Финансисты продолжают корректировать депозитные ставки. За последние две недели доходность гривневых вкладов снизили два финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. Правда, сейчас появилась вероятность того, что этот тренд может измениться. Почему? — «Минфин» расскажет в свежем депозитном обзоре.
Банки дальше режут доходность депозитов в гривне: когда ставки снова начнут расти
Свою депозитную политику банки пересматривают без резких движений: доходность гривневых вкладов в целом на рынке, хотя и снижается, но довольно медленно. Так, с начала года Украинский индекс ставок по 3-месячным депозитам физических лиц снизился с 13,41% годовых до 13,38% годовых (на 10 марта). Средняя доходность вкладов на 6 месяцев за тот же период упала с 13,92% годовых до 13,85% годовых, на 12 месяцев — с 13,77% до 13,73% годовых.
При этом отдельные банки предлагают своим частным клиентам значительно более высокие заработки. К тому же депозит в нацвалюте пока позволяет защитить деньги от инфляции. Так, на сегодняшний день самый лучший уровень ставки на депозит в гривне на 12 месяцев предлагает МТБ Банк — 16,75% годовых.
После выплаты 23% налога (18% НДФЛ плюс 5% военный сбор) реальная доходность составляет примерно 12,9% годовых. По состоянию на начало марта годовая инфляция составила 7,6% годовых.
Однако сейчас снова есть риск, что инфляция начнет съедать депозитные заработки.
Как изменились депозитные ставки крупных банков за последние 2 недели
Кредит Днепр Банк порезал сразу на 1 п.п. доходность всей своей линейки депозитов в гривне. Теперь на годовом вкладе здесь можно заработать 13,5% годовых, на 6 и 3 месяца — 15,5% годовых.
Укрсиббанк провел еще более ощутимые корректировки ставок депозитов в нацвалюте: на 1,5 п.п. снижены ставки по двум видам таких вкладов, которые предлагает банк, — на 6 и 3 месяца. В настоящее время банк платит по ним 9,5% годовых и 9% годовых соответственно.
Банк Львов пересмотрел доходность депозитов в долларе на все сроки и снизил ставки по ним на 0,25 п.п. Его частные вкладчики теперь заработают на вкладе в этой валюте на 12 месяцев 2,05% годовых, на 9 и 6 месяцев — 1,9% годовых, на 3 месяца — 1,4% годовых. На те же 0,25 п.п. «похудели» в этом банке ставки по депозитам в евровалюте на 12, 9 и 6 месяцев. По годовым депозитам в евро банк сейчас платит 1,25% годовых, по вкладам на 9 и 6 месяцев — 0,85% годовых. Ставки на евродепозиты на 3 месяца снижены на 0,1 п.п. — до 0,5% годовых.
Укргазбанк отнял от ставок по долларовым депозитам на 12 и 9 месяцев 0,25 п.п. и платит по ним 0,75% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|5,00%
|-
|Идея Банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,20%
|-
|16,00%
|-
|14,55%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|-
|17,00%
|-
|16,25%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Пивденный
|14,00%
|-
|-
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|3,00%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|13,50%
|1,00%
|-
|-
|15,50%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|2,00%
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|0,50%
|6,00%
|3,00%
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|1,50%
|9,00%
|1,50%
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|а
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,05%
|0,25%
|1,90%
|0,25%
|1,90%
|0,25%
|1,40%
|0,25%
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,45%
|-
|1,40%
|-
|1,35%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|0,25%
|0,75%
|0,25%
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,25%
|0,25%
|0,85%
|0,25%
|0,85%
|0,25%
|0,50%
|0,10%
|0,01%
|-
|Радабанк *
|1,15%
|-
|1,35%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|0,05%
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
