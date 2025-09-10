Банки продолжают «пылесосить» деньги населения: за месяц общая сумма вкладов физических лиц увеличилась с 1 трлн 478,7 млрд гривен (на 1 июля) до 1 трлн 482,6 млрд (на 1 августа). Хотя финансисты почти не меняют доходность вкладов. Сколько можно сейчас заработать, разместив деньги в банке с депозитным портфелем от 2 млрд гривен, расскажем в свежем обзоре «Минфина».
В каких банках население держит свои деньги: топ-10 банков по объему вкладов физлиц в СКВ
По данным НБУ, в 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,3 млн вкладов граждан и ФОПов. За июль их количество увеличилось почти на 300 тыс. Более трети вкладов (35,2%) были в долларах и евро.
Эта доля остается неизменной с начала года, то есть частные вкладчики продолжают доверять гривне, несмотря на дальнейшую плавную девальвацию. Кроме того, доходность вкладов в СКВ остается очень низкой, что также сдерживает рост доли валютных депозитов в банковской системе. По данным НБУ, в июле средние ставки по новым депозитам граждан в банках в гривне составили 10,9% годовых. По валютным депозитам банки предлагали всего 0,9% годовых.
Однако не исключено, что уже августовская статистика Нацбанка покажет ускорение прироста валютных депозитов. В прошлом месяце украинцы купили наличной валюты на $359 млн больше, чем продали. Это 5-месячный максимум. Хотя были периоды, когда население скупало валюту еще более активно. К примеру, в январе этого года чистая покупка валюты населением достигла $1,29 млрд.
Десятка банков с самыми крупными объемами вкладов физических лиц за месяц не изменилась. Большинство финучреждений смогло нарастить сумму привлеченных от населения средств.
По данным НБУ, в государственном Приватбанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 558,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 225,8 млрд гривен, на третьем — частный Универсал Банк — 9,7 млн вкладчиков, сумма — 119,6 млрд гривен.
Далее следуют банки иностранных банковских групп: Райффайзен Банк — количество вкладчиков — 3,2 млн, сумма — 86,0 млрд гривен, и Укрсиббанк — количество вкладчиков — 2,4 млн, сумма — 67,8 млрд гривен.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц (имеют право на возмещение из ФГВФЛ)
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков (млн)
|Сумма вкладов (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|24,2
|558,5
|2.
|АО «ОЩАДБАНК»
|13,1
|225,8
|3.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|9,7
|119,6
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|3,2
|86
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|2,4
|67,8
|6.
|АО «ПУМБ»
|3,5
|66,5
|7.
|АО «СЕНС БАНК»
|3
|49,7
|8.
|АО «Укрэксимбанк»
|0,5
|39,5
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|1
|37,2
|10.
|АБ «УКРГАЗБАНК»
|1,5
|36,4
По данным НБУ
Рейтинг крупнейших банков, по размерам валютных вкладов физических лиц, несколько отличается. Первую позицию также удерживает государственный Приват, где за месяц валютные вклады выросли в эквиваленте почти на 600 млн грн. А вот дальше расположение немного другое.
Топ-10 банков по общему объему вкладов физических лиц в СКВ
|№
|Наименование банка
|Количество вкладчиков (млн)
|Сумма вкладов (млрд грн)
|1.
|АО КБ «Приватбанк»
|4,4
|150,6
|2.
|АО «УНИВЕРСАЛ БАНК»
|2,7
|55,2
|3.
|АО «ОЩАДБАНК»
|0,6
|47,5
|4.
|АО «Райффайзен Банк»
|0,2
|41,8
|5.
|АО «УКРСИББАНК»
|0,3
|40,4
|6.
|АО «СЕНС БАНК»
|0,3
|25,2
|7.
|АО «Укрэксимбанк»
|0,07
|24,6
|8.
|АО «ПУМБ»
|0,4
|24,3
|9.
|АО «ОТП БАНК»
|0,1
|19,7
|10.
|АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»
|0,05
|14,5
По данным НБУ
Как крупные банки изменили депозитные ставки за последние две недели
Идея Банк порезал доходность гривневых депозитов на 6 месяцев на 0,5 п.п. — до 16,5% годовых.
КоминБанк повысил ставки по депозитам в гривне на 12, 9 и 6 месяцев на 0,1 п.п. Теперь его частные клиенты могут заработать на годовых вкладах 15,5% годовых, на вкладах сроком 9 и 6 месяцев — 15,6% годовых. В то же время ставка по 3-месячным депозитам в нацвалюте здесь снижена на 0,3 п.п. — до 14,7% годовых.
Восток Банк на 0,25 п.п. повысил доходность вкладов в гривне на 6 и 3 месяца, и сейчас платит по ним 15,75% годовых и 14,75% годовых соответственно.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|17,00%
|-
|16,75%
|-
|16,50%
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|16,75%
|-
|16,90%
|-
|16,80%
|-
|16,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|16,40%
|-
|-
|-
|16,30%
|-
|15,60%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|-
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|15,75%
|-
|17,50%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|КоминБанк*
|15,50%
|0,10%
|15,60%
|0,10%
|15,60%
|0,10%
|14,70%
|0,30%
|-
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|14,50%
|-
|-
|-
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,25%
|-
|15,35%
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|5,50%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|15,75%
|0,25%
|14,75%
|0,25%
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|12,25%
|-
|-
|-
|12,25%
|-
|12,00%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,25%
|-
|12,25%
|-
|11,25%
|-
|11,25%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,50%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|11,35%
|-
|11,35%
|-
|10,80%
|-
|10,80%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|10,00%
|-
|9,29%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|14,75%
|-
|3,00%
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|9,50%
|-
|9,00%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2025−08.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2025
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|1,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,35%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,90%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|0,80%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|1,55%
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укргазбанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2025−08.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Банк Львов*
|1,75%
|-
|1,25%
|-
|1,25%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,10%
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,40%
|-
|1,60%
|-
|1,50%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|МТБ Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,55%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Пивденный
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,45%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 28 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 26.08.2025−08.09.2025.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
