/м). Годовая инфляция впервые за 12 месяцев показала ускорение темпов роста.
«Фактическая официальная инфляция переходит из зоны статусов „ниже ожиданий“ (когда долгий период официальные цены росли ниже ожиданий) в зону статусов выше ожиданий. По крайней мере, февраль поборол мои ожидания роста цен, а влияние блэкаутов, проблем логистики, а также налоговых изменений ФОП и пересмотра отпускных цен было более существенным.
А впереди еще март, который начался с девальвации гривны к доллару (считай, влияние на весь импорт ранних фруктов, тепличных овощей, электроники, одежды) и рост цен на топливо и удобрения, который прокатится катком по будущим ценам агропродукции и услугам перевозчиков», — пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Уже на следующей неделе Монетарный комитет Нацбанка снова соберется, чтобы обсудить ключевую ставку. После ее снижения в январе с 15,5 до 15% регулятор теперь, учитывая новые вызовы, вряд ли решится продолжать смягчение монетарной политики. Более того, если ускорение инфляции будет продолжаться, регулятор снова может начать повышать стоимость денег.
«Базовым сценарием январского макроэкономического прогноза НБУ предусмотрено постепенное понижение учетной ставки на прогнозном горизонте. В то же время, в случае усиления рисков для ценовой динамики, НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики и будет готов при необходимости принять дополнительные меры», — отмечают в НБУ.
А это значит, что и банки снова начнут повышать депозитные ставки для населения.

Как изменились депозитные ставки крупных банков за последние 2 недели

Кредит Днепр Банк порезал сразу на 1 п.п. доходность всей своей линейки депозитов в гривне. Теперь на годовом вкладе здесь можно заработать 13,5% годовых, на 6 и 3 месяца — 15,5% годовых.

Укрсиббанк провел еще более ощутимые корректировки ставок депозитов в нацвалюте: на 1,5 п.п. снижены ставки по двум видам таких вкладов, которые предлагает банк, — на 6 и 3 месяца. В настоящее время банк платит по ним 9,5% годовых и 9% годовых соответственно.

Банк Львов пересмотрел доходность депозитов в долларе на все сроки и снизил ставки по ним на 0,25 п.п. Его частные вкладчики теперь заработают на вкладе в этой валюте на 12 месяцев 2,05% годовых, на 9 и 6 месяцев — 1,9% годовых, на 3 месяца — 1,4% годовых. На те же 0,25 п.п. «похудели» в этом банке ставки по депозитам в евровалюте на 12, 9 и 6 месяцев. По годовым депозитам в евро банк сейчас платит 1,25% годовых, по вкладам на 9 и 6 месяцев — 0,85% годовых. Ставки на евродепозиты на 3 месяца снижены на 0,1 п.п. — до 0,5% годовых.

Укргазбанк отнял от ставок по долларовым депозитам на 12 и 9 месяцев 0,25 п.п. и платит по ним 0,75% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - 5,00% -
Идея Банк 16,60% - 16,35% - 17,00% - - - - -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
А-Банк 15,90% - - - 15,80% - 15,10% - 0,01% -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КоминБанк* 15,20% - 16,00% - 14,55% - 15,00% - - -
Глобус* 15,00% - 14,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Радабанк * 14,75% - 17,00% - 16,25% - 16,00% - - -
Альянс Банк 14,50% - 14,50% - 15,00% - 15,00% - 5,50% -
Пивденный 14,00% - - - 14,50% - 14,25% - 3,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,75% - 15,50% - - -
Кредит Днепр Банк 13,50% 1,00% - - 15,50% 1,00% 15,50% 1,00% - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 15,00% 2,00% - -
Укрэксимбанк* 13,00% - 13,00% - 12,50% - 12,50% - - -
Пиреус 12,00% - - - 14,00% - 14,50% 0,50% 6,00% 3,00%
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Сенс Банк* 12,00% - - - 12,00% - 11,50% - 4,00% -
Укргазбанк 12,00% - 12,00% - 11,50% - 11,50% - - -
Правэкс Банк 11,00% - 12,50% - 12,50% - 14,00% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 9,79% - 9,09% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - 5,50% -
Клиринговый Дом - - 13,50% - 15,30% - 16,00% - - -
Укрсиббанк - - - - 9,50% 1,50% 9,00% 1,50% - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка а Ставка
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Банк Львов* 2,05% 0,25% 1,90% 0,25% 1,90% 0,25% 1,40% 0,25% 0,01% -
Аккордбанк 2,00% - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -
Радабанк * 2,00% - 2,10% - 2,00% - 1,75% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 2,50% - 2,00% - - -
Универсал Банк 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,50% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
МТБ Банк 1,45% - 1,40% - 1,35% - 1,20% - 0,10% -
Пиреус 1,00% - - - 0,85% - 0,75% - - -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,00% - 1,00% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Укргазбанк 0,75% 0,25% 0,75% 0,25% 0,15% - 0,15% - - -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - - - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,75% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Клиринговый Дом - - 1,75% - 1,75% - 1,30% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Аккордбанк 1,75% - - - 2,00% - 2,25% - 0,10% -
Пивденный 1,70% - - - 1,50% - 1,45% - - -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Банк Львов* 1,25% 0,25% 0,85% 0,25% 0,85% 0,25% 0,50% 0,10% 0,01% -
Радабанк * 1,15% - 1,35% - 1,25% - 1,00% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - 0,05% -
Универсал Банк 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Пиреус 0,20% - - - 0,20% - 0,30% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Клиринговый Дом - - 1,10% - 1,10% - 0,90% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
yago
yago
11 марта 2026, 15:15
#
От такої, населення хоче дешевих кредитів на красиве життя, але тоді і депозити дешевші, але з цього боку хочуть депозити подорожче, щоб жити нічого не робити… майже як бики та ведмеді
+
+15
Abramon
Abramon
11 марта 2026, 16:59
#
В цьому питанні головну роль відіграє облікова ставка НБУ, а що хочуть вкладники і позичальники то вже інша справа, на яку вони майже не впливають.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
