Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
10 сентября 2025, 14:40

В каких банках население держит свои деньги: топ-10 банков по объему вкладов физлиц в СКВ

Банки продолжают «пылесосить» деньги населения: за месяц общая сумма вкладов физических лиц увеличилась с 1 трлн 478,7 млрд гривен (на 1 июля) до 1 трлн 482,6 млрд (на 1 августа). Хотя финансисты почти не меняют доходность вкладов. Сколько можно сейчас заработать, разместив деньги в банке с депозитным портфелем от 2 млрд гривен, расскажем в свежем обзоре «Минфина».

По данным НБУ, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,3 млн вкладов граждан и ФОПов. За июль их количество увеличилось почти на 300 тыс. Более трети вкладов (35,2%) были в долларах и евро.

Эта доля остается неизменной с начала года, то есть частные вкладчики продолжают доверять гривне, несмотря на дальнейшую плавную девальвацию. Кроме того, доходность вкладов в СКВ остается очень низкой, что также сдерживает рост доли валютных депозитов в банковской системе. По данным НБУ, в июле средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составили 10,9% годовых. По валютным депозитам банки предлагали всего 0,9% годовых.

Однако не исключено, что уже августовская статистика Нацбанка покажет ускорение прироста валютных депозитов. В прошлом месяце украинцы купили наличной валюты на $359 млн больше, чем продали. Это 5-месячный максимум. Хотя были периоды, когда население скупало валюту еще более активно. К примеру, в январе этого года чистая покупка валюты населением достигла $1,29 млрд.

Десятка банков с самыми крупными объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Большинство финучреждений смогло нарастить сумму привлеченных от населения средств.

По данным НБУ, в государственном Приватбанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 558,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 225,8 млрд гривен, на третьем — частный Универсал Банк — 9,7 млн вкладчиков, сумма — 119,6 млрд гривен.

Далее следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,2 млн, сумма — 86,0 млрд гривен, и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,4 млн, сумма — 67,8 млрд гривен.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (имеют право на возмещение из ФГВФЛ)

Наименование банка Количество вкладчиков (млн) Сумма вкладов (млрд грн)
1. АО КБ «Приватбанк» 24,2 558,5
2. АО «ОЩАДБАНК» 13,1 225,8
3. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 9,7 119,6
4. АО «Райффайзен Банк» 3,2 86
5. АО «УКРСИББАНК» 2,4 67,8
6. АО «ПУМБ» 3,5 66,5
7. АО «СЕНС БАНК» 3 49,7
8. АО «Укрэксимбанк» 0,5 39,5
9. АО «ОТП БАНК» 1 37,2
10. АБ «УКРГАЗБАНК» 1,5 36,4

По данным НБУ

Рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват, где за месяц валютные вклады выросли в эквиваленте почти на 600 млн грн. А вот дальше расположение немного другое.

Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ

Наименование банка Количество вкладчиков (млн) Сумма вкладов (млрд грн)
1. АО КБ «Приватбанк» 4,4 150,6
2. АО «УНИВЕРСАЛ БАНК» 2,7 55,2
3. АО «ОЩАДБАНК» 0,6 47,5
4. АО «Райффайзен Банк» 0,2 41,8
5. АО «УКРСИББАНК» 0,3 40,4
6. АО «СЕНС БАНК» 0,3 25,2
7. АО «Укрэксимбанк» 0,07 24,6
8. АО «ПУМБ» 0,4 24,3
9. АО «ОТП БАНК» 0,1 19,7
10. АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК» 0,05 14,5

По данным НБУ

Как крупные банки изменили депозитные ставки за последние две недели

Идея Банк порезал доходность гривневых депозитов на 6 месяцев на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.

КоминБанк повысил ставки по депозитам в гривне на 12, 9 и 6 месяцев на 0,1 п.п. Теперь его частные клиенты могут заработать на годовых вкладах 15,5% годовых, на вкладах сроком 9 и 6 месяцев — 15,6% годовых. В то же время ставка по 3-месячным депозитам в нацвалюте здесь снижена на 0,3 п.п. — до 14,7% годовых.

Восток Банк на 0,25 п.п. повысил доходность вкладов в гривне на 6 и 3 месяца, и сейчас платит по ним 15,75% годовых и 14,75% годовых соответственно.

Максимальные ставки по гривневым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Идея Банк 17,00% - 16,75% - 16,50% 0,50% - - - -
МТБ Банк 16,75% - 16,90% - 16,80% - 16,50% - - -
А-Банк 16,40% - - - 16,30% - 15,60% - 0,01% -
Аккордбанк 16,25% - - - 16,55% - 17,17% - 5,00% -
Таскомбанк 16,10% - 15,85% - 15,60% - 15,10% - 4,00% -
Универсал Банк 16,00% - - - 15,70% - 15,50% - - -
monobank 16,00% - 15,90% - 15,70% - 15,50% - - -
Радабанк * 15,75% - 17,50% - 17,25% - 17,00% - - -
Банк Львов* 15,50% - 15,50% - 15,00% - 17,00% - 5,00% -
КоминБанк* 15,50% 0,10% 15,60% 0,10% 15,60% 0,10% 14,70% 0,30% - -
Глобус* 15,00% - 15,50% - 14,50% - 12,00% - - -
Кредит Днепр Банк 14,50% - - - 16,50% - 16,00% - - -
Альянс Банк 14,25% - 15,35% - 14,75% - 14,75% - 5,50% -
Восток Банк 14,00% - - - 15,75% 0,25% 14,75% 0,25% - -
Ощадбанк 13,00% - - - 13,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 10,00% - 10,00% - 2,50% - 2,50% -
Прокредит Банк* 13,00% - - - 15,00% - 15,00% - 5,00% -
ПУМБ 13,00% - 13,00% - 13,00% - 13,00% - - -
Сенс Банк* 12,25% - - - 12,25% - 12,00% - 4,00% -
Укргазбанк 12,25% - 12,25% - 11,25% - 11,25% - - -
Кредобанк 12,00% - - - 13,00% - - - - -
Правэкс Банк 11,50% - 13,00% - 13,00% - 14,00% - - -
Укрэксимбанк* 11,35% - 11,35% - 10,80% - 10,80% - - -
Креди Агриколь Банк 10,50% - - - 11,00% - 10,00% - 1,00% -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 10,00% - 9,29% - 3,00% -
Райффайзен Банк 6,50% - - - 6,50% - 5,50% - - -
Пивденный - - - - 15,00% - 14,75% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 9,50% - 9,00% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2025−08.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.

— Банк-победитель премии FinAwards 2025

Доллар США

Максимальные ставки по долларовым депозитам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Аккордбанк 2,50% - - - 2,00% - 1,75% - 0,10% -
Таскомбанк 2,50% - 2,25% - 2,00% - 1,75% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,35% - 2,25% - 2,00% - - -
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Альянс Банк 1,90% - 1,20% - 0,70% - 0,70% - 0,20% -
Кредит Днепр Банк
 1,75% - - - 1,50% - 0,80% - - -
Универсал Банк 1,70% - - - 1,20% - 0,10% - - -
monobank 1,70% - 1,50% - 1,20% - 0,10% - - -
МТБ Банк 1,55% - 1,50% - 1,45% - 1,30% - - -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,50% - - -
КоминБанк* 1,50% - 1,10% - 1,10% - 0,35% - - -
Сенс Банк* 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,01% -
Креди Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
ПУМБ 1,00% - 0,80% - 0,60% - 0,50% - - -
Укргазбанк 1,00% - 1,00% - 0,15% - 0,15% - - -
Укрсиббанк 1,00% - 1,00% - 1,50% - 1,50% - - -
Прокредит Банк* 0,80% - - - 0,75% - 0,75% - 0,01% -
Идея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - - - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
Укрэксимбанк* 0,30% - 0,30% - 0,15% - 0,15% - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,25% - 1,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,50% - 1,45% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2025−08.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

Евро

Максимальные ставки по евровкладам

Банк 12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца Бессрочный
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Банк Львов* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Аккордбанк 1,50% - - - 1,00% - 0,75% - 0,10% -
Таскомбанк 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,45% - - -
Глобус* 1,50% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 1,40% - 1,60% - 1,50% - 1,30% - - -
Альянс Банк 1,00% - 1,00% - 0,50% - 0,50% - 0,20% -
МТБ Банк 0,70% - 0,60% - 0,55% - 0,40% - - -
Универсал Банк 0,70% - - - 0,50% - 0,10% - - -
monobank 0,70% - 0,60% - 0,50% - 0,10% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,50% - - -
Креди Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Идея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - - - - -
ПУМБ 0,30% - 0,30% - 0,30% - 0,30% - - -
КоминБанк* 0,25% - 0,20% - 0,20% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Прокредит Банк* 0,10% - - - 0,20% - 0,20% - 0,01% -
Укрэксимбанк* 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Кредит Днепр Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 0,25% - 0,25% - 0,01% -
Правэкс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Сенс Банк* 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Пивденный - - - - 1,50% - 1,45% - - -
Укрсиббанк - - - - 0,20% - 0,20% - - -

В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2025−08.09.2025.

* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.

Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня

Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня

Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней

С методикой исследования можно ознакомиться здесь.

Автор:
Ирина Рыбницкая
Журналист Ирина Рыбницкая
Пишет на темы: Налоги, инвестиции, бизнес, финансы, банки
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
