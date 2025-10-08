Население и дальше накапливает средства в банках. За месяц общая сумма вкладов физических лиц увеличилась с 1 трлн 482,6 млрд (на 1 августа) до 1 трлн 492 млрд (на 1 сентября). Хотя финансисты почти не меняют доходность вкладов. «Минфин» проанализировал свежую статистику НБУ и выяснил, какие банки для размещения своих сбережений выбирают частные клиенты.
Украинцы скупают доллар и евро: где люди держат свои валютные сбережения
По данным НБУ, в августе выросла не только общая сумма средств физлиц в банках, но и количество вкладчиков — граждан и ФОПов. На 1 сентября насчитывалось 71,6 млн вкладов, или примерно на 300 тыс. больше, чем месяцем ранее. Такая динамика прироста сохраняется уже несколько месяцев. А вот доля вкладов в долларах и евро за август сократилась — с 35,3% (на 1 августа) до 34,5% (на 1 сентября). И это при том, что в последний месяц лета население активно скупало валюту.
По подсчетам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в августе украинцы купили наличной валюты на $359 млн больше, чем продали. Это 5-месячный максимум. Поэтому, вероятно, люди на фоне роста курса евро, скорее, традиционно откладывали купленную валюту под матрас, нежели несли ее на банковские депозиты.
Правда, в сентябре спрос населения на СКВ притормозил. «На наличном валютном рынке фиксируем ослабление активности, среднесуточные спрос и предложение снизились почти на 7%. По результатам сентября, чистая покупка наличной валюты украинцами снизилась на 1% — до $382 млн. Всего за сентябрь украинцы купили наличные на $1,88 млрд и продали на $1,5 млрд», — анализирует отечественный валютный рынок Андрей Шевчишин.
При этом уже 6 месяцев подряд в приоритете остается евро: в сентябре чистая покупка евро составила эквивалент $201,5 млн, а долларов — $179,1 млн.
Десятка банков с самыми большими объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Однако у большинства сумма привлеченных от населения средств сократилась, хотя и несущественно. А Укргазбанк смог потеснить ОТП по объему средств населения на счетах.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (имеют право на возмещение из ФГВФЛ)
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков (млн)
|Сумма вкладов (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|24,1
|568,2
|2.
|АО «ОЩАДБАНК»
|13,1
|230,2
|3.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|9,8
|119,6
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|3,2
|85,5
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|2,4
|68
|6.
|АО «ПУМБ»
|3,5
|67,5
|7.
|АО «СЕНС БАНК»
|3
|48,6
|8.
|АО «Укрэксимбанк»
|0,5
|37,5
|9.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|1,5
|36
|10.
|АО «ОТП БАНК»
|1
|34,2
По данным НБУ
А вот так выглядит рейтинг банков по объему привлеченных вкладов от самых богатых владельцев депозитов.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц от 600 тыс. грн
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков (тыс)
|Сумма вкладов (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|166,3
|244,5
|2.
|АО «ОЩАДБАНК»
|60,8
|114,7
|3.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|34,7
|50,7
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|23,9
|48
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|23,8
|44
|6.
|АО «ПУМБ»
|17,8
|33,6
|7.
|АО «СЕНС БАНК»
|12,5
|30,9
|8.
|АО «Укрэксимбанк»
|9
|28
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|8
|26
|10.
|АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
|6
|18,5
По данным НБУ
Рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию так же удерживает государственный Приват, но и там за месяц немного сократилось и количество валютных вкладчиков, и общая сумма размещенных ими СКВ.
Далее расположение банков несколько отличается от рейтинга банков с самыми большими объемами вкладов физлиц. Но и здесь Нацбанк фиксирует незначительное сокращение общей суммы привлеченных валютных вкладов.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков (млн)
|Сумма вкладов (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|4,3
|149,2
|2.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|2,7
|55
|3.
|АО «ОЩАДБАНК»
|0,6
|47,4
|4.
|АОТ «Райффайзен Банк»
|0,2
|42
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|0,3
|40,2
|6.
|АО «СЕНС БАНК»
|0,3
|24,4
|7.
|АО «Укрэксимбанк»
|0,07
|22,9
|8.
|АО «ОТП БАНК»
|0,1
|17,5
|9.
|АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
|0,05
|14,5
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|0,1
|13,1
По данным НБУ
Как за 2 недели изменилась доходность вкладов в банках с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн
Крупные банки продолжают паузу держать в пересмотре своих депозитных предложений для частных клиентов. За последние две недели только 2 финучреждения изменили доходность вкладов в гривне, и одно — в евро.
Восток Банк урезал доходность гривневых вкладов на 6 месяцев сразу на 1 п.п. и теперь платит по ним 14,75% годовых.
Укргазбанк повысил на 0,25 п.п. — до 12,5% годовых — доходность вкладов в гривне на 12 и 9 месяцев. Ставки по гривневым вкладам на 6 и 3 месяца здесь выросли на 0,75 п.п. — до 12% годовых.
Аккордбанк на 0,25 п.п. — до 1,75% годовых — повысил ставку по евровкладам на 12 месяцев. Доходность депозитов в евро на 6 месяцев здесь выросла на 1 п.п. — до 2% годовых, а на 3 месяца — на 1,5 п.п. — до 2,25% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|15,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,50%
|-
|15,30%
|-
|15,30%
|-
|14,70%
|-
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,25%
|-
|15,35%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|5,50%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|1,00%
|14,75%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|12,50%
|0,25%
|12,50%
|0,25%
|12,00%
|0,75%
|12,00%
|0,75%
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,50%
|1,00%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.09.2025−06.10.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.09.2025−06.10.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|1,75%
|0,25%
|-
|-
|2,00%
|1,00%
|2,25%
|1,50%
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 23.09.2025−06.10.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
