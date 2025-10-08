Украинцы скупают доллар и евро: где люди держат свои валютные сбережения

Население и дальше накапливает средства в банках. За месяц общая сумма вкладов физических лиц увеличилась с 1 трлн 482,6 млрд (на 1 августа) до 1 трлн 492 млрд (на 1 сентября). Хотя финансисты почти не меняют доходность вкладов. «Минфин» проанализировал свежую статистику НБУ и выяснил, какие банки для размещения своих сбережений выбирают частные клиенты.

По данным НБУ, в августе выросла не только общая сумма средств физлиц в банках, но и количество вкладчиков — граждан и ФОПов. На 1 сентября насчитывалось 71,6 млн вкладов, или примерно на 300 тыс. больше, чем месяцем ранее. Такая динамика прироста сохраняется уже несколько месяцев. А вот доля вкладов в долларах и евро за август сократилась — с 35,3% (на 1 августа) до 34,5% (на 1 сентября). И это при том, что в последний месяц лета население активно скупало валюту.

По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в августе украинцы купили наличной валюты на $359 млн больше, чем продали. Это 5-месячный максимум. Поэтому, вероятно, люди на фоне роста курса евро, скорее, традиционно откладывали купленную валюту под матрас, нежели несли ее на банковские депозиты.

Правда, в сентябре спрос населения на СКВ притормозил. «На наличном валютном рынке фиксируем ослабление активности, среднесуточные спрос и предложение снизились почти на 7%. По результатам сентября, чистая покупка наличной валюты украинцами снизилась на 1% — до $382 млн. Всего за сентябрь украинцы купили наличные на $1,88 млрд и продали на $1,5 млрд», — анализирует отечественный валютный рынок Андрей Шевчишин.

При этом уже 6 месяцев подряд в приоритете остается евро: в сентябре чистая покупка евро составила эквивалент $201,5 млн, а долларов — $179,1 млн.

Десятка банков с самыми большими объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Однако у большинства сумма привлеченных от населения средств сократилась, хотя и несущественно. А Укргазбанк смог потеснить ОТП по объему средств населения на счетах.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (имеют право на возмещение из ФГВФЛ)

№ Наименование банка Количество вкладчиков (млн) Сумма вкладов (млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 24,1 568,2 2. АО «ОЩАДБАНК» 13,1 230,2 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 9,8 119,6 4. АО «Райффайзен Банк» 3,2 85,5 5. АО «УКРСИББАНК» 2,4 68 6. АО «ПУМБ» 3,5 67,5 7. АО «СЕНС БАНК» 3 48,6 8. АО «Укрэксимбанк» 0,5 37,5 9. АБ «УКРГАЗБАНК» 1,5 36 10. АО «ОТП БАНК» 1 34,2

По данным НБУ

А вот так выглядит рейтинг банков по объему привлеченных вкладов от самых богатых владельцев депозитов.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц от 600 тыс. грн

№ Наименование банка Количество вкладчиков (тыс) Сумма вкладов (млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 166,3 244,5 2. АО «ОЩАДБАНК» 60,8 114,7 3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 34,7 50,7 4. АО «Райффайзен Банк» 23,9 48 5. АО «УКРСИББАНК» 23,8 44 6. АО «ПУМБ» 17,8 33,6 7. АО «СЕНС БАНК» 12,5 30,9 8. АО «Укрэксимбанк» 9 28 9. АО «ОТП БАНК» 8 26 10. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 6 18,5

По данным НБУ

Рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию так же удерживает государственный Приват, но и там за месяц немного сократилось и количество валютных вкладчиков, и общая сумма размещенных ими СКВ.

Далее расположение банков несколько отличается от рейтинга банков с самыми большими объемами вкладов физлиц. Но и здесь Нацбанк фиксирует незначительное сокращение общей суммы привлеченных валютных вкладов.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ

№ Наименование банка Количество вкладчиков (млн) Сумма вкладов (млрд грн) 1. АО КБ «Приватбанк» 4,3 149,2 2. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 2,7 55 3. АО «ОЩАДБАНК» 0,6 47,4 4. АОТ «Райффайзен Банк» 0,2 42 5. АО «УКРСИББАНК» 0,3 40,2 6. АО «СЕНС БАНК» 0,3 24,4 7. АО «Укрэксимбанк» 0,07 22,9 8. АО «ОТП БАНК» 0,1 17,5 9. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 0,05 14,5 10. АБ «УКРГАЗБАНК» 0,1 13,1

По данным НБУ

Как за 2 недели изменилась доходность вкладов в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн

Крупные банки продолжают паузу держать в пересмотре своих депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели только 2 финучреждения изменили доходность вкладов в гривне, и одно — в евро.

Восток Банк урезал доходность гривневых вкладов на 6 месяцев сразу на 1 п.п. и теперь платит по ним 14,75% годовых.

Укргазбанк повысил на 0,25 п.п. — до 12,5% годовых — доходность вкладов в гривне на 12 и 9 месяцев. Ставки по гривневым вкладам на 6 и 3 месяца здесь выросли на 0,75 п.п. — до 12% годовых.

Аккордбанк на 0,25 п.п. — до 1,75% годовых — повысил ставку по евровкладам на 12 месяцев. Доходность депозитов в евро на 6 месяцев здесь выросла на 1 п.п. — до 2% годовых, а на 3 месяца — на 1,5 п.п. — до 2,25% годовых.

Каталог «Минфина» — лучший способ подобрать оптимальный депозит и получить БОНУС к ставке!

Максимальные ставки по гривневым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.09.2025−06.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Программа БОНУС к депозитам Оформите вклад через «Минфин» в одном из этих банков: Глобус, Кредитвест Банк. Выберите банк и получите бонус!

Максимальные ставки по долларовым депозитам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.09.2025−06.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Максимальные ставки по евровкладам

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.09.2025−06.10.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.