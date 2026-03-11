Банки дальше режут доходность депозитов в гривне: когда ставки снова начнут расти

Финансисты продолжают корректировать депозитные ставки. За последние две недели доходность гривневых вкладов снизили два финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн. Правда, сейчас появилась вероятность того, что этот тренд может измениться. Почему? — «Минфин» расскажет в свежем депозитном обзоре.

Свою депозитную политику банки пересматривают без резких движений: доходность гривневых вкладов в целом на рынке, хотя и снижается, но довольно медленно. Так, с начала года Украинский индекс ставок по 3-месячным депозитам физических лиц снизился с 13,41% годовых до 13,38% годовых (на 10 марта). Средняя доходность вкладов на 6 месяцев за тот же период упала с 13,92% годовых до 13,85% годовых, на 12 месяцев — с 13,77% до 13,73% годовых. При этом отдельные банки предлагают своим частным клиентам значительно более высокие заработки. К тому же депозит в нацвалюте пока позволяет защитить деньги от инфляции. Так, на сегодняшний день самый лучший уровень ставки на депозит в гривне на 12 месяцев предлагает МТБ Банк — 16,75% годовых. После выплаты 23% налога (18% НДФЛ плюс 5% военный сбор) реальная доходность составляет примерно 12,9% годовых. По состоянию на начало марта годовая инфляция составила 7,6% годовых. Однако сейчас снова есть риск, что инфляция начнет съедать депозитные заработки. В феврале рост потребительских цен в Украине ускорился до 9-ти месячного максимума (+1% м/м). Годовая инфляция впервые за 12 месяцев показала ускорение темпов роста. «Фактическая официальная инфляция переходит из зоны статусов „ниже ожиданий“ (когда долгий период официальные цены росли ниже ожиданий) в зону статусов выше ожиданий. По крайней мере, февраль поборол мои ожидания роста цен, а влияние блэкаутов, проблем логистики, а также налоговых изменений ФОП и пересмотра отпускных цен было более существенным. А впереди еще март, который начался с девальвации гривны к доллару (считай, влияние на весь импорт ранних фруктов, тепличных овощей, электроники, одежды) и рост цен на топливо и удобрения, который прокатится катком по будущим ценам агропродукции и услугам перевозчиков», — пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Уже на следующей неделе Монетарный комитет Нацбанка снова соберется , чтобы обсудить ключевую ставку. После ее снижения в январе с 15,5 до 15% регулятор теперь, учитывая новые вызовы, вряд ли решится продолжать смягчение монетарной политики. Более того, если ускорение инфляции будет продолжаться, регулятор снова может начать повышать стоимость денег. «Базовым сценарием январского макроэкономического прогноза НБУ предусмотрено постепенное понижение учетной ставки на прогнозном горизонте. В то же время, в случае усиления рисков для ценовой динамики, НБУ воздержится от дальнейшего смягчения процентной политики и будет готов при необходимости принять дополнительные меры», — отмечают в НБУ. А это значит, что и банки снова начнут повышать депозитные ставки для населения.

Как изменились депозитные ставки крупных банков за последние 2 недели

Кредит Днепр Банк порезал сразу на 1 п.п. доходность всей своей линейки депозитов в гривне. Теперь на годовом вкладе здесь можно заработать 13,5% годовых, на 6 и 3 месяца — 15,5% годовых.

Укрсиббанк провел еще более ощутимые корректировки ставок депозитов в нацвалюте: на 1,5 п.п. снижены ставки по двум видам таких вкладов, которые предлагает банк, — на 6 и 3 месяца. В настоящее время банк платит по ним 9,5% годовых и 9% годовых соответственно.

Банк Львов пересмотрел доходность депозитов в долларе на все сроки и снизил ставки по ним на 0,25 п.п. Его частные вкладчики теперь заработают на вкладе в этой валюте на 12 месяцев 2,05% годовых, на 9 и 6 месяцев — 1,9% годовых, на 3 месяца — 1,4% годовых. На те же 0,25 п.п. «похудели» в этом банке ставки по депозитам в евровалюте на 12, 9 и 6 месяцев. По годовым депозитам в евро банк сейчас платит 1,25% годовых, по вкладам на 9 и 6 месяцев — 0,85% годовых. Ставки на евродепозиты на 3 месяца снижены на 0,1 п.п. — до 0,5% годовых.

Укргазбанк отнял от ставок по долларовым депозитам на 12 и 9 месяцев 0,25 п.п. и платит по ним 0,75% годовых.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 24.02.2026−09.03.2026.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.